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Индексная книга (каталог) CNews*
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США Колорадо Денвер

США - Колорадо - Денвер

СОБЫТИЯ


15.07.2026 Исследователи Сбербанка и ПФК ЦСКА обучили ИИ отслеживать действия футболиста в течение всего матча по видео всего с одной камеры 1
05.06.2023 Государственные сайты США годами бесплатно рекламируют услуги хакеров 1
10.04.2023 Google научился следить за выключенными Android-смартфонами. Даже если их сбросить к заводским настройкам 1
06.12.2022 В США спецназ по наводке iPhone взял штурмом дом старушки в поисках грузовика с оружием 1
15.12.2021 США в строжайшей тайне разработали систему онлайн-голосования, которая обернулась пшиком 1
19.08.2021 ИТ-подрядчик ЦРУ и АНБ спешно скупает золото в ожидании «черного лебедя» 1
14.12.2020 Oracle бежит из Кремниевой долины. Эксперты: Вау, как бизнес из штата повалил! 2
03.12.2020 HPE бежит из Кремниевой долины 1
14.09.2020 ИТ-гиганты придумали, как уменьшить зарплаты сотрудникам 1
21.08.2020 Trend Micro представила решение для защиты частных сетей 5G и граничных вычислений 1
29.11.2019 РСК обновила линейку решений RSC Tornado для ресурсоемких научных и прикладных задач 1
20.11.2019 HPE и Cray представили решения для HPC и ИИ 1
18.02.2019 Заклятый «враг» SAP и Oracle покидает Россию 1
07.05.2018 Стая дронов напала на агентов ФБР, освобождающих заложников 1
19.02.2018 Пользователь потребовал от Microsoft $600 млн за ущерб от Windows 10 1
28.11.2017 Что такое 3РМ, или Как сэкономить на поддержке SAP и Oracle 1
05.09.2017 «Астерос» выходит на рынок крупноформатных экранов 1
04.09.2017 Новому игроку на российском рынке сетевых решений предрекают большое будущее 1
27.02.2017 Microsoft создала приложение для ввода текста глазами. Видео 1
16.03.2015 Платформа для медиабизнеса Traqli привлекла $300 тыс. инвестиций 1
13.03.2014 Бизнес-аналитика приносит авиаперевозчикам прибыль 1
19.02.2014 Создана технология «бесконечной» детализации лазерной съемки 1
22.11.2013 Решение RSC PetaStream установило мировой рекорд вычислительной плотности в 1 PFLOPS на стойку 1
26.02.2013 «Облачный» сервис Microsoft сэкономил врачам тысячи долларов 1
28.11.2012 Fujifilm представила решение для создания региональных систем архивирования медицинских изображений 1
30.03.2012 ИТ в здравоохранении: старт состоялся? 1
05.12.2011 ИТ в медицине: единая система на всю Россию 2
30.08.2011 Чем будут питаться первые марсиане-колонисты? 1
25.08.2011 Злость развивает творческие способности 1
14.04.2011 Компания UnXis приобрела Unix-бизнес у SCO Group 1
14.02.2011 Первый модуль космического корабля Orion везут на испытания 1
14.12.2010 Cisco завершила приобретение поставщика ПО для управления сетями LineSider 1
11.08.2010 Фемтосети "взламывают" российский телеком 1
06.04.2010 Началась сборка АМС Juno 1
24.07.2009 «Первый канал» разместился в московском ЦОД «Синтерры» 1
14.01.2009 «МегаФон» назначил директора по слияниям и поглощениям 1
03.12.2008 Детский госпиталь стал жертвой инсайдера: кража кредитных данных 1
25.07.2008 Первые успехи российского нанотеха обсудили на саммите в Денвере 1
25.07.2008 Леонид Меламед выступил с презентацией ГК «Роснанотех» на саммите в Денвере 1
18.07.2008 Начался визит высокопоставленной делегации ГК «Роснанотех» в США 1

Публикаций - 122, упоминаний - 127

США и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 13
AT&T Inc 1725 10
Lumen Technologies - CenturyLink - Qwest Communications 326 6
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 5
Cisco Systems 5372 5
Intel Corporation 12811 5
IBM - International Business Machines Corp 9699 5
Oracle Corporation 7074 5
Robertson&Blums - Робертсон и Блумс Корпорейшн - Робертсон и Блумс Корпорейшн-Раша 58 4
Broadcom - VMware 2610 4
SAP SE 5601 4
HPE - Hewlett Packard Enterprise 732 4
Apple Inc 13154 4
Deutsche Telekom 954 4
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 4
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 3
Palantir Technologies 31 3
Zayo Group - 360networks 29 3
X Corp - Twitter 2938 3
Meta Platforms - Facebook 4621 3
Dell Technologies - Dell Computer 2219 3
Sony 6739 3
HP - Hewlett-Packard 3662 3
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 3
Fujifilm - Fuji Photo Film 350 3
Google LLC 12688 3
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 358 2
Westinghouse Electric 39 2
Lumen Technologies - CenturyLink - Level 3 Communications - Global Crossing - Global Crossing North America - Global Crossing Europe - South American Crossing - Atlantic Crossing - Pacific Crossing - Asia Global Crossing - East Asia Crossing 194 2
AT&T Broadband - Tele-Communications - TCI 88 2
Lumen Technologies - CenturyLink - Level 3 Communications 92 2
Marvell Technology Group - Marvell Semiconductor 65 2
Siemens AG - Siemens Group 2673 2
Fujifilm - Фуджифильм-РО 15 2
Aerie Networks - Metricom 15 2
Samsung Electronics 11064 2
Dell EMC 5180 2
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 2
Huawei 4676 2
HP Inc. 5883 2
Lockheed Martin 777 4
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 3
Enron - Enrongate 122 2
Morgan Stanley - E*Trade Group - E*Trade Securities - E*Trade Bank - E*Trade Asset Management - E*Trade International Capital 113 2
Charles Schwab 89 2
Malin Space Science Systems 9 2
Lockheed Martin Space - Lockheed Martin Commercial Space Systems - Локхид Мартин Коммершл Спэйс Системз 37 2
BNSF Railway 6 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 2
Tesla Motors 461 2
Boeing 1031 2
Block - Square 203 2
Т-Банк - Т-Технологии - Тинькофф ГК - ТКС Холдинг - TCS Group Holding 172 2
United Airlines - авиакомпания 95 1
Hertz Corporation 17 1
Инвестконсалтинг ООО 3 1
Трансаэро - авиакомпания 59 1
Национальное телемедицинское агентство НПО 14 1
CMWP - Commonwealth Partnership - Комонвелс партнершип - Cushman & Wakefield 11 1
Hyatt Hotels and Resorts - Hyatt Regency - Хаятт Ридженси 24 1
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners - Lehman Brothers Securities 245 1
FedEx - Federal Express - Федерал Экспресс 93 1
FedEx Kinko 1 1
Delta Air Lines - авиакомпания 90 1
Ростех - ОДК УМПО - Мотор УМПО НПП - Уфимское моторостроительное производственное объединение 19 1
NASA Lyndon B. Johnson Space Center - Космический центр имени Линдона Джонсона 72 1
NGI Fund 36 1
Black & Decker 18 1
Ростех - ОАК - КнААЗ - Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю.А. Гагарина - Комсомольское-на-Амуре авиационное производственное объединение имени Ю.А. Гагарина, КнААПО 26 1
Atberg Investments Limited - Атберг Инвестментс Лимитед 3 1
Michoud Assembly Facility 3 1
Expedia - Orbitz 28 1
Текно-Медикал - ТехноМедикал 3 1
First National Holdings 40 1
Доктор на работе 17 1
NBC Universal Media - USA Network - Ticketmaster - Ticketmaster Entertainment - Ticketmaster Online-CitySearch - TicketWeb 49 1
Alitalia - Società Aerea Italiana - Алиталия 14 1
Русаэро 4 1
Avantix - Авантикс - Бюро Путешествий 15 1
Republic Airways Holdings - Frontier Airlines 4 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 6
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 4
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 4
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 3
Судебная власть - Judicial power 2500 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 3
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 3
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 3
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 3
Федеральное правительство Германии - Бундесвер - Bundeswehr - Germany Federal Ministry of Defence - Вооружённые силы Федеративной Республики Германия - Правоохранительные органы Германии 58 2
Минздравсоцразвития РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 63 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 2
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 2
Федеральное правительство Германии - Министерство иностранных дел Германии - МИД Германии - Auswärtiges Amt 9 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 2
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 459 2
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 343 2
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 2
Федеральное правительство Германии - Bundesregierung 127 2
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 192 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command - USSpaceCom - United States Space Force - Космические силы США - MILSATCOM - Military Satellite Communications Directorate - NSSO - National Security Space Organization 115 1
Губернатор Калифорнии - органы государственной власти штата Калифорнии США 62 1
U.S. Department of Energy - NREL - National Renewable Energy Laboratory - Национальная лаборатория по изучению возобновляемой энергии 11 1
NORAD - North American Aerospace Defense Command - North American Air Defense Command - Североамериканское Командование Аэрокосмической Обороны - Объединенное командование воздушно-космической обороны Северной Америки (североамериканского континента) 20 1
Национальный банк Украины - НБУ 27 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 1
Мосгордума - Московская городская Дума 148 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 393 1
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 259 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 1
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 162 1
ACLU - The American Civil Liberties Union - Американский союз гражданских свобод 53 1
JCI - Joint Commission International - Международная Молодёжная Палата 1 1
