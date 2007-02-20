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Morgan Stanley E*Trade Group E*Trade Securities E*Trade Bank E*Trade Asset Management E*Trade International Capital



20.02.2007 E*Trade открыла торговую платформу для иностранных рынков

Онлайновая брокерская компания E*Trade открыла пилотную версию торговой платформы, предоставляющей американцам доступ к иностранным фондовым и валютным биржам. Финальная версия будет запущена во II квартале. Платформа позвол
27.01.2003 Ушел в отставку CEO E*Trade Кристос Котсакос

Компания E*Trade сообщила в пятницу об отставке исполнительного директора (CEO) и председателя совета директоров Кристоса Котсакоса (Christos Cotsakos). Теперь функции CEO возьмет на себя директор по оп
13.01.2003 E*Trade открыла систему перевода финансовых средств в реальном времени

E*Trade Group объявила об открытии системы онлайновых переводов денег на брокерские счета E*Trade Securities для своих клиентов - представителей банковского и брокерского бизнеса. По

23.10.2002 Онлайновая брокерская фирма E*Trade Japan впервые объявила об убытках

Крупнейший японский онлайновый брокер E*Trade впервые объявил о понесенных им чистых убытках, но при этом оборот компании увеличилс
12.04.2002 E*Trade инвестирует $105 млн. в развитие системы интернет-трейдинга

Корпорация E*Trade, которой принадлежит одноименная электронная торговая площадка, объявила о приобретен
03.04.2002 E*Trade Financial и Yahoo! запустили совместный сервис

Торговая площадка E*Trade Financial объявила о запуске нового сервиса, реализация которого будет осуществляться
16.01.2002 Торговая система E*Trade выходит на рынок интернет-страхования

Торговая система E*Trade объявила о намерениях совместно со страховым холдингом Inviva в ближайшем будущем пре
09.11.2001 Онлайн-брокер E*Trade выходит на рынок Германии

Компания E*Trade, предлагающая банковские и брокерские услуги в режиме онлайн, заявила о намерении завоевать серьезные позиции на самом крупном рынке Европы - в Германии. 8 ноября был открыт сайт E*T
10.10.2001 Онлайновый брокер E*Trade расширяет свою оффлайновую сеть

Онлайновый брокер E*Trade Group Inc., продолжая расширять свою сферу деятельности вне интернета, сообщил во вто
10.07.2001 E*Trade оштрафовали за заведомо ложную рекламу

Отделение Национальной Ассоциации Дилеров Ценных Бумаг оштрафовало онлайновую брокерскую компанию E*Trade на $90 тыс. за заведомо ложную рекламу. В 1999 г. компания представила новый фонд вза
22.05.2001 E*Trade купит Web Street за $45 млн.

В понедельник сетевая брокерская контора E*Trade объявила о своем согласии приобрести такую же брокерскую контору Web Street за $45млн., предоставляя ей 34 тыс. новых клиентов. Предполагаемая сделка, которая позволит E*Trade за
10.05.2001 Электронная торговля приходит в Израиль

и 20% из них уже совершили свои первые онлайновые сделки, сообщает Newsfactor.com. Брокерская фирма E*Trade объявила о запуске сайта E*Trade Israel на иврите и английском. Сайт позволит

06.04.2001 Несмотря на спад в секторе онлайновой торговли, E*Trade продолжает развиваться

Компания E*Trade объявила об открытии нового центра онлайновой торговли акциями. Этот центр, расположившийся в Нью-Йорке, был введен в строй в то время, когда активность в этой области снижается, NASDAQ
31.01.2001 E*Trade будет работать на европейском рынке IPO

Калифорнийская онлайновая брокерская контора E*Trade объявила о создании своего нового подразделения - венчурного предприятия E*Trade

25.01.2001 E*Trade стала прибыльной

Корпорация E*Trade Group Inc., вторая по величине из американских онлайновых брокерских контор, зарегист
24.01.2001 E*Trade покинет NASDAQ ради NYSE

Компания E*Trade намерена покинуть биржу NASDAQ ради Нью-йоркской Фондовой биржи (NYSE), сообщает CNET. Представители компании объявили о том, что, начиная со следующего месяца, акции E*Trade нач
19.01.2001 AOL Time Warner и E*Trade инвестировали $52 млн. в новую интернет-компанию

Корпорации AOL Time Warner Inc. и E*Trade Group Inc. инвестировали $52 млн. в новую интернет-компанию Yodlee, сообщает Newsbytes. Новая компания, которая будет сотрудничать с финансовыми организациями, а также веб-порталами, по
20.11.2000 Прибыль E*Trade - неожиданность для экспертов

Онлайновая брокерская контора E*Trade недавно объявила о своих финансовых результатах за 4 финансовый квартал, при этом указав, что ей удалось получить чистую прибыль в размере $47,7 млн. или 15 центов на каждую акцию. В пр
10.11.2000 E*Trade: торгуй или плати

Компания E*Trade, предоставляющая услуги интернет-трейдинга, разослала своим клиентам уведомления о том, что теперь они должны платить $15 за квартал. От абонентской платы освобождаются клиенты, на счет
31.10.2000 E*Trade придется раскошелиться

Национальная Ассоциация Торговцев Ценными бумагами (NASD) решила, что E*Trade.com обязана выплатить $38 226 своему клиенту, потерпевшему убытки из-за того, что ком
27.10.2000 E*Trade предлагает возможность покупать акции до открытия торгов

Интернет-брокер E*Trade, число клиентов которого превышает 3,3 млн. человек, объявил о том, что теперь его пользователи могут совершать сделки с акциями до открытия торгов на NYSE и NASDAQ с 8.00 до 9.30 утра

20.10.2000 Чистая прибыль E*Trade в четвертом квартале достигла 15 центов на акцию

Онлайновый брокер E*Trade объявил результаты своей деятельности в четвертом финансовом квартале, отметив получение прибыли, в то время как по итогам аналогичного периода прошлого года компания потерпела убытки,

17.10.2000 E*Trade теперь говорит и на китайском

Американская электронная брокерская компания E*Trade предлагает отныне свои услуги на китайском языке, пытаясь, таким образом, расширить аудиторию своих пользователей благодаря инвесторам китайского происхождения. Китайский сайт E*Trad
28.09.2000 Клиенты E*Trade Norway смогут торговать на NYSE, NASDAQ и AMEX

Онлайновый брокер E*Trade объявила о том, что его отделение в Норвегии - E*Trade Norway - предоставит во
11.09.2000 Дебют E*Trade Japan на японском Nasdaq прошел не так удачно, как у его конкурента

Дебют японского отделения одного из крупнейших мировых онлайновых брокеров E*Trade Japan на японском рынке Nasdaq прошел не так удачно, как у его местного конкурента Mo
28.08.2000 $422 млн. потрачены на нечестную рекламу.

По сообщению Mercury Center, отныне руководство онлайнового брокера E*Trade не является последней инстанцией, утверждающей рекламу компании. Теперь для утверждения содержимого баннеров необходимо согласие двух регулирующих этот рынок организаций. Дело в том, чт
25.08.2000 Рекламу E*Trade проверяет SEC, поскольку компания обещала пользователям, что они быстро разбогатеют

По сообщению Mercury Center, отныне руководство онлайнового брокера E*Trade не является последней инстанцией, утверждающей рекламу компании. Отныне для утверждения содержимого баннеров необходимо согласие регулирующих органов. Дело в том, что агрессивная реклам
24.08.2000 Богатые клиенты E*Trade смогут сами выбрать себе финансового менеджера

Интернет-брокер E*Trade сообщил о намерении купить сервер PrivateAccounts.com, содержащий базу данных по фина
08.08.2000 Более $61 000 выплатит E*Trade своему клиенту за неправильное выполнение его заказа

Сетевой брокер E*Trade Group Inc. вынужден заплатить более $61 000, а также проценты на эту сумму и стоимост
21.07.2000 Арестованы двое мошенников, похитившие $700 000 со счетов клиентов сетевого брокера E*Trade

20 июля были арестованы двое мошенников, похитившие со счетов клиентов сетевого брокера E*Trade и различных кредитных карточек до $1,5 млн., сообщает Mercury Center. 29-летняя Джинет Фрэнклин (Jeanette Franklin) и 35-летний Бабатунде Озинаме (Babatunde Osiname) похитили около $700
31.05.2000 Ernst & Young и E*Trade инвестируют по $25 млн. в совместную консалтинговую службу

Консалтинговая компания Ernst&Young и онлайновый брокер E*Trade объявили о плане создания совместного предприятия по предоставлению финансовых консультаций инвесторам, пользующимся услугами E*Trade. Предприятие рассчитано на работу, главным о
24.05.2000 Онлайновый брокер E*Trade начинает работу на европейском рынке

Компания E*Trade Group Inc., второй по размерам онлайновый брокер США, объявила о запуске первой фазы

16.05.2000 Крупные сетевые банки Wit Capital и E*Offering объединяются

ций на $328 млн., оплачивая приобретение E*Offering. Второй по величине акционер, онлайновый брокер E*Trade Group Inc., получит за свою долю $50 млн. Также E*Trade выкупает брокерское от
16.05.2000 Крупные сетевые банки Wit Capital и E*Offering объединяются

ций на $328 млн., оплачивая приобретение E*Offering. Второй по величине акционер, онлайновый брокер E*Trade Group Inc., получит за свою долю $50 млн. Также E*Trade выкупает брокерское от
12.05.2000 Онлайновый брокер E*Trade собирается продавать ценные бумаги в супермаркетах

Компания E*Trade подписала соглашение с фирмой Target, которая владеет 1252 магазинами в 45 штатах США (под названиями SuperTarget, Target и Mervyn"s), по запуску тестового проекта в г.Атланта, Джорджия
10.05.2000 E*TRADE Bank анонсировал национальную рекламную кампанию

Банк E*TRADE Bank, дочерняя структура корпорации E*TRADE Group, объявил о начале рекламной

25.04.2000 Онлайновая брокерская контора E*Trade сообщила об ожидаемом $1- миллиардном доходе в 2000 году

Онлайновая брокерская контора из США, E*Trade Group Inc. (EGRP), предполагает, что ее годовой доход в текущем году составит более $
19.04.2000 Соглашение с Verizon Wireless позволит E*Trade расширить услуги для пользователей устройств беспроводной связи

Вчера компания онлайновой торговли E*Trade Group Inc. подписала соглашение с Verizon Wireless, которое, по мнению первой, привед
19.04.2000 Соглашение с Verizon Wireless позволит E*Trade расширить услуги для пользователей устройств беспроводной связи

Вчера компания онлайновой торговли E*Trade Group Inc. подписала соглашение с Verizon Wireless, которое, по мнению первой, привед
13.04.2000 Доход E*Trade за второй финансовый квартал вырос до $407.4 млн.

Онлайновый брокер E*Trade сообщил, что по итогам второго финансового квартала ее убыток составил $23.2 или 8 центов на акцию. За аналогичный период прошлого года компания получила прибыль в размере $8.5 млн. или

Публикаций - 105, упоминаний - 105

Morgan Stanley упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Yahoo! 3556 20
Cisco Systems 4914 14
Intel Corporation 11750 12
Microsoft Corporation 23868 10
Apple Inc 11211 10
Amazon Inc - Amazon.com 2829 10
IBM - International Business Machines Corp 9206 9
Oracle - Sun Microsystems 2171 8
Commerce One 175 8
JDSU - JDS Uniphase 217 8
Yahoo! Inktomi 112 7
Ciena 202 7
Lenovo Motorola 3506 7
Nortel Networks Corporation - Northern Telecom 829 7
AMD - Advanced Micro Devices 3852 7
Oracle Siebel Systems 422 7
Extreme Networks 101 6
Dell EMC 4946 6
HP Compaq Computer Corp 1648 6
Verizon - WorldCom 487 6
GE - General Electric - Дженерал электрик 423 5
Lam Research - Novellus Systems 80 5
Dell Technologies - Dell Computer 825 5
Broadcom Inc - Avago Technologies 487 4
Panasonic - Blue Yonder - JDA Software Group - i2 Technologies - i2 СНГ 98 4
SanDisk 306 4
RealNetworks Products and Services 305 4
PayPal 641 4
Adobe Systems 1394 4
Juniper Networks 413 4
Honeywell 262 4
Altera 90 4
Rambus 240 3
Oracle - BEA Systems 162 3
Oracle Corporation 6389 3
Qualcomm Technologies 1721 3
Прогноз 1232 3
Akamai Technologies 127 3
Veritas Technologies - Веритас Текнолоджис - Veritas Software Corporation 239 3
Samsung Display - Corning Inc - Corning Cable Systems - Corning Glass Inc - Corning Microoptics Co - Corning Optical Technologies 204 3
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1794 23
TD Ameritrade 51 18
eBay Inc 1571 13
Charles Schwab 83 12
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6390 11
SoftBank Group 235 9
CMGI 130 6
Boeing 938 5
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 342 5
Merrill Lynch 1 5
Credit Suisse First Boston (CSFB) - Кредит Свисс Ферст Бостон Банк 175 4
Capital Group 75 3
Открытие ФК - Банк Открытие 448 2
ABN AMRO 67 2
Seaport Securities 18 2
Меркури - Mercury 232 2
McDonald’s - Макдоналдс 149 2
Cowen - SG Cowen 43 2
Bank of America - Банк Америки 222 2
Ehrenkrantz King Nussbaum 36 2
New Millennium Group - New Millennium Advisors 20 2
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 437 2
PMI - Philip Morris International - ФМИ - Филип Моррис Интернэшнл 15 2
Ford 399 2
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 121 2
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 512 2
Warner 554 1
NextCard 5 1
Резонанс НПП 1 1
McMillan Financial 31 1
Венец АКБ 19 1
Donaldson, Lufkin & Jenrette (DLJ) 8 1
Monex Group 5 1
Ashford.com Inc 1 1
101Hotels.com 3 1
Morgan Stanley Dean Witter & Co 6 1
County of Riverside 1 1
HalkBank 1 1
Fidelity Investments - FMR - Fidelity Management & Research - Fidelity Institutional Asset Management 23 1
Rakuten Shopping - Buy.com 81 1
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 11 7
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1067 5
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 171 3
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 219 2
Верховный суд Российской Федерации 707 2
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 100 2
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 305 1
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 56 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 335 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2622 29
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ 969 10
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 10172 9
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PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 1406 6
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ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 979 5
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ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 912 3
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M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 238 3
Федеральный закон 248-ФЗ - О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации 220 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивные мероприятия - Sport 2376 2
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 360 2
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Кредитование - Сrediting - Заём 1695 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 1123 2
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Йена - денежная единица Японии 495 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 10 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1408 2
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Gross profit - Валовая прибыль - разница между выручкой и себестоимостью сбытой продукции или услуги 0 1
CNET Networks - CNET News 1604 20
AT&T - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 534 17
Mercury Center 309 5
AT&T - WarnerMedia - AOL Time Warner 470 4
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1159 4
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5792 4
AT&T - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc. и Time Inc 601 2
InterNetNews - InternetNews.com 146 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10516 1
Times 659 1
Forbes - Форбс 652 1
Millennial Media 2 1
NewsFactor 107 1
Bloomberg Businessweek 78 1
Internet.com 113 1
Newsbytes News Network 379 1
Bloomberg 1116 1
Telegraph 174 1
SiliconValley.com - SV.com 111 1
Silicon.com 364 1
FT - Financial Times 1073 1
AT&T - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 596 1
ZDnet 598 1
Internet Stock Report 992 19
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 391 11
S&P 500 101 11
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 241 2
Nasdaq Philadelphia semiconductor 39 2
IDC - International Data Corporation 4775 1
Juniper Research 510 1
Gartner - Гартнер 3316 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 1008 1
Piper Jaffray 101 1
Bear Stearns 79 1
Gartner Magic Quadrant Data Center 4 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 451 1
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 12 1
Qatar University 1 1
МГТУ - Мурманский государственный технический университет - МАУ ФГАОУ ВО - Мурманский морской рыбопромышленный колледж имени И.И. Месяцева 10 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 10 4
День молодёжи - 27 июня 5 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2023 годы.
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