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Москва ЮАО Братеево
УПОМИНАНИЯ
|21.05.2025
|Управлять движением в новом электродепо «Южное» будет цифровая автоматика «Нацпроектстроя» 1
|20.07.2023
|МТС отключит до конца 2023 г. сеть 3G 2100 МГц в пределах ЦКАД, ускорив мобильный интернет на 30% 1
|26.01.2016
|Московский портал госуслуг подскажет новые коды плательщиков в 10 районах 1
|15.08.2014
|Половина линий московского метро получила бесплатный Wi-Fi 1
|17.06.2014
|«Билайн» улучшил качество связи в густонаселенных районах Москвы 1
|20.05.2009
|«Акадо» переходит на новый частотный план: первый этап 1
|28.08.2008
|В ЮАО Москвы внедрят АС учета холодной и горячей воды за 149 млн. руб. 1
|23.05.2007
|Москва: NetByNet метит на место Qwerty 1
|23.05.2007
|"Нэт Бай Нэт" соединилась с оператором Z-Net 1
|25.05.2005
|Москва заглянула в Апокалипсис 1
|25.05.2005
|В Москве нет электричества: город парализован 1
|25.05.2005
|"Электрошок" в Москве "подвесил" интернет и мобильники 1
|25.05.2005
|В Москве "упали" электросети 1
|25.05.2005
|Москва заглянула в Апокалипсис 1
Москва и организации, системы, технологии, персоны:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6300 1
|Чубайс Анатолий 215 2
|Курин Вадим 11 2
|Царева Светлана 2 2
|Вольпе Борис 92 1
|Медведев Владислав 52 1
|Милицкий Александр 9 1
|Донской Дмитрий 39 1
|Христенко Виктор 43 1
|Бецков Григорий 23 1
|Дружченко Сергей 11 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11304 5
|Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 420 1
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 641 1
|РБК ТВ - телеканал 81 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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