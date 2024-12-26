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К2Тех K2 Human


ИТ-компания К2Тех объявила в 2024 году о запуске бизнес-юнита K2 Human. Под новым брендом компания объединила компетенции в области автоматизации процессов обучения сотрудников, а также управления вовлеченностью и мотивацией на базе HR Tech-решений от  вендоров и собственных цифровых продуктов. Запуск K2 Human стал ответом К2Тех на запрос крупных компаний, которые в период кадрового дефицита и высокой конкуренции за сотрудников, стремятся обеспечить лучшие условия для развития и удержания персонала.

 

 


26.12.2024 «К2Тех» выявил цифровые точки роста российского рынка HR Tech 2
21.11.2024 58% руководителей готовы автоматизировать HR-процессы 1
13.11.2024 «K2 Human»: новый бизнес-юнит «К2Тех» в сфере обучения и управления персоналом 2
15.10.2024 «К2Тех» и VK Tech помогут крупному бизнесу преодолеть HR-вызовы 1
23.08.2024 «К2Тех» и Knomary объединили экспертизу для создания решений по управлению талантами 1
09.08.2024 «К2Тех» пополнил портфель HR Tech-решений платформой для автоматизации рекрутмента 1
31.07.2024 «К2Тех»: привлечь и удержать линейных рабочих помогут HRTech-решения 1

Публикаций - 7, упоминаний - 9

К2Тех и организации, системы, технологии, персоны:

К2Тех 130 6
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Knomary - Номари СиАйЭс 125 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3902 2
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 235 1
Т1 Холдинг - Т1 Группа 246 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 1
VK - Mail.ru Group 3455 1
Telegram Group 1983 1
McKinsey & Company Int 248 1
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 70 1
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 124 1
Силовые машины 111 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2782 7
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30687 5
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 1890 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50404 4
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 808 3
Геймификация - Gamification - игрофикация - геймизация - игровые механики 230 3
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4096 3
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5342 3
HCM - Human Capital Management - Управление человеческим капиталом - Кадры и человеческий капитал 533 3
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации 738 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5029 2
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1737 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12512 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17062 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65959 2
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1055 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10156 2
Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1158 1
Релевантность - Relevance - актуальность, уместность - соответствие интента (поискового намерения) 509 1
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - Gen AI - Generative AI - «Креативный» искусственный интеллект - Генеративный искусственный интеллект - Generative artificial intelligence 342 1
Оповещение и уведомление - Notification 4606 1
CPM - Corporate Performance Management - EMP - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 548 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8556 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27360 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2232 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 1941 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7548 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6219 1
Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 804 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2016 1
Т1 НОТА ЮНИОН - Т1 НОТА HR-платформа - Т1 TalentForce 31 2
Devicon - Personik 1 1
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 248 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 557 1
1С:ERP УХ - 1С:ERP Управление Холдингом 168 1
Соколов Игорь 22 6
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Казахстан - Республика 5525 1
Беларусь - Белоруссия 5638 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2801 4
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14317 4
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 275 3
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2286 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29017 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8648 2
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1307 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13488 2
HRM - HR брендинг 85 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1873 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Blue-collar worker - Синий воротничок 29 1
Well-Being - Концепция благополучия - профессия и здоровье 19 1
Страхование - ДМС - Добровольное медицинское страхование 204 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8369 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5826 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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