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РБК ТВ
телеканал



31.07.20 Государство дало Чубайсу 2 миллиарда на ИТ 1
26.10.16 30 октября в Москве выберут самый перспективный международный стартап 1
11.09.14 Украина угрожает России телекоммуникационной блокадой 1
03.02.14 3 тыс. жителей Якутска смотрят кабельное телевидение ТТК 1
02.10.13 Акции в сентябре: Facebook за месяц подорожал на 21% 1
23.08.13 CNews AWARDS 2013: главные награды ИТ-отрасли вручат в ноябре 1
17.10.12 Россиянам добавят 10 цифровых телеканалов 1
30.05.12 «МегаФон» обеспечил связью холдинг РБК 1
26.03.12 РБК-ТВ увеличивает до 100% техническое проникновение в Москве 1
21.03.12 2011: Выручка РБК увеличилась на 35%, EBITDA - более чем в 6 раз 1
23.09.11 CNews TV. ИТ-оазисы Москвы: кто их строит? 1
31.05.11 Вышло приложение РБК для iPad 1
12.04.11 РБК: выручка в 2010 г. достигла 3478 млн руб. 1
28.12.10 РБК-ТВ запустило новый сайт 3
07.12.10 CNews TV. CNews FORUM: Репортаж РБК-ТВ 1
30.10.08 Infosecurity Russia 2008: вирусам кризис не страшен 1
01.09.08 Популярность новостных ресурсов РБК растет 1
29.08.08 CNews FORUM 2008: подробнее о темах и докладчиках 1
13.08.08 РБК и «Синтерра» расширяют сотрудничество 1
11.06.08 ТКТ оштрафовали за трансляцию программ без договора 1
18.04.08 Объявлены лауреаты CNews AWARDS 2008 2
03.04.08 РБК-ТВ стал доступен для всех абонентов «Акадо» 1
04.06.07 Российский телеканал вышел на YouTube 1
27.04.07 CNews Awards 2007: объявлены лауреаты 1
23.03.07 РБК потратит $120 млн на интернет-экспансию 2
09.02.07 РБК-ТВ и "Столица-Плюс" становятся общедоступными 4
07.02.07 «Комкор» расширяет охват РБК-ТВ 2
16.11.06 РБК СОФТ готовится к IPO 1
24.10.06 Мобильное телевидение "Скай Линк" показывает для москвичей 10 каналов 1
19.10.06 10000 абонентов "Мегафон Северо-Запад" смотрят мобильное ТВ 1
16.08.06 "Скай-Линк" запускает видеосервисы 1
08.08.06 Реклама уйдет на один телеканал 1
27.03.06 Выручка РБК за 2005 год превысила $100 млн 2
27.09.05 Тестируем "Скай Линк": чего ждать от EV-DO 1
19.09.05 Тестируем "Скай Линк": что год учебный нам готовит? 1
25.05.05 "Электрошок" в Москве "подвесил" интернет и мобильники 1
13.04.05 Видео по запросу будет в России уже в мае 1
31.03.05 ТВ-программы теперь можно записать через интернет 1
25.02.05 "Сибинтек" держится на плаву 1
07.02.05 8 февраля стартует международная конференция CSTB 1

Публикаций - 56, упоминаний - 75

РБК ТВ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Акадо Телеком - Комкор 775 11
НТВ-Плюс 250 9
Rambler Group - Рамблер ГК 753 8
Apple Inc - Эппл Рус 10032 8
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть 315 7
Lenovo Motorola 3294 7
ProViS - Provideo Systems 9 6
Космическая связь ФГУП ГПКС 328 6
РАСУ - Русатом Автоматизированные Системы Управления 88 6
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) 1207 6
BT Group - British Telecommunications 573 6
GS Group - General Satellite 170 6
STMicroelectronics 265 6
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6159 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8428 5
Meta - Facebook 4076 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3712 3
Twitter 2253 3
МегаФон Москва - Соник Дуо 396 3
Орбита 34 3
Eutelsat 117 2
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Bell Labs - Western Electric 1378 2
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1761 2
ETegro Technologies - ЕТегро Текнолоджис 60 2
APC by Schneider Electric - American Power Conversion 368 2
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 855 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7418 2
Комстар Директ - ранее МТУ-Интел 316 2
Parallels Holdings 484 2
Telecom Italia 301 2
Мостелеком 52 2
Nokia Corporation 5191 2
4848 2
Ростелеком ЦентрТелеком 502 1
Comptek - Комптек 167 1
HID Global 90 1
ИНЭК 46 1
Qualys 45 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 442 1
Сибинтек 95 1
АФК Система - Система Масс-медиа 64 6
РВК - Российская венчурная компания 500 2
Останкино ТТЦ - Телевизионный технический центр 49 2
Hyundai Motor 252 1
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие 158 1
Карусель - Сеть гипермаркетов 150 1
Альфа-Групп 580 1
Мосэнерго ПАО 98 1
Интер РАО ПАО 248 1
ЮКОС НК 100 1
Башнефть ПАО АНК 94 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1829 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 182 1
