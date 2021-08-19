Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 47370
ИКТ 4583
Организации 3124
Ведомства 1101
Ассоциации 327
Технологии 2048
Системы 10841
Персоны 15531
Местоположение 986
Статьи 672
Пресса 459
ИАА 393
НИИ, ВУЗы и Библиотеки 632
Мероприятия 556

США
Колорадо
Денвер

США - Колорадо - Денвер


19.08.2021 ИТ-подрядчик ЦРУ и АНБ спешно скупает золото в ожидании «черного лебедя» 1
14.12.2020 Oracle бежит из Кремниевой долины. Эксперты: Вау, как бизнес из штата повалил! 2
03.12.2020 HPE бежит из Кремниевой долины 1
14.09.2020 ИТ-гиганты придумали, как уменьшить зарплаты сотрудникам 1
21.08.2020 Trend Micro представила решение для защиты частных сетей 5G и граничных вычислений 1
29.11.2019 РСК обновила линейку решений RSC Tornado для ресурсоемких научных и прикладных задач 1
20.11.2019 HPE и Cray представили решения для HPC и ИИ 1
18.02.2019 Заклятый «враг» SAP и Oracle покидает Россию 1
07.05.2018 Стая дронов напала на агентов ФБР, освобождающих заложников 1
28.11.2017 Что такое 3РМ, или Как сэкономить на поддержке SAP и Oracle 1
05.09.2017 «Астерос» выходит на рынок крупноформатных экранов 1
04.09.2017 Новому игроку на российском рынке сетевых решений предрекают большое будущее 1
27.02.2017 Microsoft создала приложение для ввода текста глазами. Видео 1
16.03.2015 Платформа для медиабизнеса Traqli привлекла $300 тыс. инвестиций 1
13.03.2014 Бизнес-аналитика приносит авиаперевозчикам прибыль 1
19.02.2014 Создана технология «бесконечной» детализации лазерной съемки 1
22.11.2013 Решение RSC PetaStream установило мировой рекорд вычислительной плотности в 1 PFLOPS на стойку 1
26.02.2013 «Облачный» сервис Microsoft сэкономил врачам тысячи долларов 1
28.11.2012 Fujifilm представила решение для создания региональных систем архивирования медицинских изображений 1
30.03.2012 ИТ в здравоохранении: старт состоялся? 1
05.12.2011 ИТ в медицине: единая система на всю Россию 2
14.12.2010 Cisco завершила приобретение поставщика ПО для управления сетями LineSider 1
11.08.2010 Фемтосети "взламывают" российский телеком 1
24.07.2009 «Первый канал» разместился в московском ЦОД «Синтерры» 1
14.02.2008 Объявлено дополнение к Legends of Norrath: Inquisitor 1
18.12.2007 Огайо: обнаружена критическая уязвимость систем голосования 1
24.09.2007 HP приобрела производителя широкоформатных струйных принтеров 1
11.09.2007 Любой «проекционник» сможет показывать 3D 1
25.07.2007 Windows 7: следующая версия ОС выйдет через три года 1
12.07.2007 «Баско» внедряет видеотелефонию 1
24.04.2007 Реклама Pepsi опробует Bluetooth 1
18.04.2007 США: налоговые БД – под угрозой 1
15.08.2006 США начали выпуск уязвимых электронных паспортов 1
04.07.2006 Cisco продемострировал примеры внедрения новой технологии широкополосного доступа 1
25.05.2005 Счастье интернет-бронирования не торопится в Россию 1
28.12.2004 Человека можно перепрограммировать на бессмертие? 1
31.08.2004 Nortel поставит оборудование для сетей T-Mobile USA 1
10.04.2003 Новый снимок песчаных дюн на Марсе 1
18.02.2003 "ТерраЛинк" подводит итоги года 1
20.05.2002 Корпорация J.D. Edwards объявила о начале проведения широкомасштабных проектов внедрения CRM-решений 1

