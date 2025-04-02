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Ефимов Михаил
Ефимов Михаил и организации, системы, технологии, персоны:
|Андреев Владимир 98 3
|Махлин Дмитрий 100 2
|Ворогушин Егор 5 2
|Кузьмин Сергей 39 1
|Знаменская Анна 17 1
|Журавлев Андрей 7 1
|Опалёва Надежда 4 1
|Путятинский Сергей 86 1
|Лысенко Степан 5 1
|Овсянникова Мария 1 1
|Прошкин Сергей 1 1
|Исакова Ольга 2 1
|Захарян Артур 10 1
|Фаизов Ильдар 1 1
|Кулиш Антон 1 1
|Горбунов Сергей 23 1
|Вагин Алексей 6 1
|Лазарев Николай 21 1
|Нартов Максим 18 1
|Обогоров Евгений 3 1
|Шаталова Ольга 12 1
|Горин Роман 5 1
|Шаталов Роман 1 1
|Третьяков Ярослав 9 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8171 7
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3259 3
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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