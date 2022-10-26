Разделы

Телеком Мобильная связь
|

В эвенкийском поселке Эконда впервые появилась мобильная связь

ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, сообщает, что в поселке Эконда (Эвенкия), расположенном в арктической зоне, впервые появились голосовая связь и мобильный интернет. Запуск связи в малочисленных и труднодоступных населенных пунктах Красноярского края МТС реализует в рамках программы министерства цифрового развития региона. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Население Эконды составляет более 300 человек, в основном эвенков, занимающихся охотой, рыболовством и национальными промыслами. Поселок находится в 400 километрах от Туры, неподалеку от границы с Якутией, и из-за удаленного местоположения здесь ранее не было мобильной связи. Теперь жители Эконды обеспечены голосовой связью и мобильным интернетом МТС, что позволяет закрыть все повседневные потребности в цифровых сервисах. Благодаря связи МТС теперь можно общаться с родными, пользоваться госуслугами, узнавать последние новости через интернет и связываться с экстренными службами в случае чрезвычайных ситуаций.

«В Красноярском крае МТС обеспечила покрытие практически всех населенных пунктов с населением свыше тысячи человек. Большое внимание уделяется удаленным и малонаселенным сёлам и посёлкам, особенно тем, которые находятся в арктической зоне. За последние годы мы обеспечили связью несколько населенных пунктов на Крайнем Севере – например, поселок Новорыбная на Таймыре стал самым северным населенным пунктом в стране, где присутствует связь МТС. Из-за удаленности Эконды оборудование сюда пришлось доставлять от Красноярска до Туры баржей в период ограниченной навигации, затем от Туры до Эконды вертолетным рейсом, но для нас это не первый опыт запуска связи в сложных условиях. На территории Красноярского края МТС присутствует практически на всех крупнейших месторождениях, многие из которых также расположены в труднодоступных местах», - сказал директор МТС в Красноярске Сергей Егошин.

***

Как выбирать коммерческий SIEM в 2022 году?
Безопасность

Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи группы МТС пользуются около 88 млн абонентов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Veon вызвал к себе владельцев своих облигаций с неизвестной целью

Власти предписали МТС снизить цены на связь

Huawei придумал, как обмануть Америку. 5G-смартфоны будут выпускаться, несмотря на санкции США

В России зафиксировано первое в истории сокращение мобильного трафика. Причины

Последствия антироссийских санкций: Европа вот-вот останется без сотовой связи

На рынок выходит ультрабюджетный смартфон с поддержкой 5G. Китай и Корея ни при чем

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Удобно ли использовать электромобиль в России: основные проблемы во времена санкций

Умная охрана дома: лучшие системы безопасности с датчиками движения и сиреной

Какие бывают электромобили: от кабриолета до погрузчика

Показать еще

Наука

Датацентр в каждом: капли жидкости в нашем теле действуют как клеточные компьютеры

Астрономы обнаружили две суперземли — они вращаются вокруг соседней звезды

Новая математическая формула способна изменить здравоохранение, энергетику и пищепром всего мира
Показать еще
KAZAN DIGITAL WEEK 21-24 сентября KAZAN DIGITAL WEEK 21-24 сентября