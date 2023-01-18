Low-Code, BI и коммуникационный центр: функциональные обновления Т1 CRM

Т1 CRM, продукт группы «Т1» — платформа для автоматизации продаж, маркетинга и клиентского сервиса, наращивает функциональность. В действующие модули решения интегрирован дополнительный инструментарий, подключены новые компоненты, выросло количество сервисов, запущенных в опытно-промышленную эксплуатацию. Расширенные возможности платформы упрощают для компаний-пользователей интеграцию с внешними поставщиками услуг и обеспечивают их средствами интеллектуальной аналитики для повышения эффективности бизнеса. Об этом CNews сообщили представители «Т1 консалтинг».

Новая функциональность доступна во всех модулях. Так, в «Т1 CRM продажи», предназначенном для автоматизации корпоративного процесса продаж, появились дополнительные инструменты для работы с рамочными сделками и договорами, включая фиксацию лимита рамочного соглашения и контроль сроков заключения заявок. Возможность автоматического заполнения карточек сделки позволит ускорить подготовку документации и минимизировать число ошибок. Данные, в том числе выбор валюты операции и НДС, вносятся в нужные поля автоматически.

Актуальность и полноту клиентской базы в системе обеспечивает интеграция со специализированными информационными сервисами с возможностью проверки и исправления данных клиентов, от контактных до регистрационных. А благодаря Low-Code инструментам администратор может самостоятельно создавать новые экраны и сервисы.

Автоматизировать процессы привлечения и удержания клиентов, запускать эффективные программы лояльности позволит развитие модуля «T1 CRM лояльность». Готов действующий MVP, включая движок, обеспечивающий высокую производительность решения и гибкий конструктор промоакций. Пользователям доступно быстрое создание бонусных программ с различными механиками, начисление и списание баллов по заранее разработанным правилам с учетом сложных комплексных условий.

Новые сервисы модуля «T1 CRM маркетинг» автоматизируют проведение маркетинговых активностей.

Сервис «Управление маркетинговыми мероприятиями» позволяет управлять полным циклом организации маркетинговых мероприятий: от создания программы, приглашения участников и подбора спикеров до формирования бюджета ивента и последующего анализа его эффективности. Также с платформой интегрирован чат-бот в Telegram с возможностью посмотреть программу, задать вопросы спикерам и оставить отзыв.

За работу с жизненным циклом лида — от генерации и его движения по воронке до конвертации в сделку — отвечает сервис «Лид-менеджмент».

Автоматизировать рассылку сообщений и оценить ее эффективность помогает сервис «Маркетинговые кампании». Специальный конструктор сегментов позволяет привязывать маркетинговые активности к определенной аудитории.

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Модуль «Т1 CRM аналитика» стал полноценным BI-приложением для создания управленческой отчетности, которое также упрощает процессы консолидации, обработки и проверки корректности данных для принятия бизнес-решений. Модуль позволяет подключать различные источники данных, проводить операции с большими массивами информации, включает преднастроенные дашборды и инструменты интерпретации. В будущем планируется развитие функциональности модуля, в том числе за счет инструментов прогнозирования, поиска скрытых закономерностей и инсайтов.

Омниканальную связь с клиентами без сложной настройки и интеграций обеспечивает коммуникационный центр в модуле «Т1 CRM сервис». В модуль добавлена опция запуска контакт-центра для обработки клиентских обращений, в том числе в мессенджерах и почте с поддержкой формирования очереди обращений. Также реализован сервис внутренних чатов, обеспечивающий коммуникацию в контексте сделок и договоров с сохранением истории взаимодействия, добавлением новых участников, поддержкой видео- и аудио общения. Коммуникации с клиентами максимально интегрированы в операционные процессы.

«Несмотря на то, что расходы на системы для управления взаимоотношениями с клиентами со стороны бизнеса растут по всему миру, все больше внимания компании уделяют тем решениям, которые позволяют закрывать потребности комплексно. Такой подход при автоматизации бизнес-процессов показывает наибольшую эффективность. Вектор развития функциональности продукта Т1 CRM полностью соответствует глобальному тренду. За минувший год возможности системы существенно расширились, она превратилась в полноценную CRM-платформу с широким набором различных модулей с востребованным инструментарием для рынка. Сегодня она позволяет автоматизировать управлением продажами, маркетингом и отношениями с клиентами в режиме 24х7 внутри платформы, минимизируя затраты на внедрение и использования дополнительных сервисов. Это обеспечивают не только новые модули платформы, но и дополнительные возможности по интеграции со сторонними приложениями. При этом особое внимание мы уделяем простоте и удобству использования системы, постоянно оттачиваем ее интерфейс — именно этот фактор в ближайшие годы также станет одним из ключевых конкурентных преимуществ на рынке», — отметил Тимур Порошин, главный владелец продукта Т1 CRM.

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Т1 CRM — модульная платформа для автоматизации продаж и клиентского сервиса. Решение для enterprise-компаний, позволяющее быстро заменить зарубежные CRM-системы. Обеспечивает гибкую автоматизацию ключевых бизнес-процессов: B2B и B2C-продаж, маркетинга, клиентского сервиса, а также позволяет работать с финансовыми показателями компании для формирования управленческой отчетности. Входит в реестр российского ПО.

Группа «Т1» – многопрофильный холдинг, один из лидеров российского ИТ-рынка, является партнером мировых и отечественных производителей и разработчиков. Компании группы начинают историю с 1992 г. В штате – 14,5 тыс. сотрудников. В 2021 г. оборот холдинга составил 87,7 млрд руб. По версии аналитического агентства CNews Analytics, «Т1» входит в топ-10 крупнейших российских ИТ-компаний. В состав холдинга входят компании «Т1 интеграция», «Т1 консалтинг», Т1 Cloud, «Сервионика», «Мультикарта», «Иннотех» и «Дататех».