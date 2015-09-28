Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 200367
ИКТ 15497
Организации 11811
Ведомства 1511
Ассоциации 1115
Технологии 3591
Системы 27078
Персоны 87513
География 3127
Статьи 1584
Пресса 1331
ИАА 758
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2835
Мероприятия 895

ТОР Холдинг ТОЗ Тула Тульский оружейный завод

ТОР Холдинг - ТОЗ Тула - Тульский оружейный завод

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


28.09.2015 «Дом.ru Бизнес» обеспечил резервными каналами передачи данных «Тульский оружейный завод» 2
16.01.2014 «СофтЭксперт» построила ИТ-инфраструктуру сегмента сети интернет для «Тульского оружейного завода» 3
20.10.2006 "Тульские автоматы" переходит на платформу "1С" 2
04.02.2003 Эвенки вырвались в лидеры информатизации России 1

Публикаций - 5, упоминаний - 9

ТОР Холдинг и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25816 2
9636 2
СофтЭксперт 49 2
Интелком 23 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5680 1
Dr.Web - Доктор Веб 1294 1
Cisco Systems 5374 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3466 1
Lenovo Group 2468 1
Accenture plc 721 1
IBM - International Business Machines Corp 9708 1
HP Inc. 5903 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 948 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3121 1
Acronis - Акронис 490 1
ESET - ESET Software 1163 1
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1219 1
1С-Рарус 986 1
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 599 1
Роскосмос - РКС - Квант НПП КП - НПП Космического приборостроения 221 1
Парус Корпорация 209 1
Роснефть НК - Сибинтек ИК - Сибирская интернет компания 118 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Стрела НПО - Научно-производственное объединение 5 1
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 1
Ростех - Высокоточные комплексы НПО 24 1
МТС - Комстар ОТС Регионы - Инфотек 5 1
Гильдия консультантов 5 1
ЮКОС НК - ЮКОС Нефтяная компания 164 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1196 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2135 1
Администрация Смоленской области - органы государственной власти Смоленской области 32 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 313 1
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 187 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6517 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54246 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36436 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12916 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26022 2
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7943 2
СКС - Структурированная кабельная сеть - Cabling infrastructure - коммутационные кабели - патч-корд 547 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13205 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6733 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8374 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4352 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18127 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12335 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8718 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26501 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17040 1
Interoperability solutions - Интероперабельность - Функциональная совместимость - Способность к взаимодействию 327 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 14029 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9815 1
B2G - Business-to-government - Бизнес правительству - отношения между бизнесом и государством 431 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33661 1
ЭТП - Электронная торговая площадка - Электронные закупки - E-procurement - Electronic procurement - Цифровые закупки 785 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7863 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2730 1
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2642 1
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1316 1
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1674 1
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2494 1
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2320 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13759 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6873 1
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 2734 1
Тостер 69 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18417 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23040 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26423 1
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5521 1
Пропускная способность - Bandwidth 1920 1
Intranet - Интранет - Интрасеть 798 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7401 1
Аналоговые технологии - Аналоговый сигнал 2925 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 667 1
Linux OS 11586 1
Microsoft Windows 16943 1
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 681 1
JavaScript - JS - язык программирования 1433 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 855 1
Microsoft Outlook 1507 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Бизнес 151 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1695 1
1С:ERP Управление предприятием 853 1
Apple iPhone 6 4861 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1848 1
Docker - Платформа распределённых приложений 551 1
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 320 1
Интерфакс - СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 308 1
ЭОС Дело СЭД - ЭОС Дело-Предприятие - ЭОС Электронное Дело 249 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 687 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2561 1
Dr.Web Антивирус - Dr.Web Аудитор безопасности 394 1
Meta Platforms - React - React.js - ReactJS - React JS - JavaScript фреймворк 136 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3694 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 512 1
Парус Предприятие ПП - программный продукт ERP 128 1
1С:Франчайзи - 1С Certified - 1С Partner Network - 1С:Совместимо - 1С:ЦКТП, Центр корпоративной технологической поддержки - артнёрские статусы, сертификаты и программы 262 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1813 1
Парус Госзакупки 5 1
Парус Бюджет 71 1
Казак Максим 162 1
Венцлавович Елена 41 1
Карпачев Александр 25 1
Шашурин Сергей 9 1
Золотарев Борис 3 1
Курилов Илья 3 1
Козлова Екатерина 8 1
Россия - РФ - Российская федерация 167112 3
Россия - ЦФО - Тульская область 1229 3
Россия - ЦФО - Тульская область - Тула 368 2
Россия - ДФО - Корякский автономный округ - Корякия 43 1
Россия - СФО - Красноярский край - Эвенкийский район - Эвенкия - Тура 65 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54881 1
Европа 24999 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47776 1
Азия - Азиатский регион 5937 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8611 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1931 1
Франция - Французская Республика 8188 1
Россия - СЗФО - Вологодская область - Череповец 282 1
Россия - СФО - Новосибирск 4897 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2851 1
Россия - ЦФО - Калужская область 1082 1
Россия - УФО - Челябинская область 1515 1
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 714 1
Россия - ЦФО - Тамбовская область 659 1
Россия - ЦФО - Московская область - Реутов 87 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1426 1
Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 452 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Сургутский район - Сургут - Сургутская агломерация 367 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подольский район - Подольск 169 1
Россия - СФО - Красноярский край - Юрубчено-Тохомское нефтегазоконденсатное месторождение 7 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6610 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57993 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53747 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6726 2
Арктика - Северный завоз 13 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1172 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8115 1
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1782 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3801 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10434 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4632 1
ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 299 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21805 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5531 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9128 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3601 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10925 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7549 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2761 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5141 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18251 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4048 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2196 1
Паспорт - Паспортные данные 2868 1
Аренда 2705 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2921 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8873 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1743 1
Здравоохранение - Онкология - Онкологические заболевания - Карцинома - Канцерофобия - Oncological diseases - Carcinoma - Злокачественная опухоль - Рак лёгкого (бронхогенный рак, бронхогенная карцинома) - Cancer Cell Detection Device 842 1
Геология - Вечная мерзлота - многолетняя мерзлота - многолетняя криолитозона - многолетне-мёрзлые породы - permafrost 104 1
Здравоохранение - Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 1015 1
Финансовый сектор - Кредитование - Ипотечное кредитование - Ипотечный кредит - Mortgage lending - Ипотека - Mortgage 680 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3196 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8519 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2345 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1373 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2455 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8642 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1468867, в очереди разбора - 725104.
Создано именных указателей - 200367.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Самые полезные гаджеты в помощь школьнику: выбор ZOOM

Лучшие 55-дюймовые телевизоры с Mini LED в 2026 году: выбор ZOOM

Обзор смартфона TECNO POVA 8 5G: инженерная урбанистика

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще