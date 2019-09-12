Samsung Display - Corning Inc - Corning Cable Systems - Corning Glass Inc - Corning Microoptics Co - Corning Optical Technologies

Российские власти накажут американцев за демпинг на рынке оптоволокна разберется с принуждением российских предприятий покупать американское оптоволокно Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении американского производителя оптического волокна Corning и ряда российских производителей волоконно-оптических кабелей связи: «Алтай-Кабель», «ОКС 1», «Сарансккабель-Оптика» и «Инкаб». Жалобу в ФАС подали «Оптиковолоконные системы» - единстве

«Cверхтвердое стекло» для новых флагманов Samsung оказалось вдвое мягче заявленного Тест Corning Gorilla Glass 5 на твердостьСтекло Corning Gorilla Glass 5, которым защищен дисплей Samsung Galaxy Note 7 не столь прочное, как заявляет производитель. Это следует из результатов

В Corning сделали сверхгибкое оптоволокно Компания Corning нашла способ, как сделать оптоволокно более гибким. Разработанный ее специалистами кабель оказался в 100 более эластичным, чем стандартное волокно. Эта технология должна расширить приме

Corning инвестирует $600 млн. в производство ЖК-панелей Компания Corning, крупнейший в мире производитель оптоволоконного кабеля, объявил сегодня о том, что его совет директоров одобрил план инвестировать $600 млн. для расширения производства стеклянных подл

Corning сократил квартальный убыток Крупнейший в мире производитель оптоволоконного кабеля Corning сократил убыток в истекшем квартале, сообщила американская компания в четверг, 22 января. Убыток Corning в четвертом квартале 2003 года составил $29 млн. ($0,02 на акцию) по срав

Corning и IBM начали разработку оптических технологий для суперкомпьютеров Американские компании Corning и IBM объявили, что они совместно с Министерством энергетики США и Национальным управ

Corning впервые за два года получил квартальную прибыль Ведущий мировой производитель оптоволоконного кабеля Corning впервые более чем за два года завершил квартал с прибылью. Чистая прибыль Corning в третьем квартале 2003 года составила $33 млн. ($0,02 на акцию). При этом аналогичный период 20

Corning потерял за квартал $22 млн. Крупнейший в мире производитель оборудования для оптоволоконной связи Corning завершил истекший квартал с убытком, сообщила американская компания 21 июля. Чистый убыток Corning во втором квартале 2003 года составил $22 млн. ($0,02 на акцию), против $370 мл

Dow Corning открыл офис в России Сегодн, 8 июня, американская компания Dow Corning объявила об открытии офиса в России. Представительство будет заниматься вопросами под

Corning закроет очередной завод Производитель компанонентов для оптоволоконных сетей связи Corning сообщил о ликвидации завода по производству осветителей лазера в местечке Бедфорд (Bedford), штат Массачусетс, США. В результате будут уволены 150 человек, сокращение штата обойдется

Avanex выкупит активы Corning и Alcatel В понедельник, 12 мая, американская компания Avanex, производитель компонентов и подсистем сетей оптоволоконной связи, сообщила о заключении договоренности с компаниями Corning и Alcatel о приобретении подразделений по производству компонентов для систем оптоволоконной связи. Сумма сделки оценивается в $67,4 млн. В соответствии с условиями сделки Alcatel получ

Доход Corning вырос впервые за последние два года Американский производитель оборудования для волоконно-оптических сетей Corning Incorporated, сообщил, что его доходы от продаж в первом квартале 2003 г. выросли впервые на протяжении двух последних лет и составили $746 млн., чистые убытки достигли $205 млн. В чист

Corning сокращает производство оптических компонентов Производитель волоконнооптического оборудования Corning Inc. сообщил о ликвидации завода по производству оптических компонентов в Калифорнии.

Квартальные расходы Corning превысят $800 млн. Производитель волоконно-оптического оборудования Corning сообщил на прошлой неделе, что расходы компании за 4-й финансовый квартал текущего года до вычета налогов предположительно составят сумму порядка $800-$825 млн. Из этой суммы $425 млн.

Corning продаст подразделение по производству линз для проекционных телевизоров компании 3M Во вторник представители американского производителя волоконно-оптического оборудования Corning Inc. сообщили о продаже подразделения по производству линз для проекционных телевизор

Lucent завершила продажу Corning своей доли в двух китайских СП Lucent Technologies сообщила о завершении продажи своей доли в двух китайских совместных предприятиях своему партнеру по СП - компании Corning. Американский гигант рынка сетевого оборудования, таким образом, остался без отделений Lucent Technologies Shanghai Fiber Optic Co. и Lucent Technologies Beijing Fiber Optic Cable Co. С

Corning уволит еще 4 тысячи сотрудников и сменит CEO Крупнейший в мире производитель оптоволоконного кабеля компания Corning заявила о намерении уволить 4 тысячи человек (12,5% персонала) и закрыть несколько заводов. Компания сообщила также предварительный результат по по объему продаж в 1-м квартале 2002 г.

Квартальный убыток Corning составил $655 млн. акцию), тогда как за 2000 год компания получила чистую прибыль в $422 млн. (48 центов на акцию). В 4-м квартале 2001 года доход компании снизился на 53% и составил $974 млн. Коэффициент прибыльности Corning в квартале составил всего 3% против прошлогоднего показателя в 42%. Компания также сообщила о расходах по реструктуризации в размере $614 млн., треть этой суммы выплачена наличными.

