Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Казак Максим
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 95, упоминаний - 104
Казак Максим упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Дворкович Аркадий 169 6
|Сапельников Сергей 100 3
|Аксаков Анатолий 98 2
|Ивакин Роман 49 2
|Eissa Yasser - Эйсса Яссер 6 2
|Медведев Дмитрий 1433 2
|Волож Аркадий 181 2
|Носов Игорь 13 2
|Ускова Ольга 126 2
|Онищенко Владислав 41 2
|Аитов Тимур 47 2
|Скипский Михаил 3 1
|Храмцовская Наталья 38 1
|Кобяков Андрей 1 1
|Шигапов Антон 10 1
|Лагода Георгий 51 1
|Ермилова Анастасия 2 1
|Карапетян Карен 6 1
|Хахалев Роман 3 1
|Натрусов Артем 121 1
|Дебда Маргарита 2 1
|Виноградов Владимир 2 1
|Четвернин Алексей 651 1
|Александров Владимир 2 1
|Строкович Антон 45 1
|Носков Константин 201 1
|Островский Владимир 22 1
|Озерецковская Светлана 5 1
|Андреев Сергей 39 1
|Турчак Евгений 23 1
|Миронов Сергей 41 1
|Лигачев Глеб 60 1
|Нестеров Алексей 79 1
|Соловьев Алексей 60 1
|Савицкий Андрей 11 1
|Жерновой Федор 6 1
|Размахаев Сергей 40 1
|Фридман Илья 41 1
|Попов Андрей 72 1
|Чамара Денис 57 1
|CNews - ZOOM.CNews 1093 1
|ФГАУ НМИЦ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н.Бурденко 23 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 761262, в очереди разбора - 664951.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 761262, в очереди разбора - 664951.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru