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Москва ЦАО Хамовники Пречистенка
УПОМИНАНИЯ
Москва и организации, системы, технологии, персоны:
|МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
|Русский Щит - ассоциация 39 1
|ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 459 1
|Сергунина Наталья 369 2
|Пастернак Борис 6 2
|Медведев Дмитрий 1657 1
|Дружченко Сергей 11 1
|Гусева Людмила 3 1
|Плясенко Павел 17 1
|Аннин Игорь 1 1
|Лебедев Дмитрий 21 1
|Медриш Михаил 15 1
|Каем Кирилл 38 1
|Чернин Станислав 7 1
|Фокин Артем 2 1
|Козлов Евгений 34 1
|Медведев Владислав 52 1
|Шулейко Даниил 16 1
|Акулинин Игорь 20 1
|Шариков Сергей 49 1
|Никифоров Николай 1136 1
|Комиссаров Дмитрий 228 1
|Никифорова Светлана 34 1
|Андреев Андрей 32 1
|Федоров Алексей 123 1
|Чеглаков Андрей 57 1
|Басов Алексей 115 1
|Семенов Вадим 65 1
|Афанасьев Денис 71 1
|Никитин Глеб 39 1
|Чеглаков Филипп 3 1
|Поздняков Павел 19 1
|Юрченко Евгений 132 1
|Смирнов Филипп 4 1
|Шехтель Федор 4 1
|Щукин Яков 1 1
|Савченко Виктор 30 1
|Малевич Казимир 8 1
|Гончаров Михаил 10 1
|Бернаскони Борис 3 1
|Крицкий Михаил 6 1
|Игращенкова Мария 2 1
|Konstantinou Eleni - Константиноу Елене 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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