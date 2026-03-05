Разделы

Симоньян Маргарита


СОБЫТИЯ


05.03.2026 «Рувики» назвала самые посещаемые биографии женщин к 8 Марта 1
29.10.2024 Российские компании требуют у Google два ундециллиона рублей штрафа 1
26.12.2012 Все телеканалы RT начали вещать в HD 1
17.12.2012 RT перешел на HD-вещание по всему миру 1
27.09.2012 На Russia Today велась прямая трансляция выступления Джулиана Ассанжа 1
02.02.2012 Прибыль канала RT на YouTube превысила $1 млн 1
15.02.2011 Канал RT на YouTube смотрели более 250 млн раз 1
04.06.2007 Российский телеканал вышел на YouTube 1
04.06.2007 Russia Today пришла на YouTube 1

Публикаций - 9, упоминаний - 9

Симоньян Маргарита и организации, системы, технологии, персоны:

Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 976 1
Газпром ГПМ - НТВ-Плюс - НТВ+ 339 1
Google LLC 12372 1
Газпром ГПМ РТВ - ГПМ Развлекательное телевидение 12 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 273 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2980 1
Судебная власть - Judicial power 2418 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1185 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2271 1
Интернет и бизнес - ассоциация 34 1
ЛБИ - Лига безопасного интернета 65 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9530 4
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7215 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6342 2
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3370 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22100 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3996 1
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3754 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - РКН ТСПУ - технические средства предотвращения угроз - технические средства противодействия угрозам 81 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7724 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3146 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74325 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17276 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16726 1
Google YouTube - Видеохостинг 2924 6
Intelsat - телекоммуникационные спутники 108 1
Assange Julian - Ассанж Джулиан 26 1
Беляев Алексей 34 1
Вашурина Ольга 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 159212 6
Испания - Королевство 3778 3
США - Колумбия - Вашингтон 1460 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46262 2
Африка Южная - Южно-Африканского плоскогорье 394 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1403 1
Новая Зеландия 733 1
Эквадор - Республика 120 1
Азия - Азиатский регион 5789 1
Европа 24714 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1464 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3228 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3609 1
Канада 5002 1
США - Нью-Йорк 3157 1
Африка - Африканский регион 3586 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2958 1
Великобритания - Лондон 2412 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3391 1
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1293 6
Английский язык 6908 5
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5459 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7631 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2534 1
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2150 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 119 3
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6041 3
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2726 2
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 504 2
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 437 2
RT America 3 2
NBC News 185 2
Al Jazeera - Аль-Джазира 51 2
РБК ТВ - телеканал 82 1
ABC News 52 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 323 1
Sky News - Телеканал 30 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2232 1
ВГТРК - Россия 24 - телеканал 115 1
Пятый канал - Петербург-5 ТРК - Петербург Телерадиокомпания - телеканал 92 1
WikiLeaks 120 1
Fox News Channel - FNC 42 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11457 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 181 1
Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1423406, в очереди разбора - 726898.
Создано именных указателей - 191268.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