Публикаций - 44, упоминаний - 47

США упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 16716 7
VMware 1907 4
HPE - Hewlett Packard Enterprise 438 4
Oracle Corporation 4687 4
Cisco Systems 3114 4
SAP SE 3975 3
Twitter 2208 3
Meta - Facebook 3966 3
Fujifilm 201 3
Huawei 2983 2
IBM 6045 2
Spinnaker Support - Спинекер Сапорт - Спиннэкерсаппорт раша 5 2
HP Inc. 4300 2
Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 441 2
Amadeus IT Group 71 2
Intel Corporation 7373 2
S-Terra CSP - С-Терра СиЭсПи 48 1
Linksys 87 1
Sprint Corporation 316 1
Lenovo Data Center Group - Lenovo DCG 58 1
IBM EMEA - IBM Россия - ИБМ Восточная Европа/Азия - IBM East Europe/Asia 76 1
NEC 1041 1
Lenovo Motorola 2208 1
Oracle Siebel 257 1
TI - Texas Instruments Incorporated 462 1
Lufthansa Systems 20 1
InterSystems - ИнтерСистемз 107 1
InfoWatch - Инфовотч 805 1
Barco 28 1
Синтерра Медиа - Телеком-центр 96 1
Nokia Alcatel-Lucent Enterprise 602 1
Синтерра - Synterra 732 1
Energy Consulting - Энерджи Консалтинг 64 1
Открытые технологии 399 1
JDA Software Group 25 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7385 1
SEC Consult Services 1081 1
Rimini Street 38 1
Trend Micro 510 1
Cray 75 1
Square 40 2
Аэрофлот 561 2
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 216 1
Cushman & Wakefield 5 1
Трансаэро - авиакомпания 51 1
Инвестконсалтинг ООО 3 1
Останкино ТТЦ - Телевизионный технический центр 38 1
SoftBank Group 134 1
Expedia Group 69 1
Assist - Ассист 144 1
ГСС - Гражданские самолеты Сухого 50 1
Tesla Motors 243 1
ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 93 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 558 1
PepsiCo - Пепсико 114 1
Иркут НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация 58 1
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 48 1
Татнефть 160 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 816 3
ФБР США - Федеральное бюро расследований - FBI - Federal Bureau of Investigation 662 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1875 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 2056 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1369 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1194 1
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 511 1
Госдепартамент США - Государственный департамент - United States Department of State 240 1
ЦРУ США - Центральное разведывательное управление - CIA - Central Intelligence Agency 201 1
АНБ - Агентство национальной безопасности - NSA - the National Security Agency National Security 313 1
Securities and Exchange Commission - SEC - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 375 1
IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США 50 1
JCI - Joint Commission International - Международная Молодёжная Палата 1 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 11412 5
PACS - Picture Archiving and Communication System - Системы передачи и архивации DICOM изображений 45 3
HL7 - Health Level 7 - Стандарт обмена, управления и интеграции электронной медицинской информации - FHIR - Fast Healthcare Interoperability Resources 53 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3599 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2289 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 8861 3
BIOS - Basic input-output system - Базовая система ввода-вывода 430 2
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 262 2
Удаленная работа сотрудников (удаленка) - Мониторинг удаленно работающего персонала 112 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 5281 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1784 2
QoS - Quality of service - Качество обслуживания 430 2
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1249 2
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 586 2
2D - 2-Dimensional 334 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 2212 2
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 367 2
IPv6 - Internet Protocol version 6 280 2
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 2373 2
HPC - High Performance Computing - Суперкомпьютер 309 2
InfiniBand - IB - Высокоскоростная коммутируемая компьютерная сеть 178 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1318 2
DICOM - Digital Imaging and Communications in Medicine - Медицинский отраслевой стандарт создания, хранения, передачи и визуализации цифровых медицинских изображений и документов 37 2
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 838 2
EHR - Electronic Health Record - ЭМК - Электронная медицинская карта - ИЭМК - Интегрированная электронная медицинская карта 55 1
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 499 1
PoE - Power over Ethernet 326 1
3G - Стандарт мобильной связи 4540 1
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель 719 1
WPC - Wireless Power Consortium - стандарт технологии беспроводной передачи энергии до 40 мм 20 1
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing 567 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 813 1
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 578 1
EDSFF - Enterprise & Datacenter SSD Storage Form Factor - форм-фактор 6 1
ECC - Error-correcting code memory - Тип компьютерной памяти 152 1
НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 150 1
QAM - Quadrature Amplitude Modulation - механизм квадратурной модуляции сигнала 27 1
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 550 1
DOCSIS - Data Over Cable Service Interface Specifications - Стандарты передачи данных по сетям кабельного телевидения по коаксиальному (телевизионному) кабелю 64 1
Control Plane - уровень протоколов, контролирующих состояние сети и заполняющих таблицы пересылок 11 1
Apple iPad 3264 4
Apple iOS 5768 4
Apple iPhone - серия смартфонов 5363 3
РСК Торнадо - RSC Tornado AFS 34 2
Google Android 10788 2
Dropbox - Файловый хостинг 390 2
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 852 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 1
C++ - Язык программирования 354 1
Microsoft Exchange 845 1
Apple - App Store 2214 1
