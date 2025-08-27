Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 181671
ИКТ 14113
Организации 10976
Ведомства 1485
Ассоциации 1052
Технологии 3496
Системы 26085
Персоны 78119
География 2922
Статьи 1546
Пресса 1244
ИАА 714
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2705
Мероприятия 867

Котов Александр


УПОМИНАНИЯ


27.08.2025 Axoft защитил демозону с помощью Ideco NGFW 1
10.11.2022 Глава Минцифры Максут Шадаев на CNews FORUM: Наша задача— не дать дискредитировать меры поддержки ИТ-отрасли 1
23.10.2017 «Диджитал Дизайн» представила телеграм-бота для СДУ «Приоритет» 1
28.10.2014 Чиновники снимут с себя ответственность за безопасность гособлака 1
01.03.2012 МТК с помощью «ЦРТ Сервиса» создаст единую систему логистики и сервиса магазинов потребительской кооперации России 1
05.12.2011 ИТ в медицине: единая система на всю Россию 1
15.11.2011 ИТ-директор Минздрава расскажет об информатизации медучреждений. Примите участие в дискуссии 1
14.11.2011 «ЦРТ Сервис» будет устанавливать POS-системы клиентам компании «Лантер» 1
25.10.2011 «ЦРТ Сервис» обеспечит работу почтоматов Logibox по всей России 1
28.04.2008 «Высокие технологии XXI века»: оценка состояния космической отрасли России 1

Публикаций - 10, упоминаний - 10

Котов Александр и организации, системы, технологии, персоны:

