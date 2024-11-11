Ларина Юлия
Ларина Юлия и организации, системы, технологии, персоны:
|ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 1
|Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 1
|АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 38 1
|Спирин Антон 61 1
|Смирнов Денис 24 1
|Кот Олег 23 1
|Орлов Максим 3 1
|Соколов Игорь 22 1
|Щербаков Алексей 10 1
|Литвинова Татьяна 8 1
|Тверитнев Михаил 5 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144208 8
|Беларусь - Белоруссия 5638 1
|СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 1
|Казахстан - Республика 5525 1
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