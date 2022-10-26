Россия - СФО - Красноярский край - Эвенкийский район - Эвенкия - Тура

ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, сообщает, что в поселке Эконда ( Эвенкия ), расположенном в арктической зоне, впервые появились голосовая связь и мобильный интернет. Запуск связи в малочисленных и труднодоступных населенных пунктах Красноярского края МТС реал

народа, почти половина из них — на территории Якутии. Автор проекта — Николай Апросимов. Он потомок эвенкийского рода Апросимовых из Якутии, носитель эвенкийского языка. «Я занялся эвенк

Компания «МегаФон-Сибирь» сообщила о запуске в коммерческую эксплуатацию фрагмента сети в Эвенкии . Новым абонентам сети «МегаФон-Сибирь» будут доступны все тарифы и услуги действующие в Красноярском крае, услуги WAP, мобильный интернет, MMS, технология скоростной передачи данных EDG

а о том, что оператор первым среди российских компаний начал предоставлять услуги мобильной связи в Эвенкийском Автономном Округе . ЭАО стал 45-м регионом на карте единой сети «Би Лайн GSM». К н

тремально дискомфортные (разница температур от +40 до – 53oС). После того, как решение о разработке эвенкийского Юрубчено-Тохомского месторождения в «Юкосе» было принято, события развивались ст