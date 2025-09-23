Разделы

23.09.2025 Корпорация ITG расширила портфель решениями для автоматизации транспортной логистики 1
20.11.2024 Почему ИТ-директор крупной компании разгромила красивые презентации российских поставщиков 1
07.02.2022 «Феррони» внедрила SAP EWM и TM 2
18.06.2021 LeverX Group внедрит SAP-решение для розничной сети «Магнит» 1
19.01.2021 SAP и «Логинет» разработают интегрированное решение по управлению транспортировками 2
29.09.2020 «Сталепромышленная компания» автоматизировала работу топ-менеджмента решениями SAP 1
25.08.2020 «Сибур» автоматизировал процесс контейнерных перевозок 2
03.08.2020 «Сберлогистика» построила логистический контур на базе SAP 2
07.02.2020 Atos помогла Первой грузовой компании перейти на SAP S/4HANA 2
04.12.2019 ГК «Корус консалтинг» приняла участие в разработке системы расчета ставок для ПГК 2
27.11.2019 CNews FORUM 2019 прошел с рекордным успехом. Фото 2
11.06.2019 ПГК первой среди российских транспортных компаний перешла на SAP S/4HANA 1
02.10.2018 «Восток-Запад» автоматизировал планирование доставки с помощью SAP ТМ 1
22.08.2018 «Корус консалтинг» и Westernacher объявили о начале сотрудничества 1
14.02.2018 «М.Видео» улучшила логистику после обновления SAP TM 2
23.11.2017 27 международных компаний присоединились к программе SAP по развитию блокчейн 1
21.09.2017 В SAP S/4HANA добавлены технологии машинного обучения 1
15.09.2017 SAP Transportation Management подключился к Яндекс.Маршрутизации 1
15.09.2017 Яндекс поможет бизнесу оптимизировать городскую логистику 1
15.09.2017 «Яндекс» ворвался на рынок грузоперевозок 1
24.07.2017 «Северсталь» внедрила систему управления логистикой на базе SAP 2
01.06.2017 «Первая Грузовая Компания» увеличит процент полезного использования вагонов с помощью SAP 1
29.11.2016 Юрий Шеховцов: Ничто не мешает отечественному продукту быть качественным 1
17.06.2016 «Таргин» приступил к внедрению SAP S/4 HANA 1
14.12.2015 «Техносила» внедряет новую e-commerce платформу на основе SAP Hybris 1
22.09.2015 «Ростсельмаш» внедряет платформу SAP Transportation Management 2
14.08.2015 Елена Степанович - Комбайновый завод "Ростсельмаш" намерен сэкономить i4,5 млн за год 2
30.06.2014 Novardis автоматизировала управление транспортной логистикой «М.Видео» с помощью SAP TM 2
24.01.2014 Accenture помогла Efes Rus оптимизировать логистику с помощью SAP Transportation Management 1
25.07.2013 «Сколково» и SAP создадут отраслевое решение по управлению железнодорожными грузоперевозками 2
16.07.2012 «Техносерв Консалтинг» построит КАСУ на базе решений SAP для FESCO 2
21.07.2011 SAP начала поставки в Россию и страны СНГ ПО SAP Transportation Management версии 8.0 2

Публикаций - 33, упоминаний - 49

SAP TMS и организации, системы, технологии, персоны:

SAP SE 5389 31
SAP CIS - САП СНГ 861 14
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 488 3
8747 3
Yandex - Яндекс 8141 3
Oracle Corporation 6807 2
Корус Консалтинг ГК 1290 2
SAP DBS - SAP Digital Business Services 30 2
Novardis - Новардис Консалтинг 62 2
TeamIdea - Тимидея Групп 23 2
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2236 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3281 1
Microsoft Corporation 25059 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13776 1
AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 234 1
Citrix Systems 831 1
Red Hat 1336 1
Schneider Electric 584 1
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 362 1
Rimini Street 77 1
Bellsoft - БеллСофт 53 1
Schneider Electric Secure Power 65 1
Qlik - QlikTech 162 1
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 422 1
Renga Software - Ренга Софтвэа 42 1
Saprun - Сапран групп - Сапран Софт 58 1
Westernacher 1 1
Google LLC 12093 1
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком - Норникель Спутник - НН-Спутник - Нортех - Норникель Технические сервисы 64 1
Lenovo Group 2324 1
Accenture plc 689 1
SAP Labs CIS - SAP Labs СНГ 60 1
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 362 1
Mitsubishi Electric - Мицубиси Электрик 366 1
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 393 1
Intermech - Интермех НПП 22 1
РДТЕХ - Разумные деловые технологии 251 1
Центр2М - Center2М 67 1
BeringPro - BearingPoint - БерингПоинт - KPMG Consulting - КПМГ Консалтинг 88 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1486 1
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 209 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7916 4
РЖД - Российские железные дороги 1970 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2617 3
Северсталь ПАО - Severstal 545 3
ОМЗ УЗТМ Ростсельмаш - Rostselmash 30 3
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 485 2
Сбер - СберЛогистика 67 2
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 171 2
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - Кэпт Налоги и Консультирование - ранее КПМГ - KPMG Russia 122 2
Восток-Запад - EWS Holding 44 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 218 1
Ингосстрах СПАО 447 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 684 1
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 158 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1107 1
Сибур Холдинг - ЗапСибНефтехим 23 1
СПК - Сталепромышленная компания 11 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 926 1
AB InBev Efes - АБ ИнБев Эфес - САН Инбев 63 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 277 1
Техносила - СервисТрейд - Техношок 261 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 285 1
Северсталь ЧерМК - Череповецкий металлургический комбинат 40 1
Cargill 12 1
Феррони ГК - Феррони Инжиниринг 3 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 540 1
Северсталь Экспорт 1 1
Таргин - Таргин Бурение - Таргин КРС - Таргин Логистика - Таргин Механосервис 1 1
Loginet - Логинет Рус 7 1
ФосАгро - Апатит - Балаковские минудобрения, БМУ - Череповецкий Азот 72 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2944 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 233 1
Кофемания 67 1
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 55 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 501 1
Федеральное казначейство России 1844 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12563 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6202 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5152 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 342 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3201 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2887 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4686 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1969 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33096 18
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70913 17
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55416 14
TMS - Transportation Managament System - Система управления транспортом - Системы диспетчеризации транспорта 70 11
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7361 11
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7101 7
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 6100 7
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11123 7
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12730 6
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5641 6
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11704 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22434 5
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12738 5
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7199 5
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1388 5
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1361 5
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 855 4
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 2035 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25559 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22088 4
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6833 4
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5379 4
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12153 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16628 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4801 3
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4603 3
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1384 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13120 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 5762 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6041 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31368 3
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7849 3
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг - Recycling - Нулевое захоронение - Сортировка бытовых отходов - Вторичное сырьё, вторсырьё - Утилизационный сбор, утильсбор 1177 3
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5826 3
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2362 3
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3384 3
Бухгалтерия - GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 1394 3
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2584 3
Agile software development - Agile Programming - Гибкая методология разработки 666 2
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1371 2
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 562 9
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 905 6
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 482 6
SAP CRM - SAP Customer Relationship Management - mySAP CRM Service 111 5
SAP EWM (WMS) - SAP Extended Warehouse Management - Управление складской логистикой 63 4
SAP ТМ - SAP Transportation Management 5 3
SAP C/4HANA - SAP Hybris 96 3
Яндекс.Маршрутизация 36 3
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 666 3
1С:ERP Управление предприятием 670 2
SAP Fiori 43 2
SAP BI - SAP Business Intelligence - mySAP Business Intelligence 85 2
SAP ERP HCM - Human Capital Management - SAP CM, SAP Compensation Management - SAP OM, SAP Organizational Management - SAP PM, Performance Management - SAP PT, SAP Personnel Time Management - SAP PY, SAP Payroll Processing - mySAP HR, mySAP Human Resource 216 2
SAP EM - SAP Event Management 2 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2842 2
SAP Leonardo 37 2
ИнтэлЛекс - Этран АС - электронная транспортная накладная 31 2
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2387 2
Apple iPhone 6 4861 2
Linux OS 10650 1
Apple macOS 2186 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud - Christofari - Кристофари суперкомпьютер 90 1
Oracle Java - язык программирования 3287 1
Oracle Java Development Kit - JDK 189 1
BellSoft - Liberica JDK - Среда разработки и запуска Java-программ 40 1
Oracle Java SE - Java Platform Standard Edition - Среда выполнения Java 131 1
OpenJDK - Open Java Development Kit 118 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1470 1
НТЦ ИТ Роса - ROSA Virtualization - Роса Виртуализация 93 1
Форсайт Prognoz Platform 95 1
SAP IBP - SAP Integrated Business Planning 70 1
Oracle Java Runtime Environment - Oracle JRE 64 1
SAP OpenText 1 1
1С:ERP WE - 1С:ERP World Edition 8 1
Atos Bull Bullion - Серверные платформы 10 1
НТЦ ИТ Роса - Rosa Enterprise Linux Server - RELS 67 1
МТС Снежинка 19 1
ЭОС АРМ руководителя 77 1
SAP BPC - SAP Business Planning and Consolidation 48 1
SAP PCM - SAP Product Content Management - SAP Hybris PCM - SAP Hybris Product Content Management 2 1
Горяйнов Андрей 53 3
Урьяс Вадим 98 2
Малышев Сергей 89 2
Красюков Дмитрий 43 2
Семичастнова Наталья 13 2
Малько Павел 3 2
Гонтарев Павел 108 2
Агузумцян Ара 20 2
Трофимова Людмила 50 1
Каюмов Шамиль 53 1
Прохорова Алла 65 1
Чаркин Евгений 304 1
Дьяченко Валерий 95 1
Халматов Максим 64 1
Антонова Алла 2 1
Петунин Алексей 58 1
Клепиков Алексей 119 1
Сотин Денис 216 1
Слышкин Василий 129 1
Егоров Владимир 85 1
Сергеев Сергей 160 1
Кузнецов Сергей 161 1
Нестеров Алексей 150 1
Соловьев Алексей 92 1
Васильев Владислав 58 1
Белокрылов Александр 27 1
Мискевич Евгений 50 1
Генкина Екатерина 43 1
Рубин Адар 47 1
Картавый Эдуард 2 1
Puzo Edgars - Пузо Эдгарс 30 1
Халяпин Сергей 84 1
Довгий Александр 1 1
Каратаев Сергей 2 1
Шабанова Яна 5 1
Яковлев Кирилл 1 1
Пронин Алексей 9 1
Сорокоумов Александр 19 1
Швейцов Алексей 1 1
Шеховцов Юрий 34 1
Россия - РФ - Российская федерация 153420 29
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14380 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45063 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53015 4
Европа 24522 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18278 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17841 2
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1669 2
Германия - Федеративная Республика 12862 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4051 1
Азия - Азиатский регион 5688 1
Европа Восточная 3115 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4198 1
Россия - СФО - Новосибирск 4561 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2048 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1597 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1565 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1664 1
Узбекистан - Ташкентская область - Ташкентский вилоят - Ташкент - Ташкентская агломерация 270 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13486 1
Америка - Американский регион 2181 1
Сербия - Республика 353 1
Хорватия - Республика 279 1
Канада 4953 1
Беларусь - Белоруссия 5954 1
Испания - Королевство 3747 1
Россия - ЦФО - Московская область - Серпуховский район - Серпухов 140 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19886 21
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7823 21
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 748 6
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25450 6
Экономический эффект 1162 4
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2678 4
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3121 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6105 3
Логистика - 3PL - Third Party Logistics - комплекс логистических услуг (доставка, хранение, управление запасами, комплектация заказов и доставка конечным потребителям) - 4PL - LLP 344 3
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5244 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50376 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54015 3
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1396 3
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2556 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9784 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5301 2
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1694 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11299 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3315 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31177 2
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1386 2
Английский язык 6827 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8415 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5916 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17102 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7205 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8115 2
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5196 2
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1494 2
Логистика сбытовая - Сбыт 2485 2
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2033 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3717 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14714 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4177 1
Газы - CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода - Декарбонизация 465 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5725 1
Трудозатраты - количество времени, необходимое для изготовления одной детали или совершения одной операции одному работнику 115 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10374 1
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 677 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1527 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8307 1
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 75 1
Национальный институт имени Екатерины Великой 1 1
СГОК - Серпуховский городской открытый колледж 1 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 934 1
РДТЕХ Учебный центр НОУ 10 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1175 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 606 2
AI Journey - Artificial Intelligence Journey 28 1
CNews Баттл 64 1
CNews AWARDS - награда 534 1
