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Россия СФО Красноярский край Эвенкийский район Эвенкия Тура

Россия - СФО - Красноярский край - Эвенкийский район - Эвенкия - Тура

УПОМИНАНИЯ


26.10.2022 В эвенкийском поселке Эконда впервые появилась мобильная связь

ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, сообщает, что в поселке Эконда (Эвенкия), расположенном в арктической зоне, впервые появились голосовая связь и мобильный интернет. Запуск связи в малочисленных и труднодоступных населенных пунктах Красноярского края МТС реал
18.08.2022 Искусственный интеллект помог сохранить редкий язык

народа, почти половина из них — на территории Якутии. Автор проекта — Николай Апросимов. Он потомок эвенкийского рода Апросимовых из Якутии, носитель эвенкийского языка. «Я занялся эвенк
05.06.2007 "МегаФон-Сибирь" приходит в Эвенкию

Компания «МегаФон-Сибирь» сообщила о запуске в коммерческую эксплуатацию фрагмента сети в Эвенкии. Новым абонентам сети «МегаФон-Сибирь» будут доступны все тарифы и услуги действующие в Красноярском крае, услуги WAP, мобильный интернет, MMS, технология скоростной передачи данных EDG
06.08.2003 Сеть "Би Лайн GSM" запущена в Эвенкийском АО

а о том, что оператор первым среди российских компаний начал предоставлять услуги мобильной связи в Эвенкийском Автономном Округе. ЭАО стал 45-м регионом на карте единой сети «Би Лайн GSM». К н
24.04.2003 Спутниковая телефонная связь будет основой внедрения системы платежей по пластиковым карточкам в Эвенкии

В Эвенкийском автономном округе начата реализация программы внедрения системы платежей по пласт
04.02.2003 Эвенки вырвались в лидеры информатизации России

тремально дискомфортные (разница температур от +40 до – 53oС). После того, как решение о разработке эвенкийского Юрубчено-Тохомского месторождения в «Юкосе» было принято, события развивались ст
18.12.2002 В Эвенкии внедряют телемедицину

ьтацию, установить диагноз, получить медицинские предписания и даже лечиться у определенного врача, который может находиться в любой точке страны. Первый существенный этап по внедрению телемедицины в Эвенкии пройдет в 2003 году. На приобретение необходимого электронного оборудования выделено 7,5 млн. руб. В каждой районной больнице (в Туре, Байките и Ванаваре) запланировано создание трех сп
18.12.2002 В Эвенкии внедряют телемедицину

ьтацию, установить диагноз, получить медицинские предписания и даже лечиться у определенного врача, который может находиться в любой точке страны. Первый существенный этап по внедрению телемедицины в Эвенкии пройдет в 2003 году. На приобретение необходимого электронного оборудования выделено 7,5 млн. руб. В каждой районной больнице (в Туре, Байките и Ванаваре) запланировано создание трех сп
30.05.2002 "Сибинтек" завершила внедрение информационной системы в Эвенкии

Сегодня в городе Тура, административном центре Эвенкийского автономного округа, компания "Сибинтек" при участии губернатора Бориса Золотарев
19.04.2002 СИБИНТЕК подвела итоги первого года работы единой региональной производственно-технологической сети

является успешное завершение первого этапа проекта по созданию телекоммуникационной инфраструктуры Эвенкийского автономного округа. Еще совсем недавно в регионе полностью отсутствовали телевид
08.04.2002 Эвенкийский АО потратит на информатизацию $6 млн.

Губернатор Эвенкийского АО Борис Золотарев планирует выделить $6 млн. на информатизацию региона, сообщает Медиа-комитет e-Government. По словам г-на Золотарева, $1 млн. будет выделен на закупку и внедрени
17.09.2001 "МКС" и "Сибинтек" проведут спутниковые каналы в Эвенкию

циацию "МирТелеКом", подписали соглашение о создании сети станций спутниковой связи С-диапазона для Эвенкийского автономного округа. В результате совместного проекта в регионе появится весь спе

