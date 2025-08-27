Axoft защитил демозону с помощью Ideco NGFW

Центр экспертизы и дистрибуции цифровых технологий Axoft завершил проект миграции собственной демозоны с решения Check Point на российский межсетевой экран Ideco NGFW. Внедрение продукта позволит повысить информационную безопасность демозоны компании, обеспечить соответствие требованиям регуляторов, оптимизировать сетевую инфраструктуру, в том числе снизить нагрузки на нее, реализовать централизованное управление и возможность интеграции с российскими решениями. Об этом CNews сообщили представители Axoft.

В целях реализации программы по усилению технологического суверенитета, соответствия требованиям регуляторов, повышения уровня кибербезопасности, производительности и масштабируемости демозоны компании было принято решении о переходе с зарубежного решения Check Point на межсетевой экран нового поколения российского производства. Для пилотирования было выбрано решение Ideco NGFW как комплексная платформа для защиты корпоративной сети, сочетающая глубокий анализ трафика и соответствие российским стандартам.

Пилотный проект, цель которого – проверить работу решения в «боевых» условиях без риска для основной сети – был реализован технической командой Axoft и проходил в несколько этапов. На первом проведены подготовка демозоны и развертывание решения с вариантами установки: виртуальная машина и аппаратный шлюз. Далее реализована базовая настройка продукта, в том числе политик безопасности, проведена интеграция с Active Directory для аутентификации пользователей. На следующем этапе был протестирован функционал, проведена оценка результатов по критериям производительности, безопасности, удобства управления.

По итогам пилотирования решение Ideco NGFW было рекомендовано для введения в промышленную эксплуатацию. Техническая команда Axoft провела полномасштабное развертывание системы с переходом в штатный режим, осуществив миграцию и мониторинг решения. В результате демозона компании получила защищенную сеть с централизованным управлением угрозами.

«Мы завершили проект импортозамещения в рамках нашей демозоны, реализовав успешную миграцию с Check Point на российское решение NGFW Ideco. Данная замена позволит предоставить нашим партнерам и их заказчикам, а также вендорам распределенный доступ к ресурсам демозоны, усилить ее защиту подключением двухфакторной аутентификации, ускорить реакцию со стороны отдела сетевой ИБ на предоставление доступа как инженерам компании, так и внешним заказчикам, оперативно решать внутренние инциденты», – сказал Станислав Навсегда, руководитель отдела сетевой безопасности и аудита компании Axoft.

«В ходе проекта миграции мы получили бесценный опыт эксплуатации решения, который готовы транслировать «в рынок». В последнее время к нам часто приходят партнеры с подобными задачами, в частности – с вопросом по миграции с Check Point: есть ли кейсы, насколько переход безболезненный. Теперь у нас есть практический опыт эксплуатации решения вендора в рамках боевой инфраструктуры, и мы готовы им делиться», – сказал Александр Котов, руководитель направления по развитию бизнеса ИБ компании Axoft.

«Мы понимаем, насколько важна для Axoft безопасность и соответствие требованиям регуляторов. Выбор Ideco NGFW для защиты – это важный шаг к укреплению технологического суверенитета и обеспечению безопасности критической инфраструктуры. Ideco NGFW обеспечивает не только надежную защиту от современных киберугроз, но и оптимизацию сетевой инфраструктуры, централизованное управление и интеграцию с российскими решениями», – отметил директор Ideco Дмитрий Хомутов.