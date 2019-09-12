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Samsung Display Corning Inc Corning Cable Systems Corning Glass Inc Corning Microoptics Co Corning Optical Technologies

Samsung Display - Corning Inc - Corning Cable Systems - Corning Glass Inc - Corning Microoptics Co - Corning Optical Technologies

СОБЫТИЯ

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12.09.2019 Российские власти накажут американцев за демпинг на рынке оптоволокна

разберется с принуждением российских предприятий покупать американское оптоволокно Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении американского производителя оптического волокна Corning и ряда российских производителей волоконно-оптических кабелей связи: «Алтай-Кабель», «ОКС 1», «Сарансккабель-Оптика» и «Инкаб». Жалобу в ФАС подали «Оптиковолоконные системы» - единстве
22.08.2016 «Cверхтвердое стекло» для новых флагманов Samsung оказалось вдвое мягче заявленного

Тест Corning Gorilla Glass 5 на твердостьСтекло Corning Gorilla Glass 5, которым защищен дисплей Samsung Galaxy Note 7 не столь прочное, как заявляет производитель. Это следует из результатов
24.07.2007 В Corning сделали сверхгибкое оптоволокно

Компания Corning нашла способ, как сделать оптоволокно более гибким. Разработанный ее специалистами кабель оказался в 100 более эластичным, чем стандартное волокно. Эта технология должна расширить приме
05.02.2004 Corning инвестирует $600 млн. в производство ЖК-панелей

Компания Corning, крупнейший в мире производитель оптоволоконного кабеля, объявил сегодня о том, что его совет директоров одобрил план инвестировать $600 млн. для расширения производства стеклянных подл
23.01.2004 Corning сократил квартальный убыток

Крупнейший в мире производитель оптоволоконного кабеля Corning сократил убыток в истекшем квартале, сообщила американская компания в четверг, 22 января. Убыток Corning в четвертом квартале 2003 года составил $29 млн. ($0,02 на акцию) по срав
18.11.2003 Corning и IBM начали разработку оптических технологий для суперкомпьютеров

Американские компании Corning и IBM объявили, что они совместно с Министерством энергетики США и Национальным управ
23.10.2003 Corning впервые за два года получил квартальную прибыль

Ведущий мировой производитель оптоволоконного кабеля Corning впервые более чем за два года завершил квартал с прибылью. Чистая прибыль Corning в третьем квартале 2003 года составила $33 млн. ($0,02 на акцию). При этом аналогичный период 20
22.07.2003 Corning потерял за квартал $22 млн.

Крупнейший в мире производитель оборудования для оптоволоконной связи Corning завершил истекший квартал с убытком, сообщила американская компания 21 июля. Чистый убыток Corning во втором квартале 2003 года составил $22 млн. ($0,02 на акцию), против $370 мл
08.07.2003 Dow Corning открыл офис в России

Сегодн, 8 июня, американская компания Dow Corning объявила об открытии офиса в России. Представительство будет заниматься вопросами под
14.05.2003 Corning закроет очередной завод

Производитель компанонентов для оптоволоконных сетей связи Corning сообщил о ликвидации завода по производству осветителей лазера в местечке Бедфорд (Bedford), штат Массачусетс, США. В результате будут уволены 150 человек, сокращение штата обойдется

13.05.2003 Avanex выкупит активы Corning и Alcatel

В понедельник, 12 мая, американская компания Avanex, производитель компонентов и подсистем сетей оптоволоконной связи, сообщила о заключении договоренности с компаниями Corning и Alcatel о приобретении подразделений по производству компонентов для систем оптоволоконной связи. Сумма сделки оценивается в $67,4 млн. В соответствии с условиями сделки Alcatel получ
24.04.2003 Доход Corning вырос впервые за последние два года

Американский производитель оборудования для волоконно-оптических сетей Corning Incorporated, сообщил, что его доходы от продаж в первом квартале 2003 г. выросли впервые на протяжении двух последних лет и составили $746 млн., чистые убытки достигли $205 млн. В чист
14.02.2003 Corning сокращает производство оптических компонентов

Производитель волоконнооптического оборудования Corning Inc. сообщил о ликвидации завода по производству оптических компонентов в Калифорнии.
09.12.2002 Квартальные расходы Corning превысят $800 млн.

Производитель волоконно-оптического оборудования Corning сообщил на прошлой неделе, что расходы компании за 4-й финансовый квартал текущего года до вычета налогов предположительно составят сумму порядка $800-$825 млн. Из этой суммы $425 млн.

13.11.2002 Corning продаст подразделение по производству линз для проекционных телевизоров компании 3M

Во вторник представители американского производителя волоконно-оптического оборудования Corning Inc. сообщили о продаже подразделения по производству линз для проекционных телевизор
03.10.2002 Lucent завершила продажу Corning своей доли в двух китайских СП

Lucent Technologies сообщила о завершении продажи своей доли в двух китайских совместных предприятиях своему партнеру по СП - компании Corning. Американский гигант рынка сетевого оборудования, таким образом, остался без отделений Lucent Technologies Shanghai Fiber Optic Co. и Lucent Technologies Beijing Fiber Optic Cable Co. С
17.04.2002 Corning уволит еще 4 тысячи сотрудников и сменит CEO

Крупнейший в мире производитель оптоволоконного кабеля компания Corning заявила о намерении уволить 4 тысячи человек (12,5% персонала) и закрыть несколько заводов. Компания сообщила также предварительный результат по по объему продаж в 1-м квартале 2002 г.

25.01.2002 Квартальный убыток Corning составил $655 млн.

акцию), тогда как за 2000 год компания получила чистую прибыль в $422 млн. (48 центов на акцию). В 4-м квартале 2001 года доход компании снизился на 53% и составил $974 млн. Коэффициент прибыльности Corning в квартале составил всего 3% против прошлогоднего показателя в 42%. Компания также сообщила о расходах по реструктуризации в размере $614 млн., треть этой суммы выплачена наличными.
17.01.2002 Квартальные убытки Corning будут больше ожидавшихся

Производитель телекоммуникационного оборудования компания Corning сообщила, что потери в 4 квартале будут больше запланированных в связи с ростом цен и предпринятыми списаниями. За вычетом расходов на увольнение персонала и списаний планировавшийся уб
08.01.2002 Corning возобновит производство на закрытых заводах

По сообщению Wall Street Journal, компания Corning планирует возобновить работу четырёх своих заводов, производство на которых было заморожено в ноябре 2001 года. Заводы, остановленные из-за перепроизводства в телекоммуникационном секто
22.10.2001 Corning сообщила о квартальных убытках в $220 млн. и падении объёма продаж на 21%

Чистый убыток Corning в 3-ем квартале составил $220 млн. ($0,24 на акцию), тогда как прошлогодний показатель чистой прибыли компании составлял $254 млн. ($0,28 на акцию). Объём продаж компании упал на 21% до
08.10.2001 Corning потратит $1 млрд. в связи с сокращением 4000 рабочих мест

некоторым работникам ранний выход на пенсию, а также ликвидировать или консолидировать производственные мощности подразделений телекоммуникаций и разработки новых материалов. С ноября и до конца года Corning заморозит большую часть своих мощностей по всему миру. Представители компании объявили, что финансовый прогноз на 3-й квартал выполнен не будет, а прибыль составит $0,02-$0,06 на акцию,
10.09.2001 Сorning становится акционером российского производителя оптоволоконного кабеля ЗАО "Трансвок"

Сделка по приобретению Corning немногим более 25% акций ЗАО "Трансвок" - российского завода по производству оптоволо
31.08.2001 Акции Corning упали на 17% после объявления о предстоящих сокращениях

Акции компании Corning, крупнейшего производителя оптоволокна, упали в четверг больше чем на 17% (на $2,55 до $12,05) после опубликования новости о намерении сократить на 1000 человек штат компании и о закрыт
30.08.2001 Corning уволит 1 тыс. сотрудников

Компания Corning, крупнейший в мире производитель волоконно-оптических кабелей, заявила в среду о планах по сокращению численности персонала подразделения по выпуску оптических волокон на 1 тыс. человек
27.08.2001 Corning купит 25% акций российского производителя оптоволокна "Трансвок"

Представители компании Corning сообщили, что подразделение Corning International достигло соглашения о покупк
17.08.2001 Corning провела новые сокращения персонала

Подразделение по производству оптоволоконного кабеля компании Corning произвело сокращение ещё 900 рабочих мест на заводах в Северной Каролине, Техасе, Миссури, Пуэрто Рико и в Доминиканской республике в дополнении к 5900 увольнениям, проведенным ранее в

27.07.2001 Производитель оптоволоконных кабелей Corning потерял $4,8 млрд.

