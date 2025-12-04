Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 186774
ИКТ 14478
Организации 11235
Ведомства 1493
Ассоциации 1072
Технологии 3540
Системы 26484
Персоны 80513
География 2983
Статьи 1571
Пресса 1264
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2743
Мероприятия 878

Россия СФО Красноярский край Туруханский район Туруханск

Россия - СФО - Красноярский край - Туруханский район - Туруханск

СОБЫТИЯ


04.12.2025 «Ростелеком» провел оптическую магистраль на севере Красноярского края 1
11.06.2025 «Ростелеком» приступил ко второму этапу цифровизации севера Красноярского края 1
26.11.2024 «МегаФон» улучшил связь в поселении коренных народов севера 1
17.10.2024 МТС первой из операторов оцифровала крупнейшее месторождение за Полярным кругом 1
01.10.2024 «Ростелеком»: люди в поселке Бахта Красноярского края через спутник обмениваются терабайтами данных 1
29.05.2024 МТС ускорила мобильный интернет на крупных месторождениях на севере Красноярского края 2
13.08.2021 Softline поставила ноутбуки для детей из многодетных малообеспеченных семей Красноярского края 2
01.07.2016 Tele2 разогнала мобильный интернет в северных районах Красноярского края 1
04.09.2015 Сайт armada2014.ru разместил опровержение своих публикаций с обвинениями экс-гендиректора «Армады» 1
19.08.2013 «Билайн» в Красноярском крае обеспечил 3G-связью отдаленные нефтяные месторождения через спутниковый канал 1
21.06.2013 МТС разогнала мобильный интернет в Сибири до 42 Мбит/с 1
26.12.2012 «Ростелеком» объединит 302 объекта здравоохранения Красноярского края в единую информационную систему 1
31.08.2012 «Ростелеком» обеспечит связью МВД России в Туруханском районе Красноярского края 3
06.08.2003 Сеть "Би Лайн GSM" запущена в Эвенкийском АО 1

