Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

Россия сегодня МИА
RT
Russia Today


05.03.2021 Власти радикально пересмотрели бюджет и цели «Информационного общества» 1
08.02.2021 Власти обяжут зарубежные ИТ-компании иметь представительства в России 1
21.12.2020 Минцифры готовит изменения госпрограммы «Информационное общество». Из нее исключат четыре основных показателя и сократят еще шесть 1
23.11.2020 ИТ-«дочка» «Лукойла» досталась «Ростелекому» 1
23.10.2020 «Ростелеком» купил свою бывшую «дочку» за полтора миллиарда 1
22.10.2020 «Ростелеком» покупает федерального оператора медиауслуг «Синтерра медиа» 1
09.10.2020 Спецслужбы Украины потребовали от Apple и Google удалить из магазинов российские приложения 2
25.09.2020 Украинских пользователей «Вконтакте» поставят на учет в полиции 1
20.08.2020 Twitter перестал выдавать в поиске учетные записи Sputnik 2
07.04.2020 Россиянам дадут бесплатный доступ к 400 сайтам. Список 2
24.03.2020 Экс-глава Роскомнадзора возглавил «Газпром-Медиа» 1
20.08.2019 PwC: российскую индустрию развлечений и медиа ждет стабильность 1
12.04.2019 На облако «Яндекса» поставили российскую DDoS-защиту 2
08.04.2019 Минкомсвязи переехало из Telegram в его разрешенный клон 1
08.11.2018 МИА «Россия сегодня» запустило первый VR-проект 1
29.06.2018 Минобороны потратит 20 миллиардов на автоматизацию армии 1
21.06.2018 Порядка пяти миллионов россиян повысят свою цифровую грамотность к 2024 году в рамках программы «Цифровая экономика РФ» 1
15.02.2018 CommuniGate Systems провела обучение партнеров в пресс-центре «Россия Сегодня» 2
16.05.2017 На Украине запретили «Яндекс», «Вконтакте», «1С» и Abbyy: «Через год напишем собственное ПО» 1
17.03.2017 За что «Лаборатория Касперского» платила деньги уволенному советнику Трампа 1
27.10.2016 Компания бывшего гендиректора «Информзащиты» обзавелась сервисной «дочкой» 1
29.06.2016 Минкомсвязи предрекло резкое падение аудитории Russia Today 1
21.04.2016 Состоялась годовая расширенная коллегия Минкомсвязи России 1
31.03.2016 «Россия сегодня» мигрировала с Oracle на PostgreSQL 2
27.01.2016 Как управлять рисками утечки критичных данных 1
24.09.2015 AT Consulting разработала ИТ-системы для Чемпионата мира по водным видам спорта 1
09.07.2015 Таинственные хакеры взломали американские комплексы ПВО 1
22.04.2015 Россия и Аргентина подписали меморандум о снижении цен на роуминг 1
25.11.2014 Россия и Вьетнам подписали соглашение о сотрудничестве в области связи, ИТ и массовых коммуникаций 1
11.09.2014 Украина угрожает России телекоммуникационной блокадой 1
08.04.2014 Издание Digit.ru, созданное на деньги системных интеграторов, закрылось 1
07.02.2013 США усомнились в законности вещания «Голоса России» 1
16.01.2013 «Голос Америки» будет вещать для граждан США 1
10.01.2013 «Техносерв» модернизировал цифровой видеоархив телеканала RT 2
29.12.2012 Минкомсвязи: реестр запрещенных сайтов не является секретным 1
17.12.2012 Телеканал «Россия» начал вещание в формате HD 1
17.12.2012 В России появятся два бесплатных цифровых телеканала о спорте 1
07.11.2012 Ofcom обвинил Russia Today в предвзятости 4
24.10.2012 «Радио Свобода» уходит из России, но обещает вернуться 7
11.10.2012 CNN запускает канал документального кино 1

Публикаций - 56, упоминаний - 80

Россия сегодня МИА упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5351 7
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6860 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6479 5
НТВ-Плюс 174 4
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4690 4
Google LLC 7161 4
Yandex - Яндекс 4101 4
VK - Mail.ru Group 2485 4
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 3
Триколор - Национальная спутниковая компания 246 3
Telstra Corporation Limited 60 3
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 3
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 445 3
Globecast 7 3
MX 1 3 3
Rambler Group - Рамблер ГК 486 2
Синтерра Медиа - Телеком-центр 78 2
Синтерра - Synterra 567 2
Telegram Group 702 2
Apple Inc - Эппл Рус 7724 2
ОнлайнТрейд - OnlineTrade - Онлайн.ру 26 1
Космическая связь ФГУП ГПКС 212 1
Сравни.ру 7 1
Вебинар.ру - Webinar.ru 13 1
ГКС - Группа компаний Систематика 198 1
АйТи 752 1
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 423 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1510 1
Onsec - Wallarm (Валарм) 34 1
Галактика центр 4 1
Masterdata - Мастердата 16 1
Питерская группа связистов 114 1
Мобильное электронное образование 12 1
Eutelsat 65 1
Qrator Labs 89 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1912 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2766 1
Dr.Web - Доктор Веб 977 1
Twitter 2204 1
Abbyy 796 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 5
Орион-Экспресс - Телекарта 133 3
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 2
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 2
Почта Банк 289 2
Wildberries 128 2
Флибуста 27 1
Элекснет - Система моментальной оплаты услуг 98 1
Союзмультфильм - киностудия 25 1
НМГ - Национальная Медиа Группа 38 1
ПромСвязьКапитал 61 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
Apteka.ru - Аптека.ру 6 1
eApteka.ru - eАптека 1 1
AptekaMos.ru - АптекаМос 1 1
YouDo 27 1
Авто.ру - Auto.ru 67 1
ЯКласс 19 1
S7 Airlines 80 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 107 1
Profi.ru - Профи.ру - Сервис поиска специалистов 10 1
ЮниКредит Банк - UniCredit 155 1
Synterra Cyprus 11 1
Alternativa Capital 2 1
