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Owens Corning

Owens Corning

СОБЫТИЯ

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21.07.2011 SAP начала поставки в Россию и страны СНГ ПО SAP Transportation Management версии 8.0 1
02.06.2010 Lockheed Martin приступает к разработке нового поколения композитов 1
27.01.2004 Xerox отчитался за 4 квартал 1
21.03.2002 Новые назначения в Motorola 1
07.03.2001 PurchasePro купит BayBuilder за $15 млн. 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Owens Corning и организации, системы, технологии, персоны:

Motorola Inc 1156 1
Samsung Display Corporation - SDC - Samsung Visual Display Business 63 1
3M - 3М Россия - Три Эм - Minnesota Mining and Manufacturing Company 258 1
United Technologies - Hamilton Sundstrand - Гамильтон Сандстрэнд 47 1
Lockheed Martin - ANS - Applied NanoStructured Solutions 1 1
Telecordia Technologies 3 1
Furukawa Electric 15 1
Samsung Electronics 11065 1
SAP SE 5601 1
Microsoft Corporation 25775 1
IBM - International Business Machines Corp 9699 1
Xerox - Lexmark Int 303 1
Samsung Display - Corning Inc - Corning Cable Systems - Corning Glass Inc - Corning Microoptics Co - Corning Optical Technologies 221 1
Xerox - The Haloid Company 1168 1
Lenovo Motorola 3566 1
Инкаб 29 1
Lockheed Martin 777 1
Ricoh Imaging Company - Ricoh Pentax - Asahi Glass 49 1
Cargill 12 1
ODP Corporation - Office Depot, OfficeMax, Grand&Toy, ODP Business Solutions, Ativa, TUL, Foray, Realspace, DiVOGA 35 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 1
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6216 1
TMS - Transportation Managament System - Система управления транспортом - Системы диспетчеризации транспорта 76 1
Логистика - Логистические информационные системы - LogisticsTech - Logistics Systems - Управление логистическими процессами - Системы управления заказами - Order Management System, OMS 438 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 1
Транспорт - Управление автопарком - FMS - Fleet Management Systems 345 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1678 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 1
SAP TMS - SAP Transportation Management and Logistics System 35 1
Samsung Galaxy 1035 1
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 736 1
Koenemann Carl - Кёнеманн Карл 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 2
Китай - Тайвань 4245 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 2
Газы - CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода - Декарбонизация 479 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 1
Энергетика - Energy - Energetically 5855 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1916 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 1
CNET Networks - CNET News 1643 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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