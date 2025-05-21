Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 174967
ИКТ 13634
Организации 10634
Ведомства 1460
Ассоциации 997
Технологии 3453
Системы 25566
Персоны 75054
География 2838
Статьи 1516
Пресса 1216
ИАА 695
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2632
Мероприятия 851

Москва ЮАО Братеево

Москва - ЮАО - Братеево

УПОМИНАНИЯ


21.05.2025 Управлять движением в новом электродепо «Южное» будет цифровая автоматика «Нацпроектстроя» 1
20.07.2023 МТС отключит до конца 2023 г. сеть 3G 2100 МГц в пределах ЦКАД, ускорив мобильный интернет на 30% 1
26.01.2016 Московский портал госуслуг подскажет новые коды плательщиков в 10 районах 1
15.08.2014 Половина линий московского метро получила бесплатный Wi-Fi 1
17.06.2014 «Билайн» улучшил качество связи в густонаселенных районах Москвы 1
20.05.2009 «Акадо» переходит на новый частотный план: первый этап 1
28.08.2008 В ЮАО Москвы внедрят АС учета холодной и горячей воды за 149 млн. руб. 1
23.05.2007 Москва: NetByNet метит на место Qwerty 1
23.05.2007 "Нэт Бай Нэт" соединилась с оператором Z-Net 1
25.05.2005 Москва заглянула в Апокалипсис 1
25.05.2005 В Москве нет электричества: город парализован 1
25.05.2005 "Электрошок" в Москве "подвесил" интернет и мобильники 1
25.05.2005 В Москве "упали" электросети 1
25.05.2005 Москва заглянула в Апокалипсис 1

Публикаций - 14, упоминаний - 14

Москва и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех - Автоматика Концерн 1668 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13188 2
МегаФон - NetByNet - WiFire - Нэт Бай Нэт Холдинг 139 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8884 2
МегаФон 9252 1
Cisco Systems 5153 1
BQ - Bright & Quick - Новая линия 394 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2057 1
Ростелеком - Центел - Центральный телеграф 412 1
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 807 1
Ростелеком - Макомнет - МаксимаТелеком - MaximaTelecom 139 1
Цифра ГК 2469 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1417 1
HPE - Juniper Networks 427 1
Мосэнерго ПАО 128 4
Интер РАО ЕЭС ПАО 343 3
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 450 2
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 345 2
Газпромнефть МНПЗ - Московский НПЗ - Московский нефтеперерабатывающий завод 19 2
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 215 2
РЖД Москва - Павелецкий вокзал - Москва-Павелецкая 61 2
РЖД Москва - Курский вокзал 15 2
X5 Group - Перекрёсток 573 1
Росатом - Росэнергоатом - КАЭ - Калининская АЭС - атомная электростанция 99 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 364 1
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 197 1
Росатом РИР - Квадра ПАО - ТГК-4 - Белгородская, Губкинская, Елецкая, Данковская, Тамбовская, Калужская, Алексинская, Ефремовская, Дягилевская, Орловская, Ливенская ТЭЦ, Курская ТЭЦ-1,4; ГТ ТЭЦ «Луч», ТЭЦ СЗР, Смоленская ТЭЦ-2, Воронежская ТЭЦ-1,2, Липецк 44 1
Сокольники ПКиО - Парк культуры и отдыха 120 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 995 5
Царицыно - Государственный историко-архитектурный художественный и ландшафтный музей заповедник 67 5
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1380 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1406 2
МВД РФ ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 247 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3057 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3032 1
Правительство Москвы - Департамент города Москвы по конкурентной политике 439 1
ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 262 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6300 1
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1346 5
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28243 4
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16348 3
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3640 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24895 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4620 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8594 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52634 2
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6517 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9457 2
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2248 2
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3096 2
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Облачная телефония - Hosted PBX 1122 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11511 2
Электромобиль - Электротранспортные технологии - Electric car, electrocars - электрокар, электрический автомобиль, электрический транспорт 544 2
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8085 2
Пропускная способность - Bandwidth 1775 2
Транспорт - Вертолёт - Helicopter - винтокрылый летательный аппарат вертикального взлёта и посадки 668 2
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1271 2
ВОЛС - FTTH - Fiber To The Home - Fiber To The X или FTTx - оптическое волокно до точки X - оптика в дом 246 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12583 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8851 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11708 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5872 1
VPN - MPLS - MultiProtocol Label Switching - Многопротокольная коммутация пакетов в многопротокольных сетях по меткам 692 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5917 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67827 1
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum 1398 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31765 1
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1102 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30492 1
TDD - Test-driven development - Разработка через тестирование - Software testing - Тестирование ПО 330 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5485 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21774 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7799 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11865 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7172 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2577 1
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1385 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12970 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5426 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1458 1
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1234 1
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 777 1
Автодор - ЦКАД - Центральная кольцевая автомобильная дорога А-113 54 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - ЕМП ГИС - Единая мобильная платформа Москвы 43 1
Чубайс Анатолий 215 2
Курин Вадим 11 2
Царева Светлана 2 2
Вольпе Борис 92 1
Медведев Владислав 52 1
Милицкий Александр 9 1
Донской Дмитрий 39 1
Христенко Виктор 43 1
Бецков Григорий 23 1
Дружченко Сергей 11 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44128 13
Москва - ЮАО - Орехово-Борисово 19 11
Москва - ЮВАО - Марьино 67 7
Москва - ЮВАО - Люблино 38 7
Москва - ЮЗАО - Новые Черемушки 20 6
Россия - РФ - Российская федерация 148622 5
Россия - ЦФО - Калужская область 1001 5
Москва - ВАО - Перово 26 5
Москва - ЮВАО - Капотня 19 5
Москва - ЮВАО - Выхино-Жулебино 31 5
Россия - ЦФО - Тульская область 1252 4
Россия - ЦФО - Рязанская область 573 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7706 3
Россия - ЦФО - Московская область - Люберецкий район - Люберцы 141 3
Москва - ВАО - Гольяново 12 3
Москва - ЮЗАО - Бутово - Северное Бутово - Южное Бутово 59 3
Москва - ЦАО - Таганский район - муниципальный округ Таганский 72 3
Москва - ЮАО - Нагатинская пойма - Нагатинский Затон - Парк имени 60-летия Октября 10 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52560 2
Земля - планета Солнечной системы 10462 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2916 2
Россия - ЦФО - Московская область - Каширский район - Кашира 36 2
Россия - ЦФО - Московская область - Дмитров - Дмитровский муниципальный район 150 2
Москва - Новомосковск - Новомосковский административный округ - Коммунарка 122 2
Москва - ЦАО - Хамовники - Пречистенка 44 2
Армения - Республика 2320 1
Беларусь - Белоруссия 5822 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3078 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1362 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 636 1
Россия - ЦФО - Ярославская область 876 1
Москва МКАД - Московская кольцевая автомобильная дорога 301 1
Россия - ЦФО - Московская область - Реутов 81 1
Москва - Садовое кольцо 149 1
Россия - ЦФО - Московская область - Электросталь 99 1
Москва ТТК - Третье транспортное кольцо в Москве 78 1
Россия - ЦФО - Московская область - Жуковский 94 1
Россия - ЦФО - Московская область - Коломенский район - Коломна 102 1
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 861 1
Россия - ЦФО - Московская область - Ступинский муниципальный район - Ступино 54 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4127 5
Транспорт общественный - Метрополитен - подземка, metro, subway, underground 583 3
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3618 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4987 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19164 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24739 2
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5892 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4535 2
Энергетика - Energy - Energetically 5220 2
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2468 2
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1743 2
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1289 2
Пищевая промышленность - Молочная промышленность - Молочные продукты - Молочная продукция - 1 июня - День молока 410 2
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1779 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9033 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6548 1
ЕИРЦ АСУ - Единый информационно-расчетный центр - Единая измерительно-расчетная система городского хозяйства 97 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8746 1
ЕПД - Единый платежный документ - Квитанция ЖКХ - Квитанция за жилищно-коммунальные услуги 224 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3602 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30064 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2678 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1944 1
Экватор - Equator 203 1
Нефтегазовый сектор экономики - Дизель - дизельная энергетика - дизельное топливо - солярка 430 1
Прописка - регистрация по месту постоянного проживания 197 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11304 5
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 420 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 641 1
РБК ТВ - телеканал 81 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 994 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1360470, в очереди разбора - 756078.
Создано именных указателей - 174967.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Меры профилактики: как самостоятельно почистить гаджеты в домашних условиях

Лучшие приложения для распознавания растений, грибов и насекомых: карманная энциклопедия

Как раздать интернет на даче: лучшие роутеры с SIM-картой

Показать еще

Наука

Большого взрыва не было? Теория повторяющихся всплесков может все объяснить

Тектонический сюрприз: горы Тибета создал подъем мантии, а не Большое Сжатие

Наполовину лед, наполовину огонь: странное состояние материи открывает новые технологии для хранения энергии и квантов
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153