Central Partnership - Централ Партнершип 24 1
Здоровье Города - Здоровье.ру 2 1
Дрофа - Российский учебник 3 1
Tiu.ru торговая площадка 6 1
Эковолга - Экология Регионов 1 1
Qiwi 783 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
Почта России ПАО 1574 1
Газпром ПАО 524 1
CyberPlat - КиберПлат 202 1
Газпромбанк - ГПБ 693 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1282 1
Открытие ФК 538 1
МКБ - Московский кредитный банк 268 1
Лукойл-Информ 72 1
AliExpress 275 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5800 9
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1690 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 3
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 3
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 922 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 512 2
МИД РФ - Министерство иностранных дел 204 2
Президент Российской Федерации 1441 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1002 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 753 2
СБУ - Служба безопасности Украины 48 2
Верховный суд Российской Федерации 174 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1436 2
Правительство РФ 2207 2
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 147 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 2
СНБОУ - Совет национальной безопасности и обороны Украины 12 2
Росморречфлот - Федеральное агентство морского и речного транспорта 44 1
Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям 66 1
Таганский районный суд города Москвы 44 1
Государственная Дума Федерального Собрания РФ - Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству 3 1
Президент Украины 14 1
ОПРФ - Общественная палата Российской Федерации 34 1
Администрация Президента РФ - Управление по применению информационных технологий 6 1
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 380 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
Правительство Республики Казахстан 8 1
Фонд Росконгресс 4 1
Федеральные арбитражные суды Российской Федераци 1 1
Минцифры РФ - Общественный совет 2 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1372 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1337 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2236 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 423 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 527 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 220 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 204 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
АППСИМ - Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров 2 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1348 5
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4551 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3010 3
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1095 2
Телевизор - Телевизионный приёмник 493 2
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 412 2
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2053 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 441 1
ТРКЦОД - территориально-распределенные катастрофоустойчивые центры обработки данных 2 1
Website - Вебсайт 117 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 1
3G - Стандарт мобильной связи 3744 1
BGP - Border Gateway Protocol - Протокол граничного шлюза 54 1
EdTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 171 1
Open Systems Interconnection model - сетевая модель OSI 35 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1150 1
SYN-флуд - одна из разновидностей сетевых атак типа отказ от обслуживания (DDoS) 8 1
Облачное хранилище данных - Cloud storage - Виртуальное хранилище 26 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1453 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 1
WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений 112 1
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1006 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 549 1
TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 300 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 202 1
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1259 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 261 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 435 1
CDN - Content Delivery Network - Сеть доставки (дистрибуции) содержимого 139 1
НИР - Научно-исследовательская работа 115 1
VK - Mail.ru Одноклассники 858 4
Google Play - Google Store - Android Market 2515 2
Apple - App Store 2198 2
TamTam - ТамТам - Мессенджер 10 2
Яндекс.Новости 29 1
Eutelsat Hotbird - Hot Bird (Хот Бёрд) - серия искусственных спутников Земли 60 1
Яндекс.Едадил 13 1
Telegram - Мессенджер 80 1
Мир тесен - социальная сеть 11 1
DD Planet Выберу.ру 2 1
reCaptcha - re:CAPTCHA 11 1
Яндекс.Маркет 439 1
RSNet - Russian State Network - Единая сеть передачи данных (ЕСПД) для госорганов 34 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 1
Роскомнадзор Реестр ОРИ - Реестр организаторов распространения информации в сети "Интернет" 24 1
Yandex DDoS Protection 1 1
Rutor - BitTorrent-трекер 11 1
Drom.ru 7 1
Архивный фонд РФ 11 1
Gismeteo - Гисметео 17 1
СудАкт - Sudact.ru - База судебных актов и нормативных документов Российской Федерации 11 1
ЛитРес Livelib 2 1
ЛитРес Самиздат 7 1
Qrator Radar 8 1
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 14 1
Амальгама - лингво-лаборатория - Amalgama-lab 1 1
Google YouTube - Видеохостинг 1727 1
