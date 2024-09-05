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Т1 НОТА МОДУС Т1 CRM
Т1 CRM – модульная платформа для автоматизации продаж и клиентского сервиса. Решение высокой степени готовности для enterprise-компаний, позволяющее быстро заменить зарубежные CRM-системы. Обеспечивает гибкую автоматизацию ключевых бизнес-процессов: B2B и B2C-продаж, маркетинга, клиентского сервиса, а также позволяет работать с финансовыми показателями компании для формирования управленческой отчетности. Входит в реестр российского ПО.
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|05.09.2024
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Новые инструменты в «НОТА МОДУС. Контактный центр» повысят эффективность клиентского сервиса
Команда CRM-платформы НОТА МОДУС расширила функциональность контактного центра с помощью новых инструментов – «Фабрики виджетов», смарт-скриптов, а также встроенного WFM-сервиса. Они ускорят обслуживание клиентов и
|24.11.2023
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37% российских компаний отслеживают весь клиентский путь
ТА: модульная платформа для автоматизации продаж, маркетинга и клиентского сервиса НОТА МОДУС (ex. «T1 CRM»), комплексное ИТ-решение для перехода в режим налогового мониторинга НОТА ВИЗОР (ex.
|13.07.2023
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Тимур Порошин, Т1 CRM: Необходимость миграции — повод провести ИТ-ревизию
Т-проектов стали совпадать с возможностями команд по цифровизации. Тимур Порошин, владелец продукта Т1 CRM На устойчивость проектного треугольника не оказала сильного влияния даже пандемия. Бла
|27.06.2023
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Обновленная CRM-система от НОТА повысит эффективность процесса заключения сделок
Команда Т1 CRM дополнила функционал системы новым модулем CPQ (от англ. Configure, Price, Quote — Нас
|31.03.2023
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T1 CRM представит эффективные стратегии импортозамещения ПО на конференции CNews «Импортозамещение 2023»
играции российского бизнеса на отечественные системы – ключевая тема выступления владельца продукта Т1 CRM (группа Т1) Тимура Порошина на конференции CNews «Импортозамещение 2023». На форуме, к
|18.01.2023
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Low-Code, BI и коммуникационный центр: функциональные обновления Т1 CRM
ws сообщили представители «Т1 консалтинг». Новая функциональность доступна во всех модулях. Так, в «Т1 CRM продажи», предназначенном для автоматизации корпоративного процесса продаж, появились
|07.11.2022
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Т1 CRM — лауреат премии CNews Awards 2022
Решение Т1 CRM – модульная платформа для автоматизации продаж и клиентского сервиса – стало лауреатом
|24.06.2022
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T1 CRM включена в Единый реестр российского ПО
о с таким подходом в реестре не может быть слабого ПО», — сказал Владимир Вигура, директор продукта Т1 CRM. T1 CRM обеспечивает бесперебойное управление продажами и взаимодействие с клиентами.
Т1 НОТА МОДУС и организации, системы, технологии, персоны:
|Порошин Тимур 31 29
|Верисов Михаил 25 16
|Харитонов Дмитрий 78 16
|Бабкин Николай 24 16
|Королёв Дмитрий 53 16
|Тятюшев Максим 190 16
|Ильина Наталья 18 16
|Тихонова Божена 16 16
|Чаркин Владимир 16 16
|Шаев Виталий 59 16
|Жигалов Олег 20 16
|Щепалин Олег 23 16
|Хуснутдинов Ильяс 16 16
|Ивницкий Дмитрий 16 16
|Скачков Дмитрий 18 16
|Натрусов Артем 312 16
|Шадаев Максут 1197 16
|Феоктистов Вадим 36 16
|Абакумов Евгений 226 16
|Сотин Денис 216 16
|Сергеев Сергей 175 16
|Свиридов Владимир 28 16
|Солопов Вячеслав 37 16
|Чурсин Дмитрий 86 16
|Богданов Андрей 46 16
|Свинцов Андрей 55 16
|Меденцев Константин 106 16
|Трофимов Дмитрий 43 16
|Теплицкий Дмитрий 88 16
|Слесаренко Марина 23 16
|Александров Александр 86 16
|Пустарнаков Роман 54 16
|Кубарев Алексей 59 16
|Шойтов Александр 113 16
|Чаркин Евгений 316 15
|Булгаков Кирилл 133 9
|Спирин Антон 88 8
|Мацыгин Юрий 50 6
|Тульчинский Станислав 86 3
|Гребеник Геннадий 63 3
|TAdviser - Центр выбора технологий 451 2
|Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 442 1
|D-Russia - Экспертный центр электронного государства 70 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
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