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«K2 Human»: новый бизнес-юнит «К2Тех» в сфере обучения и управления персоналом

«К2Тех» объявил о запуске бизнес-юнита — «K2 Human». Под новым брендом компания объединила накопленные за 10 лет компетенции в области автоматизации процессов обучения сотрудников, а также управления вовлеченностью и мотивацией на базе HR Tech-решений от ведущих вендоров и собственных цифровых продуктов. Об этом CNews сообщили представители «К2Тех».

Открытие нового бизнес-юнита стало ответом на запрос крупных компаний, которые в период кадрового дефицита и высокой конкуренции за сотрудников, стремятся обеспечить лучшие условия для развития и удержания персонала. Enterprise-сегмент приоритетно автоматизирует такие HR-процессы, как оценка персонала, рекрутинг, адаптация, управление эффективностью и выстраивание карьерного пути.

«Наша экспертиза в HR-сфере опирается, в первую очередь, на собственный опыт: все решения «K2 Human» мы используем внутри «К2Тех», а наши HR-менеджеры зачастую выступают методологами и экспертами. Мы изнутри знаем вызовы, с которыми сталкиваются крупные компании в части управления персоналом, и готовы предложить действенные инструменты, чтобы помочь коллегам с ними справиться. Для нас «K2 Human» – это HR-сообщество профессионалов, вместе с которыми мы будем дальше расти и развиваться, расширять спектр решений для формирования успешных команд и чуткого сопровождения сотрудника на всех этапах его жизненного цикла в компании», — сказала руководитель направления «K2 Human» Евгения Кулишова.

Портфель «K2 Human» включает цифровые образовательные продукты, инструменты для поддержки сотрудников, платформы по управлению благополучием и вовлеченностью, а также комплексные решения для автоматизации кадровых процессов компаний в едином информационном пространстве. Образовательное направление представлено как готовыми предзаписанными курсами для систем дистанционного обучения по востребованным тематикам, так и возможностью создать обучающий контент под запрос компании. Кроме того, в последнее время наметился четкий запрос со стороны компаний на ИИ-тренажеры для отработки навыков.

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маркет

«Геймификация и маркетплейс» – платформа собственной разработки К2Тех. В ней реализован онлайн-магазин брендированной продукции для нематериальной мотивации, а также игровые механики, с помощью которых компании повышают вовлеченность в рутинные процессы и нативно транслируют корпоративные ценности сотрудникам. «Кафетерий льгот» в формате мобильного приложения или веб-сайта позволяет сотрудникам выбирать и использовать доступные бенефиты, которые им необходимы для укрепления здоровья, поддержания жизненного баланса, профессионального и личностного роста. HR-боты с применением технологий искусственного интеллекта служат точкой доступа к корпоративной базе знаний, помогают в обучении и адаптации, снимая при этом нагрузку с HR-специалистов.

«Создание бренда «K2 Human» — это логичный шаг, который, с одной стороны, обусловлен сложившейся ситуацией на рынке труда и повышенным вниманием к вопросам благополучия, развития, удержания сотрудников. С другой – подкреплен нашим многолетним опытом и экспертизой в области автоматизации HR-процессов. Совместно с экспертами «K2 Human» мы продолжим создавать цифровые продукты, которые помогут бизнесу эффективно управлять человеческим капиталом и гибко адаптироваться к изменениям на рынке труда», — отметил директор по отраслевым решениям HR «К2Тех» Игорь Соколов.

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