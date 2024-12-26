Султанова Светлана
|26.12.2024
|«К2Тех» выявил цифровые точки роста российского рынка HR Tech 1
Султанова Светлана и организации, системы, технологии, персоны:
|К2Тех - K2 Human 7 1
|К2Тех 130 1
|VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3902 1
|Соколов Игорь 22 1
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