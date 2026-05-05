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Россия сегодня МИА RT Russia Today
СОБЫТИЯ
|05.05.2026
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«Россия сегодня» повысила эффективность работы с ИИ-инфраструктурой YADRO
Международное информационное агентство «Россия сегодня» развернуло локальную вычислительную инфраструктуру на базе серверов YADRO G4208P G3 для развития сервисов искусственного интеллекта в редакции. Система работает внутри собственн
|08.11.2018
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МИА «Россия сегодня» запустило первый VR-проект
МИА «Россия сегодня» запустило свой первый проект в формате виртуальной реальности (VR). Мобильное
|15.02.2018
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CommuniGate Systems провела обучение партнеров в пресс-центре «Россия Сегодня»
ение технических и пресейл специалистов партнеров. Мероприятие было приурочено к релизу решения CommuniGate Pro ver. 6.2. Партнеры компании были приглашены в международный мультимедийный пресс-центр «Россия Сегодня». Медиагруппа «Россия Сегодня» является крупнейшим российским производителем информационных продуктов, ориентированных на международную аудиторию, деловое сообщество, госу
|29.06.2016
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Минкомсвязи предрекло резкое падение аудитории Russia Today
ом. В 2016 г. их доля оценивается в 20%, а в 2021 г. должна дорасти до 42%. Снижение числа зрителей Russia Today Аудитория телекомпании Russia Today TV (российская ТВ-компания, вещающая
|31.03.2016
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«Россия сегодня» мигрировала с Oracle на PostgreSQL
Импортозамещение в «Россия сегодня» Международная медиагруппа «Россия сегодня» (включает в себя «РИА Новости», «Прайм», «ИноСми» и др. издания) завершила первый этап программы по импортозамещению в технолог
|07.11.2012
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Ofcom обвинил Russia Today в предвзятости
Ofcom опубликовал бюллетень, в котором заявил, что российский телеканал Russia Today предвзято освещает в своих новостях события в Сирии. Тем самым он нарушает одно из базовых требований к иностранным СМИ, вещающим на территории Великобритании. Ofcom напоминает в с
|27.09.2012
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На Russia Today велась прямая трансляция выступления Джулиана Ассанжа
Российский спутниковый телеканал Russia Today (RT), вещающий на английском языке, организовал прямую трансляцию обращения Джулиана Ассанжа к Генеральной Ассамблее ООН из посольства Эквадора в Лондоне. Джулиан Ассанж выступит с
|11.09.2012
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HD-каналы Russia Today будет распространять RRsat
RRsat подписала контакт с Russia Today о распространении телеканалов Russia Today English HD, Russia Today Documentary HD, а также Russia Today Spanish. Телеканалы будут передаваться по опто-волокон
|01.03.2011
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Власти Ливии глушат вещание российского телеканала Russia Today
В Ливии глушится вещание российского информационного телеканала Russia Today на арабском языке – «Русия аль-Яум», вещание которого осуществляется через открытый сигнал спутника Nilesat (AB4), передает «Газета.Ru». Как сообщили в компании-провайдере спутнико
|28.02.2011
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Телеканал Russia Today появился в кабельных сетях Франции и Бельгии
Российский государственный телеканал Russia Today, вещающий на английском языке, появился в кабельных сетях Франции и Бельгии, что увеличило его потенциальную аудиторию на 7 млн человек. Как сообщает пресс-служба канала, отныне пр
|10.02.2011
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Russia Today запускает еще один телеканал на английском языке
Государственный российский телевещатель на иностранных языках Russia Today («Россия сегодня») приступил к тестовому вещанию для Европы нового круглосуточного телеканала R
|16.10.2009
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«Техносерв» займётся сервисным обслуживанием цифрового архива Russia Today
Российский системный интегратор «Техносерв» и телеканал Russia Today заключили договор на годовое сервисное обслуживание инфраструктуры программно-архивного комплекса телеканала. Цифровой видеоархив телеканала Russia Today содержит более 6,6
|04.06.2007
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Российский телеканал вышел на YouTube
Как отмечают представители телеканала Russia Today, пользователи всемирной Сети по адресу www.youtube.com/russiatoday получат доступ к специально сформированному YouTube-разделу, где будет представлена подборка лучших новостных вып
|04.06.2007
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Russia Today пришла на YouTube
Сегодня российский информационный англоязычный телеканал Russia Today запускает свой собственный канал на ведущем сервисе по размещению видеороликов в интернете — YouTube. С сегодняшнего дня интернет-пользователи получат доступ к специально сфор
|10.05.2007
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«Синтерра» обеспечит трансляцию арабской версии Russia Today
ковые сети зарубежных партнеров телеканала, а также на сеть «НТВ-Плюс». Телеканал «Русия аль-Яум» («Россия сегодня») является российской информационно-новостной службой на арабском языке, входя
|02.03.2006
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Американцы отберут имя у российского телеканала?
Информационный веб-сайт RussiaToday.Com обратился к руководству российского телеканала Russia Today с просьбой изменить название. В направленном сегодня на имя генерального директора телеканала Russia Today Сергея Фролова письме руководство американской компании IPD Group,
|12.12.2005
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Хакеры выключили российский телеканал
Российский ответ западным CNN и BBC — англоязычный телеканал Russia Today — сегодня прервал свою работу по причине попыток взлома его сети. «В связи с попытками взлома компьютерной сети телеканала Russia Today извне и подозрением на заражение
Россия сегодня МИА и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3454 12
|Ушаков Дмитрий 12 7
|Галкин Николай 140 6
|Жаров Александр 183 5
|Никифоров Николай 1138 5
|Симоньян Маргарита 9 4
|Лившин Дмитрий 10 4
|Чаадаев Дмитрий 5 4
|Клявляева Эльвира 4 4
|Худякова Нина 4 4
|Романенко Виктор 11 4
|Плехов Сергей 4 4
|Щеголев Игорь 699 4
|Фрадков Михаил 161 4
|Пушков Алексей 12 3
|Тарасов Алексей 14 3
|Рейман Леонид 1065 3
|Горелкин Антон 118 3
|Хинштейн Александр 148 3
|Порошенко Петр 27 3
|Боярский Сергей 49 3
|Медведев Дмитрий 1665 3
|Мизулина Екатерина 18 2
|Мизулина Елена 24 2
|Блохин Андрей 3 2
|Истомин Максим 26 2
|Хетеева Этери 13 2
|Демедюк Сергей 3 2
|Кондрич Леонид 2 2
|Голубева Ольга 6 2
|Зурабян Артур 6 2
|Заболотный Роман 6 2
|Мезенцев Роман 41 2
|Горбунцов Евгений 2 2
|Лосицкий Александр 2 2
|Варламова Дарья 2 2
|Даувальдер Елена 4 2
|Ходырев Максим 2 2
|Доронин Илья 2 2
|Репина Алёна 4 2
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