ЦРТ Сервис - Централизованный региональный технический сервис 76 3
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 468 3
Huawei 4099 2
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 610 2
Открытые технологии 709 2
8686 2
БизнесИнформТехнологии 9 2
Fujifilm - Фуджифильм-РО 15 2
Docsvision - ДоксВижн 1023 1
Digital Design - Диджитал Дизайн 547 1
Ростелеком 10084 1
Oracle Corporation 6797 1
Broadcom - VMware 2435 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5117 1
Крок - Croc 1791 1
Восход ФГБУ НИИ 668 1
IBM - International Business Machines Corp 9503 1
InfoWatch - Инфовотч 1059 1
NVision Group - Энвижн Груп 679 1
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost - Аванпост 168 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Элвис-Плюс - Элвис+ 164 1
Fujifilm - Fuji Photo Film 334 1
Ланит - Лантер 36 1
Huawei Technologies 399 1
1С-Рарус 915 1
К-МИС - КМИС - Комплексные медицинские информационные системы 51 1
Мототелеком 7 1
Telegram Group 2368 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4319 1
Газинформсервис - ГИС 345 1
ММК Информсервис 53 1
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut - Беркут НПФ 188 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2206 1
Сбер - АБК - VSR - VS Robotics - Voice Systems Robotics 63 1
Intel Corporation 12409 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 596 1
Некст ЦТР - Центр технологий роботизации 39 1
IT Expert - ИТ Эксперт - Lasmera - Ласмера 66 1
Простой бизнес 22 1
Электрон НИПК - Научно-исследовательская производственная компания 2 1
Доктор на работе 16 2
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 460 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 323 1
Роскосмос - Техномаш НПО ФГУП имени С. А. Афанасьева 34 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 494 1
Лента - Сеть розничной торговли 2206 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2931 1
РЖД - Российские железные дороги 1962 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 534 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 667 1
Росатом - Атомэнергомаш - СвердНИИХиммаш 15 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7847 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 536 1
Текно-Медикал - ТехноМедикал 3 1
Национальное телемедицинское агентство НПО 14 1
Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино - технопарк 126 1
ЦКР - Центр корпоративных решений - 84 1
Logibox - Почтомат ЗАО - сеть автоматических станций (почтоматов) по приему и вручению отправлений 9 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1424 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12469 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3472 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3287 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3052 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4624 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3070 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1879 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 384 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1833 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3187 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2083 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6177 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5082 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4691 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3239 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1440 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 349 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 349 1
Минздравсоцразвития РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 63 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 165 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 358 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1464 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70264 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 30183 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14250 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13060 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9865 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16554 3
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8592 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22297 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31196 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54819 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13143 3
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6485 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11639 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2968 2
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2212 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21769 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14766 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7052 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5059 2
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2346 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12009 2
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2407 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3882 2
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1692 2
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13285 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9526 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12082 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14211 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21498 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16509 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32812 2
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2289 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12629 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14173 2
MedTech - МИС МО - Медицинские информационные системы медицинских организаций - Медицинские программно-аппаратные решения 353 2
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2246 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 2016 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1136 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8366 1
BIOS - Basic input-output system - БСВВ - Базовая система ввода-вывода 692 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5623 2
Digital Design СДУ Приоритет 6 1
Apple iOS 8094 1
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1288 1
Apple iPad 3896 1
ГАС Выборы - Государственная автоматизированная система 180 1
HPE ArcSight ESM SIEM - HPE ArcSight Enterprise Security Manager SIEM - HPE SIRM - HPE Security Intelligence and Risk Management 110 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2833 1
Ростелеком - НОП - Национальная облачная платформа - o7.com 78 1
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 187 1
Новые облачные технологии - МойОфис 837 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1173 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2101 1
НКТ - Р7-Офис 438 1
Microsoft Office 3876 1
Mango Cloud Systems - Mango Office 235 1
Системы распределенного реестра - Мастерчейн - Masterchain - Российская национальная блокчейн-сеть 43 1
Роскосмос - ОРКК - НИИ КП - НИИ космического приборостроения - Glospace 7 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2375 1
Apple iPhone 6 4863 1
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 183 1
Т1 НОТА МОДУС - Т1 CRM 70 1
ВТБ Онлайн - Интернет-банк ВТБ 214 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 413 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1915 1
Интерин - PROMIS МИС 5 1
ФНС РФ АИС Налог-3 - Автоматизированная информационная система Федеральной налоговой службы 90 1
Ростелеком - ПМТ - Медиалог МИС - MeDialog 27 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1106 1
Айсорс - Isource Inspector 23 1
Ideco NGFW 23 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1443 1
Лебедев Георгий 57 2
Переверзев Михаил 19 2
Дубинин Вадим 27 2
Шевченко Григорий 18 2
Юсупов Ренат 118 2
Саломатин Алексей 8 2
Казаров Вадим 2 2
Путин Владимир 3289 1
Зингерман Борис 38 1
Вихорев Сергей 15 1
Серова Елена 320 1
Куров Дмитрий 14 1
Басин Павел 11 1
Перфильев Андрей 3 1
Поляков Алексей 15 1
Степанов Антон 70 1
Борисов Андрей 11 1
Натензон Михаил 13 1
Зимин Иван 9 1
Александров Александр 84 1
Меденцев Константин 98 1
Теплицкий Дмитрий 76 1
Пустарнаков Роман 47 1
Харитонов Дмитрий 60 1
Свиридов Владимир 28 1
Слесаренко Марина 23 1
Солопов Вячеслав 37 1
Трофимов Дмитрий 41 1
Феоктистов Вадим 36 1
Абакумов Евгений 211 1
Чаркин Владимир 16 1
Богданов Андрей 43 1
Чурсин Дмитрий 72 1
Свинцов Андрей 47 1
Сергеев Сергей 158 1
Чаркин Евгений 302 1
Натрусов Артем 299 1
Бабкин Николай 24 1
Ильина Наталья 18 1
Верисов Михаил 25 1
Россия - РФ - Российская федерация 152419 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44847 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17769 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52925 2
Европа 24490 2
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1426 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18172 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3167 1
Россия - СФО - Новосибирск 4530 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14351 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2364 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3110 1
Канада 4949 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2607 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2109 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3175 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1009 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1304 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1275 1
Россия - УФО - Свердловская область 1653 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1076 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область 798 1
Россия - СКФО - Ставропольский край 948 1
Россия - СФО - Омская область 713 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 759 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 673 1
Россия - ЦФО - Ивановская область 538 1
США - Колорадо - Денвер 121 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1162 1
Кувейт 167 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1382 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5300 1
Германия - Федеративная Республика 12848 1
ДНР - Донецкая Народная Республика 194 1
Украина - Запорожская область 110 1
ЛНР - Луганская Народная Республика 168 1
Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 699 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50118 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14560 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30936 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25293 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53694 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7157 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9333 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4223 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5173 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19754 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6062 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10405 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6237 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7723 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8378 2
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2964 2
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1298 2
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 862 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2466 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5697 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1523 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10336 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3292 1
Импортозамещение - параллельный импорт 541 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5343 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4151 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1370 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 356 1
Глобализация - процесс всемирной экономической, политической, культурной и религиозной интеграции и унификации 392 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3239 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9638 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11477 1
Здравоохранение - Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 835 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3697 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4639 1
Аудит - аудиторский услуги 2924 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17006 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8818 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4231 1
Экономический эффект 1150 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11351 1
CNews RND - R&D.CNews 2274 1
IDC - International Data Corporation 4929 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3399 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8290 1
Gartner - Гартнер 3588 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 751 1
Минздрав РФ - ЦНИИОИЗ ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации 54 2
НМИЦ ФГАУ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко 32 1
РАН - Российская академия наук 1965 1
Роскосмос - ОРКК - НИИ КП - НИИ космического приборостроения - РНИИКП - Российский научно-исследовательским институт космического приборостроения 81 1
Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 67 1
МПГУ - Московский педагогический государственный университет 36 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 917 1
РАМН Гематологический научный центр - НМИЦ гематологии Минздрава России ФГБУ - Институт переливания крови 29 1
Синергия Университет - Московский финансово-промышленный университет НОЧУ ВО МФПУ 57 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2086 2
Высокие технологии XXI века 78 1
CNews AWARDS - награда 533 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1171 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1380232, в очереди разбора - 737856.
Создано именных указателей - 181671.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Обзор Acer Predator Helios 16: эффектный игровой ноутбук для виртуальных развлечений

Лучшие ноутбуки для учебы и игр стоимостью до 75 000 рублей: выбор ZOOM

Лучшие 55-дюймовые телевизоры с MiniLED в 2025 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — орнаментам на ней 2300 лет

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи

Крошечный метеорит поставил под сомнение хронологию происхождения целой Солнечной системы
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: