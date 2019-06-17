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Казак Максим


17.06.2019 А. Дворкович на CNews FORUM: Госкорпорации внедрят отечественные ИТ только сами, а не волей государства 1
24.05.2019 ИТ-эксперты обсудят в Москве технологии умных городов на «CNews Forum Кейсы» 1
01.02.2019 Крупнейшее ИТ-мероприятие CNews Forum Кейсы состоится в июне. Открыта регистрация 1
26.11.2018 CNews Forum 2018 установил новый рекорд посещаемости. Фото 2
01.06.2018 Объявлены лауреаты премии CNews «Инновация года 2018» 1
30.05.2018 Объявлены лауреаты премии «Инновация года 2018» 1
05.02.2018 В России и странах ЕАЭС будут ставить цифровые метки на лекарствах и сигаретах. Далее на всех товарах 1
02.02.2018 Россия хочет объединить постсоветские страны на базе блокчейна 1
30.08.2017 Объявлены первые лауреаты премии «Инновация года 2017» 1
23.06.2017 CNews продлил прием заявок на премию «Инновация года» 1
01.09.2016 Награда «Инновация года 2017»: начат отбор номинантов 1
22.07.2016 CNews назван лучшим ИТ-изданием России 1
24.05.2016 У ИИ — женское лицо: итоги конкурса на лучший образ искусственного интеллекта 1
11.05.2016 В Москве пройдет первый фестиваль документальных фильмов об ИТ. Видео 1
09.03.2016 Как выглядит искусственный интеллект? Ответ даст конкурс 1
28.07.2015 Открыта регистрация на «Инфотех 2015» 1
24.07.2015 Зачем Альфа-банк организовал крупнейший в России фестиваль EDM и технологий 1
27.04.2015 Чиновники и коммерсанты обсудили государственно-частное партнерство в ИТ 1
26.02.2015 Исследование CNews Analytics и Oracle: Большие данные пришли в Россию 1
24.12.2014 Готовы ли регионы к новым требованиям по оказанию электронных госуслуг? ВИДЕО 1
02.12.2014 Электронные офисы банков в 24 раза эффективнее обычных 1
09.07.2014 Портал ZOOM.CNews.ru обновил дизайн 1
19.02.2014 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2014» 1
28.01.2014 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2014» 1
10.12.2013 CNews приглашает на конференцию "ИКТ в госсекторе" 1
08.11.2013 Tibco начинает в России точечную экспансию 1
09.10.2013 ИКТ в госсекторе: первые итоги перезагрузки 2
23.09.2013 Замминистра экономического развития выступит на конференции CNews об ИТ в госсекторе 1
11.09.2013 Минкомсвязи, Минздрав, Казначейство, УЭК - на конференции CNews «ИКТ в госсекторе» 1
27.08.2013 CNews приглашает на конференцию ИКТ в госсекторе: первые итоги перезагрузки 1
08.08.2013 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: проекты расширяются» 1
29.07.2013 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: проекты расширяются» 1
05.07.2013 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: проекты расширяются» 1
04.03.2013 Крупнейшие госзаказчики ИТ в РФ встретятся для обсуждения планов на 2013 год 1
20.02.2013 Крупнейшие госзаказчики ИТ в РФ встретятся для обсуждения планов на 2013 год 1
28.01.2013 Конференция CNews: «ИКТ в госсекторе 2013» 1
04.12.2012 Конференция CNews: «ИКТ в госсекторе 2013» 1
12.11.2012 CNews FORUM 2012: Итоги крупнейшего ИТ-мероприятия России. ФОТО 1
05.10.2012 Минкомсвязи сформировало экспертный совет по развитию ИТ-отрасли. СПИСОК 1
04.10.2012 Минкомсвязи создало экспертный совет по развитию отрасли ИТ 1