Крупнейший в мире производитель оптоволоконных кабелей компания Corning сообщила итоги финансовой деятельности во втором квартале. По сравнению с прошлым годом, квартальный объем продаж вырос на 5% до $1,9 млрд. Прибыль компании, по предварительным расчетам
29.05.2001 Alcatel и Corning договорились об обмене технологиями изготовления оптических компонентов и специальных волокон

Компании Alcatel и Corning объявили о заключении кросс-лицензионного соглашения по оптическим компонентам и специальным оптическим волокнам. Это соглашение заключено в связи с предыдущим контрактом на поставку ди
28.04.2001 Corning получила в первом квартале прибыль в $132 млн. при обороте $1,92 млрд.

Компания Corning, производитель оптоволокна, сообщила о финансовых итогах первого квартала. Corning получила в первом квартале прибыль в $132 млн., или 14 центов на акцию. В первом квартале прошл
21.03.2001 Corning сократила прогноз прибыли и оборота на 2001 г.

Американская компания Corning, производитель оптоволокна и компонентов для оптической связи, сообщила о снижении прогноза прибыли и оборота на 2001 г. Доходы в 2001 г. ожидаются на уровне $8,2 млрд. - $8,5 млрд. вме
02.03.2001 Corning уволит 825 человек из-за ухудшения ситуации на телекоммуникационном рынке

Крупная компания - производитель оптоволокна Corning объявила в четверг об увольнении 825 сотрудников c фабрик по производству фотоники. В качестве причины было названо ухудшение ситуации на рынке телекоммуникаций. Несмотря на это, компан
19.02.2001 Акции Corning упали на 20% после опубликования сниженных прогнозов

Акции компании Corning, крупнейший производитель оптоволокна и один из ведущих производителей компонентов для сетей оптической связи, упали на 20% до $32,9 после опубликования прогнозов на 2001 г., сообщила F
13.02.2001 Corning инвестирует $150 млн. в расширении производства в Италии

Корпорация Corning Inc. сообщила о намерении потратить $150 млн. в расширении производства на своем неда
26.01.2001 Четвертый квартал стал убыточным для Corning

Компания Corning, являющаяся крупнейшим в мире производителем оптоволоконных кабелей, сообщила, что из-за расходов на приобретения ее убыток в четвертом квартале составил $57,7 млн. ($0,06 на акцию). За
24.01.2001 Corning купит Tropel за $190 млн.

Компания Corning, занимающаяся производством оборудования для оптоволоконных сетей, во вторник сообщила, что купит Tropel, производящую оборудование для тестирования полупроводниковых изделий, за $190 м
15.12.2000 Corning сообщила предварительные результаты 4-го квартала и 2000 года

ысокую прибыль. Компания также подчеркнула нацеленность на долгосрочный рост. По сообщению СNET, доход на акцию составит в четвертом квартале 25-28 центов на акцию, а за полный 2000 год - $1,15-1,17. Corning объявила о стремлении поддерживать быстрый рост и утверждать лидерство в таких высокотехнологичных областях, как рынок оптоволоконных и фотонных технологий для оптических сетей, произво
08.12.2000 Corning объявила о смене руководства

Компания Corning Inc. сообщила о предстоящем уходе в отставку президента и главного управляющего компании Роджера Аккермана (Roger Ackerman), которому компания во многом обязана трансформацией в ведущег
15.11.2000 Cisco и Corning заключили соглашение о сотрудничестве в разработке и продаже оптических систем

Компании Cisco Systems и Corning сообщили о заключении неэксклюзивного соглашения о сотрудничестве. Компании создадут совместный коллектив по разработке и продажам оптических систем на основе продуктов каждой из компан
10.11.2000 Акционеры Corning одобрили выпуск дополнительных акций

Увеличение количества акций производителя оптоволокна Corning Inc. до 3.8 млрд было одобрено большинством акционеров, сообщает SV.com. На голосован

Публикаций - 221, упоминаний - 242

Samsung Display и организации, системы, технологии, персоны:

