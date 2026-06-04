Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 195505
ИКТ 15049
Организации 11608
Ведомства 1499
Ассоциации 1098
Технологии 3570
Системы 26910
Персоны 85285
География 3081
Статьи 1578
Пресса 1295
ИАА 758
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2798
Мероприятия 895

Порошин Тимур

СОБЫТИЯ


04.06.2026 ИТ-холдинг «Т1» сократил время развертывания платформы «Модус» до 2 часов 1
CRM-системы 2023 1
08.05.2024 Что предлагают российские разработчики low-code платформ 1
08.05.2024 Почему модульные CRM-платформы набирают все большую популярность среди крупных компаний 1
12.04.2024 Конференция CNews «Low-Code и No-Code 2024» состоится 18 апреля 1
05.04.2024 Конференция CNews «Low-Code и No-Code 2024» состоится 18 апреля 1
10.08.2023 CNews AWARDS 2023: Лучшие ИТ-проекты года получат награду 1
13.07.2023 Тимур Порошин, Т1 CRM: Необходимость миграции — повод провести ИТ-ревизию 1
27.06.2023 Обновленная CRM-система от НОТА повысит эффективность процесса заключения сделок 1
18.04.2023 Как расставить приоритеты при миграции на отечественное ПО 2
31.03.2023 T1 CRM представит эффективные стратегии импортозамещения ПО на конференции CNews «Импортозамещение 2023» 2
28.03.2023 Конференция CNews «Импортозамещение 2023» состоится 4 апреля 1
27.02.2023 Какие сервисы в CRM будут востребованы у корпоративных клиентов в 2023 году 1
18.01.2023 Low-Code, BI и коммуникационный центр: функциональные обновления Т1 CRM 1
09.12.2022 «Лента» представила стратегию развития своих ИТ-систем и масштабную программу импортозамещения 1
02.12.2022 РЖД полностью перестали закупать зарубежный софт 1
30.11.2022 Пользователи иностранного ПО будут мигрировать в российские облака 1
21.11.2022 Как ИТ-отделы ритейлеров справляются с неприятностями 1
21.11.2022 Как обеспечить безопасность критических бизнес-процессов 1
18.11.2022 Как убедить бизнес в преимуществах Low-code платформ 1
17.11.2022 «Росатом» наймет тысячи молодых ИТ-специалистов 1
15.11.2022 Замглавы Минцифры Александр Шойтов обсудил на CNews FORUM трансформацию ИБ-стратегий крупнейших компаний 1
15.11.2022 Как продолжить цифровизацию в условиях санкций 1
14.11.2022 CNews FORUM 2022: бизнес меняет стратегию цифровизации 1
11.11.2022 «Уралсиб» отказался от американской Salesforce в пользу ее заклятого врага из Китая 1
10.11.2022 Глава Минцифры Максут Шадаев на CNews FORUM: Наша задача— не дать дискредитировать меры поддержки ИТ-отрасли 1
10.11.2022 Лучшие проекты и решения получили премии CNews Awards 2022 1
07.11.2022 Т1 CRM — лауреат премии CNews Awards 2022 1
02.11.2022 Самая знаменитая российская СУБД прекращает поддерживать Windows: Она больше не популярна 1
01.11.2022 Власти разрабатывают правила использования «трофейного» иностранного ПО 1
09.09.2021 «T1 консалтинг» приступила к пилотированию b2b-решения на базе собственной CRM 1

Публикаций - 31, упоминаний - 33

Порошин Тимур и организации, системы, технологии, персоны:

9407 19
Т1 Иннотех 213 17
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1272 16
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2356 16
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4814 16
ММК Информсервис 60 16
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut - Беркут НПФ 209 16
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 750 16
Газинформсервис - ГИС 474 16
Сбер - АБК - VSR - VS Robotics - Voice Systems Robotics 65 16
Некст ЦТР - Центр технологий роботизации 41 16
Oracle Corporation 7033 8
Microsoft Corporation 25640 6
SAP SE 5557 5
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 366 5
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 481 5
IBM - International Business Machines Corp 9659 4
ХИ-квадрат 20 3
Intel Corporation 12743 3
Diasoft - Диасофт 1103 3
Salesforce 483 3
X5 Group - X5 Tech - X5 Технологии - X5 Digital - Икс 5 Диджитал - ИКС 5 Технологии - X5 Robotics 125 3
Oracle Siebel Systems 519 3
Megaputer Intelligence - Мегапьютер Интеллидженс 14 3
Kaiten - Кайтен Софтвер 32 2
Broadcom - VMware 2580 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5515 2
Yandex - Яндекс 9011 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3409 2
Telegram Group 2844 2
TerraLink - ТерраЛинк 291 2
Adobe Systems 1591 2
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 352 2
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1071 2
Comindware - Колловэар 196 2
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп 178 2
Терн ГК - Tern Group 80 2
ГЛОНАСС АО - Айкон Софт - Icon Soft 7 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1595 2
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 562 2
РЖД - Российские железные дороги 2053 16
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8649 16
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3111 16
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 687 16
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 547 16
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2371 16
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 537 16
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 612 16
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 606 4
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Авто-ПЭК - транспортная компания 87 3
Фора Банк 84 3
Почта России ПАО 2322 2
МКБ - Московский кредитный банк 645 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1041 2
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 143 2
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 357 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1188 2
Абсолют Банк 246 2
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 353 2
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 205 2
ВГК - Восточная Горнорудная Компания - Солнцевский угольный разрез - Угольный морской порт Шахтерск - Северо-восточная угольная компания - Сахалинуголь 71 2
Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино - технопарк 131 2
Красный квадрат 11 1
Газпром ГПМХ - Insight People - Инсайт Люди 5 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 426 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2877 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 233 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 955 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 266 1
X5 Group - Перекрёсток 629 1
Северсталь ПАО - Severstal 612 1
ВкусВилл - Избёнка 211 1
McDonald’s - Макдоналдс 219 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 447 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1561 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1833 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 271 1
Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК 218 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 262 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 307 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13496 18
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2290 16
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 394 16
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3634 7
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3381 7
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3541 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4911 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3251 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5548 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5422 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3756 2
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 801 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2053 2
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 386 2
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 207 2
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 49 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3552 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 749 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 378 1
Минтранс РФ - Ространснадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта - Ространсинспекция - Госавтодорнадзор 124 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1521 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2851 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5375 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 457 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1519 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 426 1
Федеральное казначейство России 1928 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2817 1
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 168 1
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 155 1
Правительство Москвы - ЦОДД Москвы - Центр организации дорожного движения Правительства Москвы - Безопасный транспорт Инновационный центр - ситуационный центр 52 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 405 1
Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 75 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 807 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1503 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 774 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 359 1
Apache Software Foundation - ASF 227 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8070 27
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 24796 26
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1820 23
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60411 22
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 77374 21
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7674 21
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17801 20
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1477 18
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 33933 18
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23916 18
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3168 17
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11981 17
Робототехника - Роботы-питомцы - Robotic pet - Собакоробот - Робособака - Робот-собака - Киберсобака - Robotic dogs 38 16
DTaaS - Digital Transformation as a Service - цифровая трансформация как сервис 33 16
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3232 16
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4559 16
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6115 16
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2679 16
Кредитование - Скоринг - Score - Скоринговая модель - Статистическая модель прогноза вероятности, например, оценки кредитоспособности (кредитных рисков) 377 16
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4810 15
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35413 15
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8498 11
Кибербезопасность - СОИБ - Система обеспечения информационной безопасности 963 10
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21137 9
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12824 8
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11973 8
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27854 8
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8451 8
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13615 8
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2294 8
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5149 7
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12593 7
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5524 7
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26963 7
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 721 7
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7266 6
B2C - Business-to-consumer - Business-to-Client - Бизнес для Потребителя 1243 6
DevOps - Development и Operations 1182 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32906 6
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7506 6
Т1 НОТА МОДУС - Т1 CRM 74 29
Айсорс - Isource Inspector 23 16
