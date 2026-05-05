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Индексная книга (каталог) CNews*
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Россия сегодня МИА RT Russia Today

Россия сегодня МИА - RT - Russia Today

СОБЫТИЯ


05.05.2026 «Россия сегодня» повысила эффективность работы с ИИ-инфраструктурой YADRO

Международное информационное агентство «Россия сегодня» развернуло локальную вычислительную инфраструктуру на базе серверов YADRO G4208P G3 для развития сервисов искусственного интеллекта в редакции. Система работает внутри собственн
08.11.2018 МИА «Россия сегодня» запустило первый VR-проект

МИА «Россия сегодня» запустило свой первый проект в формате виртуальной реальности (VR). Мобильное
15.02.2018 CommuniGate Systems провела обучение партнеров в пресс-центре «Россия Сегодня»

ение технических и пресейл специалистов партнеров. Мероприятие было приурочено к релизу решения CommuniGate Pro ver. 6.2. Партнеры компании были приглашены в международный мультимедийный пресс-центр «Россия Сегодня». Медиагруппа «Россия Сегодня» является крупнейшим российским производителем информационных продуктов, ориентированных на международную аудиторию, деловое сообщество, госу
29.06.2016 Минкомсвязи предрекло резкое падение аудитории Russia Today

ом. В 2016 г. их доля оценивается в 20%, а в 2021 г. должна дорасти до 42%. Снижение числа зрителей Russia Today Аудитория телекомпании Russia Today TV (российская ТВ-компания, вещающая

31.03.2016 «Россия сегодня» мигрировала с Oracle на PostgreSQL

Импортозамещение в «Россия сегодня» Международная медиагруппа «Россия сегодня» (включает в себя «РИА Новости», «Прайм», «ИноСми» и др. издания) завершила первый этап программы по импортозамещению в технолог
07.11.2012 Ofcom обвинил Russia Today в предвзятости

Ofcom опубликовал бюллетень, в котором заявил, что российский телеканал Russia Today предвзято освещает в своих новостях события в Сирии. Тем самым он нарушает одно из базовых требований к иностранным СМИ, вещающим на территории Великобритании. Ofcom напоминает в с
27.09.2012 На Russia Today велась прямая трансляция выступления Джулиана Ассанжа

Российский спутниковый телеканал Russia Today (RT), вещающий на английском языке, организовал прямую трансляцию обращения Джулиана Ассанжа к Генеральной Ассамблее ООН из посольства Эквадора в Лондоне. Джулиан Ассанж выступит с
11.09.2012 HD-каналы Russia Today будет распространять RRsat

RRsat подписала контакт с Russia Today о распространении телеканалов Russia Today English HD, Russia Today Documentary HD, а также Russia Today Spanish. Телеканалы будут передаваться по опто-волокон
01.03.2011 Власти Ливии глушат вещание российского телеканала Russia Today

В Ливии глушится вещание российского информационного телеканала Russia Today на арабском языке – «Русия аль-Яум», вещание которого осуществляется через открытый сигнал спутника Nilesat (AB4), передает «Газета.Ru». Как сообщили в компании-провайдере спутнико
28.02.2011 Телеканал Russia Today появился в кабельных сетях Франции и Бельгии

Российский государственный телеканал Russia Today, вещающий на английском языке, появился в кабельных сетях Франции и Бельгии, что увеличило его потенциальную аудиторию на 7 млн человек. Как сообщает пресс-служба канала, отныне пр
10.02.2011 Russia Today запускает еще один телеканал на английском языке

Государственный российский телевещатель на иностранных языках Russia Today («Россия сегодня») приступил к тестовому вещанию для Европы нового круглосуточного телеканала R
16.10.2009 «Техносерв» займётся сервисным обслуживанием цифрового архива Russia Today

Российский системный интегратор «Техносерв» и телеканал Russia Today заключили договор на годовое сервисное обслуживание инфраструктуры программно-архивного комплекса телеканала. Цифровой видеоархив телеканала Russia Today содержит более 6,6

04.06.2007 Российский телеканал вышел на YouTube

Как отмечают представители телеканала Russia Today, пользователи всемирной Сети по адресу www.youtube.com/russiatoday получат доступ к специально сформированному YouTube-разделу, где будет представлена подборка лучших новостных вып
04.06.2007 Russia Today пришла на YouTube

Сегодня российский информационный англоязычный телеканал Russia Today запускает свой собственный канал на ведущем сервисе по размещению видеороликов в интернете — YouTube. С сегодняшнего дня интернет-пользователи получат доступ к специально сфор
10.05.2007 «Синтерра» обеспечит трансляцию арабской версии Russia Today

ковые сети зарубежных партнеров телеканала, а также на сеть «НТВ-Плюс». Телеканал «Русия аль-Яум» («Россия сегодня») является российской информационно-новостной службой на арабском языке, входя
02.03.2006 Американцы отберут имя у российского телеканала?

