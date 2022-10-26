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Россия СФО Красноярский край Эвенкийский район Эвенкия Тура
УПОМИНАНИЯ
|26.10.2022
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В эвенкийском поселке Эконда впервые появилась мобильная связь
ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, сообщает, что в поселке Эконда (Эвенкия), расположенном в арктической зоне, впервые появились голосовая связь и мобильный интернет. Запуск связи в малочисленных и труднодоступных населенных пунктах Красноярского края МТС реал
|18.08.2022
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Искусственный интеллект помог сохранить редкий язык
народа, почти половина из них — на территории Якутии. Автор проекта — Николай Апросимов. Он потомок эвенкийского рода Апросимовых из Якутии, носитель эвенкийского языка. «Я занялся эвенк
|05.06.2007
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"МегаФон-Сибирь" приходит в Эвенкию
Компания «МегаФон-Сибирь» сообщила о запуске в коммерческую эксплуатацию фрагмента сети в Эвенкии. Новым абонентам сети «МегаФон-Сибирь» будут доступны все тарифы и услуги действующие в Красноярском крае, услуги WAP, мобильный интернет, MMS, технология скоростной передачи данных EDG
|06.08.2003
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Сеть "Би Лайн GSM" запущена в Эвенкийском АО
а о том, что оператор первым среди российских компаний начал предоставлять услуги мобильной связи в Эвенкийском Автономном Округе. ЭАО стал 45-м регионом на карте единой сети «Би Лайн GSM». К н
|24.04.2003
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Спутниковая телефонная связь будет основой внедрения системы платежей по пластиковым карточкам в Эвенкии
В Эвенкийском автономном округе начата реализация программы внедрения системы платежей по пласт
|04.02.2003
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Эвенки вырвались в лидеры информатизации России
тремально дискомфортные (разница температур от +40 до – 53oС). После того, как решение о разработке эвенкийского Юрубчено-Тохомского месторождения в «Юкосе» было принято, события развивались ст
|18.12.2002
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В Эвенкии внедряют телемедицину
ьтацию, установить диагноз, получить медицинские предписания и даже лечиться у определенного врача, который может находиться в любой точке страны. Первый существенный этап по внедрению телемедицины в Эвенкии пройдет в 2003 году. На приобретение необходимого электронного оборудования выделено 7,5 млн. руб. В каждой районной больнице (в Туре, Байките и Ванаваре) запланировано создание трех сп
|18.12.2002
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В Эвенкии внедряют телемедицину
ьтацию, установить диагноз, получить медицинские предписания и даже лечиться у определенного врача, который может находиться в любой точке страны. Первый существенный этап по внедрению телемедицины в Эвенкии пройдет в 2003 году. На приобретение необходимого электронного оборудования выделено 7,5 млн. руб. В каждой районной больнице (в Туре, Байките и Ванаваре) запланировано создание трех сп
|30.05.2002
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"Сибинтек" завершила внедрение информационной системы в Эвенкии
Сегодня в городе Тура, административном центре Эвенкийского автономного округа, компания "Сибинтек" при участии губернатора Бориса Золотарев
|19.04.2002
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СИБИНТЕК подвела итоги первого года работы единой региональной производственно-технологической сети
является успешное завершение первого этапа проекта по созданию телекоммуникационной инфраструктуры Эвенкийского автономного округа. Еще совсем недавно в регионе полностью отсутствовали телевид
|08.04.2002
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Эвенкийский АО потратит на информатизацию $6 млн.
Губернатор Эвенкийского АО Борис Золотарев планирует выделить $6 млн. на информатизацию региона, сообщает Медиа-комитет e-Government. По словам г-на Золотарева, $1 млн. будет выделен на закупку и внедрени
|17.09.2001
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"МКС" и "Сибинтек" проведут спутниковые каналы в Эвенкию
циацию "МирТелеКом", подписали соглашение о создании сети станций спутниковой связи С-диапазона для Эвенкийского автономного округа. В результате совместного проекта в регионе появится весь спе
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Карпачев Александр 25 4
|Николаев Айсен 38 3
|Золотарев Борис 3 3
|Хасьянова Гульнара 148 2
|Иванов Сергей 393 2
|Здаров Андрей 17 2
|Брюквин Юрий 299 2
|Шаронов Андрей 59 2
|Гладышев Андрей 3 2
|Семенов Анатолий 32 2
|Рудычева Наталья 95 2
|Перминов Анатолий 130 2
|Рахманов Максим 47 2
|Шашурин Сергей 9 2
|Хайруллиев Шерали 2 2
|Шаккум Мартин 6 2
|Путин Владимир 3262 1
|Орловский Виктор 393 1
|Дергунова Ольга 119 1
|Иванов Александр 103 1
|Лигачев Глеб 90 1
|Андрияшкин Сергей 7 1
|Гимранов Ринат 124 1
|Бобровников Борис 104 1
|Шамолин Михаил 124 1
|Бурметьев Данила 14 1
|Логинов Александр 44 1
|Ефимов Петр 39 1
|Казак Максим 162 1
|Кузнецова Ирина 26 1
|Хромов Алексей 17 1
|Климов Андрей 86 1
|Воробьев Михаил 51 1
|Судариков Николай 1 1
|Лопатухин Дмитрий 19 1
|Назипов Дмитрий 85 1
|Горожанинов Дмитрий 7 1
|Пестерева Ольга 34 1
|Меднов Сергей 124 1
|Асланян Сергей 103 1
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