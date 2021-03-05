Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия сегодня МИА
RT
Russia Today
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 56, упоминаний - 80
Россия сегодня МИА упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 204 2
|Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
|АППСИМ - Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров 2 1
|Путин Владимир 1828 4
|Никифоров Николай 1126 3
|Чернышенко Дмитрий 234 2
|Лосева Наталья 6 2
|Волин Алексей 113 2
|Ермаков Валерий 71 2
|Жаров Александр 165 2
|Староверов Денис 14 1
|Зыков Владимир 2 1
|Зеленский Владимир 12 1
|Сазонов Дмитрий 3 1
|Водянова Наталья 3 1
|Смирнова Авдотья 2 1
|Гндолян Роберт 3 1
|Малькевич Александр 2 1
|Пушков Алексей 8 1
|Имаева Гузелия 4 1
|Соколов Алексей 121 1
|Калугин Сергей 162 1
|Ведешкина Татьяна 7 1
|Данилов Алексей 5 1
|Медведев Дмитрий 1434 1
|Козырев Алексей 270 1
|Дворкович Аркадий 169 1
|Слащева Юлиана 5 1
|Кузяев Андрей 59 1
|Галушкин Олег 168 1
|Рейман Леонид 413 1
|Щеголев Игорь 676 1
|Носков Константин 201 1
|Данилин Алексей 10 1
|Мишустин Михаил 302 1
|Шадаев Максут 384 1
|Пак Олег 90 1
|Липов Андрей 50 1
|Дуров Павел 216 1
|Фрадков Михаил 14 1
|Климарев Михаил 46 1
|Абрамян Рафаэль 10 1
|Порошенко Петр 17 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766234, в очереди разбора - 669920.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 766234, в очереди разбора - 669920.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru