Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 169796
ИКТ 13226
Организации 10372
Ведомства 1448
Ассоциации 974
Технологии 3394
Системы 25170
Персоны 72679
География 2753
Статьи 1509
Пресса 1192
ИАА 683
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2580
Мероприятия 842

Segway Ninebot



27.02.2025 Кикшеринг «МТС Юрент» запустит сезон с обновленной моделью самокатов 1
16.10.2024 Кикшеринг «Яндекса» начинает работать в новых южных городах 1
16.09.2024 Красноярск попал в топ-20 городов России, где больше всего ездили на самокатах 1
19.07.2024 Сервис кикшеринга «МТС Юрент» запустился в Томске 1
28.06.2024 «МТС Юрент» представил специальную модель самокатов для органов правопорядка 1
13.05.2024 Не только автомобиль: на чем кататься по городу 1
05.04.2024 Сервис кикшеринга «МТС Юрент» открыл новый сезон в Казани 1
26.03.2024 Сервис кикшеринга «Юрент» открыл новый сезон в Москве 1
26.03.2024 Самокаты «Яндекс Go» вернулись в Москву после зимы 1
22.03.2024 МТС и «Юрент» представили модель электросамоката в обновленном брендинге 4
20.02.2024 Новые модели электросамокатов Ninebot 7
22.11.2023 DiHouse подписала дистрибьюторский договор с Segway-Ninebot 2
04.10.2023 Электросамокаты Whoosh оснастили шлемами 1
04.09.2023 Россияне создали «первый в мире» транспорт, управляемый с помощью мысли. Видео 1
19.04.2023 Лучшие электросамокаты для детей: выбор ZOOM 3
13.12.2022 «Яндекс» разработал собственный электросамокат. Им заменят китайские Ninebot 3
06.12.2022 Сервис аренды электросамокатов выходит на биржу с оценкой до 25 миллиардов 2
04.11.2022 Лучшие электросамокаты для города: хиты продаж 2
07.09.2021 Лучшие электросамокаты 2021 года: рейтинг ZOOM 2
07.07.2021 «Яндекс» открыл в Москве прокат электросамокатов. География, цены 2
07.07.2021 «Яндекс» запускает сервис аренды самокатов в Москве 1
18.05.2021 «Вконтакте» и «Ситимобил» запустили сервис аренды электросамокатов «Прокат Вконтакте» 1
25.08.2020 Карантин не помеха: новый магазин Xiaomi в Москве 2
26.05.2020 Лучшие электросамокаты: выбор ZOOM 2
06.12.2019 По всему городу - с ветерком 3
18.06.2019 10 причин купить электросамокат 2
07.05.2019 Выбираем электросамокат: 8 лучших моделей для города 3
09.10.2018 Лучший электротранспорт 2018: самокаты, гироскутеры и моноколеса 7
06.09.2018 iconBIT на IFA 2018 1
01.08.2018 Продажи электросамокатов в «Связном» увеличились на 730% 1
26.04.2017 Xiaomi привезла в Россию три новых смартфона: дешевый, флагман и гигант 1
24.03.2017 Весенне-летние колёса: не «Сегвеем» единым 2

Публикаций - 32, упоминаний - 64

Segway Ninebot и организации, системы, технологии, персоны:

Xiaomi 1756 11
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12809 8
Yandex - Яндекс 7447 6
HiPER - High Perfomance - Хайпер Ритейл 74 4
iconBIT 38 3
Cactus 27 2
Midway 109 2
Digma 194 2
RDC Group - Mobilidi 25 2
Smart Orange - Смарт Оранж 10 2
InMotion 7 2
Ланит - diHouse - Дихаус 193 2
Yandex Go - Yango 26 2
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 291 1
Google LLC 11836 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3961 1
Samsung Electronics 10295 1
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom 1511 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2640 1
Wind Telecomunicazioni S.p.A. - Wind Italy 255 1
EY - Ernst & Young Global 373 1
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 334 1
СКБ Контур - Docrobot - Э-Ком - Электронные коммуникации - E-Com - Экомдок 176 1
Монолит-Инфо 121 1
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 496 1
Supra 35 1
Neiry - Нейри - Impulse Neiry - Импульс Нейри 14 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2165 1
Xiaomi Poco Global 12 1
Под присмотром 15 1
МТС - Urent - Юрент - Юрентбайк.ру - Шеринговые технологии 79 6
Whoosh - ВУШ Холдинг 95 4
Segway 19 4
Россети Ленэнерго 1701 3
Связной ГК 1372 2
Urent - сервис аренды самокатов 11 2
EY - Эрнст энд Янг - Б1 - Б1-Консалт - ЦАТР АУ - ЦАТР – Аудиторские услуги - Центр аудиторских технологий и решений 109 2
Евросеть 1405 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2820 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1642 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7391 1
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 235 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 199 1
ВТБ Капитал пре-АйПио Фонд 2 1
АльфаСтрахование СГ 322 1
Ситимобил - Служба такси 159 1
Европейский ТРЦ 12 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1384 6
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 216 2
Парк Зарядье 40 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3294 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3352 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9676 13
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24310 12
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1356 10
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11236 8
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12534 7
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7338 6
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7650 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66857 6
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13975 6
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2155 5
LED экран - Light-emitting diode - светодиод - LED-подсветка 997 5
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13867 5
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2255 4
Аксессуары 3913 3
Аккумулятор литий-ионный электрический - Li-Ion 961 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12119 3
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1171 3
Транспорт - Моноколесо - Моноцикл - Monowheel - Uniwheel 9 3
БТиЭ - Защита от протечек воды - системы контроля протечек воды 159 3
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8295 2
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2496 2
LED-освещение - light-emitting diode - светодиод - светоизлучающий диод - светодиодное освещение 1045 2
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1733 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14462 2
БТиЭ - Робот-пылесос - Умный пылесос - Robot Vacuum Cleaner - RoboCleaner 231 2
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1065 2
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7119 2
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2960 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12253 2
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 1151 2
BMS - Building Management System - АСУЗ - Автоматическая система управления зданием - Автоматизация зданий - Умные здания - Интеллектуальные здания - Эксплуатация зданий и помещений различного назначения 539 2
Вибрация - Vibratio - Виброзвонок - Вибро-функции - Вибрационные нагрузки 930 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27974 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12040 2
Транспорт - Автомобилестроение - внедорожники - off-road vehicle - внедорожные транспортные средства 178 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51096 2
DRP - Disaster Recovery Plan - План аварийного восстановления ИС - Failover - Аварийное переключение 563 2
Push Notifications - Web Push Notifications - Push-уведомления - Пуш-уведомления - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 791 2
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4434 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1905 1
Google Android 14079 5
Apple iOS 7852 5
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 589 5
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 427 3
iconBIT Kick Scooter 4 3
МТС - Urent - Юрент - Школа безопасного вождения 9 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4992 2
HiPER RX - серия электросамокатов 3 2
Яндекс.Плюс 195 2
Xiaomi MiJia 18 2
Xiaomi MiJia Electric Scooter 3 2
МТС ID 38 2
Xiaomi Mi Store 38 1
Xiaomi MiJia M365 - самокат 1 1
Google Play - Google Store - Android Market 3309 1
Apple - App Store 2904 1
Яндекс.Маркет 958 1
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 769 1
Digma Allroad Max 2 1
Яндекс.Лавка 232 1
Xiaomi Mi Home 74 1
Microsoft FAT32 - File Allocation Table - «таблица размещения файлов» - Файловая система 131 1
Ситимобил - Такси ВКонтакте 11 1
InMotion V8 моноколесо 1 1
Segway i2 SE 1 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7112 1
Neiry Headband 4 1
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1561 1
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 438 1
Xiaomi Mi MIX - Xiaomi Mi MIX Fold - Xiaomi Mi Fold - Xiaomi Mi MIX Flip - Мобильные телефоны 96 1
Xiaomi Mi Note - Серия смартфонов 36 1
Xiaomi Mi Smart Band - Фитнес браслет 76 1
