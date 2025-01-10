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Обогоров Евгений



10.01.2025 Skillaz интегрирует систему для развития персонала Edstein 1
31.10.2024 Топ-40 игроков в сфере HR Tech 2023 заработали ₽22,5 млрд 1
26.12.2022 HeadHunter инвестировал в HR-tech компанию Edstein 3

Публикаций - 3, упоминаний - 5

Обогоров Евгений и организации, системы, технологии, персоны:

Edstein - Эдштейн 7 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3901 2
ITFB Group - АйТиЭфБи Групп - АйтиЭфБи Дистрибьюшн - АйтиЭфБи Солюшнз - ТСР ТЕХ 44 1
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 235 1
SAP SE 5277 1
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Solar Staff 8 1
Google LLC 11775 1
HeadHunter Group - Skillaz - Скилаз - Новые Эйчар-Технологии 51 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2893 1
HeadHunter Group - HRlink - Инновации в управлении кадрами 131 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 1
Кировский завод 35 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 216 1
NanduQ - Qiwi 996 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 435 1
HeadHunter Group - hh Ventures - венчурный фонд 1 1
Kirov Group Ventures 1 1
YouDo Web Technologies Limited 46 1
HeadHunter Group - Dream Job - Дрим Джоб 6 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2781 3
HCM - Human Capital Management - Управление человеческим капиталом - Кадры и человеческий капитал 533 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30684 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50399 2
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 807 1
SuperApp - Суперприложение или суперапп - Мобильные приложения, которые объединяют несколько сервисов 134 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6665 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65954 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2468 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7985 1
Геймификация - Gamification - игрофикация - геймизация - игровые механики 230 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3528 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10155 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6932 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13361 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12518 1
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1065 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12510 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6218 1
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1847 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4694 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11945 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6766 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1737 1
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HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2801 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14316 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2304 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5072 1
Инвестиции венчурные - Venture investments 2129 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1944 1
Философия - Philosophy 444 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16300 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1873 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8369 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3198 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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