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 86 1
РЖД Москва - Павелецкий вокзал 9 1
Россети Тюмень - ЭСКО Тюменьэнерго - Энергосервисная компания 25 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4746 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7234 3
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1916 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 261 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1290 1
Роснано 463 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 310 1
СБУ - Служба безопасности Украины 64 1
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 242 1
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 48 6
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1803 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 371 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 231 1
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России 76 1
SVGA - Super VGA - разрешение экрана 800x600 117 6
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 3119 5
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 9951 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 11933 3
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 9094 3
3G - Стандарт мобильной связи 5036 3
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1981 2
ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 332 2
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1325 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 11968 2
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 948 1
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 179 1
CDMA EV-DO - EVDO, Evolution-Data Only, Evolution-Data Optimized - технология передачи данных, используемая в сетях сотовой связи стандарта CDMA 234 1
PTT - Push-to-talk 66 1
ITAM - IT Asset Management - управление ИТ-активами 244 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 2834 1
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 719 1
БС - Базовая станция в радиосвязи 40 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6172 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2949 1
VOD - Video on Demand - Видео по запросу 268 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 713 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 143 1
Системы видеонаблюдения - CCTV - Closed Circuit Television 187 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 3920 1
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 635 1
Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор - Gateway 502 1
Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран 140 1
Gigabit Ethernet 815 1
WCDMA - W-CDMA - Wideband Code Division Multiple Access - Широкополосный множественный доступ с кодовым разделением 573 1
TETRA - TErrestrial Trunked RAdio - Открытый стандарт цифровой транкинговой радиосвязи 160 1
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 1128 1
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 612 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1217 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 2541 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 450 1
Microsoft Windows 10 10028 3
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Pocket PC 2079 2
Google YouTube - Видеохостинг 2139 2
Swiss-AS AMOS 15 2
Microsoft Excel 695 1
Kaspersky Open Space Security 36 1
Kaspersky Administration Kit - AdminKit 67 1
Nokia N-Gage 64 1
Broadcom - NortonLifeLock Norton Antivirus 93 1
QIP - Мессенджер 97 1
Kaspersky Mobile Security 35 1
Kaspersky Anti-Virus - Антивирус Касперского 386 1
Apple iTunes Store 981 1
Microsoft Windows Media Player 505 1
Apple iPod Touch 716 1
LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ 483 1
Apple iPhone 5 731 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 953 1
Apple MacBook Air - Ноутбук 484 1
Positive Technologies - MaxPatrol SIEM 156 1
Kaspersky Internet Security 346 1
Symbian OS 1379 1
Linux OS 7088 1
Apple iOS 6160 1
Google Android 11556 1
Apple iPad 3477 1
Apple iPhone - серия смартфонов 5776 1
Meta - Facebook Instagram - Инстаграм 605 1
Каплун Герман 47 6
Инютин Артем 83 5
Жириновский Владимир 18 2
Шалманов Сергей 194 2
Ксенин Алекс 311 2
Любимов Александр 11 2
Казак Максим 155 2
Биккулова Гульнара 23 1
Борисов Евгений 13 1
Веселов Сергей 2 1
Медведев Дмитрий 1483 1
Минасян Вартан 13 1
Федотова Валентина 6 1
Ян Давид 42 1
Янукович Виктор 24 1
Химич Роман 39 1
Солонин Виталий 85 1
Савюк Виктор 30 1
Дьяков Вадим 3 1
Кузовкин Алексей 153 1
Сорока Александр 1 1
Сапельников Сергей 102 1
Мякишева Марина 84 1
Овчинников Борис 116 1
Касперская Наталья 225 1
Земков Сергей 156 1
Белоусов Сергей 223 1
Нуралиев Борис 242 1
Чубайс Анатолий 130 1
Никифоров Николай 1130 1
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 269 1
Волин Алексей 114 1
Лощинин Дмитрий 37 1
Калинин Александр 115 1
Солодухин Константин 113 1
Парфенов Игорь 50 1
Назипов Дмитрий 80 1
Солдатов Алексей 80 1
Порошенко Петр 17 1
Беляев Алексей 22 1
Россия - Российская федерация - РФ 78135 33
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 25599 25
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11206 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 11815 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 29422 6
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3625 5
Европа 6717 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 8385 3
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1131 3
Европа Восточная 2710 3
Украина 5218 3
Земля - планета Солнечной системы 3157 2
Азия - Азиатский регион 2941 2
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 701 2
Россия - СФО - Ленинградская область 1723 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1778 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 10856 2
Польша - Республика 1316 2
Россия - Крайний Север 131 2
Турция - Турецкая республика 1342 2
Таджикистан - Республика 692 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 817 1
Москва МКАД - Московская кольцевая автомобильная дорога 229 1
Африка Южная 262 1
Россия - ЦФО - Московская область - Люберцы 92 1
Россия - ЦФО - Воронежская область 493 1
Россия - ДФО - Якутия - Якутск 290 1
Россия - ЦФО - Белгородская область 451 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 665 1
Россия - ЦФО - Орловская область 167 1
Россия - ЦФО - Курская область - Курск 286 1
Россия - ЦФО - Брянская область - Брянск 273 1
Москва - ЮВАО - Марьино 50 1
Франция - Иль-де-Франс - Париж 718 1
Бельгия - Брюссель 163 1
Германия - Гессен - Франкфурт-на-Майне 364 1
Италия - Милан 91 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Нижневартовск 148 1
Россия - ЦФО - Московская область - Волоколамск 6 1
Оман Султанат 73 1
Fashion industry - Индустрия моды 27 6
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3990 6
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1091 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3571 4
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1441 3
НДС - Налог на добавленную стоимость 841 2
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 782 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1436 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2205 1
Великая Отечественная война 172 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 8129 21
НТВ - Телекомпания 267 9
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 1365 7
ТНТ - Телеканал 111 7
Euronews - телеканал 44 6
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 328 5
CNews TV 476 4
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 316 3
CNBC - Consumer News and Business Channel 142 2
AT&T - WarnerMedia CNN - телеканал 526 2
Россия 24 - телеканал 89 2
Sky TV 4 2
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 64 2
Муз-ТВ - телеканал 36 2
NBC News 161 2
Thomson Reuters - Рейтер 5186 1
Стрим-ТВ - телекомпания 111 1
ЮТВ Холдинг - United Television Holding Russia 26 1
ТВ-3 - телеканал 53 1
Юность - радиостанция 25 1
Радио России - радиостанция 44 1
MTV - музыкально-развлекательный телеканал 159 1
Российская газета 136 1
Пятница - Телеканал 21 1
Известия ИД 195 1
Пятый канал - Телеканал 43 1
Рен ТВ - телеканал 54 1
CNews - ZOOM.CNews 1315 1
N+1 - Издание 112 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2512 4
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 869 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 603 1
RAEX - Эксперт РА 67 1
Dow Jones & Company - Доу Джонс 110 1
CSTB Telecom & Media 48 6
CNews AWARDS - награда 322 3
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1176 2
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2021 годы.
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