HPE Aruba Instant On 17 1
Galileo - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 179 1
Oracle Hyperion 113 1
HPE Aruba ClearPass Policy Manager - Управление политиками для мобильных устройств и интернета вещей 6 1
Microsoft Office 365 769 1
Microsoft Skype 1747 1
Microsoft Windows 7 1666 1
РСК БазИС - интегрированный программный стек 17 1
Intel SSD 23 1
КМИС - Комплексные медицинские информационные системы 42 1
Intel Xeon Phi 31 1
МРТ - Магнитно-резонансная томография 18 1
Intel DAOS - Intel Distributed Asynchronous Object Storage - Распределенная объектная система хранения с открытым кодом 7 1
Intel Optane DC Persistent Memory Module - Intel PMEM 16 1
OpenCV - библиотека алгоритмов компьютерного зрения 20 1
РСК Торнадо - RSC Tornado AP - Сверхмощный вычислительный узел 1 1
РСК Торнадо - RSC Tornado HS - гиперконвергентная система хранения данных 2 1
HPE HPCM - HPE Performance Cluster Management 1 1
Trend Micro Mobile Network Security 1 1
Lufthansa Systems Sirax AirFinance 5 1
Agfa Healthcare Enterprise Imaging 21 1
HPE ProLiant DL - Серия серверов 20 1
Google YouTube - Видеохостинг 2054 1
Microsoft Azure 1174 1
AMD EPYC - Серия микропроцессоров 89 1
Intel Optane DC DIMM - Энергонезависимая память 24 1
HPE GreenLake 42 1
Intel Xeon Platinum - Серия процессоров 31 1
Cray Shasta - Суперкомпьютерная платформа 8 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 90 2
Абдуллин Алик 5 2
Шмелев Алексей 20 1
Лебедев Георгий 44 1
Натензон Михаил 13 1
Юсупов Ренат 108 1
Thiel Peter - Тиль Питер 28 1
Turner Kevin - Тернер Кевин 31 1
Рудычева Наталья 83 1
Суслов Константин 19 1
Савельев Михаил 37 1
Есаулов Алексей 2 1
Чапко Алексей 1 1
Карп Александр 2 1
Котов Александр 7 1
Степанов Антон 57 1
Зенкин Денис 239 1
Зайцев Михаил 147 1
Гайдуков Алексей 24 1
Захаров Павел 56 1
Симаков Олег 106 1
Зингерман Борис 35 1
Богданов Кирилл 91 1
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 342 1
Whitman Meg - Уитман Мэг 104 1
McDermott William R. "Bill" - Билл МакДермотт 45 1
Oster Jack - Остер Джек 2 1
Ungaro Peter - Унгаро Питер 6 1
Mazel Joe - Мэйзл Джо 1 1
Миронов Сергей 57 1
Hurd Mark - Херд Марк 95 1
Larry Ellison - Lawrence Joseph Ellison - Ларри Эллисон - Лоуренс Джозеф Эллисон 212 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 22228 24
США - Колорадо 153 12
Россия - Российская федерация - РФ 72660 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 23421 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 10759 4
США - Калифорния - Кремниевая долина 503 4
США - Калифорния 1741 4
Европа 5594 3
США - Калифорния - Пало-Альто - Palo Alto 98 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 8648 3
США - Техас 445 3
США - Нью-Йорк 1748 3
США - Калифорния - Сан-Франциско 998 3
США - Колумбия - Вашингтон 621 3
США - Флорида 328 2
США - Массачусетс 254 2
США - Техас - Остин 85 2
Казахстан - Республика 3568 2
США - Лос-Анджелес 465 2
Россия - УФО - Свердловская область 959 2
США - Калифорния - Сан-Хосе 214 2
Индия - Махараштра - Мумбаи 63 2
Великобритания - Лондон 1350 2
Израиль - Тель-Авив 71 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 6573 2
США - Флорида - Орландо 76 2
Австралия - Австралийский Союз 1678 2
Россия - ЦФО - Белгородская область 434 1
Россия - ЦФО - Ивановская область 318 1
Бельгия - Королевство 600 1
Китай - Гонконг - Специальный административный район 857 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 720 1
Япония - Токио 560 1
Таиланд - Королевство 509 1
Австрия - Австрийская Республика 752 1
Казахстан - Алматы 393 1
США - Техас - Хьюстон 70 1
США - Джорджия - Атланта 98 1
Словакия - Словацкая Республика 286 1
США - Огайо 124 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1231 3
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4710 3
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1080 2
ЛПУ - Лечебно-профилактическое учреждение 31 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1327 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 1148 1
FAQ - Frequently Asked Question - Часто задаваемые вопросы 62 1
KPI - Key Performance Indicators - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 111 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 347 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 692 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 347 1
ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 157 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1906 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2519 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 253 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 365 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 596 1
Bloomberg 817 3
The Verge - Издание 448 2
The Information 39 2
TAdviser - Центр выбора технологий 220 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 301 1
CNBC - Consumer News and Business Channel 121 1
Коммерсантъ - Издательский дом 679 1
Ars Technica 292 1
The Inquirer 188 1
Associated Press 995 1
DailyTech 95 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2498 3
Gartner 2806 2
Forrester Research 601 1
Microsoft Research 104 1
Constellation Research 5 1
IHS iSuppli 385 1
NIST - The National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартов и технологий США 160 1
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 37 1
Black Hat - Конференция 65 1
Oracle OpenWorld 50 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2002 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 996617, в очереди разбора - 899181.
Создано именных указателей - 47370.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Лучшие электрические обогреватели для дома: хиты продаж 2021 года

Обзор Amazfit GTR 3 Pro: умные часы с GPS и AMOLED

Уязвимость дистанционного бизнеса: как защищают данные ноутбуки HP EliteBook

Показать еще

Наука

Почему отступают ледники: ответ нашли с помощью МРТ

Новая наноструктура — ключ к эре квантовой электроники

Найдено древнейшее средство невербального общения людей
Показать еще
Dell Technologies Forum 2021 Dell Technologies Forum 2021