Ростелеком - Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Офис 330 16
НКТ - Р7-Офис 524 16
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2518 16
ВТБ Онлайн - Интернет-банк ВТБ 222 16
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2310 10
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 974 4
Microsoft Windows 16723 4
Linux OS 11332 3
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 431 3
Т1 Watchman Security 21 3
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1689 3
Т1 НОТА - Т1 Иннотех - Дион ВКС - Dion MCU 152 2
Т1 НОТА МОДУС - Т1 CRM Collection 8 2
Т1 НОТА ЮНИОН - Т1 НОТА HR-платформа - Т1 TalentForce 36 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1021 2
Microsoft Office 4099 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6132 2
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 735 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5523 2
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 939 2
Acer Cloud Technology - Being Device Management (BDM) 17 2
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision - Attain 563 2
ITG - ITglobal.com - vStack HCP - ВиСтэк РУС 139 2
Т1 НОТА ВИЗОР - Т1 EasyTax 47 2
FanRuan - FineBI 30 2
DатаРу - ДатаРу ВМ - ДатаРу БС - ДатаРу БИ - ДатаРу БСХ - ДатаРу ПИ - DатаРу ПЛ - ДатаРу РН - ДатаРу СД - ДатаРу СМ - серия серверов 24 1
DатаРу - ДатаРу КН - ДатаРу КА - ДатаРу СВ - серия коммутаторов 3 1
DатаРу - ДатаРу Частное облако ПАК - DатаРу Облако 21 1
Т1 НОТА - Т1 Иннотех - Комитет Онлайн 22 1
Ctrl2Go SmartDiagnostics 14 1
MIND Software - MIND Migration - MIND Migrate 20 1
IVA Technologies - IVA UC - IVA R - платформа унифицированных коммуникаций 13 1
MIND Software - MIND Guard 16 1
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата ЦОД Москва-2 20 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Works - Sber Platform V Workspace 80 1
Терн ГК - ТернЮниверс 8 1
Ctrl2Go SmartAdviser 5 1
ХИ-квадрат - XSQUARE LCDP - XSQUARE Low Code Development Platform - Xsquare Reports 22 1
Шаев Виталий 59 16
Жигалов Олег 20 16
Щепалин Олег 23 16
Хуснутдинов Ильяс 16 16
Ивницкий Дмитрий 16 16
Скачков Дмитрий 18 16
Натрусов Артем 312 16
Шадаев Максут 1197 16
Абакумов Евгений 226 16
Сотин Денис 216 16
Сергеев Сергей 175 16
Чурсин Дмитрий 86 16
Богданов Андрей 46 16
Свинцов Андрей 55 16
Меденцев Константин 106 16
Трофимов Дмитрий 43 16
Теплицкий Дмитрий 88 16
Александров Александр 86 16
Пустарнаков Роман 54 16
Кубарев Алексей 59 16
Шойтов Александр 113 16
Харитонов Дмитрий 78 16
Бабкин Николай 24 16
Королёв Дмитрий 53 16
Тятюшев Максим 190 16
Феоктистов Вадим 36 15
Чаркин Евгений 316 15
Свиридов Владимир 28 15
Солопов Вячеслав 37 15
Слесаренко Марина 23 15
Верисов Михаил 25 15
Ильина Наталья 18 15
Тихонова Божена 16 15
Чаркин Владимир 16 15
Гребеник Геннадий 63 3
Слученков Антон 18 3
Ващенков Константин 19 3
Сахаров Александр 92 3
Борисов Алексей 33 3
Тульчинский Станислав 86 3
Россия - РФ - Российская федерация 163455 27
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54217 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18842 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47061 4
Европа 24869 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19278 3
Турция - Турецкая республика 2575 3
Украина 7895 3
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3416 2
Германия - Федеративная Республика 13094 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14726 2
Египет - Арабская Республика 1073 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3387 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1223 1
Азия - Азиатский регион 5868 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8439 1
Польша - Республика 2024 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3296 1
Африка - Африканский регион 3622 1
Ближний Восток 3122 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 663 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3007 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3528 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 772 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2794 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1685 1
Америка Латинская 1926 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1206 1
ЛНР - Луганская Народная Республика 197 1
ДНР - Донецкая Народная Республика 226 1
Болгария - Республика 795 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 893 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1098 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 673 1
Россия - СЗФО - Мурманская область 768 1
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 701 1
Россия - ЦФО - Московская область - Реутов 86 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Удомля 83 1
Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 446 1
Сербия - Республика 369 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52703 23
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6483 20
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26854 18
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 56720 17
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11213 16
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21216 16
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1308 16
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3352 16
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33112 16
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15742 10
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4377 5
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5569 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12107 5
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 510 5
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2935 5
Аудит - аудиторский услуги 3334 5
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7633 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6073 4
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8698 4
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2475 4
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3808 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5667 3
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6504 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17907 3
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3902 3
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7252 3
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1482 3
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1683 3
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3399 3
Импортозамещение - параллельный импорт 603 3
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 855 3
Образование в России 2717 2
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1121 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6612 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3575 2
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3084 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2419 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10094 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2675 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6409 2
TAdviser - Центр выбора технологий 451 1
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 70 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3878 8
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8490 5
Gartner - Гартнер 3646 2
IDC - International Data Corporation 4964 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 259 1
Forrester Wave 45 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 365 1
РАНХиГС - ИЭМИТ - Институт экономики, математики и информационных технологий - Школа ИТ-менеджмента АНХ при правительстве РФ 36 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 703 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 594 1
ИРИ - Институт развития интернета АНО 145 1
МПГУ - Московский педагогический государственный университет 41 1
Сбер - СберУниверситет - Корпоративный университет Сбербанка АНО ДПО 76 1
Синергия Университет - Московский финансово-промышленный университет НОЧУ ВО МФПУ - МФПА - Московская финансово-промышленная академия 75 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1261 17
CNews AWARDS - награда 563 17
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2174 4
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2636 2
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 386 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1447203, в очереди разбора - 728566.
Создано именных указателей - 195505.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Обзор iQOO Z11 Lite: долгоиграющий смартфон с Android 16

Когда нейросети могут быть полезны: можно ли доверять ИИ-диагностике в медицине, технике и других областях

9 полезных гаджетов в автомобиль для путешествия летом: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили идеально круглый древнеегипетский храм с сетью водных сооружений

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290