Квартальные убытки Corning будут больше ожидавшихся Производитель телекоммуникационного оборудования компания Corning сообщила, что потери в 4 квартале будут больше запланированных в связи с ростом цен и предпринятыми списаниями. За вычетом расходов на увольнение персонала и списаний планировавшийся уб

Corning возобновит производство на закрытых заводах По сообщению Wall Street Journal, компания Corning планирует возобновить работу четырёх своих заводов, производство на которых было заморожено в ноябре 2001 года. Заводы, остановленные из-за перепроизводства в телекоммуникационном секто

Corning сообщила о квартальных убытках в $220 млн. и падении объёма продаж на 21% Чистый убыток Corning в 3-ем квартале составил $220 млн. ($0,24 на акцию), тогда как прошлогодний показатель чистой прибыли компании составлял $254 млн. ($0,28 на акцию). Объём продаж компании упал на 21% до

Corning потратит $1 млрд. в связи с сокращением 4000 рабочих мест некоторым работникам ранний выход на пенсию, а также ликвидировать или консолидировать производственные мощности подразделений телекоммуникаций и разработки новых материалов. С ноября и до конца года Corning заморозит большую часть своих мощностей по всему миру. Представители компании объявили, что финансовый прогноз на 3-й квартал выполнен не будет, а прибыль составит $0,02-$0,06 на акцию,

Сorning становится акционером российского производителя оптоволоконного кабеля ЗАО "Трансвок" Сделка по приобретению Corning немногим более 25% акций ЗАО "Трансвок" - российского завода по производству оптоволо

Акции Corning упали на 17% после объявления о предстоящих сокращениях Акции компании Corning, крупнейшего производителя оптоволокна, упали в четверг больше чем на 17% (на $2,55 до $12,05) после опубликования новости о намерении сократить на 1000 человек штат компании и о закрыт

Corning уволит 1 тыс. сотрудников Компания Corning, крупнейший в мире производитель волоконно-оптических кабелей, заявила в среду о планах по сокращению численности персонала подразделения по выпуску оптических волокон на 1 тыс. человек

Corning купит 25% акций российского производителя оптоволокна "Трансвок" Представители компании Corning сообщили, что подразделение Corning International достигло соглашения о покупк

Corning провела новые сокращения персонала Подразделение по производству оптоволоконного кабеля компании Corning произвело сокращение ещё 900 рабочих мест на заводах в Северной Каролине, Техасе, Миссури, Пуэрто Рико и в Доминиканской республике в дополнении к 5900 увольнениям, проведенным ранее в

Производитель оптоволоконных кабелей Corning потерял $4,8 млрд. Крупнейший в мире производитель оптоволоконных кабелей компания Corning сообщила итоги финансовой деятельности во втором квартале. По сравнению с прошлым годом, квартальный объем продаж вырос на 5% до $1,9 млрд. Прибыль компании, по предварительным расчетам

Alcatel и Corning договорились об обмене технологиями изготовления оптических компонентов и специальных волокон Компании Alcatel и Corning объявили о заключении кросс-лицензионного соглашения по оптическим компонентам и специальным оптическим волокнам. Это соглашение заключено в связи с предыдущим контрактом на поставку ди

Corning получила в первом квартале прибыль в $132 млн. при обороте $1,92 млрд. Компания Corning, производитель оптоволокна, сообщила о финансовых итогах первого квартала. Corning получила в первом квартале прибыль в $132 млн., или 14 центов на акцию. В первом квартале прошл

Corning сократила прогноз прибыли и оборота на 2001 г. Американская компания Corning, производитель оптоволокна и компонентов для оптической связи, сообщила о снижении прогноза прибыли и оборота на 2001 г. Доходы в 2001 г. ожидаются на уровне $8,2 млрд. - $8,5 млрд. вме

Corning уволит 825 человек из-за ухудшения ситуации на телекоммуникационном рынке Крупная компания - производитель оптоволокна Corning объявила в четверг об увольнении 825 сотрудников c фабрик по производству фотоники. В качестве причины было названо ухудшение ситуации на рынке телекоммуникаций. Несмотря на это, компан

Акции Corning упали на 20% после опубликования сниженных прогнозов Акции компании Corning, крупнейший производитель оптоволокна и один из ведущих производителей компонентов для сетей оптической связи, упали на 20% до $32,9 после опубликования прогнозов на 2001 г., сообщила F

Corning инвестирует $150 млн. в расширении производства в Италии Корпорация Corning Inc. сообщила о намерении потратить $150 млн. в расширении производства на своем неда

Четвертый квартал стал убыточным для Corning Компания Corning, являющаяся крупнейшим в мире производителем оптоволоконных кабелей, сообщила, что из-за расходов на приобретения ее убыток в четвертом квартале составил $57,7 млн. ($0,06 на акцию). За

Corning купит Tropel за $190 млн. Компания Corning, занимающаяся производством оборудования для оптоволоконных сетей, во вторник сообщила, что купит Tropel, производящую оборудование для тестирования полупроводниковых изделий, за $190 м

Corning сообщила предварительные результаты 4-го квартала и 2000 года ысокую прибыль. Компания также подчеркнула нацеленность на долгосрочный рост. По сообщению СNET, доход на акцию составит в четвертом квартале 25-28 центов на акцию, а за полный 2000 год - $1,15-1,17. Corning объявила о стремлении поддерживать быстрый рост и утверждать лидерство в таких высокотехнологичных областях, как рынок оптоволоконных и фотонных технологий для оптических сетей, произво

Corning объявила о смене руководства Компания Corning Inc. сообщила о предстоящем уходе в отставку президента и главного управляющего компании Роджера Аккермана (Roger Ackerman), которому компания во многом обязана трансформацией в ведущег

Cisco и Corning заключили соглашение о сотрудничестве в разработке и продаже оптических систем Компании Cisco Systems и Corning сообщили о заключении неэксклюзивного соглашения о сотрудничестве. Компании создадут совместный коллектив по разработке и продажам оптических систем на основе продуктов каждой из компан