НКК ГКС Стэп Лоджик Стэп Визор Step Visor мобильный центр управления
НКК и организации, системы, технологии, персоны:
|Schumacher Michael - Шумахер Михаэль 26 2
|Ларина Юлия 10 2
|Ларькин Алексей 1 1
|Каушанский Александр 33 1
|Соловьев Виталий 36 1
|Урусов Виктор 127 1
|Абакумов Евгений 205 1
|Кирьянова Александра 135 1
|Аксенов Олег 44 1
|Шадаев Максут 1008 1
|Врацкий Андрей 135 1
|Харитонов Вадим 28 1
|Нестеров Алексей 143 1
|Мацыгин Юрий 42 1
|Натрусов Артем 284 1
|Чаркин Евгений 296 1
|Малышев Сергей 83 1
|Никитин Сергей 72 1
|Новикова Елена 88 1
|Ульянов Николай 112 1
|Теплицкий Дмитрий 73 1
|Воронин Павел 136 1
|Петухов Антон 44 1
|Нальский Максим 36 1
|Калякин Павел 66 1
|Денисов Анатолий 35 1
|Распопов Алексей 34 1
|Шмаков Антон 45 1
|Шаев Виталий 43 1
|Оберемок Надежда 30 1
|Аникин Дмитрий 44 1
|Милованов Андрей 31 1
|Солдатенкова Ксения 26 1
|Белан Иван 26 1
|Желнова Алина 27 1
|Кочетков Александр 4 1
|Артюхов Сергей 42 1
|Орлов Максим 3 1
|Фетисов Алексей 42 1
|Федоров Константин 7 1
|CNews Инновация года - награда 111 1
|АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 52 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3198 1
|CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 58 1
|НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1042 1
|Т1 Цифровая академия 44 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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