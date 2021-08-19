Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
США
Колорадо
Денвер
Публикаций - 44, упоминаний - 47
США упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 2498 3
|Gartner 2806 2
|Forrester Research 601 1
|Microsoft Research 104 1
|Constellation Research 5 1
|IHS iSuppli 385 1
|NIST - The National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартов и технологий США 160 1
|ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 37 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2002 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 996617, в очереди разбора - 899181.
Создано именных указателей - 47370.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 996617, в очереди разбора - 899181.
Создано именных указателей - 47370.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru