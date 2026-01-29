«К2Тех» стала партнером Nova EPM в области бюджетирования и HR-планирования

Компании «К2Тех» и Nova EPM объявили о начале партнерства в области внедрения отечественной системы бюджетирования и планирования человеческих ресурсов. В рамках сотрудничества «К2Тех» будет заниматься внедрением и развитием решения Nova EPM для крупных и средних российских компаний.

Nova EPM — отечественная система бюджетирования и планирования HR-ресурсов. Платформа объединяет финансовое планирование, управление численностью и фондом оплаты труда, а также сценарное моделирование в едином контуре, обеспечивая связь стратегических целей бизнеса с кадровыми и финансовыми показателями.

Включение Nova EPM в портфель «К2Тех» расширяет перечень решений компании в сегменте управленческих и HR-систем. Система позволяет компаниям-заказчикам повысить прозрачность бюджетирования, сократить трудозатраты на планирование, минимизировать ошибки ручных расчетов и оперативно адаптировать планы под изменения внешних условий.

«Совместно с «К2Тех» мы помогаем компаниям выстроить единый контур финансового и HR-планирования. Nova EPM позволяет повысить прозрачность управления ФОТ и численностью и быстрее адаптироваться к изменениям бизнеса», — отметил генеральный директор Nova EPM Иосиф Панасюк.

«Включение решений Nova EPM в портфель «К2Тех» укрепляет наши компетенции в сегменте управленческих и HR-систем. Мы видим растущий спрос со стороны крупного бизнеса на целостные, импортонезависимые решения для планирования. Наша задача — не просто внедрить технологию, а гарантировать, что она станет работающим инструментом управления, глубоко интегрированным в ИТ-ландшафт заказчика и приносящим конкретный финансовый и операционный эффект», — отметил Игорь Соколов, директор по отраслевым решениям HRTech «К2Тех».

Система Nova EPM поддерживает развертывание как в облаке, так и в закрытом контуре заказчика, отличается гибкой настройкой и развитой ролевой моделью. Решение уже используется в реальных проектах и ориентировано на компании, находящиеся в стадии трансформации процессов бюджетирования и управления персоналом.