Публикаций - 63, упоминаний - 105

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13418 12
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2993 9
МегаФон 9404 9
Ростелеком 10028 8
Роснефть НК - Сибинтек ИК - Сибирская интернет компания 115 8
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8965 7
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 525 5
Microsoft Corporation 24934 4
Парус Корпорация 199 4
Т2 - Т2 Мобайл - НСС - Нижегородская сотовая связь - Нижегородский сотовый телефон 154 4
Cisco Systems 5168 3
Ростелеком - Связьинвест 1708 3
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1413 3
Sumtel - Сумма Телеком - Summa Telecom 153 3
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 730 3
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 617 3
ВымпелКом - Билайн - Новая телефонная компания 76 3
Миранда-Медиа - МирТелеКом 46 3
IBM - International Business Machines Corp 9485 2
Softline - Софтлайн 3032 2
Oracle Corporation 6773 2
Информзащита 802 2
Крок - Croc 1787 2
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 778 2
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1078 2
Мотив - Екатеринбург-2000 - Екатеринбургская сотовая связь 274 2
Раском - Rascom 48 2
Ростелеком - ВолгаТелеком - ON - Телесет Нетворкс, Teleset Networks - Нижегородсвязьинформ - Нижегородтелесервис - Нижегородский Телесервис - Пенза-Мобайл - Саратов Мобайл - Татинком-Т - Элайн GSM - Оренбург GSM - РТКОМ - Чувашия Мобайл 614 2
HP 3Com 677 2
Роскосмос - ИСС АО - Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнева - НПО ПМ - Научно-производственное объединение прикладной механики имени академика М.Ф. Решетнёва 238 2
Сбер - Сбербанк Деловая среда 93 2
Metrocom - Метроком 89 2
МегаФон Сибирь - МегаФон Сибирский филиал 56 2
Ростелеком - Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 473 2
Ростелеком ЕТК - Енисейтелеком 124 2
Ростелеком Дальний Восток - Дальневосточный макрорегиональный филиал Ростелекома 94 2
Ростелеком - Макомнет - Macomnet 36 2
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Смоленские Мобильные Сети - Смоленская сотовая связь 10 2
Т2 - Т2 Мобайл - Санкт-Петербург Телеком 38 2
Анаком 8 2
ЮКОС НК - ЮКОС Нефтяная компания 162 6
Boeing 1013 2
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 109 2
Роскосмос - Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - ГНПРКЦ - Ракетно-космический центр - Центральное специализированное конструкторское бюро 139 2
Росатом - АРМЗ Урановый холдинг - Атомредметзолото - Горнорудный дивизион госкорпорации Росатом 31 2
Сургутнефтегаз - СНГ 273 2
Росатом - АРМЗ Урановый холдинг - Хиагда - ГХК - Горно-химический комбинат 21 2
Arianespace 85 2
Роскосмос - Лавочкина НПО - Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина 111 2
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 683 2
Роскосмос - ЦЭНКИ НИИ СК - Научно-исследовательский институт стартовых комплексов имени В.П. Бармина - КБОМ ФГУП - Конструкторское бюро общего машиностроения имени В.П. Бармина 22 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 956 1
Газпром ПАО 1377 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 377 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 526 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 475 1
Протек - Центр внедрений 59 1
Альфа-Банк 1804 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 323 1
Роснефть НК - нефтяная компания 520 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 492 1
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 99 1
ВБД - Вимм-Билль-Данн 68 1
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 168 1
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 291 1
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Авиационный концерн Туполева - Туполев КБ - конструкторское бюро 84 1
Якутия Венчурная компания 3 1
Уральская сталь УК - Уральская Сталь АО 20 1
Химпром 22 1
Красный октябрь 31 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 484 1
РусГидро - Богучанская ГЭС 12 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 624 1
ТОР Холдинг - ТОЗ Тула - Тульский оружейный завод 4 1
Фонд развития инноваций Республики Саха (Якутия) 3 1
Арктик Капитал 1 1
Почта России - Марка АО - Марка - Издательско-торговый центр ФГУП 75 1
Роснефть - РН-АНХК - Ангарская нефтехимическая компания 8 1
Аэродром Пушистый (Корсаков) - ИАТА: нет – ИКАО: UHSJ – Внутр. код: УХСЙ / UHSJ - Дронопорт Пушистый 8 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2846 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12209 5
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3451 4
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2766 4
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 262 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 174 3
Правительство Красноярского края - органы государственной власти 88 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2061 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1819 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1870 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1410 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1282 2
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 929 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3000 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1385 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 604 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6121 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1671 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1425 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5094 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4661 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2218 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 874 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1106 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2046 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 334 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 751 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2609 1
ФАС РФ - УФАС - Управления Федеральной антимонопольной службы 203 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 388 1
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 119 1
Минвостокразвития РФ - Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики 51 1
Кванториум АНО - Детский технопарк 83 1
Правительство Ставропольского края - органы государственной власти 77 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 429 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 293 1
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - органы государственной власти 78 1
Правительство Калининградской области - Калининградская областная Дума - органы государственной власти 84 1
Правительство Воронежской области - органы государственной власти 55 1
Электронная Москва АО 28 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6314 12
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 754 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 328 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69227 24
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53918 18
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ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5523 4
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2818 3
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1527 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3353 3
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1056 3
Космодром Байконур 1070 2
Microsoft Windows BitLocker 938 2
Глонасс-М - ОКР Ураган-М - серия космических аппаратов российской глобальной навигационной системы ГЛОНАСС 143 2
ESA - CNES Centre spatial guyanais - FRENCH GUIANA, FRGUI - Космодром Куру - Гвианский космический центр 194 2
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 2
Роскосмос - Прогресс РКЦ - Союз - семейство трёхступенчатых ракет-носителей среднего класса 470 2
Парус Госзакупки 5 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command - SBSS - Space Based Space Surveillance 7 2
Apple iPad 3890 1
Linux OS 10344 1
Google Play - Google Store - Android Market 3370 1
Abbyy FlexiCapture 170 1
Apple - App Store 2948 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2136 1
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 598 1
Ростелеком - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 329 1
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 499 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1473 1
Apple iPhone 6 4863 1
ГАС Выборы - Государственная автоматизированная система 180 1
Правительство Москвы - Электронная Москва ГЦП - Электронная Москва Городская целевая программа 90 1
1С:ERP УХ - 1С:ERP Управление Холдингом 187 1
Ростелеком - Умный полигон 3 1
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Цифровой Татарстан - Электронный Татарстан - Единый реестр информационных систем Республики Татарстан - Электронное Правительство Республики Татарстан - Госуслуги Татарстана 116 1
Microsoft Certified - Microsoft Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 225 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет финансов Санкт-Петербурга - Единая информационно-аналитическая система бюджетного (бухгалтерского) учета города Санкт-Петербурга - АИС БП-ЭК - Электронное казначейство 18 1
Abbyy PDF Transformer 22 1
Microsoft Windows 2000 8665 1
Росатом ЕЦС - Единая цифровая стратегия - Цифровой Росатом 42 1
ГАСУ - ГАС Управление - Государственная информационная система управления целевыми программами - ФЦП АИС - Автоматизированная информационная система сопровождения Федеральной целевой программы 64 1
Samsung SyncMaster 71 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 1
ИВК Platinum 18 1
Минцифры РФ - Синергия Арктики 5 1
Минобрнауки РФ - ФЦП Дети России Минобразования России 29 1
Карпачев Александр 25 4
Николаев Айсен 38 3
Золотарев Борис 3 3
Хасьянова Гульнара 148 2
Иванов Сергей 393 2
Здаров Андрей 17 2
Брюквин Юрий 299 2
Шаронов Андрей 59 2
Гладышев Андрей 3 2
Семенов Анатолий 32 2
Рудычева Наталья 95 2
Перминов Анатолий 130 2
Рахманов Максим 47 2
Шашурин Сергей 9 2
Хайруллиев Шерали 2 2
Шаккум Мартин 6 2
Путин Владимир 3262 1
Орловский Виктор 393 1
Дергунова Ольга 119 1
Иванов Александр 103 1
Лигачев Глеб 90 1
Андрияшкин Сергей 7 1
Гимранов Ринат 124 1
Бобровников Борис 104 1
Шамолин Михаил 124 1
Бурметьев Данила 14 1
Логинов Александр 44 1
Ефимов Петр 39 1
Казак Максим 162 1
Кузнецова Ирина 26 1
Хромов Алексей 17 1
Климов Андрей 86 1
Воробьев Михаил 51 1
Судариков Николай 1 1
Лопатухин Дмитрий 19 1
Назипов Дмитрий 85 1
Горожанинов Дмитрий 7 1
Пестерева Ольга 34 1
Меднов Сергей 124 1
Асланян Сергей 103 1
Россия - РФ - Российская федерация 150711 36
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1459 25
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44514 15
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1768 14
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1746 13
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Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 991 12
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2586 12
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