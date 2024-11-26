«МегаФон» улучшил связь в поселении коренных народов севера

Жители Хатанги получили улучшенную связь «МегаФона» в результате установки в населенном пункте дополнительного телеком-оборудования. Новая базовая станция расширила территорию покрытия LTE-сети и повысила доступность услуг сотовой связи для абонентов оператора, проживающих на Крайнем Севере. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Хатанга – один из самых северных населенных пунктов в России, основанный в 1626 г. Расположен в юго-восточной части полуострова Таймыр на берегу одноименной реки. Отсюда происходит и его название, которое в переводе с эвенкийского означает «большая вода» или «много воды». Основную часть населения составляют малочисленные коренные народы севера – долганы. Здесь проживают также русские, нганасаны, эвенки, ненцы, якуты и др.

В селе имеется вся необходимая инфраструктура: школы, детские сады, больница, культурно-досуговый комплекс, кафе, магазины, почтовое отделение и гостиницы. В Хатанге находится много достопримечательностей, которые могут увидеть и посетить только амбициозные путешественники, - Музей природы и этнографии при Таймырском заповеднике, частный Музей мамонта, расположенный на глубине нескольких метров в слое древней вечной мерзлоты, «кладбище кораблей» и заброшенная алмазная станция. Однако несмотря на обилие уникальных объектов, туристы здесь – большая редкость. Автомобильное сообщение между Хатангой и Красноярском отсутствует. Добраться сюда можно самолетом, а в период сезонной навигации – по воде. По времени путь из столицы региона до поселения коренных народов севера займет около недели.

Онлайн-трафик активно генерят местные жители и вахтовики, которые останавливаются в селе транзитом по дороге на месторождения. С начала 2024 г. абоненты в селе «прокачали» в четыре раза больше ГБ мобильного интернета, чем в январе-октябре 2023 г.

Специально для комфорта местных жителей инженеры «МегаФона» запустили здесь новую базовую станцию сотовой связи стандарта GSM и LTE. Оборудование работает как в низкочастотном, так и в среднечастотном диапазонах, что гарантирует широкий радиус распространения сигнала, оптимальную емкость сети и стабильную скорость передачи данных. Таких показателей достаточно для поселения, в котором проживает около 2,6 тыс. человек.

Теперь еще больше абонентов оператора могут получать электронные государственные услуги, в удобное время оплачивать счета, читать новости в интернете и обмениваться файлами, общаться в мессенджерах и социальных сетях, слушать музыку онлайн и смотреть видеоролики. Ученикам станет проще готовиться к занятиям, проходить дистанционные курсы, пользоваться образовательными платформами и электронным журналом, например, не только в школе, но и дома.

«Действующая базовая станция не могла в полной мере обеспечить надежной LTE-сетью все село. Поскольку Хатанга находится на Крайнем Севере, организовать сотовую связь там можно только через спутниковый транспортный канал. Новый телеком-объект, построенный при поддержке министерства цифрового развития Красноярского края, улучшил покрытие во второй части населенного пункта. Теперь местным жителям станет комфортнее звонить в 2G и пользоваться мобильным интернетом четвертого поколения», - сказал технический руководитель «МегаФона» в Красноярском крае Данила Буданов.

С 2023 г. в крае реализуется программа по улучшению качества услуг связи в арктических населенных пунктах, где проживают от 100 до 3000 человек, посредством предоставления субсидий Туруханскому району, Таймырскому Долгано-Ненецкому и Эвенкийскому муниципальным районам для расширения спутниковых каналов. В 2024 г., помимо Хатанги, субсидия была выделена пяти поселениям Арктической зоны, а до конца 2024 г. связью будет обеспечен еще один населенный пункт. Мероприятия также будут реализовываться в 2025 г.