Публикаций - 95, упоминаний - 104

Казак Максим упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11077 10
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 8
АйТи 751 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6467 4
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5332 2
Хоппер ИТ - ранее Роспартнер - Развитие объединений сервисного партнерства 7 2
Navitel - Навител Навигатор 252 2
Программный продукт ГК 92 2
Cisco Systems - Tandberg 92 2
Software AG & IDS Scheer 109 2
АТОЛ ГК 168 2
IBM 3539 2
Ростех - Ростехнологии 2230 2
Webscan Technologies - Вебскан Текнолоджис 3 1
Vocord - Вокорд 99 1
Безопасный транспорт ИЦ 4 1
СмартМед - SmartMed 2 1
Nortel Networks 222 1
Saprun - Сапран групп 38 1
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 201 1
Rambler Group - Рамблер ГК 485 1
Verysell - Верисел 91 1
Samsung Electronics 5666 1
VK - Mail.ru Group 2483 1
Ланит ГК 1156 1
Yandex - Яндекс 4101 1
Код Безопасности 365 1
3738 1
Digital Design - Диджитал Дизайн 371 1
Smart Way 8 1
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications 167 1
Rimini Street 38 1
Cinimex - Синимекс 160 1
SEC Consult Services 929 1
Газпромбанк - ГПБ 692 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 2
Медси - Российская сеть частных медицинских клиник 98 2
Вертолеты России 114 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 2
Газпромбанк - Электронная торговая площадка ГПБ - ЭТП ГПБ 33 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 619 1
Кордиант - Cordiant - ранее Сибур-Русские шины 32 1
УЭК - Универсальная электронная карта 512 1
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 38 1
Альфа-Банк 1123 1
Tesla Motors 241 1
Локотех - Локомотивные технологии 40 1
Восток-Запад - EWS Holding 22 1
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 158 1
Аэрофлот 493 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1278 1
Почта России ПАО 1572 1
РВК - Российская венчурная компания 476 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 15
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1332 4
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 3
Правительство РФ 2203 2
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1588 2
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 2
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 2
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 30 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1719 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 917 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 4
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 153 3
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10383 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1030 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7282 2
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 2
MPEG - Moving Pictures Experts Group 468 2
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3008 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3056 2
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2960 2
Network Edge - Защита сетевой периферии - Защита сетевой инфраструктуры 4 1
Crypto currency - Криптографическая валюта - Криптовалюта - разновидность цифровой валюты, учёт внутренних расчётных единиц которой обеспечивает децентрализованная платёжная система 37 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1148 1
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 1
3D-печать 135 1
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4515 1
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 444 1
WAN - Wide Area Network - Глобальная вычислительная сеть 91 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3679 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1697 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 1
Big Data - Большие данные 1136 1
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - Системы распределенного реестра 144 1
Google Android 10751 4
Apple iOS 5742 3
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 664 2
МТС Cloud - CloudMTS 125 2
МТС SmartMed - Телемедицинский проект 21 2
АТОЛ Онлайн-кассы 54 2
Вертолеты России VRT - Серия беспилотников - Беспилотный комплекс вертолетного типа - Arctic Supervision 7 2
Хоппер ИТ Сервис-монитор 6 2
Navitel R - серия видеорегистраторов 6 2
Microsoft Windows Phone OS 1472 2
Microsoft Windows 8 1228 1
Samsung Kies 9 1
Microsoft SharePoint Server 103 1
Microsoft Office 2007 98 1
HTC Desire - серия смартфонов 101 1
Symbian OS 776 1
Samsung Galaxy Tab S - Серия планшетов 341 1
Apple iPhone - Серия смартфонов 5132 1
Microsoft Windows 10 6635 1
Oculus Rift - VR-гарнитура на базе ПК 39 1
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 1
Дворкович Аркадий 169 6
Сапельников Сергей 100 3
Аксаков Анатолий 98 2
Ивакин Роман 49 2
Eissa Yasser - Эйсса Яссер 6 2
Медведев Дмитрий 1433 2
Волож Аркадий 181 2
Носов Игорь 13 2
Ускова Ольга 126 2
Онищенко Владислав 41 2
Аитов Тимур 47 2
Скипский Михаил 3 1
Храмцовская Наталья 38 1
Кобяков Андрей 1 1
Шигапов Антон 10 1
Лагода Георгий 51 1
Ермилова Анастасия 2 1
Карапетян Карен 6 1
Хахалев Роман 3 1
Натрусов Артем 121 1
Дебда Маргарита 2 1
Виноградов Владимир 2 1
Четвернин Алексей 651 1
Александров Владимир 2 1
Строкович Антон 45 1
Носков Константин 201 1
Островский Владимир 22 1
Озерецковская Светлана 5 1
Андреев Сергей 39 1
Турчак Евгений 23 1
Миронов Сергей 41 1
Лигачев Глеб 60 1
Нестеров Алексей 79 1
Соловьев Алексей 60 1
Савицкий Андрей 11 1
Жерновой Федор 6 1
Размахаев Сергей 40 1
Фридман Илья 41 1
Попов Андрей 72 1
Чамара Денис 57 1
Россия - Российская федерация - РФ 57350 71
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7932 22
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17360 20
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14070 12
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1619 10
Германия - Федеративная Республика 3633 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7129 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5720 6
Казахстан - Республика 2629 5
Восточная Европа 1678 5
Беларусь - Белоруссия 2088 5
Европа 3752 4
Украина 3365 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3924 4
Япония 2780 4
Европа Западная 613 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1094 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5625 3
Россия - ПФО - Казань 1515 3
Индия - Республика 2169 3
Армения - Республика 688 2
Москва - Зеленоград 28 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1465 2
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 594 2
Казахстан - Алматы 261 2
Арктика 141 2
Россия - Республика Крым 626 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2462 1
Израиль 721 1
Прибалтика - Балтия 592 1
Франция - Французская Республика 2122 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 1
Молдавия - Республика Молдова 428 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1113 1
Россия - Сочи 912 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2231 4
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3217 3
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 162 3
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 2
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 2
Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор 48 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1204 2
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
Здравоохранение - Фарминдустрия 48 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
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CNews Analytics 1988 14
CNews Инновация года - награда 26 4
ФГАУ НМИЦ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н.Бурденко 23 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 4
CNews FORUM Кейсы 44 3
Цифровая повестка в эпоху глобализации - форум 2 2
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 1
CNews AWARDS 291 1
Хрустальная сова - приз лучшему игроку телевизионной игры "Что? Где? Когда?" 3 1
Хрустальный атом 3 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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