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 84 1
SMPTE - Society of Motion Picture and Television Engineers - Общество инженеров кино и телевидения, OИКиТ 25 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
Демократическая политическая партия США 122 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 17
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 14
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 13
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 9
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 9
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 9
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 9
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 8
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 8
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 8
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 8
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 8
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 8
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 7
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 7
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 7
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 7
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9302 7
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 6
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1841 6
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 6
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14267 6
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7598 6
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 5
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 5
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5500 5
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 5
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 5
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 5
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 5
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 5
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 5
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4472 5
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6216 4
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 4
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6470 4
Oracle JD Edwards EnterpriseOne - JDE - JD Edwards - J.D. Edwards World Solution Company - Premisys 251 8
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 5
Apple iPad 4011 5
Apple iOS 8583 5
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 5
Microsoft Windows 16882 5
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 4
Apple iPhone 6 4861 4
РСК Торнадо - RSC Tornado 144 3
Microsoft Windows 2000 8678 3
NASA MRO - NASA Mars Reconnaissance Orbiter - NASA HiRISE - NASA High Resolution Imaging Science Experiment - NASA MARCI - Mars Color Imager - Mars Climate Orbiter Color - Mars Climate Sounder 120 3
Fujifilm - Synapse PACS - Synapse Mobility 5 3
Google Android 15243 3
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 3
HPE ProLiant 409 3
Nvidia SLI 164 2
NASA MGS - NASA Mars Global Surveyor 72 2
HP Tru64 UNIX - Digital UNIX - DEC OSF/1 AXP - 64-разрядная операционная система для процессоров Alpha 95 2
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 2
РСК ГК - РСК экзастрим 40 2
PSC - Pittsburgh Supercomputing Center - Terascale Computing System 6 2
Aerie Networks - Metricom - Ricochet 17 2
Linux OS 11533 2
Microsoft Windows 7 2007 2
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 2
Oracle Java - язык программирования 3469 2
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 454 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 2
Apple Find my iPhone 26 2
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 2
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 2
Google Maps - Карты Google - GMaps 708 2
Intel Itanium 649 2
Intel SSD 32 2
Google Street View 105 2
Intel DAOS - Intel Distributed Asynchronous Object Storage - Распределенная объектная система хранения с открытым кодом 9 1
OpenCV - библиотека алгоритмов компьютерного зрения 36 1
U.S. Department of Energy - ORNL Frontier - суперкомпьютер 89 1
Microsoft Outlook.com - Microsoft Outlook Web App - Microsoft Outlook Web Access - Microsoft Windows Live Hotmail - MSN Hotmail 425 1
HPE Performance Cluster Management - HPCM 1 1
Меламед Александр 95 3
Меламед Леонид 150 3
Biden Joseph - Байден Джозеф - Biden Joe - Байден Джо 175 2
Абдуллин Алик 6 2
Зенкин Денис 263 2
Переверзев Михаил 19 2
Дубинин Вадим 27 2
Abbott Greg - Эбботт Грег 4 2
Kramer David - Кремер Дэвид 3 2
Bamburak Michael - Бамбурак Майкл 2 2
Kurzweil Ray - Курцвейл Рэй 8 2
Johnson Ruby - Джонсон Руби 2 2
Nacchio Joseph - Накчио Джозеф 17 2
Houston Drew - Хьюстон Дрю 7 2
Lonsdale Joe - Лонсдейл Джо 4 2
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 2
Рудычева Наталья 95 1
Суслов Константин 23 1
Шмелев Алексей 24 1
Есаулов Алексей 3 1
Чапко Алексей 1 1
Карп Александр 2 1
Котов Александр 10 1
Степанов Антон 71 1
Кадников Вячеслав 20 1
Куприянов Илья 3 1
Абрамов Виктор 12 1
Гусельников Андрей 15 1
Щемелев Роман 21 1
Шевченко Григорий 18 1
Разумов Илья 13 1
Тимошкин Андрей 8 1
Басин Павел 11 1
Саломатин Алексей 8 1
Ковязин Андрей 2 1
Carlson Andy - Карлсон Энди 1 1
Кряжев Григорий 5 1
Борейко Андрей 2 1
Залесский Сергей 3 1
Рябко Сергей 7 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 77
США - Колорадо 385 37
Россия - РФ - Российская федерация 166167 26
США - Нью-Йорк 3180 20
США - Колумбия - Вашингтон 1487 17
США - Калифорния 4829 12
Европа 24964 11
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1461 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 10
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 9
Канада 5081 8
Германия - Федеративная Республика 13221 6
США - Техас 1048 6
США - Иллинойс - Чикаго 440 6
США - Калифорния - Лос-Анджелес 818 6
США - Калифорния - Сан-Диего 370 6
Земля - планета Солнечной системы 10865 5
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 5
США - Массачусетс - Бостон 384 5
США - Калифорния - Пало-Альто - Palo Alto 168 4
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1317 4
США - Юта - Солт-Лейк-Сити 80 4
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 4
Казахстан - Республика 6048 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 4
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 805 4
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1377 4
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1093 4
Великобритания - Лондон 2432 4
США - Флорида 786 4
США - Мичиган 274 3
США - Техас - Хьюстон 260 3
США - Вашингтон штат 128 3
Япония 13807 3
Израиль 2856 3
США - Вашингтон - Сиэтл 407 3
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Хосе 415 3
США - Торонто 273 3
США - Техас - Даллас 185 3
США - Флорида - Орландо 129 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 17
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 14
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 11
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 8
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 8
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 6
Нанотехнология - Nanotechnology - междисциплинарная наука - область фундаментальной и прикладной науки и техники 874 6
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 6
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 6
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 6
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 6
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 6
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 5
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 5
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 5
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 5
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4992 5
ВИЭ - Возобновляемые источники энергии - Возобновляемая (регенеративная) энергия - Renewable Energy - Альтернативная энергетика и экология - Низкоуглеродная энергетика - Чистая энергетика 50 4
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 4
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1710 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 4
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 4
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 4
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 4
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 4
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1712 4
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 3
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 3
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 3
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3029 3
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 2024 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 3
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 3
Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие - авиаперевозчики 996 3
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2391 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 3
ММБ - малый бизнес и микробизнес 1128 2
NASA SpaceFlight - SpaceFlightNow 317 4
Bloomberg 1627 4
AP - Associated Press 2007 4
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 3
The Washington Post 350 3
Ars Technica 450 3
Der Spiegel - SPON - Spiegel Online 160 2
USA Today 153 2
CNET Networks - CNET News 1643 2
The Verge - Издание 619 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 2
CNBC - Consumer News and Business Channel 242 2
The Information 83 2
Inquirer 463 2
InformationWeek 241 1
DailyTech 96 1
Total Telecom 613 1
Newsbytes News Network 379 1
CNews RND - R&D.CNews 2274 1
Liberty Media 71 1
EurekAlert 291 1
Upside Today 59 1
New York Post 53 1
Psychological Science 8 1
EWDN - East-West Digital News 8 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) - SecurityFocus 65 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 1
TAdviser - Центр выбора технологий 468 1
The Register - The Register Hardware 1784 1
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 1
Известия ИД 770 1
Nature 832 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 3
Fortune Global 100 142 2
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 2
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 2
IDC - International Data Corporation 4975 2
Gartner - Гартнер 3658 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 2
Constellation Research 5 1
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 1
Thomson Financial - Thomson First Call 386 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 1
CIBC World Markets 41 1
Juniper Research 131 1
Forrester Research 834 1
Microsoft Research 144 1
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 90 1
S&P Global Inc - S&P Global Market Intelligence - McGraw Hill Financial - McGraw–Hill Companies 19 1
CSU - Colorado State University - Университет штата Колорадо - Колорадский университет 126 4
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 262 3
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 254 2
LASL - Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 186 2
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 259 2
University of Pittsburgh - Питтсбургский университет - Университет Питтсбурга 37 2
Минздрав РФ - ЦНИИОИЗ ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации 54 2
U.S. Federal government - NNI - National Nanotechnology Initiative - Национальная инициатива в области нанотехнологий в США 9 2
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 284 2
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 137 1
UC San Francisco, UCSF - University of California San Francisco - Калифорнийский университет Сан-Франциско 13 1
UC San Diego - UCSD - University California San Diego - Калифорнийский университет в Сан-Диего 82 1
University of Pennsylvania - Pennsylvania State University - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет - Университет штата Пенсильвания 170 1
FAS - Federation of American Scientists - Федерация американских ученых 59 1
Yale University - Йельский университет - Университет Йеля 132 1
USC - University of Southern California - Университет Южной Калифорнии 70 1
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 1
РАМН Гематологический научный центр - НМИЦ гематологии Минздрава России ФГБУ - Институт переливания крови 30 1
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 220 1
UB - University of Buckingham - Букингемский университет 5 1
IAA - Institute of Astrophysics of Andalusia - Институт астрофизики Андалусии - Sierra Nevada Observatory - Обсерватория Сьерра-Невада 4 1
UT Dallas - UTD - University of Texas at Dallas - Техасский университет в Далласе - UT Southwestern, UTSW - University of Texas Southwestern Medical Center - Юго-западный медицинский центр Техасского университета 13 1
InterSystems University Outreach - InterSystems Campus - InterSystems Student Programming Competition 2 1
UW–Milwaukee, UWM - University of Wisconsin–Milwaukee - Университет Висконсин–Милуоки 24 1
USU, Utah State - Utah State University - Университет Юты - Университет штата Юта 63 1
Universität Wien - University of Vienna - Венский университет 27 1
UO - University of Oregon - Орегонский университет - Университета штата Орегон 69 1
Oklahoma State University - University of Oklahoma - Оклахомский университет - Университет штата Оклахома 8 1
Smithsonian Institution - Смитсоновский институт 26 1
Jackson State University - Государственный университет Джексона - Университет штата Джексон 1 1
Lehigh University - Лихайский университет 4 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 1
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 1
University of Virginia - Виргинский университет 33 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 1
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 133 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 232 2
Единый день голосования 143 1
Астрономия - Космос - День космонавтики - 12 апреля 114 1
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ALPS SHOW 1 1
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 1
Black Hat - Конференция 120 1
Oracle OpenWorld 65 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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