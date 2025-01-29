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Синтишевский Евгений



29.01.2025 «Ростелеком» организовал резервный канал связи между республиками Хакасия и Тыва 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Синтишевский Евгений и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9748 1
Ростелеком Сибирь - Сибирский макрорегиональный филиал Ростелекома 243 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5750 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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Создано именных указателей - 169193.
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