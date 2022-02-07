«Феррони» внедрила SAP EWM и TM

«Феррони», компания по производству и продаже входных дверей, рассчитывает повысить качество планирования на 20% и сократить транспортные затраты последней мили на 10-15% благодаря системам управления складом SAP Warehouse Management (SAP EWM) и транспортировками SAP Transportation Management (SAP TM). Партнером по внедрению выступила компания «Технология логистических систем» (ТЛС).

«Феррони» работает на рынке более 15 лет и имеет 23 региональных склада и три собственных завода.

Основные цели проекта: повышение оборачиваемости товарных запасов, соблюдение сроков доставки, повышение прозрачности процессов, снижение удельной себестоимости хранения запаса и повышение эффективности использования ресурсов складского комплекса, снижение среднего времени размещения запаса, сокращение трудозатрат при выполнении функциональных обязанностей сотрудниками, сокращение ошибок комплектования при отгрузках и перемеще¬нии товара, сокращение сроков проведения инвентаризации.

В процессе проекта были автоматизированы все основные складские процессы: приемка, размещение, пополнение, обработка и комплектация, погрузка и т.д. Использование новой сиcтемы помогло реализовать автоматическое распределение товаров по местам хранения и роботизировать зону комплектации.

За счет внедрения на складе SAP EWM удалось исключить ошибки при отборе, а инвентаризация сократилась с 36 до 4 часов. Уровень утилизации транспорта повысился на 10%.

Кроме этого, компания внедрила систему управления транспортировками SAP TM, чтобы создать единый бизнес-процесс и систематизировать и автоматизировать процесс перевозки импортных товаров из Китая до места производств. Также, «Феррони» было необходимо автоматизировать взаимодействие с перевозчиками и координировать процессы со смежными функциями.

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В рамках проекта была проведена интеграция с SAP S4/HANA ERP и с SAP S4/HANA EWM.

«Благодаря внедрению SAP EWM и SAP TM увеличились прозрачность и контроль бизнес-процессов, снизились транспортные и складские издержки, повысилось качество клиентского сервиса, уменьшились доля ручного труда и количество ошибок», – отметил Алексей Обмочиев, руководитель проекта по внедрению продуктов SAP в логистике компании «Феррони».

«Хорошо организованная работа склада и логистических функций помогает существенно повысить эффективность бизнеса и его продуктивность. Прозрачная и бесперебойная логистика, вовремя доставленная продукция – все это позволяет компании наращивать обороты и, что особенно важно, максимально соответствовать ожиданиям клиентов. SAP EWM и SAP TM отвечают самым современным требованиям, используя лучшие практики и достижения отрасли, что дает возможность компаниям реализовывать самые масштабные планы по развитию», – отметил Александр Метечко, управляющий директор SAP по работе с партнерами и быстроразвивающимися компанями в России и СНГ.

«По итогам проекта значительно возросла скорость обработки входящего потока за счет использования RF-терминала при разгрузке, комплектование складских заказов сократилось по времени за счет отказа от бумажных технологий и перехода на адресное хранение. Кроме этого, разработка отчетов по транспортным заказам позволила исключить ошибки при погрузке товаров в транспортное средство, а процедура проверки качества и отслеживания результатов проверки стала более прозрачна и сократилась по времени», – сказал Александр Трещанин, директор проекта со стороны компании ТЛС.