Кооперация российских вендоров стимулирует развитие ИТ-рынка

Согласно исследованиям АРПП и «Руссофт», примерно 40% общей выручки в инфраструктурном программном обеспечении совместно формируют 20 компаний, а сотрудничество в сегменте облачных сервисов обеспечивает лидерам ИТ-индустрии среднегодовые темпы роста более 60% за последние четыре года. Эти цифры доказывают, что рост национального ИТ-рынка, его устойчивость и технологическая независимость сегодня становятся возможны именно благодаря партнерским альянсам, синергии компетенций и кооперации на всех этапах создания продуктов. Об этом CNews сообщили представители НОТА.

Такие технологические продуктово-сервисные партнерства отвечают сложившемуся рыночному запросу на комплексные программно-аппаратные решения и подтверждают высокую востребованность интегрированных платформ на рынке. Об этом заявила директор партнерской сети вендора НОТА Юлия Ларина.

По статистике АРПП и «Руссофт», по итогам 2024 г. в России реализация отечественных ИТ-решений и услуг выросла на 46,1%, достигнув рекордных 4,5 трлн руб. Такой рост — самый высокий за последние годы — во многом стал возможным благодаря усилению партнерских альянсов.

Сейчас главными драйверами ИТ-рынка, по статистике ITFB и отраслевых ассоциаций, являются проекты в кибербезопасности, телекоммуникациях, автоматизации промышленности, облачных сервисах — отрасль демонстрирует среднегодовые темпы роста в 15-25%. Наибольший вклад в рост ИТ-рынка обеспечили отраслевые консорциумы и экосистемы партнерских решений, в частности, создающие ПО на базе современных отечественных ОС и СУБД.

ИТ-вендор НОТА инициировал стратегический альянс с архитектором комплексной кибербезопасности — группой компаний «Солар». Стороны интегрируют технологии комплексного анализа исходного кода продукта Solar appScreener в платформу разработки ПО «Сфера». Цель партнерства — предоставить заказчикам единый инструмент работы с кодом, включающим обеспечение безопасности проектируемых решений.

Еще одно знаковое для НОТА партнерство — с компанией Arenadata, российским разработчиком на рынке систем управления и обработки данных. Сотрудничество началось с проекта по обеспечению технологической совместимости еще в 2023 г., а в 2024 г. компании подписали соглашение о стратегическом партнерстве. Ключевая инициатива — интеграция решений для управления данными Arenadata с корпоративным ПО НОТА. В 2024 г. совместные решения позволили заказчикам получать современные инструменты хранения, обработки и анализа данных, работающие в защищенном контуре на российском стеке.

«Статистика подтверждает, что технологические альянсы и системное партнерство — фундамент конкурентоспособности ИТ-рынка в новой реальности. Для российских компаний партнерские стратегии становятся не только способом ускорения технологических разработок, но и условием масштабирования на фоне стремительно растущего спроса на национальные ИТ-решения. Результаты таких партнерства — ускоренная реализация импортонезависимых ИТ-проектов для телекоммуникационного, промышленного и финансового секторов», — сказала Юлия Ларина, директор партнерской сети вендора НОТА.