Информационный веб-сайт RussiaToday.Com обратился к руководству российского телеканала Russia Today с просьбой изменить название. В направленном сегодня на имя генерального директора телеканала Russia Today Сергея Фролова письме руководство американской компании IPD Group,
12.12.2005 Хакеры выключили российский телеканал

Российский ответ западным CNN и BBC — англоязычный телеканал Russia Today — сегодня прервал свою работу по причине попыток взлома его сети. «В связи с попытками взлома компьютерной сети телеканала Russia Today извне и подозрением на заражение

Публикаций - 128, упоминаний - 147

Россия сегодня МИА и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 12690 16
Газпром ГПМ - НТВ-Плюс - НТВ+ 351 13
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 12
Ростелеком 10948 10
Yandex - Яндекс 9216 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 8
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 8
МегаФон 10742 7
VK - Mail.ru Group 3602 7
9594 6
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 1001 6
Орион ГК - Российский спутниковый оператор - Орион-Экспресс - Телекарта - Континент ТВ - Stargate TV 220 6
X Corp - Twitter 2938 5
Microsoft Corporation 25775 5
Триколор - Национальная спутниковая компания 389 5
Ростелеком - Синтерра Медиа - Телеком-центр - Комет ТК - Комет Телекоммуникационная компания - Доля - Алсеан-Н 143 4
МегаФон - Синтерра - Synterra 818 4
Globecast 9 4
Grant Thornton - САЙБЕР Бизнес Консалтинг - FBKCS - ЭфБиКей Сайберсекьюрити 5 4
Google Russia - Гугл Россия 226 4
Meta Platforms - Facebook 4621 4
Intel Corporation 12811 4
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 942 4
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 877 4
Telstra Corporation Limited - Bigpond - Telstra Mobile - Telstra Saturn - Telstra Country Wide - TelstraClear - Telstra OnAir - Telstra Wireless - Telstra Oi 221 3
Открытые технологии 732 3
MX 1 3 3
SES Networks - SES S.A. - SES Global - SES Astra - Société Européenne des Satellites 124 3
SES Networks - SES Astra - SES Sirius - NSAB - Nordic Satellite AB 112 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 3
IBM - International Business Machines Corp 9699 3
Oracle Corporation 7074 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 3
NVision Group - Энвижн Груп 699 3
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 598 3
Росатом - Атомэнергопром - РАСУ - Русатом Автоматизированные Системы Управления - 193 3
Viasat Group S.p.A. - Viasat Global - Виасат Глобал 96 3
Intelsat Corporation - ITSO, INTEL-SAT - The International Telecommunications Satellite Organization - Интелсат - Международная телекоммуникационная компания спутниковой связи 129 3
Галактика центр 4 2
Masterdata - Мастердата 31 2
Кофемания 85 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 5
Технологии Доверия - ТеДо - TeDo - JSC Technologies of Trust - Audit - PwC Россия - ПрайсвотерхаусКуперс 111 4
РЕННА - АМКК - Алексеевский молочноконсервный комбинат 18 4
Почта России ПАО 2370 4
Газпром ПАО 1493 4
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 4
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 321 4
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 3
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи - Евтелсат Нетворкс 201 3
РЖД - Российские железные дороги 2096 3
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 3
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 3
Альфа-Банк 1979 3
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 3
НМГ - Национальная Медиа Группа 128 3
Комос Групп 27 2
Газпром ГПМ РТВ - Comedy Club Production - Комеди Клаб Продакшн 37 2
ПСМ ГК - Промышленные силовые машины - ПСМ Unlim - ПСМ Анлим 2 2
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 342 2
ВТБ - Почта Банк 514 2
Напитки Вместе - AB InBev Efes - АБ ИнБев Эфес - САН Инбев 95 2
NanduQ - Qiwi 1013 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 2
Ингосстрах СПАО 478 2
GFG - Lamoda - Купишуз 219 2
ПСБ - Промсвязьбанк 963 2
Альфа-Групп 745 2
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 2
Лента - Утконос 180 2
ЦИАН - CIAN 192 2
Superjob - Суперджоб 858 2
Интер РАО ЕЭС ПАО 373 2
Черкизово ГК - ЧМПЗ - Черкизовский мясоперерабатывающий завод 133 2
ПромСвязьКапитал 85 2
МКБ - Элекснет - Elecsnet - Москлирингцентр НКО АО - система моментальной оплаты услуг 139 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 24
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 20
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 17
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Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 313 3
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СБУ - Служба безопасности Украины 98 3
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GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 3
ЛБИ - Лига безопасного интернета 66 2
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Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 5
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 5
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 5
Google YouTube - Видеохостинг 3002 15
Т2 - Т2 Мобайл - Tele2 Миа - Виртуальный помощник 32 15
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 11
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 6
Eutelsat Hotbird - Hot Bird (Хот Бёрд) - серия искусственных спутников Земли - Eutelsat телекоммуникационные спутники 155 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 691 4
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 4
Intelsat - телекоммуникационные спутники 109 3
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 3
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 3
Оператор информационной системы АО - ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 333 3
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 3
Минэкономразвития РФ - Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 249 3
Rambler Group - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 570 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Реестр ОРИ - Реестр организаторов распространения информации в сети "Интернет" 120 2
Независимый регистратор ГИС - Государственная информационная система 60 2
ИКС - Yadro Vegman - Yadro Vesnin - Yadro Р - серия серверов 85 2
Gismeteo - Гисметео 38 2
Curator - Эйч-Эль-Эль - Qrator Radar 17 2
Прогресс РКЦ - Ресурс-ДК - российский космический аппарат дистанционного зондирования Земли 137 2
Intelsat Horizons 13 2
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 2
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 925 2
Google Android 15244 2
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 2
Rakuten Viber 665 2
Apple - App Store 3109 2
Oracle Java - язык программирования 3469 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 2
Google - Gmail 1021 2
Сбер - ДомКлик - DomClick - Центра недвижимости Сбербанка 134 2
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 744 2
VK - Mail.ru - Одноклассники - ТамТам - TamTam - ОК сообщения - мессенджер 66 2
Google Cloud Services 244 2
Правительство Москвы - Социальная карта москвича 103 1
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 354 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Телемост - Yandex Telemost 275 1
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 762 1
ФГИС КИ - ГИС координации информатизации - portal.eskigov.ru 18 1
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