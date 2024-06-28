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«МТС Юрент» представил специальную модель самокатов для органов правопорядка

Сервис кикшеринга «МТС Юрент» рассказал о специальной модели самокатов, которую сервис готов предоставить «электросамокатной полиции», создать которую предложил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков. Об этом CNews сообщили представители «МТС Юрент».

Самокаты модели Ninebot S90L белого цвета с надписью «ДПС» оснащены поворотниками, двумя дашбордами и другими улучшенными характеристиками безопасности.

В случае создания специального подразделения МВД России для контроля за соблюдением правил дорожного движения водителями средств индивидуальной мобильности, «МТС Юрент» готов передать их в пользование стражам порядка.

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МТС Юрент
«МТС Юрент» представил специальную модель самокатов для органов правопорядка
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