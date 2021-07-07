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«Яндекс» запускает сервис аренды самокатов в Москве

В «Яндекс» Go появятся электросамокаты в узнаваемой ярко-жёлтой расцветке сервиса. Их можно будет забронировать в приложении и забрать на городских парковках.

Самокаты «Яндекс» Go постепенно будут появляться в разных районах Москвы, а на запуске — в Хамовниках, Якиманке и Арбате. До конца июля электросамокаты появятся внутри ТТК Москвы и в некоторых районах за его пределами. Карта районов доступна на go.yandex.

Для того, чтобы сделать поездки более безопасными, максимальная скорость самокатов «Яндекс» Go — 20 км/ч. Они автоматически плавно снижают скорость до 15 или 10 км/ч в зонах, где гуляют много людей, — например в парках. Эти «медленные зоны» были выделены на основе технологий «Яндекса» и данных Департамента транспорта Москвы для безопасных поездок. Учитывается плотность пешеходного потока, его средняя скорость и близость школ, детских садов и площадок.

Найти самокаты в «Яндекс» Go можно по кнопке «Город» на главном экране, для этого нужно обновить приложение до последней версии. В парке сервиса представлены самокаты модели Ninebot Max Plus, которые держат заряд в течение 5 часов активной поездки. У «Яндекс» Go есть своя команда техников, которые следят за исправностью самокатов, меняют батареи и проводят дезинфекцию.

Кататься на самокатах можно с 18 лет. Перед первой поездкой пользователи приложения «Яндекс» Go увидят обязательную видеоинструкцию о том, как безопасно передвигаться на электросамокатах. Жизнь, здоровье и гражданская ответственность пользователей во время поездки на самокате «Яндекс» Go застрахованы.

Стоимость аренды самоката: 50 рублей за бронь, а тариф — от 6 рублей в минуту. Подписчикам «Яндекс Плюса» сервис вернёт за первую поездку 100% кешбэка баллами, а за каждую следующую — 25% баллами до 31 августа.

Владимир Бахур

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