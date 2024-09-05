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Т1 НОТА МОДУС Т1 CRM

Т1 НОТА МОДУС - Т1 CRM

Т1 CRM – модульная платформа для автоматизации продаж и клиентского сервиса. Решение высокой степени готовности для enterprise-компаний, позволяющее быстро заменить зарубежные CRM-системы. Обеспечивает гибкую автоматизацию ключевых бизнес-процессов: B2B и B2C-продаж, маркетинга, клиентского сервиса, а также позволяет работать с финансовыми показателями компании для формирования управленческой отчетности. Входит в реестр российского ПО.

 

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


05.09.2024 Новые инструменты в «НОТА МОДУС. Контактный центр» повысят эффективность клиентского сервиса

Команда CRM-платформы НОТА МОДУС расширила функциональность контактного центра с помощью новых инструментов – «Фабрики виджетов», смарт-скриптов, а также встроенного WFM-сервиса. Они ускорят обслуживание клиентов и

24.11.2023 37% российских компаний отслеживают весь клиентский путь

ТА: модульная платформа для автоматизации продаж, маркетинга и клиентского сервиса НОТА МОДУС (ex. «T1 CRM»), комплексное ИТ-решение для перехода в режим налогового мониторинга НОТА ВИЗОР (ex.

13.07.2023 Тимур Порошин, Т1 CRM: Необходимость миграции — повод провести ИТ-ревизию

Т-проектов стали совпадать с возможностями команд по цифровизации. Тимур Порошин, владелец продукта Т1 CRM На устойчивость проектного треугольника не оказала сильного влияния даже пандемия. Бла
27.06.2023 Обновленная CRM-система от НОТА повысит эффективность процесса заключения сделок

Команда Т1 CRM дополнила функционал системы новым модулем CPQ (от англ. Configure, Price, Quote — Нас
31.03.2023 T1 CRM представит эффективные стратегии импортозамещения ПО на конференции CNews «Импортозамещение 2023»

играции российского бизнеса на отечественные системы – ключевая тема выступления владельца продукта Т1 CRM (группа Т1) Тимура Порошина на конференции CNews «Импортозамещение 2023». На форуме, к
18.01.2023 Low-Code, BI и коммуникационный центр: функциональные обновления Т1 CRM

ws сообщили представители «Т1 консалтинг». Новая функциональность доступна во всех модулях. Так, в «Т1 CRM продажи», предназначенном для автоматизации корпоративного процесса продаж, появились

07.11.2022 Т1 CRM — лауреат премии CNews Awards 2022

Решение Т1 CRM – модульная платформа для автоматизации продаж и клиентского сервиса – стало лауреатом
24.06.2022 T1 CRM включена в Единый реестр российского ПО

о с таким подходом в реестре не может быть слабого ПО», — сказал Владимир Вигура, директор продукта Т1 CRM. T1 CRM обеспечивает бесперебойное управление продажами и взаимодействие с клиентами.


Публикаций - 74, упоминаний - 106

Т1 НОТА МОДУС и организации, системы, технологии, персоны:

9407 28
Т1 Иннотех 213 21
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 366 20
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4814 19
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 481 18
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2356 17
Некст ЦТР - Центр технологий роботизации 41 16
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1272 16
ММК Информсервис 60 16
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut - Беркут НПФ 209 16
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 749 16
Газинформсервис - ГИС 474 16
Сбер - АБК - VSR - VS Robotics - Voice Systems Robotics 65 16
Oracle Corporation 7033 13
Т1 НОТА 73 10
SAP SE 5557 10
Microsoft Corporation 25640 6
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1595 6
Salesforce 483 5
ВТБ - Мультикарта - процессинговая компания 263 5
Oracle Siebel Systems 519 4
Т1 Иннотех - Дататех 101 4
Ростелеком 10772 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5515 4
IBM - International Business Machines Corp 9659 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2874 4
Megaputer Intelligence - Мегапьютер Интеллидженс 14 3
ХИ-квадрат 20 3
Intel Corporation 12743 3
Telegram Group 2844 3
Diasoft - Диасофт 1103 3
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 279 3
Т1 Сервионика - Servionica 277 3
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1071 3
X5 Group - X5 Tech - X5 Технологии - X5 Digital - Икс 5 Диджитал - ИКС 5 Технологии - X5 Robotics 125 3
ITFB Group - АйТиЭфБи Групп - АйтиЭфБи Дистрибьюшн - АйтиЭфБи Солюшнз - ТСР ТЕХ - АйтиЭфБи Тех - АйтиЭфБи Кор 97 2
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 562 2
Effective Technologies - Эффектив технолоджис 12 2
MIND Software - Майнд Софт 59 2
Kaiten - Кайтен Софтвер 32 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8645 18
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3111 18
РЖД - Российские железные дороги 2053 17
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 612 17
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 687 16
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 547 16
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2371 16
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 537 16
Почта России ПАО 2322 7
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1041 4
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 606 4
Фора Банк 84 3
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Авто-ПЭК - транспортная компания 87 3
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 692 2
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 426 2
МКБ - Московский кредитный банк 645 2
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 143 2
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 357 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1188 2
Абсолют Банк 246 2
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 353 2
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 205 2
ВГК - Восточная Горнорудная Компания - Солнцевский угольный разрез - Угольный морской порт Шахтерск - Северо-восточная угольная компания - Сахалинуголь 71 2
Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино - технопарк 131 2
Венчурная студия 8 1
Керамик Солюшнс Рус - Ceramic Solutions - Церсанит Трейд - Cersanit, Meissen Keramik, Mito 20 1
Синара ТМ - Синара Транспортные Машины, СТМ - Людиновский тепловозостроительный завод - Уральский дизель-моторный завод - Центр инновационного развития СТМ - СТМ-сервис 7 1
ФинЭкспертиза 10 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1673 1
Спортивные Лотереи - Национальная лотерея 18 1
Красный квадрат 11 1
Шереметьево Хэндлинг 49 1
Газпром ГПМХ - Insight People - Инсайт Люди 5 1
ВТБ - Почта Банк 511 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2877 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1221 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 233 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 955 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 266 1
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 190 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13496 21
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2290 16
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 394 16
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3251 9
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3634 7
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3381 7
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3541 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5422 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5548 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4910 3
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 207 2
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 49 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3756 2
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 801 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1521 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2053 2
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 386 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5898 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 405 1
Судебная власть - Judicial power 2466 1
Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 75 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3552 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 749 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 378 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6473 1
Минтранс РФ - Ространснадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта - Ространсинспекция - Госавтодорнадзор 124 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1693 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2851 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5375 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 457 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1519 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2116 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 426 1
Федеральное казначейство России 1927 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2817 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 776 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1051 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 309 1
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 168 1
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 774 3
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 807 2
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1503 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 359 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 226 1
Apache Software Foundation - ASF 227 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8068 66
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 24790 58
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ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 77363 52
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Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 33928 30
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1820 30
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7674 28
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23915 27
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4104 27
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11981 22
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1476 20
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6115 20
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3232 18
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2679 18
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3168 17
Робототехника - Роботы-питомцы - Robotic pet - Собакоробот - Робособака - Робот-собака - Киберсобака - Robotic dogs 38 16
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FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4558 16
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8498 16
Кредитование - Скоринг - Score - Скоринговая модель - Статистическая модель прогноза вероятности, например, оценки кредитоспособности (кредитных рисков) 376 16
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21126 15
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4810 15
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12824 14
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11973 13
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27854 13
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9120 12
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 6544 12
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8450 12
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5149 11
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13743 11
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32906 11
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26961 11
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13612 11
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5523 10
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 710 10
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2707 10
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7503 10
Т1 НОТА ВИЗОР - Т1 EasyTax 47 31
Т1 НОТА - Т1 Иннотех - Дион ВКС - Dion MCU 152 24
Т1 НОТА - Т1 Иннотех - Комитет Онлайн 22 20
Т1 Watchman Security 21 18
Айсорс - Isource Inspector 23 16
Ростелеком - Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Офис 330 16
НКТ - Р7-Офис 524 16
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2518 16
ВТБ Онлайн - Интернет-банк ВТБ 222 16
Т1 НОТА ЮНИОН - Т1 НОТА HR-платформа - Т1 TalentForce 36 15
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2309 10
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 431 9
Т1 НОТА МОДУС - Т1 CRM Collection 8 7
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1689 5
Linux OS 11332 5
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 974 4
Microsoft Office 4099 4
Microsoft Windows 16723 4
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 735 4
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5523 4
ELMA 365 Low-code BPM 176 4
Т1 НОТА - Т1 Сфера - T1 SFERA - T1 - Scaled Framework for Enterprise Resilience and Agility 7 3
Ланит - Lansoft - БПМСофт - BPMSoft 265 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6131 3
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 705 3
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 683 3
1С:CRM 79 3
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 498 3
НКК - ГКС - Стэп Лоджик - Стэп Визор - Step Visor - мобильный центр управления 18 3
ITG - ITglobal.com - vStack HCP - ВиСтэк РУС 139 2
FanRuan - FineBI 30 2
ELMA 365 CRM - ELMA 365 CX 25 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1021 2
Новые облачные технологии - МойОфис 942 2
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 999 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2958 2
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 721 2
GitLab Inc - Gitlab - Веб-инструмент жизненного цикла DevOps с открытым исходным кодом 201 2
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 939 2
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 348 2
Порошин Тимур 31 29
Верисов Михаил 25 16
Харитонов Дмитрий 78 16
Бабкин Николай 24 16
Королёв Дмитрий 53 16
Тятюшев Максим 190 16
Ильина Наталья 18 16
Тихонова Божена 16 16
Чаркин Владимир 16 16
Шаев Виталий 59 16
Жигалов Олег 20 16
Щепалин Олег 23 16
Хуснутдинов Ильяс 16 16
Ивницкий Дмитрий 16 16
Скачков Дмитрий 18 16
Натрусов Артем 312 16
Шадаев Максут 1197 16
Феоктистов Вадим 36 16
Абакумов Евгений 226 16
Сотин Денис 216 16
Сергеев Сергей 175 16
Свиридов Владимир 28 16
Солопов Вячеслав 37 16
Чурсин Дмитрий 86 16
Богданов Андрей 46 16
Свинцов Андрей 55 16
Меденцев Константин 106 16
Трофимов Дмитрий 43 16
Теплицкий Дмитрий 88 16
Слесаренко Марина 23 16
Александров Александр 86 16
Пустарнаков Роман 54 16
Кубарев Алексей 59 16
Шойтов Александр 113 16
Чаркин Евгений 316 15
Булгаков Кирилл 133 9
Спирин Антон 88 8
Мацыгин Юрий 50 6
Тульчинский Станислав 86 3
Гребеник Геннадий 63 3
Россия - РФ - Российская федерация 163446 64
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47059 13
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19276 12
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3415 10
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3528 9
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 772 9
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1685 9
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 701 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54216 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14726 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18842 4
Европа 24869 3
Турция - Турецкая республика 2575 3
Украина 7895 3
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1223 2
Азия - Азиатский регион 5868 2
Германия - Федеративная Республика 13094 2
Ближний Восток 3122 2
Египет - Арабская Республика 1073 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5437 1
Сербия - Белград 62 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3385 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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