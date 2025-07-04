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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 178275
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Организации 10785
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Николаев Юрий


УПОМИНАНИЯ


04.07.2025 Самые длинные поездки на самокатах и велосипедах совершают в Екатеринбурге, Москве и Краснодаре 1
13.12.2022 «Яндекс» разработал собственный электросамокат. Им заменят китайские Ninebot 1
04.09.2019 Партнерская сеть «1С-Битрикс» выросла до 21 тысячи компаний 1
05.07.2006 Якуты не отдали свою связь федералам 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Николаев Юрий и организации, системы, технологии, персоны:

Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 337 1
Yandex - Яндекс 7874 1
Wind Telecomunicazioni S.p.A. - Wind Italy 257 1
EY - Ernst & Young Global 374 1
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1356 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8960 1
Ростелеком - Связьинвест 1708 1
МегаФон 9396 1
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 856 1
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 907 1
Ростелеком - Сахателеком 63 1
1С-Битрикс - Bitrix 598 1
EY - Эрнст энд Янг - Б1 - Б1-Консалт - ЦАТР АУ - ЦАТР – Аудиторские услуги - Центр аудиторских технологий и решений 124 1
ПраймКонсалт - Прайм консалтинг 7 1
Whoosh - ВУШ Холдинг - ВУШ ПДМ 105 1
Urent - сервис аренды самокатов 13 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13012 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21274 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7073 1
Таксофон - Таксофонная сеть - телефон общего пользования 238 1
CMS - Content Management System - Система управления содержимым-сайтами (контентом) 783 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53778 1
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 635 1
Segway Ninebot 36 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 535 1
Шульга Антон 7 1
Синица Александр 1 1
Кривошапкин Андрей 1 1
Эверстов Михаил 1 1
Зобнина Маргарита 54 1
Макарова Галина 2 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44477 3
Россия - РФ - Российская федерация 150490 2
Россия - ЦФО - Тульская область 1264 1
Казахстан - Республика 5678 1
Израиль 2762 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4117 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 785 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 991 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3125 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17594 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2076 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17988 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49624 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 719 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Электровелосипед - электрический велосипед - электросамокат - электрический мотоцикл - Electric Bicycle - e-bike - Electric Scooter 146 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3435 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4272 1
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1304 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53075 1
Трушеринг 5 1
Ведомости 1097 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1369858, в очереди разбора - 748217.
Создано именных указателей - 178275.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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