Получите все материалы CNews по ключевому слову
Феррони ГК Феррони Инжиниринг
УПОМИНАНИЯ
Феррони ГК и организации, системы, технологии, персоны:
|Grundig Multimedia 2 1
|ASKO 35 1
|SAP SE 5370 1
|ТЛС - Технология Логистических Систем 9 1
|Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 498 1
|Суд по интеллектуальным правам (СИП) - Патентный суд РФ - Арбитражный суд по интеллектуальным правам 62 1
|Семенов Анатолий 32 1
|Кузнецов Евгений 55 1
|Рехлова Евгения 1 1
|Трещанин Александр 3 1
|Метечко Александр 10 1
|Обмочиев Алексей 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1378767, в очереди разбора - 739603.
Создано именных указателей - 181277.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.