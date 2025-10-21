Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 184674
ИКТ 14349
Организации 11135
Ведомства 1491
Ассоциации 1066
Технологии 3519
Системы 26309
Персоны 79378
География 2973
Статьи 1566
Пресса 1257
ИАА 737
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2732
Мероприятия 873

Ворогушин Егор


СОБЫТИЯ


21.10.2025 «Софтлайн Решения» внедрила систему управления проектами EvaProject от EvaTeam 1
12.11.2024 НТК запустила корпоративный портал на базе технологий VK Tech и «Лаб СП» 1
07.11.2024 Эксперты прогнозируют рост российского рынка КЭДО в 2025 г. в 2 раза 1
31.10.2024 Топ-40 игроков в сфере HR Tech 2023 заработали ₽22,5 млрд 2
15.10.2024 «К2Тех» и VK Tech помогут крупному бизнесу преодолеть HR-вызовы 1
21.03.2022 Какие изменения ждут кадровый рынок в России 1

Публикаций - 6, упоминаний - 7

Ворогушин Егор и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4426 5
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 365 5
8847 3
SAP SE 5412 2
Тензор 124 2
HeadHunter Group - Edstein - Эдштейн 8 1
ИнформТренд 3 1
Лаб СП - Лаборатория систем автоматизации процессов 41 1
К2Тех 220 1
К2Тех - K2 Human 7 1
IDX - Системы управления идентификацией 19 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2239 1
Sparkle 9 1
VK - Mail.ru Group 3516 1
Solar Staff - Солар Стафф Рус 9 1
Docsvision - ДоксВижн 1028 1
МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 296 1
Сбер - СберКорус - Корус Консалтинг СНГ 242 1
WebSoft - ВебСофт Девелопмент 34 1
HeadHunter Group - HRlink - Инновации в управлении кадрами 157 1
ITFB Group - АйТиЭфБи Групп - АйтиЭфБи Дистрибьюшн - АйтиЭфБи Солюшнз - ТСР ТЕХ 70 1
1С Mirapolis - Мираполис 23 1
Сбер - СберРешения - Интеркомп 22 1
Softline Solutions - Софтлайн Решения - Софтлайн Солюшн - Softline Business Solutions - Softline System Solutions - Softline Enterprise Solutions - Софтлайн Энтерпрайс Солюшенс 92 1
Линзмастер 7 1
Fura - НТК - Национальная транспортная компания - Дальтрансуголь - Мурманский морской торговый порт 14 1
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 209 1
Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК 201 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 536 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 474 1
Русагро Группа Компаний 333 1
Комус 104 1
Pony Express - Фрейт линк 70 1
Sokolov - Лакса Трейдинг 76 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 547 1
Росводоканал - УК Региональные объединенные системы Водоканал 49 1
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 90 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12676 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 899 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3566 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56165 5
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 978 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13220 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11234 4
Геймификация - Gamification - игрофикация - геймизация - игровые механики 272 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71823 3
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1140 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33474 3
HCM - Human Capital Management - Управление человеческим капиталом - Кадры и человеческий капитал 563 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9892 2
ОЦО - Общий центр обслуживания - ЕЦО - Единый центр обслуживания - Shared services center 248 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2786 2
Машинное зрение - OCR - Optical Character Recognition - ICR - Intelligent character recognition - IDR - Intelligent Document Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 1058 2
Agile software development - Agile Programming - Гибкая методология разработки 669 2
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1309 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5304 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6936 2
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1443 2
Intranet - Интранет - Интрасеть 791 1
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2112 1
RCPM - Risk-based Corporate Performance Management - Риск-ориентированное управление - Концепция управления эффективностью бизнеса на основе риск-стратегии - Риск-менеджмент - Risk Management 835 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4120 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12082 1
DevOps - Development и Operations 1028 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 2058 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25754 1
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1513 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5459 1
ЭЦП УНЭП - Усиленная неквалифицированная электронная подпись 76 1
ЭЦП УКЭП - Усиленная квалифицированная электронная подпись - КЭП - Квалифицированная электронная подпись 351 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1381 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12224 1
CPM - Corporate Performance Management - EPM - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 614 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6058 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8555 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12858 1
Электронный документ - Electronic document 1518 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5562 1
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1229 1
FreePik 1346 2
Artsofte - SafeTech - Nopaper Office 18 1
VK HR Tek 49 1
VK People Hub - VK People Hub Social Box - VK People Hub Talent 15 1
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы - БОСС-HCM - БОСС Кадровик HRMS 252 1
ITFB Group - Easydoc OCR/IDP-платформа 23 1
Росатом - Гринатом - Atom Space 17 1
Норникель - Суперника 12 1
SAP ERP HCM - Human Capital Management - SAP CM, SAP Compensation Management - SAP OM, SAP Organizational Management - SAP PM, Performance Management - SAP PT, SAP Personnel Time Management - SAP PY, SAP Payroll Processing - mySAP HR, mySAP Human Resource 216 1
Минтруд РФ - Работа России - портал вакансий 116 1
ВТБ - Открытие ФК - Счастливый сотрудник 7 1
Ефимов Михаил 15 2
Исаков Довар 4 1
Максимова Марина 11 1
Гоголев Владимир 1 1
Ломоносова Светлана 4 1
Обидина Наталия 1 1
Русадзе Нина 2 1
Нартов Максим 25 1
Обогоров Евгений 3 1
Шаталова Ольга 12 1
Шуваева Виктория 5 1
Горин Роман 5 1
Кулиш Антон 1 1
Ульянова Кристина 1 1
Цыбин Андрей 8 1
Салихова Елена 4 1
Муллахметова Гузель 11 1
Нагорнов Иван 7 1
Соколов Игорь 23 1
Андреев Владимир 99 1
Лазарев Николай 21 1
Третьяков Ярослав 10 1
Россия - РФ - Российская федерация 154782 4
Россия - ЦФО - Ярославская область 908 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3162 4
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2235 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4875 2
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1481 1
Аудит - аудиторский услуги 3014 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1543 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8178 1
Федеральный закон 337-ФЗ 1 1
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1283 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3748 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6176 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50727 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6802 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7956 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2722 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8460 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2658 1
HRM - HR брендинг 114 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54406 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14855 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9991 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2516 1
HRM - Корпоративная культура - Организационная культура - Corporate culture 350 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3259 1
Образование в России 2513 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11383 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8321 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3706 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2127 2
День молодёжи - 27 июня 977 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1394370, в очереди разбора - 732361.
Создано именных указателей - 184674.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Лучшие ноутбуки с большим экраном для учебы и работы: выбор ZOOM

Лучшие бесплатные приложения для чтения на смартфоне: выбор ZOOM

Лучшие роботы-пылесосы стоимостью до 30 000 рублей: хиты продаж

Показать еще

Наука

С помощью света удалось создать уникальные кристаллы времени, их можно увидеть невооруженным глазом

Красные точки, которые назвали разрушителями Вселенной — замаскированные черные дыры?

Течет ли время на самом деле или это всего лишь иллюзия?
Показать еще