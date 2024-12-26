ИТ-компания К2Тех объявила в 2024 году о запуске бизнес-юнита K2 Human. Под новым брендом компания объединила компетенции в области автоматизации процессов обучения сотрудников, а также управления вовлеченностью и мотивацией на базе HR Tech-решений от вендоров и собственных цифровых продуктов. Запуск K2 Human стал ответом К2Тех на запрос крупных компаний, которые в период кадрового дефицита и высокой конкуренции за сотрудников, стремятся обеспечить лучшие условия для развития и удержания персонала.