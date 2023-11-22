DiHouse подписала дистрибьюторский договор с Segway-Ninebot

Компания diHouse (входит в группу «Ланит») объявляет о подписании дистрибьюторского договора с одним из самых известных брендов электросамокатов Segway-Ninebot, получив права на продвижение модели Kickscooter E2 Pro. Этот производитель хорошо знаком российскому потребителю, пользующемуся шеринговыми сервисами, которые по большей части укомплектованы электросамокатами Segway-Ninebot.

По данным аналитических агентств, к концу 2023 г. российский рынок электросамокатов превысит отметку в 190 тыс. проданных устройств. Если говорить о Ninebot, доля компании увеличилась до 16,6% в сезоне 2023 (рост 41% год к году). В настоящее время бренд уверенно удерживает второе место по продажам, а в А-сегменте является однозначным лидером. Отдельно стоит упомянуть рост рынка аренды электросамокатов (кикшеринг). Согласно прогнозам, в России он увеличится к 2025 г. в три раза по сравнению с результатами 2022 г. и достигнет 39,5 млрд руб.

Электросамокат E2 Pro – скоростная модель с хорошим объемом аккумулятора, который позволяет преодолеть расстояние до 40 км на одном заряде. Максимальная скорость, которую развивает E2 Pro, составляет 25 км/ч. Двигатель мощностью 750 Вт с задним приводом в сочетании с 10-дюймовыми бескамерными шинами помогает передвигаться по пересеченной местности с максимальным комфортом. Система контроля тяги предотвращает потерю сцепления колес с дорогой, благодаря чему можно передвигаться в мокрую погоду и по скользкому покрытию.

Двойная тормозная система, которая включает передний барабанный тормоз и задний электронный тормоз, делает поездку на электросамокате более безопасной. Антибликовый передний фонарь с дальностью света 13,5 м, передние и задние указатели поворотов, а также задний стоп-сигнал позволяют путешествовать даже в ночное время.

Благодаря небольшим габаритам и интуитивно понятной складной конструкции модель удобно хранить и перевозить в метро, в поезде, в багажнике машины, в автобусе. Самокат защищен от воздействия влаги и уличной грязи: класс защиты аккумулятора – IPX6, класс защиты корпуса – IPX4. Продуманная система управления аккумулятором Smart BMS обеспечивает корректную работу батареи при езде, зарядке и хранении, а также увеличивает срок службы. В системе предусмотрена защита от короткого замыкания, сверхтока, перезаряда/переразряда, перепада температур, автоматического режима сна при пониженном напряжении.

Руль оснащен удобной приборной панелью диагональю 2,8 дюйма. С ее помощью можно легко менять скоростные режимы, следить за уровнем заряда аккумулятора, текущей скоростью движения и другими важными параметрами. Кроме того, электросамокат синхронизируется с мобильным приложением Segway-Ninebot, с помощью которого можно посмотреть маршрут поездки, проанализировать статистику. Обладатели iPhone могут воспользоваться приложением Apple Find My и найти свой электросамокат по геолокации.