Куба закупила БПЛА, чтобы отбиваться от Америки

Куба приобрела более 300 военных беспилотников и начала обсуждать планы их использования для атаки на базу США в заливе Гуантанамо, американские военные суда и город Ки-Уэст в штате Флорида. Отношения Кубы и США обострились с января 2026 г., тогда американские власти ввели новые экономические и энергетические санкции против острова.

Эскалация конфликта

Куба приобрела военные дроны, и не исключено, что их она использует против американской базы, пишет Perfil. Ранее американский президент Дональд Трамп (Donald Trump) пригрозил отправить авианосец USS Gerald Ford к берегам Кубы с целью давления на нее.

17 мая 2026 г. сообщалось, что власти Кубы начали усиливать оборону страны в страхе из-за возможного вторжения США. Куба приобрела более 300 военных дронов и в мае 2026 г. обсуждается возможность их применения против американской базы в заливе Гуантанамо и военных кораблей США. Кроме того, есть потенциальная угроза и для города Ки-Уэст в штате Флорида, расположенного примерно в 145 км от Гаваны.

Ударный дроны — это платформа, чья основная или одна из ключевых функций — поражение цели. Формально в эту корзину попадают и тяжелые разведывательно-ударные дроны (несут управляемые ракеты и корректируемые бомбы), и барражирующие боеприпасы (одноразовые «дроны-камикадзе»).

Ford Fairlane на Старой Гаване — исторический центр города Гавана, столицы Кубы

Perfil ссылается на американские разведывательные данные, которые могут стать предлогом для начала военных действий США на Кубе «По словам высокопоставленного американского чиновника, эти разведывательные данные, которые могут стать предлогом для военных действий США, показывают, насколько серьезно администрация Трампа рассматривает Кубу как угрозу из-за развития беспилотной войны и присутствия иранских военных советников в Гаване», — говорится в тексте.

Куба — это островное государство в Карибском бассейне между Северной и Южной Америкой. Расположено на одноименном острове и контролирует архипелаг более чем из 1,6 тыс. небольших островов и рифов в составе Больших Антильских островов. Официальный язык — испанский, денежная единица — кубинский песо. Куба — унитарное государство, административно с 2011 г. состоит из 15 провинций и 168 муниципиев (в их числе муниципий особого статуса остров Хувентуд). По форме правления представляет собой смешанную республику с однопартийной системой. Столица и крупнейший город страны — Гавана.

Закупка БПЛА для самообороны

14 мая 2026 г. директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джон Рэтклифф (John Ratcliffe) посетил Кубу и предостерег местных чиновников от эскалации, сообщил Axios представитель американской разведки. Также Рэтклифф призвал кубинцев избавиться от тоталитарного правительства, чтобы таким образом избежать санкций Соединенных Штатов. «Директор ЦРУ четко дал понять, что Куба больше не может служить платформой для противников, чтобы продвигать враждебные планы в нашем полушарии», — сказал Axios собеседник из ЦРУ.

По информации Axios, Куба с 2023 г. покупает ударные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) у России и Ирана и размещает их в стратегических местах по всему острову. По словам высокопоставленного американского чиновника, Куба уже попросила у России больше беспилотников и военной техники, а также контактировала с Тегераном — «чтобы узнать, как Иран оказывал США сопротивление». Как заявил собеседник Perfil, наличие подобных технологий у Кубы вызывает беспокойство, поскольку они находятся «так близко». Речь идет о «постоянной растущей угрозе для США», заметил источник.

«Куба — мирная страна, но если против нее начнут военные действия, то она воспользуется своим правом на самооборону, невзирая на последствия и при массовой поддержке народа», — заявил глава Министерства иностранных дел (МИД) Кубы Бруно Родригес (Bruno Rodrigues). Единственным иностранным военным присутствием на Кубе, по словам Родригеса, остается «нежелательная» база США в Гуантанамо, которую США захватили на нашей территории», — добавил министр.

Венесуэльский сценарий

The New York Times со ссылкой на источники в американской администрации сообщила, что власти США допускают захват бывшего лидера Кубы Рауля Кастро (Raul Castro) по венесуэльскому сценарию.

Ранее американский президент Дональд Трамп пригрозил отправить авианосец USS Gerald Ford к берегам Кубы с целью давления на нее. Родригес в ответ заявил, что власти «Острова свободы» всегда всерьез воспринимают слова президента США, но в этой ситуации осадка авианосца не позволит ему подойти близко к берегам Кубы».

В марте 2026 г. Бруно Родригес заявил, что агрессия США вызовет гуманитарную катастрофу и «кровавую баню» в стране. Он подчеркнул, что в случае военного конфликта обе стороны понесут людские потери. По мнению Родригеса, у США нет никаких оснований для того, чтобы нападать на «маленький остров, не представляющий никакой угрозы».

Антон Денисенко

