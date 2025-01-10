Обогоров Евгений
|10.01.2025
|Skillaz интегрирует систему для развития персонала Edstein 1
|31.10.2024
|Топ-40 игроков в сфере HR Tech 2023 заработали ₽22,5 млрд 1
|26.12.2022
|HeadHunter инвестировал в HR-tech компанию Edstein 3
Обогоров Евгений и организации, системы, технологии, персоны:
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 1
|Ефимов Михаил 12 1
|Синякин Андрей 3 1
|Ворогушин Егор 5 1
|Крылов Андрей 26 1
|Бугров Никита 2 1
|Бочтарев Олег 1 1
|Кулиш Антон 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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