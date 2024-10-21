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НКК ГКС Стэп Лоджик Стэп Визор Step Visor мобильный центр управления



Юлия Ларина, «Нота»: Построить партнерскую сеть сразу для всех продуктов – сверхзадача 1
21.10.2024 «Нота Визор» подтвердил совместимость с экосистемой Deckhouse 1
03.10.2024 LDM и «Нота» упростят переход на налоговый мониторинг 1
04.09.2024 «Нота визор» — один из лидеров рейтинга решений по переходу на налоговый мониторинг 1
26.07.2024 «Нота Визор» расширила сеть партнёров-дистрибьюторов 1
02.05.2024 Обновления в «Нота Визор» учитывают новые требования ФНС к мотивированному мнению 1
02.04.2024 Выручка холдинга Т1 превысила 222 млрд рублей 1
Юрий Мацыгин, НОТА: Российские инхаус-решения не имеют аналогов на мировом рынке 1
14.12.2023 «Нота визор» представил облачный сервис для простого подключения к налоговому мониторингу 1
21.11.2023 Объявлены лауреаты CNews Awards 2023 1
23.05.2018 «Визор» обеспечил мониторинг оперативной обстановки при проведении акции «Лес Победы» 1
26.10.2017 «Стэп Лоджик» представила мобильный центр управления «Визор» 1
27.01.2012 Предзаказ Syndicate 1
17.12.2002 Шумахеру создали супершлем с GPS 1
17.12.2002 Шумахеру создали супершлем с GPS 1

Публикаций - 15, упоминаний - 15

НКК и организации, системы, технологии, персоны:

Т1 Холдинг - Т1 Группа 246 5
НКК - ГКС - Стэп лоджик - Step Logic 169 2
8213 2
1С-СофтКлаб - SoftClub 1137 1
Starbreeze Studios 33 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 503 1
Innovative People - Инновейтив Пипл 36 1
Ланит Интеграция 190 1
Сбер - СберБизнес Софт 56 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 445 1
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Oracle Corporation 6688 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 1
Скала^р - ранее InterLab IBS 195 1
R-Vision - Р-Вижн 153 1
Polymedia - Полимедиа 138 1
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1256 1
Газинформсервис - ГИС 272 1
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 357 1
ФинГрад - FinGrad 33 1
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 69 1
Аусферр ИТЦ 28 1
Saprun - Сапран групп 51 1
Flant - Флант 95 1
ВТБ - Почта Банк 466 2
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 408 1
Aspari 9 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
Русполимет ПАО 10 1
РЖД - Российские железные дороги 1903 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 265 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 489 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 437 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 233 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 246 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 1
Абсолют Банк 230 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 1
Русагро Группа Компаний 277 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 1
lady & gentleman CITY - Леди и Джентльмен СИТИ 32 1
Шереметьево Хэндлинг 36 1
ВСМПО-АВИСМА - Березниковский титано-магниевый комбинат, БТМК - АВИСМА-Машиностроитель - АВИСМА-Спецремонт - АВИСМА-МетрАТек - Аналитик-А 43 1
Cybersteel - Киберсталь 2 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 8
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Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1854 1
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Групповая политика - Group Policy - набор правил или настроек, в соответствии с которыми производится настройка рабочей среды приёма и передачи 890 1
GUI - Graphical User Interface - Графический интерфейс пользователя 263 1
Т1 НОТА ВИЗОР - Т1 EasyTax 45 8
Т1 Клауд - T1 Cloud - Т1 Облако - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 364 3
Т1 НОТА МОДУС - Т1 CRM 70 3
Т1 НОТА - Т1 Иннотех - Дион ВКС - Dion MCU 93 3
ФНС РФ АИС Налог-3 - Автоматизированная информационная система Федеральной налоговой службы 83 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4970 2
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4033 1
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1824 1
Google Dart 59 1
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3021 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 1
Microsoft Visio - MS Visio 149 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4435 1
Adobe Photoshop 764 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 303 1
Новые облачные технологии - МойОфис 778 1
НКТ - Р7-Офис 380 1
Сбер - СберБизнес Софт - SberCRM 43 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 188 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5169 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2030 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 971 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 881 1
Газинформсервис - Efros ПАК - Efros CI - Efros Config Inspector - Efros ACS - Efros Access Control Server - Efros DefOps - Efros Defence Operations 55 1
R-Vision EVO 7 1
Т1 НОТА - Т1 Иннотех - Комитет Онлайн 22 1
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus 71 1
R-Vision SIEM 15 1
R-Vision VM 12 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Works - Sber Platform V Workspace 57 1
Бизнес Технологии - Global-ERP 45 1
НКТ - Р7-графика 31 1
Ланит - Lansoft - БПМСофт - BPMSoft 102 1
Ланит - Lansoft - LANSOFT Document Management - LanDocs LDM - Lanit Document Management - LDM.КЭДО - LDM.Express - LDM.Аналитика - LDM.Финансовый архив - LDM.Документооборот 121 1
Microsoft Office 3734 1
Flant DKP - Flant Deckhouse Kubernetes Platform 90 1
Schumacher Michael - Шумахер Михаэль 26 2
Ларина Юлия 10 2
Ларькин Алексей 1 1
Каушанский Александр 33 1
Соловьев Виталий 36 1
Урусов Виктор 127 1
Абакумов Евгений 205 1
Кирьянова Александра 135 1
Аксенов Олег 44 1
Шадаев Максут 1008 1
Врацкий Андрей 135 1
Харитонов Вадим 28 1
Нестеров Алексей 143 1
Мацыгин Юрий 42 1
Натрусов Артем 284 1
Чаркин Евгений 296 1
Малышев Сергей 83 1
Никитин Сергей 72 1
Новикова Елена 88 1
Ульянов Николай 112 1
Теплицкий Дмитрий 73 1
Воронин Павел 136 1
Петухов Антон 44 1
Нальский Максим 36 1
Калякин Павел 66 1
Денисов Анатолий 35 1
Распопов Алексей 34 1
Шмаков Антон 45 1
Шаев Виталий 43 1
Оберемок Надежда 30 1
Аникин Дмитрий 44 1
Милованов Андрей 31 1
Солдатенкова Ксения 26 1
Белан Иван 26 1
Желнова Алина 27 1
Кочетков Александр 4 1
Артюхов Сергей 42 1
Орлов Максим 3 1
Фетисов Алексей 42 1
Федоров Константин 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 144208 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43161 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7423 1
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Россия - ЦФО - Московская область - Солнечногорск 116 1
Ближний Восток 2943 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1014 1
Азия - Азиатский регион 5528 1
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