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Ларина Юлия



Юлия Ларина, «Нота»: Построить партнерскую сеть сразу для всех продуктов – сверхзадача 1
11.11.2024 «ДиалогНаука» включила в продуктовый портфель ИБ-решения вендора НОТА 1
26.09.2024 Wone IT стала интегратором платформы корпоративных коммуникаций Dion 1
09.09.2024 «Нота» и «Системный софт» объединяют усилия для импортозамещения продуктов Atlassian 1
15.08.2024 Prof-IT Group расширяет портфель ИБ-решений в партнерстве с компанией «Нота» 1
09.08.2024 «К2Тех» пополнил портфель HR Tech-решений платформой для автоматизации рекрутмента 1
26.07.2024 «Нота Визор» расширила сеть партнёров-дистрибьюторов 1
14.08.2023 Smart technologies стала дистрибьютором платформы Dion 1
20.07.2023 «Олли ИТ» стала дистрибьютором платформы «Сфера» 1
21.03.2023 Группа «Т1» запустила партнерскую программу 1

Публикаций - 10, упоминаний - 10

Ларина Юлия и организации, системы, технологии, персоны:

Т1 Холдинг - Т1 Группа 246 3
Т1 Сервионика - Servionica 258 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1463 2
Wone IT - Ван Ай Ти Консалтинг - Ван АйТи Солюшенс - Ван Ай Ти Трейд - SoftwareONE Russia - СофтвэрУАН Россия 49 2
Т1 Иннотех - Дататех 96 1
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 357 1
ВТБ - Мультикарта - процессинговая компания 256 1
Т1 Иннотех 178 1
Olly - ОЛЛИ ИТ - ОЛЛИ информационные технологии - ОЛЛИ Дистрибуция 29 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2160 1
Smart Technologies - Смарт текнолоджис - Смарт-холдинг 147 1
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1012 1
Softline - Софтлайн 2811 1
WIAT 3 1
Крок - Croc 1777 1
CommuniGate Systems - СталкерСофт 177 1
Базовые Решения - Platformix - Платформикс 131 1
К2Тех 130 1
Saprun - Сапран групп 51 1
Prof-IT Group - Проф-ИТ Групп 55 1
Системный софт - SysSoft - Сиссофт 219 1
К2Тех - K2 Human 7 1
Atlassian 118 1
ДиалогНаука 251 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 1
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 38 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65959 9
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19282 5
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ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7985 3
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Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27360 3
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HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2782 2
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Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2232 1
Data Mart - Витрина данных - Хранилище данных специализированное - Киоск данных - Рынок данных - Подмножество (срез) хранилища данных, массив тематической, узконаправленной информации 285 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2139 1
HCM - Human Capital Management - Управление человеческим капиталом - Кадры и человеческий капитал 533 1
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 808 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5342 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10156 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2150 1
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации 738 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3771 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5296 1
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2057 1
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 908 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2469 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2016 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3528 1
Т1 Клауд - T1 Cloud - Т1 Облако - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 364 2
Т1 НОТА - Т1 Иннотех - Дион ВКС - Dion MCU 93 2
Т1 НОТА Купол 17 2
Т1 НОТА ЮНИОН - Т1 НОТА HR-платформа - Т1 TalentForce 31 2
НКК - ГКС - Стэп Лоджик - Стэп Визор - Step Visor - мобильный центр управления 15 2
Новые облачные технологии - МойОфис 778 1
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 238 1
Т1 НОТА ВИЗОР - Т1 EasyTax 45 1
Atlassian - Confluence 113 1
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Литвинова Татьяна 8 1
Тверитнев Михаил 5 1
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Беларусь - Белоруссия 5638 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 1
Казахстан - Республика 5525 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8369 8
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14317 8
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29017 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47986 2
NDA - Non-disclosure agreement - Соглашение о неразглашении 205 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1204 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3106 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51006 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13488 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2333 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2801 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16300 1
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Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5972 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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