Qualcomm QC - Quick Charge - TurboPower - технология скоростной зарядки смартфона 177 1
МТС Premium 50 1
МТС Сервис 8 1
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 774 1
Xiaomi Redmi X - серия смартфонов 8 1
iconBIT Smart Scooter ECO 1 1
Яндекс.Маркет - Яндекс Фабрика - Электронная коммерция, Райдтех и Доставка 19 1
Acer Electric Scooter ES Series 4 1
Туринге Иван 22 3
Иванова Дагмара 36 1
Чуйко Дмитрий 17 1
Бедарев Виталий 17 1
Шульга Антон 7 1
Циварев Антон 5 1
Николаев Юрий 3 1
Шулейко Даниил 16 1
Баяндин Егор 8 1
Шилин Сергей 1 1
Лаврентьев Сергей 8 1
Wang Xiang - Ванг Сян 11 1
Starck Philippe - Старк Филипп 10 1
Даванков Владислав 12 1
Косолап Игорь 2 1
Богатищев Николай 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 145613 19
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43440 14
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 362 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17502 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14157 4
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2989 4
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2762 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7512 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3130 3
Россия - СФО - Новосибирск 4335 3
Беларусь - Белоруссия 5722 2
Казахстан - Республика 5571 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17150 2
Россия - УФО - Екатеринбург 3976 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2932 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2260 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1973 2
Европа 21812 2
Россия - ЦФО - Тульская область 1233 2
Москва ТТК - Третье транспортное кольцо в Москве 77 2
Москва - ЦАО - Хамовники - Пречистенка 43 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1578 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1670 2
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ставрополь 466 2
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1480 1
Франция - Французская Республика 7864 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14227 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1787 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 564 1
Италия - Итальянская Республика 4361 1
Израиль 2738 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1161 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2887 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1155 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1324 1
Россия - ЦФО - Московская область - Красногорск 232 1
Россия - ЦФО - Московская область - Химкинский район - Химки 158 1
Россия - ЦФО - Московская область - Мытищинский муниципальный район - Мытищи 202 1
Россия - ЦФО - Московская область - Долгопрудный 78 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5198 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 664 27
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Электровелосипед - электрический велосипед - электросамокат - Electric Bicycle - e-bike - Electric Scooter 124 22
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18699 19
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4048 6
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2615 6
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4027 5
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5182 5
Страхование - Страховое дело - Insurance 5877 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24282 4
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1377 4
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон 1041 4
МВД РФ - ГИБДД ПДД - Правила дорожного движения 395 4
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7049 3
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5898 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29356 3
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4983 3
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6437 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7884 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48363 2
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1453 2
Cashback - кэшбэк - кешбек - кешбэк 508 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6310 2
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Мотоцикл - Мопед - Мотороллер 95 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8782 2
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1812 2
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 866 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3218 2
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3054 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7541 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1967 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4692 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1595 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2502 1
Рыночная капитализация - Market capitalization 524 1
Аренда 2439 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3675 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1101 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14508 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2768 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 727 1
CNews - ZOOM.CNews 1848 4
Ведомости 1028 1
Трушеринг 4 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 2
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 336 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1343617, в очереди разбора - 766291.
Создано именных указателей - 169796.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Обзор лазерного мини-проектора Hisense C2 Ultra: 300 дюймов в 4К

Лучшие складные смартфоны в форм-факторе Fold: хиты продаж

Лучшая бытовая техника Dreame на распродаже к 8 марта: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ученые измерили скорость человеческой мысли — результаты расстроили

Обнаружена сверхмассивная черная дыра, которая стреляет лучом энергии прямо в Землю

Найдена еще одна затерянная цивилизация: она исчезла из-за драматических событий и древней войны
Показать еще