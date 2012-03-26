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Индексная книга (каталог) CNews*
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РБК ТВ телеканал

СОБЫТИЯ


26.03.2012 РБК-ТВ увеличивает до 100% техническое проникновение в Москве

В результате соглашения, покрытие РБК-ТВ столичного региона через московскую городскую сеть кабельного телевидения увеличится до 100%, и телеканал станет доступен для более 3 миллионов домохозяйств, которые обслуживает Мостелек
28.12.2010 РБК-ТВ запустило новый сайт

Медиа-холдинг РБК запускает новый сайт телеканала РБК-ТВ. Текущий сайт подвергся серьезной модернизации. Ресурс стал более информативным. Появилась возможность интерактивного общения с гостями и ведущими передач РБК-ТВ. По словам разраб
07.12.2010 CNews TV. CNews FORUM: Репортаж РБК-ТВ

Первый деловой телеканал РБК-ТВ выпустил репортаж о CNews FORUM-2010смотреть на CNews.TV
03.04.2008 РБК-ТВ стал доступен для всех абонентов «Акадо»

Компания «Комкор-ТВ» (торговая марка «Акадо») сообщила о заключении договора с телеканалом для деловой аудитории РБК-ТВ. Благодаря достигнутым соглашениям, телеканал РБК-ТВ стал доступен абонентам цифровых пакетов «Орбита», «Спутник» и «Созвездие» сети «Акадо», а также появился в аналоговом (базово
14.03.2007 CNews AWARDS будет транслироваться на РБК-ТВ

ке страны продолжают играть архаичные отрасли промышленности, наша цель — поддержать общественным признанием достижения российского высокотехнологичного бизнеса. CNews AWARDS будет транслироваться на РБК-ТВ Церемония вручения CNews AWARDS состоится 25 апреля 2007 года в одном из самых престижных московских залов. Для освещения мероприятия приглашены представители ведущих средств массовой ин
09.02.2007 РБК-ТВ и "Столица-Плюс" становятся общедоступными

лению доставки телевизионного сигнала канала «Столица Плюс» до головных станций «Мостелекома». Теперь телеканал доступен в 2,4 млн. столичных квартирах. В настоящее время аналогичные работы ведутся с РБК-ТВ. Как отмечают в «Комкоре», проект по доставке сигнала «Столицы Плюс» до рядовых граждан осуществлялся на протяжении 3 месяцев. Всего было подключено более 400 точек: по 6–8 ежедневн
07.02.2007 «Комкор» расширяет охват РБК-ТВ

«Комкор» по своей сети осуществил доставку телевизионного сигнала РБК-ТВ до головных станций «Мостелеком». В настоящее время подключено 72 головные станции — таким образом «Комкор» обеспечил возможность трансляции РБК-ТВ в 220 тыс. московских квартир.

27.03.2006 Выручка РБК за 2005 год превысила $100 млн

ря динамичному развитию медиабизнеса. Консолидированный показатель EBITDA возрос на 73%, до $34,3 млн, а консолидированная чистая прибыль увеличилась на 116% и достигла $22,5 млн с выходом телеканала РБК-ТВ на прибыльность. Чистая прибыль РБК-ТВ составила $1,8 млн — телеканал впервые показал положительный финансовый результат со времени выхода в эфир в сентябре 2003 года. РБК за
23.11.2004 Объем доходов РБК за 9 месяцев увеличился на 96%

ем доходов РБК за 9 месяцев текущего года увеличился на 96% с $26,3 млн. в 2003 году до $51,6 млн. в 2004 г. В структуре общей выручки на долю медиа-услуг пришлось 47% поступлений, 22% — на долю РБК ТВ и 31% составили доходы от ИТ-услуг. Выручка от медиа-направления, включающего информационные услуги, интернет-рекламу и маркетинговые коммуникации, возросла на 60% с $15 млн. за 9 месяце
18.05.2004 "Мегафон" начинает трансляцию РБК ТВ на сотовые телефоны

рация возможностей современных сотовых телефонов, и она будет иметь также и имиджевую направленность для пользующегося ею абонента. Вещание в реальном времени всего телевизионного контента телеканала РБК-ТВ ведется с помощью специализированного оборудования, «на лету» кодирующего телекартинку и ретранслирующего ее в эфир сотовой сети. Уже сейчас можно принимать два телеканала – помимо РБ
01.09.2003 РБК-ТВ и CNBC Europe будут сотрудничать

аделец европейского телеканала деловых новостей, транслируемых в режиме реального времени, дала согласие на предоставление своих новостных программ российскому информационному каналу деловых новостей РБК-ТВ, телевещательному подразделению компании РБК. По условиям соглашения, заключенного сроком на два года, РБК-ТВ получает право транслировать ряд деловых новостных программ, выходящи
14.07.2003 "Голден Телеком" предоставит услуги гигабитной сети для РБК-ТВ

Private LAN) для передачи высококачественного цифрового видеосигнала в рамках телевизионного канала РБК-ТВ. Первый этап сотрудничества "Голден Телеком" и РБК предполагает организацию каналов пе
02.06.2003 РБК-ТВ начнет вещание 30 июня

30 июня 2003 г. начинает вещание российский телевизионный бизнес-канал РБК-ТВ. На первом этапе вещание будет осуществляться в тестовом режиме для ограниченного круг
15.05.2003 РБК-ТВ будет вещать в сетях "Точки ру"

едоставлению интерактивного телевидения корпоративным клиентам, подключенным к интернету по технологии ADSL. В рамках проекта, в июне начнется вещание по сетям «Точки Ру» телевизионного бизнес-канала РБК-ТВ, в том числе предоставление корпоративным клиентам бизнес-материалов канала в режиме «видео по запросу». В каталог бизнес-материалов для услуги «видео по запросу» войдут специальные инфо
21.05.2002 Совет директоров РБК принял решение о создании РБК ТВ

Принято решение о создании делового телевизионного канала с предварительным названием РБК ТВ. Для реализации этой цели будет создано отдельное юридическое лицо. Совет директоров оставил за собой право привлечь в состав акционеров ТВ-проекта сторонних инвесторов. Старт проекта пл
21.05.2002 Совет Директоров РБК принял решение о создании РБК ТВ

его работе приняли участие четыре новых независимых директора, введённые в состав Совета на предыдущем заседании. Принято решение о создании делового телевизионного канала с предварительным названием РБК ТВ . Для реализации этой цели будет создано отдельное юридическое лицо. Совет директоров оставил за собой право привлечь в состав акционеров ТВ-проекта сторонних инвесторов. Старт проекта п

Публикаций - 83, упоминаний - 92

РБК ТВ и организации, системы, технологии, персоны:

ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 825 10
Газпром ГПМ - НТВ-Плюс - НТВ+ 351 10
МегаФон 10742 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 8
Apple Inc 13156 8
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 1001 8
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 8
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 385 7
Lenovo Motorola 3566 7
Космос ТВ 44 6
Cisco Systems - Scientific Atlanta 56 6
Сателлит ЛТД 9 6
Контур-М 13 6
Vimcom - Вимком - Вимком Оптик ТС - Вимком Дистрибьюция - Вимком-ТВ 59 6
RIZ Transmitter Co 6 6
Kudelski Group - Kudelski SA - Nagravision - Nagra Kudelski - Nagra 9 6
Harmonic - Harmonic Lightwave - Divicom Business 27 6
Профитт 8 6
РуСат 65 6
Элогар 10 6
Kramer Electronics 19 6
ТелКо Групп 21 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 6
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 364 6
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 598 6
Росатом - Атомэнергопром - РАСУ - Русатом Автоматизированные Системы Управления - 193 6
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 6
BT Group - British Telecom Group - British Telecommunications - BT Global Services - British Telecom Global Services 665 6
STMicroelectronics - STMicro - СТМикроэлектроникс 333 6
Газпром космические системы - ГКС - Gazprom Space Systems - Газком 139 6
ProViS - Provideo Systems 9 6
Syrus Systems - Сайрус Системс Инжиниринг - Сайрус Системз - Сайрус Системс Корпорейшн 28 6
Irdeto Access B.V. 39 6
Ростелеком 10948 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 3
Cisco Systems 5372 3
X Corp - Twitter 2938 3
Meta Platforms - Facebook 4621 3
Intel Corporation 12811 3
9594 3
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи - Евтелсат Нетворкс 201 8
Hallmark 19 6
Телко Медиа 11 6
АФК Система - СММ Медиа-Центр - Система Масс-медиа - Стрим-контент 87 6
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 307 4
Театральный центр СТД РФ ВТО на Страстном 12 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 3
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 445 3
РВК - Российская венчурная компания 571 2
Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино - технопарк 132 2
ОНЭКСИМ ГК 50 2
Netton Consulting Group - Netton Telecom 37 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 1
Галерея искусств Зураба Церетели 11 1
Регион Медиа - Видео Интернешнл - Video International Interactive - IMHO VI - Internet Media House Russia 70 1
Сургутнефтегаз - СНГБ - Сургутнефтегазбанк - Нефтегазбанк 22 1
Роснефть - РН-Варьеганнефтегаз 10 1
Дайвтехносервис 4 1
Forex Club - Форекс клуб - онлайн-брокер 7 1
Велес Капитал 21 1
Паллада Эссет Менеджмент - Паллада УК 3 1
ВТБ - ВТБ24 - Гута Банк - Тверь АКБ 86 1
РБР КБ - Русский Банк Развития КБ 25 1
АБ Россия - Газэнергопромбанк 6 1
Halyk Bank - QAZKOM - КАЗКОМ - Казкоммерцбанк 41 1
ФинЭкспо - FinExpo 3 1
Царицыно ФТД - Царицыно Фирменный торговый дом - Царицынский мясоперерабатывающий завод 13 1
МФД-ИнфоЦентр ИА - Межбанковский финансовый дом 32 1
Лукойл - ЭЛ5-Энерго - Энел Россия - Конаковская ГРЭС - Невинномысская ГРЭС - Среднеуральская ГРЭС - Азовская ВЭС - Кольская ВЭС - ОГК-5 33 1
Internet Initiatives Development Fund 1 1
Parex Banka - Parexbank 6 1
Газпром ГПМ РТВ - Comedy Club Production - Комеди Клаб Продакшн 37 1
Транснефть - Транснефтепродукт 10 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 1
Альфа-Банк 1979 1
Hyundai Motor Company 436 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 7
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 313 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 5
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 2
Верховная рада Украины - парламент Украины 57 1
Минэкономразвития РФ - Департамент государственного регулирования в экономике - Департамент регулирования государственных закупок - Департамент бюджетного планирования и государственных программ - Департамент оценки регулирующего воздействия 29 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 1
Федеральное казначейство России 1949 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 1
МВД РФ ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 251 1
СБУ - Служба безопасности Украины 98 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 177 1
Царицыно - Государственный историко-архитектурный художественный и ландшафтный музей заповедник 74 1
СНБОУ - Совет национальной безопасности и обороны Украины 23 1
Евросоюз - Совет Европы 107 1
Президент Украины 128 1
Прокуратура Казахстана 4 1
Роснедвижимость - Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости - Росземкадастр - Федеральная служба земельного кадастра России 107 1
IABM - International Trade Association for Broadcast & Media Technology - Международная ассоциация производителей вещательного оборудования 14 6
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 6
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 4
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 2
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 104 2
Интернет и бизнес - ассоциация 34 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 73 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
UPU - Union Postale Universelle - ВПС - Всемирный почтовый союз 25 1
FIDE - International Chess Federation - ФИДЕ - Международная шахматная федерация - Всемирная шахматная олимпиада 21 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 43
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 14
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 13
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 12
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 10
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4012 9
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 9
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 8
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 8
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 8
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 8
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2280 8
Телевидение мобильное - Mobile television - Mobile Multimedia Broadcasting 428 7
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5214 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 7
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 6
DRM - Digital Radio Mondiale 11 6
Радиосвязь и радиовещание - Радиостанция - комплекс устройств для передачи и приёма информации посредством радиоволн 1169 6
Фотокамеры - Объектив телевик - Телеобъектив 259 6
Телевидение цифровое - Conax 16 6
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 6
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 6
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4180 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 6
SVGA - Super VGA - разрешение экрана 800x600 172 6
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 5
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 5
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 5
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 5
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 5
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 5
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 4
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 2006 4
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 4
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3713 4
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 4
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3068 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 4
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4430 4
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо ТВ - Комкор ТВ 126 8
Rambler Group - Рамблер ТВ - Рамблер ТВК - Рамблер Телевещательная корпорация - Rambler TV 14 6
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 5
RealNetworks RealPlayer - RealAudio Player - RealOne Player 203 5
ВымпелКом - Билайн - Корбина ТВ - Corbina TV 11 3
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 3
Intel NetStructure 23 2
Google YouTube - Видеохостинг 3002 2
Apple iPad 4012 2
Apple iOS 8583 2
Microsoft Windows 16882 2
Swiss-AS AMOS 39 2
Apple iPod Touch 747 2
QIP - Мессенджер 122 2
Intelsat - телекоммуникационные спутники 109 1
Dr.Web Office Shield 17 1
МегаФон PRO SIM-портал - WAP-портал 26 1
HTC MAX 4G 36 1
Schneider Electric - APC InfraStruxure - Schneider Electric ISX 74 1
Microsoft Windows Mobile 6 250 1
Microsoft Skype Out 35 1
Gen Digital - NortonLifeLock Norton Internet Security 83 1
Nokia PC Suite 15 1
Sungard Availability Services 4 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 1
РБК Фондовый терминал - Quote.РБК - RBC Bonds - RBC Composite - RBC Graph 9 1
Samsung SGH - Samsung WiTu - серия смартфонов 186 1
МФД-ИнфоЦентр - NetInvestor 5 1
Siemens S - Siemens SX - Siemens SL - Siemens SK - Siemens SF - Siemens ST - серия мобильных телефонов 105 1
НППКТ - Лира-Р СУБД 8 1
SuperCom - Alvarion - BreezeMAX - BreezeACCESS - BreezLINK - BreezNET 39 1
EPEG - Europe-Persia Express Gateway 6 1
Nokia 3650 25 1
IVA Technologies - IVA One 38 1
Proxim - Tsunami MP - Tsunami MultiPoint - Tsunami QB - Tsunami QuickBridge 11 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 925 1
Google Android 15244 1
Linux OS 11533 1
Nokia Symbian OS 1411 1
Apple - App Store 3109 1
Каплун Герман 55 9
Инютин Артем 89 5
Hammond Michael - Хаммонд Майкл 3 3
Казак Максим 162 3
Проколов Роман 48 2
Лопатин Виктор 25 2
Краснов Сергей 6 2
Глазков Андрей 6 2
Виттель Игорь 2 2
Жириновский Владимир 28 2
Матюхин Владимир 61 2
Любимов Александр 14 2
Ксенин Алекс 311 2
Шалманов Сергей 202 2
Борушевский Денис 37 1
Христенко Виктор 44 1
Николаев Сергей 15 1
Веретенников Игорь 14 1
Сергейчук Виталий 12 1
Вертоградов Владимир 29 1
Юхневич Леонид 28 1
Романченко Андрей 20 1
Шашурин Сергей 9 1
Гликман Феликс 16 1
Малов Дмитрий 13 1
Ксензов Максим 14 1
Баранов Григорий 9 1
Давлетханов Марат 12 1
Пиотровский Александр 9 1
Федотов Валентин 7 1
Бескровный Владимир 8 1
Симоньян Маргарита 9 1
Марченко Сергей 8 1
Медведев Евгений 4 1
Рудаков Роман 3 1
Kemp Owen - Кемп Оуэн 56 1
Schreiman Scott - Шрайман Скотт 9 1
Токарев Кирилл 2 1
Сапунов Андрей 2 1
Щербачев Дмитрий 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 62
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 36
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 13
Европа 24964 12
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 9
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 7
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 4
Европа Восточная 3138 4
Турция - Турецкая республика 2620 4
Украина 7928 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 3
Земля - планета Солнечной системы 10865 3
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1803 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 2
Казахстан - Республика 6048 2
Южная Корея - Республика 7052 2
Азия - Азиатский регион 5920 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 2
Польша - Республика 2031 2
Израиль 2856 2
Германия - Федеративная Республика 13221 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 2
Россия - ЦФО - Курская область 751 2
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Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1137 2
Россия - Крайний Север 350 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 2
Москва - ЮАО - Орехово-Борисово 20 1
Москва - ВАО - Перово 26 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Выборг - Выборгское городское поселение 157 1
Москва - ЮЗАО - Бутово - Северное Бутово - Южное Бутово 59 1
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Москва - ЮВАО - Люблино 41 1
Москва - ЮВАО - Выхино-Жулебино 31 1
Москва - ЮАО - Братеево 14 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Пыть-Ях 37 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1439 1
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Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 16
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Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 6
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2825 6
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 6
Fashion industry - Индустрия моды 364 6
Финансовые показатели - Financial indicators 2893 5
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 5
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 5
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 5
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 5
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 4
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 4
Доходность - ставка доходности - Rate of return 743 4
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Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 3
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 3
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Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1843 3
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3354 3
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 3
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 3
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 3
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Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2129 3
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Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 2
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BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 7
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 7
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NBJ - Национальный Банковский Журнал 18 1
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НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 109 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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