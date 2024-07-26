«Нота Визор» расширила сеть партнёров-дистрибьюторов

Российский вендор «Нота» (холдинг «Т1») и консалтинговая компания «Сапран» заключили соглашение о продвижении и внедрении бизнес-решений на базе «Нота Визор» — витрины данных для перехода в режим налогового мониторинга. Партнёрство позволит расширить сеть дистрибуции и сделать систему доступной для большего числа корпоративных клиентов.

«Нота Визор» функционально дополнит линейку «Сапран», в которую на текущий момент входит три продукта в области налогового мониторинга. Решение российского вендора автоматизирует процесс передачи бухгалтерской и налоговой отчетности и упрощает взаимодействие бизнеса с сотрудниками Федеральной налоговой службы. Кроме того, оно дает возможность проверки контрольных соотношений и ведения реестров рисков, в том числе штрафов, пени и доначисления налогов.

«Мы видим огромный потенциал в нашем сотрудничестве с Нота. Их инновационные решения, такие как «Нота Визор», позволяют нашим клиентам эффективно и экономично переходить в режим налогового мониторинга. Мы уже начали пресейл в одном из частных банков и провели успешную совместную демонстрацию для клиента», — отметил Максим Орлов, директор бизнес-направления по налоговому мониторингу компании «Сапран».

«Как вендор мы стремимся выстраивать экосистему сильных партнеров, которые занимаются дистрибуцией, интеграцией и кастомизацией решений, что позволяет охватывать новые сегменты рынка и обеспечивает поддержку на всех этапах взаимодействия с заказчиком — от пресейла до введения в эксплуатацию. За последний год мы заключили порядка ста соглашений. Сотрудничество с такими компаниями как «Сапран» важно, так как партнеры готовы инвестировать в экспертизу по продуктам — совместно мы можем реализовывать сложные масштабные проекты», — сказала Юлия Ларина, директор партнерской сети «Нота» (холдинг «Т1»).