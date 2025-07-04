Самые длинные поездки на самокатах и велосипедах совершают в Екатеринбурге, Москве и Краснодаре

По данным геосервиса «2ГИС», средняя протяженность поездки на велосипеде или самокате в городах-миллионниках летом составляет 2,3 км. В среднем больше всего километров на экологичном двухколесном транспорте проезжают в Екатеринбурге, Москве и Краснодаре. Совместно с Дептрансом Москвы и Центром организации дорожного движения специалисты «2ГИС» подготовили список локаций, где в столице можно покататься на велосипедах и самокатах в свое удовольствие, не мешая другим участникам движения. Об этом CNews сообщили представители «2ГИС».

Как считали

Аналитики «2ГИС» изучили обезличенные данные о маршрутах, по которым проехали пользователи велонавигатора за лето 2024 г., и определили топ городов-миллионников по средней протяженности и продолжительности таких поездок. Велонавигатор работает в приложении с мая 2022 г. и позволяет строить маршруты с учетом рельефа местности — как для велосипедов, так и для самокатов.

Лидеры рейтинга

Лидером рейтинга по протяженности и продолжительности поездок на велосипедах и самокатах стал Екатеринбург — 3,15 км и 15 минут 38 секунд. За ним следуют Москва (2,77 км. 13 минут 51 секунда), Краснодар (2,71 км, 13 минут 33 секунды) и Санкт-Петербург (2,64 км). Самые короткие поездки совершают в Волгограде — в среднем 1,58 км за 8 минут. Интересно, что средняя скорость движения в городах примерно одинаковая — около 12 километров в час.

Чаще всего маршруты на самокатах и велосипедах строят в Самаре — в среднем 9 раз в месяц на одного пользователя. Немного отстают Ростов-на-Дону (8,9), Волгоград (8,8) и Омск (8,6). Реже всего маршруты строят в Екатеринбурге (4,2) и Воронеже (5,0).

«В большинстве случаев поездки на самокатах и велосипедах заменяют или дополняют ежедневно используемый общественный транспорт: люди едут по знакомым маршрутам, где навигатор вроде бы и не нужен. Но даже в таких ситуациях полезно сверяться с велонавигатором: городская инфраструктура постоянно меняется, появляются новые дорожки, перекрытия, благоустройство. Да и просто навигатор может подсказать маршрут комфортнее или быстрее, о котором раньше вы не знали, например, с учетом велодорожек или мимо крутых подъемов», — сказал Дмитрий Шварц, менеджер продукта «Транспорт» в «2ГИС».

Москва

По данным Департамента транспорта Москвы и ЦОДД, наибольшее количество поездок на самокатах в столице приходится на шесть административных округов — Центральный, Западный, Северный, Северо-Восточный, Южный и Юго-Восточный. Реже всего самокаты используют в Зеленоградском и Новомосковском округах.

«По данным ЦОДД за 2024 и 2025 гг., чаще всего москвичи ездят на самокатах в 12 районах города. Это Раменки в ЗАО, Аэропорт и Хорошёвский в САО, Отрадное в СВАО, Даниловский в ЮАО, Люблино и Марьино в ЮВАО, а также ряд районов в ЦАО: Басманный, Пресненский, Таганский, Тверской и Хамовники. Мы просим пользователей самокатов и велосипедов быть внимательными во время поездок и соблюдать правила дорожного движения», — сказал заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«Поездки короче 15 минут чаще всего относятся к транспортным, когда пользователю необходимо переместиться из точки А в точку Б. Средняя доля таких поездок на арендных электросамокатах по России — порядка 85%. Интересно, что велосипеды чаще арендуют для развлечения — примерно в 35% случаев. Рекреационный (развлекательный) сценарий реализуется реже, но от этого не становится менее важным. Арендные СИМ и велосипеды позволяют все большему числу людей посмотреть на свой город иначе, а также исследовать новые места», — сказал Юрий Николаев, издатель журнала «Мобилити» и проекта «Трушеринг».

«2ГИС» и Департамент транспорта Москвы собрали восемь локаций, где можно с комфортом покататься на самокате или велосипеде в свое удовольствие — не хуже, чем в центре города, только дорожки свободнее. Этот список особенно пригодится тем, кто использует самокаты и велосипеды для прогулок, а не для повседневных поездок. В него вошли парки «Северное Тушино» и «Покровское-Стрешнево», «Яуза» и «Крылатские холмы», заказник «Теплый стан» и другие.