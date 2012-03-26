РБК-ТВ увеличивает до 100% техническое проникновение в Москве В результате соглашения, покрытие РБК-ТВ столичного региона через московскую городскую сеть кабельного телевидения увеличится до 100%, и телеканал станет доступен для более 3 миллионов домохозяйств, которые обслуживает Мостелек

РБК-ТВ запустило новый сайт Медиа-холдинг РБК запускает новый сайт телеканала РБК-ТВ. Текущий сайт подвергся серьезной модернизации. Ресурс стал более информативным. Появилась возможность интерактивного общения с гостями и ведущими передач РБК-ТВ. По словам разраб

CNews TV. CNews FORUM: Репортаж РБК-ТВ Первый деловой телеканал РБК-ТВ выпустил репортаж о CNews FORUM-2010смотреть на CNews.TV

РБК-ТВ стал доступен для всех абонентов «Акадо» Компания «Комкор-ТВ» (торговая марка «Акадо») сообщила о заключении договора с телеканалом для деловой аудитории РБК-ТВ. Благодаря достигнутым соглашениям, телеканал РБК-ТВ стал доступен абонентам цифровых пакетов «Орбита», «Спутник» и «Созвездие» сети «Акадо», а также появился в аналоговом (базово

CNews AWARDS будет транслироваться на РБК-ТВ ке страны продолжают играть архаичные отрасли промышленности, наша цель — поддержать общественным признанием достижения российского высокотехнологичного бизнеса. CNews AWARDS будет транслироваться на РБК-ТВ Церемония вручения CNews AWARDS состоится 25 апреля 2007 года в одном из самых престижных московских залов. Для освещения мероприятия приглашены представители ведущих средств массовой ин

РБК-ТВ и "Столица-Плюс" становятся общедоступными лению доставки телевизионного сигнала канала «Столица Плюс» до головных станций «Мостелекома». Теперь телеканал доступен в 2,4 млн. столичных квартирах. В настоящее время аналогичные работы ведутся с РБК-ТВ. Как отмечают в «Комкоре», проект по доставке сигнала «Столицы Плюс» до рядовых граждан осуществлялся на протяжении 3 месяцев. Всего было подключено более 400 точек: по 6–8 ежедневн

«Комкор» расширяет охват РБК-ТВ «Комкор» по своей сети осуществил доставку телевизионного сигнала РБК-ТВ до головных станций «Мостелеком». В настоящее время подключено 72 головные станции — таким образом «Комкор» обеспечил возможность трансляции РБК-ТВ в 220 тыс. московских квартир.

Выручка РБК за 2005 год превысила $100 млн ря динамичному развитию медиабизнеса. Консолидированный показатель EBITDA возрос на 73%, до $34,3 млн, а консолидированная чистая прибыль увеличилась на 116% и достигла $22,5 млн с выходом телеканала РБК-ТВ на прибыльность. Чистая прибыль РБК-ТВ составила $1,8 млн — телеканал впервые показал положительный финансовый результат со времени выхода в эфир в сентябре 2003 года. РБК за

Объем доходов РБК за 9 месяцев увеличился на 96% ем доходов РБК за 9 месяцев текущего года увеличился на 96% с $26,3 млн. в 2003 году до $51,6 млн. в 2004 г. В структуре общей выручки на долю медиа-услуг пришлось 47% поступлений, 22% — на долю РБК ТВ и 31% составили доходы от ИТ-услуг. Выручка от медиа-направления, включающего информационные услуги, интернет-рекламу и маркетинговые коммуникации, возросла на 60% с $15 млн. за 9 месяце

"Мегафон" начинает трансляцию РБК ТВ на сотовые телефоны рация возможностей современных сотовых телефонов, и она будет иметь также и имиджевую направленность для пользующегося ею абонента. Вещание в реальном времени всего телевизионного контента телеканала РБК-ТВ ведется с помощью специализированного оборудования, «на лету» кодирующего телекартинку и ретранслирующего ее в эфир сотовой сети. Уже сейчас можно принимать два телеканала – помимо РБ

РБК-ТВ и CNBC Europe будут сотрудничать аделец европейского телеканала деловых новостей, транслируемых в режиме реального времени, дала согласие на предоставление своих новостных программ российскому информационному каналу деловых новостей РБК-ТВ, телевещательному подразделению компании РБК. По условиям соглашения, заключенного сроком на два года, РБК-ТВ получает право транслировать ряд деловых новостных программ, выходящи

"Голден Телеком" предоставит услуги гигабитной сети для РБК-ТВ Private LAN) для передачи высококачественного цифрового видеосигнала в рамках телевизионного канала РБК-ТВ. Первый этап сотрудничества "Голден Телеком" и РБК предполагает организацию каналов пе

РБК-ТВ начнет вещание 30 июня 30 июня 2003 г. начинает вещание российский телевизионный бизнес-канал РБК-ТВ. На первом этапе вещание будет осуществляться в тестовом режиме для ограниченного круг

РБК-ТВ будет вещать в сетях "Точки ру" едоставлению интерактивного телевидения корпоративным клиентам, подключенным к интернету по технологии ADSL. В рамках проекта, в июне начнется вещание по сетям «Точки Ру» телевизионного бизнес-канала РБК-ТВ, в том числе предоставление корпоративным клиентам бизнес-материалов канала в режиме «видео по запросу». В каталог бизнес-материалов для услуги «видео по запросу» войдут специальные инфо

Совет директоров РБК принял решение о создании РБК ТВ Принято решение о создании делового телевизионного канала с предварительным названием РБК ТВ. Для реализации этой цели будет создано отдельное юридическое лицо. Совет директоров оставил за собой право привлечь в состав акционеров ТВ-проекта сторонних инвесторов. Старт проекта пл