Публикаций - 14, упоминаний - 18

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10306 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14223 3
Ростелеком Сибирь - Сибирский макрорегиональный филиал Ростелекома 264 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9195 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3112 1
Softline - Софтлайн 3261 1
ICL ГК 447 1
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 898 1
МегаФон 9892 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2694 1
Роснефть НК - нефтяная компания 528 1
Правительство Красноярского края - органы государственной власти 88 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12842 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3455 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1453 1
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 826 1
Кванториум АНО - Детский технопарк 86 1
Правительство Калининградской области - Калининградская областная Дума - органы государственной власти 84 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5779 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5229 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6426 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73170 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57346 6
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8782 6
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17106 5
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28940 5
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21988 5
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9310 4
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9609 4
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4005 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25543 4
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7199 4
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4842 3
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1658 3
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6692 3
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11192 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6149 2
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2953 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8904 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5671 2
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 2052 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14889 2
Сеть передачи данных - Data transmission network 3919 2
HSDPA Dual Carrier 85 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11314 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17152 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3954 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8930 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25700 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15006 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27182 1
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum 1418 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34015 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9783 1
NB-IoT - Narrow Band IoT - Narrowband Internet of things - узкополосный интернет вещей 304 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31962 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5867 1
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2571 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23034 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2637 1
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1391 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5828 2
Apple iPad 3936 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 424 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 583 1
Apple iPhone 5 777 1
Apple iPad mini 425 1
Microsoft Windows BitLocker 938 1
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 433 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 459 1
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 1
Huawei E - серия роутеров 37 1
Huawei FT - LTE-роутер 8 1
Samsung Galaxy S4 - Samsung Galaxy S IV - смартфон 182 1
Samsung Galaxy S3 - Samsung Galaxy SIII - смартфон 232 1
ZTE MF - серия роутеров 28 1
Росатом - Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор - ЕПЦС СМП - Единая платформа цифровых сервисов - ЦЭС СМП - Цифровая экосистема Северного морского пусти 139 1
Егошин Сергей 88 2
Лухтина Наталья 1 1
Тарковский Михаил 1 1
Буданов Данила 4 1
Синтишевский Евгений 5 1
Соловенчук Александр 134 1
Горожанинов Дмитрий 7 1
Макаров Николай 30 1
Стригин Алексей 1 1
Козерод Сергей 38 1
Горбатов Игорь 25 1
Возняк Андрей 8 1
Подольский Виталий 16 1
Знак Виталий 1 1
Усатов Алексей 33 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1538 12
Россия - РФ - Российская федерация 156831 7
Россия - Крайний Север 316 6
Россия - СФО - Красноярский край - Северо-Енисейск 17 5
Россия - СФО - Красноярский край - Эвенкийский район - Эвенкия - Тура 63 5
Россия - СФО - Красноярский край - Туруханский район - Игарка 17 5
Россия - СФО - Красноярский край - Эвенкийский район - Байкит 9 4
Россия - СФО - Красноярский край - Таймырский автономный округ - Таймыр 90 4
Земля - планета Солнечной системы 10658 3
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1815 3
Россия - СФО - Красноярский край - Норильск - Норильский промышленный район 270 3
Россия - СФО - Красноярский край - Ванкорское нефтегазовое месторождение 22 3
Россия - СФО - Красноярский край - Таймырский Долгано-Ненецкий район 14 2
Россия - СЗФО - Мурманская область - Снежногорск 19 2
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1640 2
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2664 2
Россия - СФО - Красноярский край - Таймырский Долгано-Ненецкий район - Дудинка 46 2
Россия - СФО - Красноярский край - Минусинск 76 2
Россия - СФО - Красноярский край - Юрубчено-Тохомское нефтегазоконденсатное месторождение 7 2
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 822 2
Россия - СФО - Омская область - Называевский район - Называевск 11 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1070 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45704 1
Беларусь - Белоруссия 6023 1
Россия - СФО - Новосибирск 4650 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1869 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1205 1
Россия - СФО - Омская область 731 1
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 967 1
Россия - СФО - Кемеровская область 985 1
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1241 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1416 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Рыбинск 125 1
Россия - СФО - Красноярский край - Железногорск - Красноярск-26 126 1
Россия - СФО - Алтайский край - Бийский район - Бийск 117 1
Россия - СФО - Красноярский край - Ачинск 97 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Черепановский район - Черепаново 14 1
Россия - СФО - Алтайский край - Славгород 27 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай - Чемальский район - Чемал 27 1
Северный полярный круг - Полярные регионы 122 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10531 4
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6964 3
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 930 2
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2661 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10742 2
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1320 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3032 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6670 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3767 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2282 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9672 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6784 1
Бухгалтерия - БФО - Бухгалтерская Финансовая Отчетность 204 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5974 1
Фондовая биржа - SPO - Secondary Public Offering - Вторичное публичное размещение акций компании 78 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55022 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7564 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51283 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31901 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1930 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1970 1
Здравоохранение - Здоровье женщины, матери и ребенка - Беременность и роды - рождение ребенка - деторождение - декретный отпуск - материнство - пособие на детей и беременных женщин 563 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1559 1
Бухгалтерия - Консолидированная финансовая отчётность - Consolidated Financial Statements - Консолидированный доход - Consolidated Income - Сводная отчётность 282 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1321 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1238 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1347 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5395 1
Алмаз - минерал, кубическая аллотропная форма углерода - Бриллиант 376 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4246 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20386 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11434 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2584 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1749 1
Геология - Вечная мерзлота - многолетняя мерзлота - многолетняя криолитозона - многолетне-мёрзлые породы - permafrost 97 1
Досуг, отдых и развлечения - Рыбалка и охота - рыбная ловля 263 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 615 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406090, в очереди разбора - 733442.
Создано именных указателей - 186774.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Обзор HARPER UCH-715: сетевой фильтр с функцией быстрой зарядки

Как правильно составить запрос для нейросети: советы ZOOM

Как бесплатно узнать, кто звонил: лучшие сервисы и приложения в 2025 году

Показать еще

Наука

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение

Произошло рекордное извержение черной дыры — она сияет ярче 10 триллионов Солнц

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность
Показать еще