Учи.ру - Образовательная онлайн-платформа 15 1
Rakuten Viber 429 1
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 509 1
Microsoft Azure 1171 1
AWS - Amazon Web Services 569 1
WhatsApp Messenger 654 1
Google Cloud Platform - GCP 194 1
CommuniGate Systems - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 88 1
ICQ 499 1
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru 133 1
Google Gmail 606 1
Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 111 1
Путин Владимир 1828 4
Никифоров Николай 1126 3
Чернышенко Дмитрий 234 2
Лосева Наталья 6 2
Волин Алексей 113 2
Ермаков Валерий 71 2
Жаров Александр 165 2
Староверов Денис 14 1
Зыков Владимир 2 1
Зеленский Владимир 12 1
Сазонов Дмитрий 3 1
Водянова Наталья 3 1
Смирнова Авдотья 2 1
Гндолян Роберт 3 1
Малькевич Александр 2 1
Пушков Алексей 8 1
Имаева Гузелия 4 1
Соколов Алексей 121 1
Калугин Сергей 162 1
Ведешкина Татьяна 7 1
Данилов Алексей 5 1
Медведев Дмитрий 1434 1
Козырев Алексей 270 1
Дворкович Аркадий 169 1
Слащева Юлиана 5 1
Кузяев Андрей 59 1
Галушкин Олег 168 1
Рейман Леонид 413 1
Щеголев Игорь 676 1
Носков Константин 201 1
Данилин Алексей 10 1
Мишустин Михаил 302 1
Шадаев Максут 384 1
Пак Олег 90 1
Липов Андрей 50 1
Дуров Павел 216 1
Фрадков Михаил 14 1
Климарев Михаил 46 1
Абрамян Рафаэль 10 1
Порошенко Петр 17 1
Россия - Российская федерация - РФ 57544 38
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14137 12
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5649 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5748 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3950 6
Франция - Французская Республика 2136 6
Украина 3378 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7183 4
Европа 3774 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7957 3
Германия - Федеративная Республика 3657 3
Восточная Европа 1682 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1291 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2068 2
Россия - ПФО - Казань 1520 2
Индия - Республика 2175 2
Япония 2802 2
США - Сан-Хосе 109 1
Бразилия - Рио-де-Жанейро 43 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 663 1
Нидерланды 976 1
Аргентина - Аргентинская Республика 188 1
Германия - Франкфурт-на-Майне 215 1
ЮВА - Юго-Восточная Азия 518 1
Россия - Челябинск 774 1
Бразилия - Федеративная Республика 1128 1
Россия - СФО - Новосибирск 1975 1
Нидерланды - Амстердам 259 1
Специальный административный район Гонконг 552 1
Сингапур - Республика 808 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2473 1
Казахстан - Республика 2641 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3224 5
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4024 3
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 625 2
Информационное общество - Государственная программа 282 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 111 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1430 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2233 1
Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 8 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1209 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 254 1
Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 163 1
РАС - Расстройства аутистического спектра - ASD - Autism Spectrum Disorder 10 1
НТВ - Телекомпания 164 7
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 191 6
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 232 5
Матч ТВ - Спортивный телеканал 60 5
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 238 4
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 3
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 3
Eurovision 4 3
ТНТ - Телеканал 94 3
Москва 24 - Телеканал 6 2
Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 61 2
Sputnik 10 2
ТВЦ - ТВ Центр - телеканал 36 2
Россия 24 - телеканал 86 2
Коммерсантъ - Издательский дом 481 2
РИА Новости 654 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2192 2
Regnum - Регнум 4 1
Из рук в руки - irr.ru 25 1
Вести 24 - Российский информационный канал 20 1
Россия Культура - телеканал 9 1
Авторадио 10 1
Cosmopolitan 17 1
MediaMetrics - агрегатор новостей 3 1
Woman.ru 3 1
Радио России - радиостанция 31 1
Прайм - Агентство экономической информации 529 1
Российская газета 92 1
Вечерняя Москва - газета 3 1
Коммерческие вести 1 1
Пятница - Телеканал 20 1
Муз ТВ - Телеканал 12 1
Вести FM - Вести ФМ 12 1
Medsite.ru 1 1
Rusbiathlon.ru 1 1
Детское радио 6 1
Врачи РФ 1 1
Банки.ру - Banki.ru 29 1
Известия ИД 59 1
За Телеком - telegram-канал 37 1
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 34 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 89 1
НЭБ - Национальная электронная библиотека 26 1
Сириус - Образовательный центр 85 1
Российская научная электронная библиотека - eLibrary.Ru 1 1
ФГБОУ ВО ЮУГМУ - Южно-Уральский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения РФ - Челябинский государственный медицинский университет 1 1
Инфоурок - Образовательный проект 2 1
Лекториум - Онлайн-курсы 3 1
Открытое образование 5 1
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
Универсиада - Universiade - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 49 1
Worldskills - Ворлдскиллс 72 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
Government Cybersecurity Forum 2 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766234, в очереди разбора - 669920.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще