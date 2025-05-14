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Индексная книга (каталог) CNews*
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Москва ЦАО Хамовники Пречистенка

Москва - ЦАО - Хамовники - Пречистенка

УПОМИНАНИЯ


14.05.2025 PIM.Data: самый высокий средний чек интернет-заказов среди районов Москвы отмечен в Марьиной Роще 1
21.11.2024 Семенихин Владимир Анатольевич: Биографический портрет 1
12.08.2024 30 лет инноваций в строительстве: застройщик «Донстрой» отмечает юбилей 1
06.08.2024 Роботы-курьеры «Яндекса» будут доставлять заказы из «Пятёрочки» и «Перекрёстка» 1
15.07.2024 МТС оцифровала рестораны DNK Food в Новосибирске 1
07.06.2024 Заказы из Rostic’s будут доставлять роботы-курьеры «Яндекса» 1
14.05.2024 «Яндекс» запустил доставку роботами в жилых районах Москвы 1
11.03.2024 На Russpass представили серию литературных аудиоэкскурсий по Москве 1
06.03.2024 Умный квартал появится на Лужнецкой набережной 1
13.12.2023 Пользователям «Яндекс еды» заказы из «Вкусно — и точка» доставят роботы-курьеры 1
30.11.2023 «Яндекс» вдвое увеличит флот роботов-доставщиков и начнет сдавать их в аренду бизнесу 2
20.07.2023 МТС отключит до конца 2023 г. сеть 3G 2100 МГц в пределах ЦКАД, ускорив мобильный интернет на 30% 1
10.11.2022 Около 150 тыс. жителей новостроек в Москве получили доступ к гигабитному интернету МТС с начала 2022 года 1
05.08.2022 В онлайн-сервисе аренды городских пространств появилось более 100 новых библиотек 1
13.04.2022 Силовики разгромили всемирно знаменитый хакерский форум, где торговали данными клиентов СДЭК 1
25.10.2021 «Почта России» при поддержке «Сколково» запустила доставку из отделений роботами «Яндекса» 1
23.08.2021 Более 60 тысяч просмотров набрали познавательные маршруты онлайн-гида «Узнай Москву» за лето 3
07.07.2021 «Яндекс» открыл в Москве прокат электросамокатов. География, цены 1
07.07.2021 «Яндекс» запускает сервис аренды самокатов в Москве 1
08.04.2021 Роботы-курьеры «Яндекса» начали доставлять продукты из столичных магазинов 1
05.03.2021 В России запущена первая пользовательская сеть 5G. Она доступна лишь избранным 1
27.04.2020 5 способов погулять, не выходя из дома: советы ZOOM 1
13.11.2019 Беспилотник «Яндекса» попал в ДТП по вине своего водителя 1
12.07.2018 Поиски «Яндекс.Станции» в сервисе «Юла» взлетели в 17 раз 1
04.07.2018 EOS for SharePoint пробует себя в пивоварении 1
14.09.2015 Мэрия Москвы опубликовала на портале открытых данных информацию о более 10 тыс. кафе и ресторанов 1
16.12.2014 Webnames.ru зарегистрировал 2017 доменов для Правительства Москвы 1
27.11.2014 Открылся первый портал для иностранцев по исторической Москве 1
14.11.2014 Жену министра связи Никифорова в совладельцах SaaS-агрегатора сменил загадочный инвестор 1
17.06.2014 «Билайн» улучшил качество связи в густонаселенных районах Москвы 1
22.05.2014 Сеть столичного «МегаФона» увеличилась почти на 200 базовых станций 1
04.06.2013 Новое в ИКТ-законодательстве: май 2013 1
20.05.2013 Сервис по выбору заведений и услуг Zoon стал доступен на iOS 1
04.04.2013 Управления ЗАГС Москвы готовятся передавать информацию в Мосгорстат в электронном виде 1
05.10.2011 «Акадо» приступил к завершающему этапу перевода сети на стандарт EuroDOCSIS 1
21.02.2011 Экс-глава «Связьинвеста» проиграл дело о своем увольнении 1
28.05.2007 CNews проведет видеоконференцию в поддержку детского портала Москвы 1
01.12.2006 МГТС модернизирует АТС 201 2
15.11.2006 Москва: массовое изменение телефонных номеров 1
14.11.2006 МГТС модернизирует 11 тыс. телефонов в центре города 1

Публикаций - 44, упоминаний - 48

Москва и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7670 11
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13163 4
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1586 3
Ростелеком 9894 3
МегаФон 9219 2
Google LLC 11935 2
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 806 2
Yandex Go - Yango 26 2
Microsoft Corporation 24823 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8875 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4116 1
Cisco Systems 5150 1
Apple Inc 12256 1
DJI 75 1
Avrora Robotics - Аврора Роботикс 4 1
НКБ ВС - Научно-конструкторское бюро вычислительных систем 3 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1417 1
ЭОС - Электронные офисные системы 1183 1
МИБ - Международный инвестиционный банк 12 1
Юниксофт - Uniquesoft 21 1
Sony 6568 1
Горпарковки - Городские парковки 14 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2056 1
Цифра ГК 2467 1
Xiaomi 1812 1
СКБ Контур - Docrobot - Э-Ком - Электронные коммуникации - E-Com - Экомдок 182 1
Regtime - Регтайм - Webnames - Русские имена 92 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1033 1
T.Hunter 41 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2949 1
Новые облачные технологии (НОТ) 456 1
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1356 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3007 1
Inoventica - Коммуникации для инноваций - КДИ 145 1
Ростелеком - Связьинвест 1708 1
Startobaza - Стартобаза 38 1
Тензор 110 1
Inoventica Technologies - Иновентика технолоджес 33 1
Startpack - СтартПак 25 1
Сервис Плюс 184 1
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 256 7
Магнит - Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 190 4
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 156 4
Теремок - Сеть ресторанов быстрого питания 18 3
Шоколадница - Кофе Хауз - Ваби Саби - Panda Express - сеть кофеен - dark kitchen EAZZYPIZZY - Нордфуд 58 3
Вкусно — и точка 25 3
Почта России ПАО 2154 2
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 417 2
Государственная Третьяковская галерея - Третьяковка - Новая Третьяковка 68 2
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 345 2
ОК Лужники - Олимпийский комплекс Лужники - БСА Лужники - Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники 86 2
Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 103 2
ОКБ - Объединенное кредитное бюро 42 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 364 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 449 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 434 1
Московская Пивоваренная Компания - МПК 16 1
ВкусВилл - Избёнка 163 1
Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино - технопарк 124 1
ГАБТ - Государственный академический Большой театр России - Большой театр 93 1
Мариинский театр - Государственный академический 44 1
Cirque du Soleil - Цирк дю Солей 6 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 936 1
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 197 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 209 1
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 153 1
UTair Aviation - ЮТэйр Пассажирские авиалинии - авиакомпания - ЮТэйр Карго - ЮТэйр-Вертолетные услуги 64 1
ЦУМ ТД - Центральный универсальный магазин Торговый дом 71 1
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 221 1
Остров Мечты ХК - парк развлечений 13 1
Правительство Москвы - Департамент культуры города Москвы - Мосгорпарк - ЦПКиО Горького - Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького 67 1
МХАТ имени Горького - Московский художественный академический театр имени М. Горького 76 1
Петровский пассаж ТЦ 2 1
Никольский пассаж ТЦ 2 1
ВТБ - Галс-Девелопмент - Центральный Детский Магазин на Лубянке 8 1
Красная Роза - бизнес-центр Москва 94 1
Роза хутор - горнолыжный экокурорт 56 1
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 258 1
Subway - сеть ресторанов быстрого обслуживания 18 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2575 7
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3326 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1930 2
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 797 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 220 2
Судебная власть - Judicial power 2339 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 992 2
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 181 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3114 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5053 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1415 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5561 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11989 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6063 1
Правительство Нижегородской области - Губернатор Нижегородской области - органы государственной власти 115 1
ГФС РФ - Государственная фельдъегерская служба Российской Федерации 40 1
Администрация Псковской области - Губернатор Псковской области - органы государственной власти 63 1
Правительство Израиля - Кабинет министров Израиля 33 1
ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 262 1
Правительство Республики Мордовия - Администрация Главы Республики Мордовия 54 1
Евросоюз - Совет Европы 86 1
Администрация Ленинградской области - Губернатор Ленинградской области - органы государственной власти 93 1
МЧС РФ - Главные управления - Региональные центры - Поисково-спасательные центры, отряды 227 1
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Пушкинский музей - Государственный музей изобразительных искусств 63 1
МВД РФ ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 247 1
Правительство Москвы - Городской центр жилищных субсидий 20 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 712 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 565 1
Европол - Полицейская служба Европейского союза 85 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1555 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 323 1
Правительство Москвы - Департамент культуры города Москвы - Департамент семейной и молодёжной политики города Москвы, ДСМП - Комитет по делам семьи и молодёжи города Москвы 40 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1014 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2809 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 855 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 591 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 408 1
Парк Зарядье 41 1
Музеон - парк искусств 19 1
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Google Android 14230 3
Яндекс.Лавка 243 3
Яндекс.Маркет 1011 2
Apple iOS 7948 2
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 785 2
Яндекс.Плюс 203 2
Segway Ninebot 34 2
Microsoft Windows 2000 8662 2
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 777 2
Правительство Москвы - Мостуризм - Узнай Москву - навигационно-туристический портал 47 2
Microsoft Dynamics 365 134 1
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо ТВ - Комкор ТВ 126 1
Toyota Prius 49 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Телемост - Yandex Telemost 215 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1447 1
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision 557 1
ЭОС EOS for SharePoint - EOS for SPS - EOS4SP 121 1
VK - Mail.Ru Group Юла - Youla - каталог бесплатных частных объявлений 105 1
Amazon Echo - Amazon Dot - Amazon Tap 89 1
Яндекс.Станция - умная колонка с голосовым помощником Алисой 170 1
Apple HomePod 33 1
Google Nest Hub - Google Home Hub - Google Nest CamIQ 75 1
Правительство Москвы - Портал открытых данных - data.mos.ru 74 1
Google YouTube - Видеохостинг 2806 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4050 1
DJI Mavic 14 1
Google Maps - Карты Google - GMaps 668 1
Яндекс.Эфир 18 1
Sony Playstation VR - PS VR 27 1
Redmond SteakMaster 9 1
Правительство Москвы - АМПП ГКУ - Администратор Московского парковочного пространства - Парковки Москвы - Московский паркинг - Единое парковочное пространство города Москвы 52 1
Автодор - ЦКАД - Центральная кольцевая автомобильная дорога А-113 54 1
DJI Phantom 10 1
МВД РФ - ГИБДД Штрафы 271 1
Steepler - Dendy - Денди - игровая приставка 56 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1455 1
Правительство Москвы - ИСИО - Единая Интегрированная Система Информационного Обеспечения строительного комплекса Москвы 7 1
МТС ЦОД 33 1
Правительство Москвы - Мостуризм - Московский центр информационной поддержки туристов - RussPass - туристический сервис 33 1
Сергунина Наталья 369 2
Пастернак Борис 6 2
Медведев Дмитрий 1657 1
Дружченко Сергей 11 1
Гусева Людмила 3 1
Плясенко Павел 17 1
Аннин Игорь 1 1
Лебедев Дмитрий 21 1
Медриш Михаил 15 1
Каем Кирилл 38 1
Чернин Станислав 7 1
Фокин Артем 2 1
Козлов Евгений 34 1
Медведев Владислав 52 1
Шулейко Даниил 16 1
Акулинин Игорь 20 1
Шариков Сергей 49 1
Никифоров Николай 1136 1
Комиссаров Дмитрий 228 1
Никифорова Светлана 34 1
Андреев Андрей 32 1
Федоров Алексей 123 1
Чеглаков Андрей 57 1
Басов Алексей 115 1
Семенов Вадим 65 1
Афанасьев Денис 71 1
Никитин Глеб 39 1
Чеглаков Филипп 3 1
Поздняков Павел 19 1
Юрченко Евгений 132 1
Смирнов Филипп 4 1
Шехтель Федор 4 1
Щукин Яков 1 1
Савченко Виктор 30 1
Малевич Казимир 8 1
Гончаров Михаил 10 1
Бернаскони Борис 3 1
Крицкий Михаил 6 1
Игращенкова Мария 2 1
Konstantinou Eleni - Константиноу Елене 1 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44067 35
Россия - РФ - Российская федерация 148376 22
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52538 7
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7692 7
Москва - ЦАО - Пресненский район - муниципальный округ Пресненский 31 7
Беларусь - Белоруссия 5816 6
Европа 24368 6
Москва - ЦАО - Таганский район - муниципальный округ Таганский 72 6
Москва - ЦАО - Басманный район - муниципальный округ Басманный 30 5
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 577 4
Москва ТТК - Третье транспортное кольцо в Москве 78 4
Москва - ЦАО - Центральный административный округ 144 4
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2500 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17784 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2993 3
Россия - ЦФО - Московская область - Дмитров - Дмитровский муниципальный район 149 3
Москва - ВАО - Гольяново 12 3
Москва - ЗАО - Фили-Давыдково 13 3
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3071 3
Армения - Республика 2318 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1175 2
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 827 2
Москва - СЗАО - Тушино 36 2
Москва - ВАО - Перово 26 2
Россия - ЦФО - Московская область - Мытищинский муниципальный район - Мытищи 204 2
Испания - Королевство 3735 2
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 860 2
Москва - Садовое кольцо 149 2
Россия - ЦФО - Московская область - Электросталь 99 2
Россия - ЦФО - Московская область - Ногинск 107 2
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