Т1 НОТА МОДУС - Т1 CRM

Новые инструменты в «НОТА МОДУС. Контактный центр» повысят эффективность клиентского сервиса Команда CRM-платформы НОТА МОДУС расширила функциональность контактного центра с помощью новых инструментов – «Фабрики виджетов», смарт-скриптов, а также встроенного WFM-сервиса. Они ускорят обслуживание клиентов и

37% российских компаний отслеживают весь клиентский путь ТА: модульная платформа для автоматизации продаж, маркетинга и клиентского сервиса НОТА МОДУС (ex. «T1 CRM»), комплексное ИТ-решение для перехода в режим налогового мониторинга НОТА ВИЗОР (ex.

Тимур Порошин, Т1 CRM: Необходимость миграции — повод провести ИТ-ревизию Т-проектов стали совпадать с возможностями команд по цифровизации. Тимур Порошин, владелец продукта Т1 CRM На устойчивость проектного треугольника не оказала сильного влияния даже пандемия. Бла

Обновленная CRM-система от НОТА повысит эффективность процесса заключения сделок Команда Т1 CRM дополнила функционал системы новым модулем CPQ (от англ. Configure, Price, Quote — Нас

T1 CRM представит эффективные стратегии импортозамещения ПО на конференции CNews «Импортозамещение 2023» играции российского бизнеса на отечественные системы – ключевая тема выступления владельца продукта Т1 CRM (группа Т1) Тимура Порошина на конференции CNews «Импортозамещение 2023». На форуме, к

Low-Code, BI и коммуникационный центр: функциональные обновления Т1 CRM ws сообщили представители «Т1 консалтинг». Новая функциональность доступна во всех модулях. Так, в «Т1 CRM продажи», предназначенном для автоматизации корпоративного процесса продаж, появились

Т1 CRM — лауреат премии CNews Awards 2022 Решение Т1 CRM – модульная платформа для автоматизации продаж и клиентского сервиса – стало лауреатом