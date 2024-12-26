К2Тех K2 Human
ИТ-компания К2Тех объявила в 2024 году о запуске бизнес-юнита K2 Human. Под новым брендом компания объединила компетенции в области автоматизации процессов обучения сотрудников, а также управления вовлеченностью и мотивацией на базе HR Tech-решений от вендоров и собственных цифровых продуктов. Запуск K2 Human стал ответом К2Тех на запрос крупных компаний, которые в период кадрового дефицита и высокой конкуренции за сотрудников, стремятся обеспечить лучшие условия для развития и удержания персонала.
К2Тех и организации, системы, технологии, персоны:
|Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 70 1
|Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 124 1
|Силовые машины 111 1
|Соколов Игорь 22 6
|Ворогушин Егор 5 1
|Кулишова Евгения 1 1
|Корниенко Максим 3 1
|Лысенко Галина 1 1
|Султанова Светлана 1 1
|Горин Роман 5 1
|Коновалов Алексей 3 1
|Турченик Алексей 3 1
|Ларина Юлия 10 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144208 4
|Казахстан - Республика 5525 1
|Беларусь - Белоруссия 5638 1
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