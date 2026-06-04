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Порошин Тимур
СОБЫТИЯ
Порошин Тимур и организации, системы, технологии, персоны:
|Шаев Виталий 59 16
|Жигалов Олег 20 16
|Щепалин Олег 23 16
|Хуснутдинов Ильяс 16 16
|Ивницкий Дмитрий 16 16
|Скачков Дмитрий 18 16
|Натрусов Артем 312 16
|Шадаев Максут 1197 16
|Абакумов Евгений 226 16
|Сотин Денис 216 16
|Сергеев Сергей 175 16
|Чурсин Дмитрий 86 16
|Богданов Андрей 46 16
|Свинцов Андрей 55 16
|Меденцев Константин 106 16
|Трофимов Дмитрий 43 16
|Теплицкий Дмитрий 88 16
|Александров Александр 86 16
|Пустарнаков Роман 54 16
|Кубарев Алексей 59 16
|Шойтов Александр 113 16
|Харитонов Дмитрий 78 16
|Бабкин Николай 24 16
|Королёв Дмитрий 53 16
|Тятюшев Максим 190 16
|Феоктистов Вадим 36 15
|Чаркин Евгений 316 15
|Свиридов Владимир 28 15
|Солопов Вячеслав 37 15
|Слесаренко Марина 23 15
|Верисов Михаил 25 15
|Ильина Наталья 18 15
|Тихонова Божена 16 15
|Чаркин Владимир 16 15
|Гребеник Геннадий 63 3
|Слученков Антон 18 3
|Ващенков Константин 19 3
|Сахаров Александр 92 3
|Борисов Алексей 33 3
|Тульчинский Станислав 86 3
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