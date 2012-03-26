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РБК ТВ телеканал
СОБЫТИЯ
|26.03.2012
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РБК-ТВ увеличивает до 100% техническое проникновение в Москве
В результате соглашения, покрытие РБК-ТВ столичного региона через московскую городскую сеть кабельного телевидения увеличится до 100%, и телеканал станет доступен для более 3 миллионов домохозяйств, которые обслуживает Мостелек
|28.12.2010
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РБК-ТВ запустило новый сайт
Медиа-холдинг РБК запускает новый сайт телеканала РБК-ТВ. Текущий сайт подвергся серьезной модернизации. Ресурс стал более информативным. Появилась возможность интерактивного общения с гостями и ведущими передач РБК-ТВ. По словам разраб
|07.12.2010
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CNews TV. CNews FORUM: Репортаж РБК-ТВ
Первый деловой телеканал РБК-ТВ выпустил репортаж о CNews FORUM-2010смотреть на CNews.TV
|03.04.2008
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РБК-ТВ стал доступен для всех абонентов «Акадо»
Компания «Комкор-ТВ» (торговая марка «Акадо») сообщила о заключении договора с телеканалом для деловой аудитории РБК-ТВ. Благодаря достигнутым соглашениям, телеканал РБК-ТВ стал доступен абонентам цифровых пакетов «Орбита», «Спутник» и «Созвездие» сети «Акадо», а также появился в аналоговом (базово
|14.03.2007
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CNews AWARDS будет транслироваться на РБК-ТВ
ке страны продолжают играть архаичные отрасли промышленности, наша цель — поддержать общественным признанием достижения российского высокотехнологичного бизнеса. CNews AWARDS будет транслироваться на РБК-ТВ Церемония вручения CNews AWARDS состоится 25 апреля 2007 года в одном из самых престижных московских залов. Для освещения мероприятия приглашены представители ведущих средств массовой ин
|09.02.2007
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РБК-ТВ и "Столица-Плюс" становятся общедоступными
лению доставки телевизионного сигнала канала «Столица Плюс» до головных станций «Мостелекома». Теперь телеканал доступен в 2,4 млн. столичных квартирах. В настоящее время аналогичные работы ведутся с РБК-ТВ. Как отмечают в «Комкоре», проект по доставке сигнала «Столицы Плюс» до рядовых граждан осуществлялся на протяжении 3 месяцев. Всего было подключено более 400 точек: по 6–8 ежедневн
|07.02.2007
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«Комкор» расширяет охват РБК-ТВ
«Комкор» по своей сети осуществил доставку телевизионного сигнала РБК-ТВ до головных станций «Мостелеком». В настоящее время подключено 72 головные станции — таким образом «Комкор» обеспечил возможность трансляции РБК-ТВ в 220 тыс. московских квартир.
|27.03.2006
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Выручка РБК за 2005 год превысила $100 млн
ря динамичному развитию медиабизнеса. Консолидированный показатель EBITDA возрос на 73%, до $34,3 млн, а консолидированная чистая прибыль увеличилась на 116% и достигла $22,5 млн с выходом телеканала РБК-ТВ на прибыльность. Чистая прибыль РБК-ТВ составила $1,8 млн — телеканал впервые показал положительный финансовый результат со времени выхода в эфир в сентябре 2003 года. РБК за
|23.11.2004
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Объем доходов РБК за 9 месяцев увеличился на 96%
ем доходов РБК за 9 месяцев текущего года увеличился на 96% с $26,3 млн. в 2003 году до $51,6 млн. в 2004 г. В структуре общей выручки на долю медиа-услуг пришлось 47% поступлений, 22% — на долю РБК ТВ и 31% составили доходы от ИТ-услуг. Выручка от медиа-направления, включающего информационные услуги, интернет-рекламу и маркетинговые коммуникации, возросла на 60% с $15 млн. за 9 месяце
|18.05.2004
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"Мегафон" начинает трансляцию РБК ТВ на сотовые телефоны
рация возможностей современных сотовых телефонов, и она будет иметь также и имиджевую направленность для пользующегося ею абонента. Вещание в реальном времени всего телевизионного контента телеканала РБК-ТВ ведется с помощью специализированного оборудования, «на лету» кодирующего телекартинку и ретранслирующего ее в эфир сотовой сети. Уже сейчас можно принимать два телеканала – помимо РБ
|01.09.2003
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РБК-ТВ и CNBC Europe будут сотрудничать
аделец европейского телеканала деловых новостей, транслируемых в режиме реального времени, дала согласие на предоставление своих новостных программ российскому информационному каналу деловых новостей РБК-ТВ, телевещательному подразделению компании РБК. По условиям соглашения, заключенного сроком на два года, РБК-ТВ получает право транслировать ряд деловых новостных программ, выходящи
|14.07.2003
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"Голден Телеком" предоставит услуги гигабитной сети для РБК-ТВ
Private LAN) для передачи высококачественного цифрового видеосигнала в рамках телевизионного канала РБК-ТВ. Первый этап сотрудничества "Голден Телеком" и РБК предполагает организацию каналов пе
|02.06.2003
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РБК-ТВ начнет вещание 30 июня
30 июня 2003 г. начинает вещание российский телевизионный бизнес-канал РБК-ТВ. На первом этапе вещание будет осуществляться в тестовом режиме для ограниченного круг
|15.05.2003
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РБК-ТВ будет вещать в сетях "Точки ру"
едоставлению интерактивного телевидения корпоративным клиентам, подключенным к интернету по технологии ADSL. В рамках проекта, в июне начнется вещание по сетям «Точки Ру» телевизионного бизнес-канала РБК-ТВ, в том числе предоставление корпоративным клиентам бизнес-материалов канала в режиме «видео по запросу». В каталог бизнес-материалов для услуги «видео по запросу» войдут специальные инфо
|21.05.2002
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Совет директоров РБК принял решение о создании РБК ТВ
Принято решение о создании делового телевизионного канала с предварительным названием РБК ТВ. Для реализации этой цели будет создано отдельное юридическое лицо. Совет директоров оставил за собой право привлечь в состав акционеров ТВ-проекта сторонних инвесторов. Старт проекта пл
|21.05.2002
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Совет Директоров РБК принял решение о создании РБК ТВ
его работе приняли участие четыре новых независимых директора, введённые в состав Совета на предыдущем заседании. Принято решение о создании делового телевизионного канала с предварительным названием РБК ТВ . Для реализации этой цели будет создано отдельное юридическое лицо. Совет директоров оставил за собой право привлечь в состав акционеров ТВ-проекта сторонних инвесторов. Старт проекта п
РБК ТВ и организации, системы, технологии, персоны:
|Каплун Герман 55 9
|Инютин Артем 89 5
|Hammond Michael - Хаммонд Майкл 3 3
|Казак Максим 162 3
|Проколов Роман 48 2
|Лопатин Виктор 25 2
|Краснов Сергей 6 2
|Глазков Андрей 6 2
|Виттель Игорь 2 2
|Жириновский Владимир 28 2
|Матюхин Владимир 61 2
|Любимов Александр 14 2
|Ксенин Алекс 311 2
|Шалманов Сергей 202 2
|Борушевский Денис 37 1
|Христенко Виктор 44 1
|Николаев Сергей 15 1
|Веретенников Игорь 14 1
|Сергейчук Виталий 12 1
|Вертоградов Владимир 29 1
|Юхневич Леонид 28 1
|Романченко Андрей 20 1
|Шашурин Сергей 9 1
|Гликман Феликс 16 1
|Малов Дмитрий 13 1
|Ксензов Максим 14 1
|Баранов Григорий 9 1
|Давлетханов Марат 12 1
|Пиотровский Александр 9 1
|Федотов Валентин 7 1
|Бескровный Владимир 8 1
|Симоньян Маргарита 9 1
|Марченко Сергей 8 1
|Медведев Евгений 4 1
|Рудаков Роман 3 1
|Kemp Owen - Кемп Оуэн 56 1
|Schreiman Scott - Шрайман Скотт 9 1
|Токарев Кирилл 2 1
|Сапунов Андрей 2 1
|Щербачев Дмитрий 4 1
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