Cisco Systems 5372 47
Intel Corporation 12811 37
JDSU - JDS Uniphase 219 35
Microsoft Corporation 25775 30
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 29
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 27
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1453 26
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 24
IBM - International Business Machines Corp 9699 24
Apple Inc 13156 22
Verizon - WorldCom 501 21
Ciena 221 20
HPE - Juniper Networks 460 19
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 19
Commerce One - CMRC 176 18
Amazon Inc - Amazon.com 3277 17
HP - Hewlett-Packard 3662 17
Oracle Corporation 7074 16
Yahoo! 3726 16
Dell EMC 5180 15
AT&T Inc 1726 13
Verisign 362 12
TI - Texas Instruments Incorporated 848 12
Samsung Electronics 11065 12
Qualcomm Technologies 1974 12
Applied Materials 305 11
Sycamore Networks - SCMR 57 11
Check Point Software Technologies 829 11
Lenovo Motorola 3566 11
HP Autonomy - Interwoven 33 10
Dell Technologies - Dell Computer 2219 10
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 10
GE - General Electric - Дженерал электрик 462 9
AOL Inc - America Online 1883 9
3M - 3М Россия - Три Эм - Minnesota Mining and Manufacturing Company 258 9
Broadcom Inc - Avago Technologies 605 9
Yahoo! Inktomi - WebSpective Software 118 8
MCI 177 8
SoundView Technology Group - Wit SoundView 52 8
Akamai Technologies - Akamai Systems - Limelight Networks 173 7
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 82
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 79
Merrill Lynch 454 18
eBay Inc 1640 18
Citi - Salomon Brothers - Salomon Smith Barney 222 12
Credit Suisse First Boston - CSFB - Кредит Свисс Ферст Бостон Банк 223 11
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 11
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 321 9
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners - Lehman Brothers Securities 245 9
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 9
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 9
Enron - Enrongate 122 6
Priceline.com - online travel agency 139 6
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 409 6
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 128 5
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 307 5
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 5
Cowen - SG Cowen 66 5
Bank of America - Банк Америки 271 4
Coca-Cola Company 261 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 4
DuPont - Дюпон 101 4
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 4
Charles Schwab 89 4
FedEx - Federal Express - Федерал Экспресс 93 4
ABN AMRO 100 4
Prudential Securities 68 4
Prudential Financial 52 4
Открытые системы ИД - OSP-Con - Агентство корпоративных коммуникаций 33 4
NBC Universal Media - USA Network - Ticketmaster - Ticketmaster Entertainment - Ticketmaster Online-CitySearch - TicketWeb 50 4
Robertson Stephens 52 4
Pacific Growth Equities 16 4
McDonald’s - Макдоналдс 220 4
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 222 3
Morgan Stanley - E*Trade Group - E*Trade Securities - E*Trade Bank - E*Trade Asset Management - E*Trade International Capital 113 3
Warner 540 3
State Street Global Advisors 36 3
ChemChina - Pirelli SpA - Пирелли Таер Руссия 42 3
Delta Air Lines - авиакомпания 90 3
Piper Sandler Companies - U.S. Bancorp Piper Jaffray - Piper Jaffray Inc - Piper Jaffray & Hopwood 163 3
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 401 25
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 10
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 8
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 7
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 4
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 4
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 195 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 3
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 3
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 2
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 2
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 210 2
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 197 2
U.S. Department of Labor - Министерство труда США 70 2
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
U.S. Congress - United States Senate - Банковский комитет Сената США 7 2
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 197 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 2
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 276 2
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 313 1
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 525 1
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 1
Кабинет министров Украины - ВСУ - Вооружённые силы Украины 89 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 1
Евросоюз - Европейский совет - Совет Европейского союза - European Council - Conseil européen 34 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 369 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 395 1
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 123 1
NAPM - National Association of Purchasing Management - Национальная ассоциация менеджеров по закупкам 67 5
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 5
ISM - Institute for Supply Management - Институт менеджеров по снабжению 29 3
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 2
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 58 2
Ассоциация менеджеров 107 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
Электрокабель 13 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 1
UFI - l'Union des foires internationales - Всемирная ассоциация выставочной индустрии 7 1
ASTM - American Society for Testing and Materials 10 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 65
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 50
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4780 29
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 29
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Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 20
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 19
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Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 15
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Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 14
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Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 14
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 13
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 13
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 13
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3145 12
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 11
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 11
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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