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Индексная книга (каталог) CNews*
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Трушеринг


УПОМИНАНИЯ


04.07.2025 Самые длинные поездки на самокатах и велосипедах совершают в Екатеринбурге, Москве и Краснодаре 1
03.07.2024 Инженеры МФТИ создали пожаробезопасную батарею для электровелосипедов 1
16.04.2024 Российский город-миллионник остался без проката электросамокатов 1
16.01.2024 МТС получил контроль над крупным сервисом проката электросамокатов 1
13.12.2022 «Яндекс» разработал собственный электросамокат. Им заменят китайские Ninebot 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Трушеринг и организации, системы, технологии, персоны:

АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1809 2
Yandex - Яндекс 7874 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13400 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4223 1
EY - Ernst & Young Global 374 1
Wind Telecomunicazioni S.p.A. - Wind Italy 257 1
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 337 1
Urent - сервис аренды самокатов 13 3
Whoosh - ВУШ Холдинг - ВУШ ПДМ 105 3
МТС - Экосистема МТС - Urent - Юрент - Юрентбайк.ру - Шеринговые технологии 101 2
EY - Эрнст энд Янг - Б1 - Б1-Консалт - ЦАТР АУ - ЦАТР – Аудиторские услуги - Центр аудиторских технологий и решений 124 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1706 2
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - Кэпт Налоги и Консультирование - ранее КПМГ - KPMG Russia 122 1
ВЭБ.РФ - ВЭБ Инновации - VEB Ventures - ВЭБ Венчурс - венчурный фонд 91 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 953 1
АФК Система - Sistema Smarttech 3 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 348 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 326 1
Электромобиль - Электротранспортные технологии - Electric car, electrocars - электрокар, электрический автомобиль, электрический транспорт 558 1
ISO 9000, 9001, 9002 - Quality management systems (Requirements) - стандарты системы менеджмента качества 867 1
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2320 1
Аккумулятор литий-ионный электрический - Li-Ion 1011 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9923 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53778 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69080 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14150 1
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 635 3
FreePik 1185 1
Segway Ninebot 36 1
Туринге Иван 26 1
Иткис Даниил 3 1
Азаров Андрей 4 1
Сандрыгайло Сергей 1 1
Стефанюк Ольга 1 1
Николаев Юрий 4 1
Шульга Антон 7 1
Лаптев Максим 19 1
Россия - РФ - Российская федерация 150490 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44477 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17594 2
Азия - Азиатский регион 5632 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4117 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1537 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2076 1
Израиль 2762 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3125 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17988 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1264 1
Казахстан - Республика 5678 1
Москва - ЦАО - Комсомольская площадь 23 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 719 4
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Электровелосипед - электрический велосипед - электросамокат - электрический мотоцикл - Electric Bicycle - e-bike - Electric Scooter 146 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19437 3
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2012 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3435 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16838 1
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1097 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1774 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30532 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Кикшеринг - kick scooter sharing - сервис краткосрочной аренды самокатов и электросамокатов 29 1
Литий - Lithium - химический элемент 579 1
Логистика - 3PL - Third Party Logistics - комплекс логистических услуг (доставка, хранение, управление запасами, комплектация заказов и доставка конечным потребителям) - 4PL - LLP 330 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7482 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2714 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2294 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6411 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7131 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10263 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53075 1
GMV - Gross Merchandise Volume - Gross Merchandise Value - Общий объём оборота товаров - Общая стоимость того, что было продано в определенный промежуток времени 113 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49624 1
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 849 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7659 1
Ведомости 1097 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11326 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1035 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1019 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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