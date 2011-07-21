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Owens Corning
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|21.07.2011
|SAP начала поставки в Россию и страны СНГ ПО SAP Transportation Management версии 8.0 1
|02.06.2010
|Lockheed Martin приступает к разработке нового поколения композитов 1
|27.01.2004
|Xerox отчитался за 4 квартал 1
|21.03.2002
|Новые назначения в Motorola 1
|07.03.2001
|PurchasePro купит BayBuilder за $15 млн. 1
Публикаций - 6, упоминаний - 6
Owens Corning и организации, системы, технологии, персоны:
|Lockheed Martin 777 1
|Ricoh Imaging Company - Ricoh Pentax - Asahi Glass 49 1
|Cargill 12 1
|ODP Corporation - Office Depot, OfficeMax, Grand&Toy, ODP Business Solutions, Ativa, TUL, Foray, Realspace, DiVOGA 35 1
|SAP TMS - SAP Transportation Management and Logistics System 35 1
|Samsung Galaxy 1035 1
|Samsung Display - Corning Gorilla Glass 736 1
|Россия - РФ - Российская федерация 166168 2
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 2
|Китай - Тайвань 4245 1
|СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.