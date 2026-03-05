Получите все материалы CNews по ключевому слову
Симоньян Маргарита
СОБЫТИЯ
|05.03.2026
|«Рувики» назвала самые посещаемые биографии женщин к 8 Марта 1
|29.10.2024
|Российские компании требуют у Google два ундециллиона рублей штрафа 1
|26.12.2012
|Все телеканалы RT начали вещать в HD 1
|17.12.2012
|RT перешел на HD-вещание по всему миру 1
|27.09.2012
|На Russia Today велась прямая трансляция выступления Джулиана Ассанжа 1
|02.02.2012
|Прибыль канала RT на YouTube превысила $1 млн 1
|15.02.2011
|Канал RT на YouTube смотрели более 250 млн раз 1
|04.06.2007
|Российский телеканал вышел на YouTube 1
|04.06.2007
|Russia Today пришла на YouTube 1
Симоньян Маргарита и организации, системы, технологии, персоны:
|Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 976 1
|Газпром ГПМ - НТВ-Плюс - НТВ+ 339 1
|Google LLC 12372 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1423406, в очереди разбора - 726898.
Создано именных указателей - 191268.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.