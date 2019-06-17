Казак Максим

Россия хочет объединить постсоветские страны на базе блокчейна 1

Электронные офисы банков в 24 раза эффективнее обычных 1

Tibco начинает в России точечную экспансию 1

Замминистра экономического развития выступит на конференции CNews об ИТ в госсекторе 1

Крупнейшие госзаказчики ИТ в РФ встретятся для обсуждения планов на 2013 год 1

Крупнейшие госзаказчики ИТ в РФ встретятся для обсуждения планов на 2013 год 1