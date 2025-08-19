Если «дочка» SAP хочет перенести данные российского клиента на зарубежный сервер, с ней можно разорвать договор, и это законно

Российской «дочке» SAP не удалось оспорить признание незаконным ее отказ предоставлять услуги кубанскому холдингу «Феррони», возмутившемуся решением сбежавшего из России немецкого разработчика перенести хранение его облачных данных на зарубежные серверы.



Спор из-за переноса данных

Суд по интеллектуальным правам (СИП) отклонил кассационную жалобу ООО «САП СНГ» (российская «дочка» SAP) на решения Девятого апелляционного арбитражного суда, вставшего на сторону кубанского холдинга «Феррони», требующего признать незаконным односторонний отказ от исполнения обязательств по договору на облачные услуги SAP, выяснил «Коммерсант».

Суд первой инстанции посчитал расторжение договора правомерным. «Феррони» обжаловал это решение. Девятый арбитражный апелляционный суд учел то обстоятельство, что миграция корпоративных данных на зарубежные серверы, с которой не согласился заказчик, является односторонним изменением существенных условий договора. Суд счел такие действия, ставшие прямым следствием антироссийских санкций, противоречащими Конституции России и злоупотреблением правом.

Немецкая компания SAP — один из крупнейших разработчиков CRM-систем (customer relationship management, система управления взаимоотношениями с клиентом) и ERP-систем (enterprise resource planning, система управления и планирования ресурсов) на мировом рынке.

SAP Российской «дочке» SAP, возможно, еще придется оплачивать ущерб ООО «Феррони», которому она отказала в предоставлении услуг

Производитель металлических входных дверей ООО «Феррони» зарегистрировано в 2006 г. в поселке Агроном Динского района Краснодарского края. Бенефициаром является Евгений Кузнецов. Выручка компании по итогам 2023 г. составила 4,4 млрд руб., убыток — 569 млн руб.

Обстоятельства дела

Договор между сторонами был заключен 25 июня 2021 г. В марте 2022 г. SAP уведомил клиента о переносе облачных решений из российских центров обработки данных из-за санкций. «Феррони» попросил рассмотреть альтернативные варианты сотрудничества, так как российский закон требует хранения данных граждан России на территории страны.

SAP уведомила заказчика, что решение о «прекращении хостинга облачных решений в российском центре обработки данных является окончательным, обязательным и не подлежит дополнительному обсуждению», а в ноябре 2022 г. сообщила о расторжении договора из-за нарушения «Феррони» обязательств по оплате.

Шансы на взыскание убытков

Советник управляющего партнера адвокатского бюро «Казаков и партнеры» Диана Полетаева полагает, что констатация судом злоупотребления правом может быть полезна для построения позиции о взыскании убытков с ООО «САП СНГ» (п. 4 ст. 10 ГК РФ), а также для оценки договорных нарушений сторон, если они в дальнейшем станут предметом судебного разбирательства.

ООО «САП СНГ» тоже может призвать «Феррони» к ответственности за просрочку по оплате услуг.

Кроме того, в судебном порядке установлен факт утечки данных, включающих конфиденциальную информацию о коммерческой деятельности и персональные данные контрагентов и сотрудников ООО «Феррони». Немаловажен вопрос, кто за это будет отвечать. Речь может идти, помимо прочего, об административной ответственности по ч. 8 ст. 13.11 КоАП России (нарушение законодательства в области персональных данных), пояснила эксперт.

«Возможно, за уклонение от исполнения судебных актов, включая потенциальные споры на базе состоявшихся констатаций, будет назначен астрент (судебная неустойка). Учитывая, что ответчик жив и финансово состоятелен, это позволило бы частично компенсировать убытки истца. Схема работы через представителя позволяет упростить взыскание убытков. С самого SAP напрямую (в сложившейся политической ситуации) это сделать сложнее», — сказала изданию Полетаева.

SAP в России

В Россию SAP пришла почти сразу после распада СССР и начала завоевывать рынок. Через 30 лет она стала одним из лидеров в своем сегменте. Российский офис SAP был открыт в 1992 г. спустя еще 10 лет была зарегистрирована компания ООО «САП СНГ» с уставным капиталом 2,13 млн руб., на 100% принадлежащая немецкой SAP (данные ЕГРЮЛ).

В начале 2022 г. SAP приняла решение покинуть Россию. Этот процесс в итоге затянулся почти на два года — лишь в конце 2023 г. SAP окончательно прекратила поддержку российских клиентов.

Несмотря на это, многие крупные российские компании продолжают использовать ERP-системы SAP, как писал CNews в августе 2025 г., так что власти даже решили ввести за это наказание. Инициатива касается не только SAP, но и других иностранных ERP-систем. Ее цель — в ускорении перехода на российское ПО.