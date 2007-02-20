Morgan Stanley E*Trade Group E*Trade Securities E*Trade Bank E*Trade Asset Management E*Trade International Capital

E*Trade открыла торговую платформу для иностранных рынков Онлайновая брокерская компания E*Trade открыла пилотную версию торговой платформы, предоставляющей американцам доступ к иностранным фондовым и валютным биржам. Финальная версия будет запущена во II квартале. Платформа позвол

Ушел в отставку CEO E*Trade Кристос Котсакос Компания E*Trade сообщила в пятницу об отставке исполнительного директора (CEO) и председателя совета директоров Кристоса Котсакоса (Christos Cotsakos). Теперь функции CEO возьмет на себя директор по оп

E*Trade открыла систему перевода финансовых средств в реальном времени E*Trade Group объявила об открытии системы онлайновых переводов денег на брокерские счета E*Trade Securities для своих клиентов - представителей банковского и брокерского бизнеса. По

Онлайновая брокерская фирма E*Trade Japan впервые объявила об убытках Крупнейший японский онлайновый брокер E*Trade впервые объявил о понесенных им чистых убытках, но при этом оборот компании увеличилс

E*Trade инвестирует $105 млн. в развитие системы интернет-трейдинга Корпорация E*Trade, которой принадлежит одноименная электронная торговая площадка, объявила о приобретен

E*Trade Financial и Yahoo! запустили совместный сервис Торговая площадка E*Trade Financial объявила о запуске нового сервиса, реализация которого будет осуществляться

Торговая система E*Trade выходит на рынок интернет-страхования Торговая система E*Trade объявила о намерениях совместно со страховым холдингом Inviva в ближайшем будущем пре

Онлайн-брокер E*Trade выходит на рынок Германии Компания E*Trade, предлагающая банковские и брокерские услуги в режиме онлайн, заявила о намерении завоевать серьезные позиции на самом крупном рынке Европы - в Германии. 8 ноября был открыт сайт E*T

Онлайновый брокер E*Trade расширяет свою оффлайновую сеть Онлайновый брокер E*Trade Group Inc., продолжая расширять свою сферу деятельности вне интернета, сообщил во вто

E*Trade оштрафовали за заведомо ложную рекламу Отделение Национальной Ассоциации Дилеров Ценных Бумаг оштрафовало онлайновую брокерскую компанию E*Trade на $90 тыс. за заведомо ложную рекламу. В 1999 г. компания представила новый фонд вза

E*Trade купит Web Street за $45 млн. В понедельник сетевая брокерская контора E*Trade объявила о своем согласии приобрести такую же брокерскую контору Web Street за $45млн., предоставляя ей 34 тыс. новых клиентов. Предполагаемая сделка, которая позволит E*Trade за

Электронная торговля приходит в Израиль и 20% из них уже совершили свои первые онлайновые сделки, сообщает Newsfactor.com. Брокерская фирма E*Trade объявила о запуске сайта E*Trade Israel на иврите и английском. Сайт позволит

Несмотря на спад в секторе онлайновой торговли, E*Trade продолжает развиваться Компания E*Trade объявила об открытии нового центра онлайновой торговли акциями. Этот центр, расположившийся в Нью-Йорке, был введен в строй в то время, когда активность в этой области снижается, NASDAQ

E*Trade будет работать на европейском рынке IPO Калифорнийская онлайновая брокерская контора E*Trade объявила о создании своего нового подразделения - венчурного предприятия E*Trade

E*Trade стала прибыльной Корпорация E*Trade Group Inc., вторая по величине из американских онлайновых брокерских контор, зарегист

E*Trade покинет NASDAQ ради NYSE Компания E*Trade намерена покинуть биржу NASDAQ ради Нью-йоркской Фондовой биржи (NYSE), сообщает CNET. Представители компании объявили о том, что, начиная со следующего месяца, акции E*Trade нач

AOL Time Warner и E*Trade инвестировали $52 млн. в новую интернет-компанию Корпорации AOL Time Warner Inc. и E*Trade Group Inc. инвестировали $52 млн. в новую интернет-компанию Yodlee, сообщает Newsbytes. Новая компания, которая будет сотрудничать с финансовыми организациями, а также веб-порталами, по

Прибыль E*Trade - неожиданность для экспертов Онлайновая брокерская контора E*Trade недавно объявила о своих финансовых результатах за 4 финансовый квартал, при этом указав, что ей удалось получить чистую прибыль в размере $47,7 млн. или 15 центов на каждую акцию. В пр

E*Trade: торгуй или плати Компания E*Trade, предоставляющая услуги интернет-трейдинга, разослала своим клиентам уведомления о том, что теперь они должны платить $15 за квартал. От абонентской платы освобождаются клиенты, на счет

E*Trade придется раскошелиться Национальная Ассоциация Торговцев Ценными бумагами (NASD) решила, что E*Trade.com обязана выплатить $38 226 своему клиенту, потерпевшему убытки из-за того, что ком

E*Trade предлагает возможность покупать акции до открытия торгов Интернет-брокер E*Trade, число клиентов которого превышает 3,3 млн. человек, объявил о том, что теперь его пользователи могут совершать сделки с акциями до открытия торгов на NYSE и NASDAQ с 8.00 до 9.30 утра

Чистая прибыль E*Trade в четвертом квартале достигла 15 центов на акцию Онлайновый брокер E*Trade объявил результаты своей деятельности в четвертом финансовом квартале, отметив получение прибыли, в то время как по итогам аналогичного периода прошлого года компания потерпела убытки,

E*Trade теперь говорит и на китайском Американская электронная брокерская компания E*Trade предлагает отныне свои услуги на китайском языке, пытаясь, таким образом, расширить аудиторию своих пользователей благодаря инвесторам китайского происхождения. Китайский сайт E*Trad

Клиенты E*Trade Norway смогут торговать на NYSE, NASDAQ и AMEX Онлайновый брокер E*Trade объявила о том, что его отделение в Норвегии - E*Trade Norway - предоставит во

Дебют E*Trade Japan на японском Nasdaq прошел не так удачно, как у его конкурента Дебют японского отделения одного из крупнейших мировых онлайновых брокеров E*Trade Japan на японском рынке Nasdaq прошел не так удачно, как у его местного конкурента Mo

$422 млн. потрачены на нечестную рекламу. По сообщению Mercury Center, отныне руководство онлайнового брокера E*Trade не является последней инстанцией, утверждающей рекламу компании. Теперь для утверждения содержимого баннеров необходимо согласие двух регулирующих этот рынок организаций. Дело в том, чт

Рекламу E*Trade проверяет SEC, поскольку компания обещала пользователям, что они быстро разбогатеют По сообщению Mercury Center, отныне руководство онлайнового брокера E*Trade не является последней инстанцией, утверждающей рекламу компании. Отныне для утверждения содержимого баннеров необходимо согласие регулирующих органов. Дело в том, что агрессивная реклам

Богатые клиенты E*Trade смогут сами выбрать себе финансового менеджера Интернет-брокер E*Trade сообщил о намерении купить сервер PrivateAccounts.com, содержащий базу данных по фина

Более $61 000 выплатит E*Trade своему клиенту за неправильное выполнение его заказа Сетевой брокер E*Trade Group Inc. вынужден заплатить более $61 000, а также проценты на эту сумму и стоимост

Арестованы двое мошенников, похитившие $700 000 со счетов клиентов сетевого брокера E*Trade 20 июля были арестованы двое мошенников, похитившие со счетов клиентов сетевого брокера E*Trade и различных кредитных карточек до $1,5 млн., сообщает Mercury Center. 29-летняя Джинет Фрэнклин (Jeanette Franklin) и 35-летний Бабатунде Озинаме (Babatunde Osiname) похитили около $700

Ernst & Young и E*Trade инвестируют по $25 млн. в совместную консалтинговую службу Консалтинговая компания Ernst&Young и онлайновый брокер E*Trade объявили о плане создания совместного предприятия по предоставлению финансовых консультаций инвесторам, пользующимся услугами E*Trade. Предприятие рассчитано на работу, главным о

Онлайновый брокер E*Trade начинает работу на европейском рынке Компания E*Trade Group Inc., второй по размерам онлайновый брокер США, объявила о запуске первой фазы

Крупные сетевые банки Wit Capital и E*Offering объединяются ций на $328 млн., оплачивая приобретение E*Offering. Второй по величине акционер, онлайновый брокер E*Trade Group Inc., получит за свою долю $50 млн. Также E*Trade выкупает брокерское от

Крупные сетевые банки Wit Capital и E*Offering объединяются ций на $328 млн., оплачивая приобретение E*Offering. Второй по величине акционер, онлайновый брокер E*Trade Group Inc., получит за свою долю $50 млн. Также E*Trade выкупает брокерское от

Онлайновый брокер E*Trade собирается продавать ценные бумаги в супермаркетах Компания E*Trade подписала соглашение с фирмой Target, которая владеет 1252 магазинами в 45 штатах США (под названиями SuperTarget, Target и Mervyn"s), по запуску тестового проекта в г.Атланта, Джорджия

E*TRADE Bank анонсировал национальную рекламную кампанию Банк E*TRADE Bank, дочерняя структура корпорации E*TRADE Group, объявил о начале рекламной

Онлайновая брокерская контора E*Trade сообщила об ожидаемом $1- миллиардном доходе в 2000 году Онлайновая брокерская контора из США, E*Trade Group Inc. (EGRP), предполагает, что ее годовой доход в текущем году составит более $

Соглашение с Verizon Wireless позволит E*Trade расширить услуги для пользователей устройств беспроводной связи Вчера компания онлайновой торговли E*Trade Group Inc. подписала соглашение с Verizon Wireless, которое, по мнению первой, привед

Соглашение с Verizon Wireless позволит E*Trade расширить услуги для пользователей устройств беспроводной связи Вчера компания онлайновой торговли E*Trade Group Inc. подписала соглашение с Verizon Wireless, которое, по мнению первой, привед