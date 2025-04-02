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Ефимов Михаил



02.04.2025 SL Soft и «Тензор» выполнили интеграцию систем «Босс» и Saby для работы с КЭДО 1
07.11.2024 Внедрение КЭДО может стать обязательным для российских компаний 1
07.11.2024 Эксперты прогнозируют рост российского рынка КЭДО в 2025 г. в 2 раза 1
31.10.2024 Топ-40 игроков в сфере HR Tech 2023 заработали ₽22,5 млрд 1
31.01.2024 От маленьких стартапов до экосистем: российский рынок HR Tech переживает трансформацию 1
22.08.2023 «Кухня на районе» за две недели перешла на кадровый электронный документооборот от СБИС 1
Кадровый электронный документооборот 2023 1
19.06.2023 Михаил Ефимов -

Михаил Ефимов, «Тензор»: К 2025 году на КЭДО перейдут 80% российских компаний со штатом больше 50 человек

 1
19.06.2023 CNews Analytics: рейтинг игроков рынка кадрового электронного документооборота 2
19.06.2023 Государство стимулирует переход на электронный кадровый документооборот 2
19.06.2023 Как перевести 6,5 тысяч сотрудников на КЭДО за полгода 1
02.04.2013 МТС и NEC запускают фемтосеть на Урале 1
04.10.2007 У Rambler Media кадровые изменения в системе продаж 1

Публикаций - 13, упоминаний - 15

Ефимов Михаил и организации, системы, технологии, персоны:

Тензор 107 11
8355 5
Docsvision - ДоксВижн 1012 4
SAP SE 5309 3
HeadHunter Group - HRlink - Инновации в управлении кадрами 139 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4043 3
Сбер - СберКорус - Корус Консалтинг СНГ 226 2
1С Mirapolis - Мираполис 23 2
WebSoft - ВебСофт Девелопмент 28 2
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 266 2
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 922 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12979 1
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1760 1
МТС Урал макрорегион 16 1
Астрал ГК - Калуга Астрал - Астрал-Софт 100 1
Монолит-Инфо 123 1
Lexema - Лексема - ЭкоСофт 15 1
Oracle Corporation 6738 1
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 334 1
Deloitte - ДРТ - Деловые решения и технологии - Делойт и Туш СНГ 121 1
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 361 1
Ростелеком 9828 1
Prodamus - Продамус 1 1
iSpring Solutions - Академия Айспринг - Институт iSpring 66 1
Verme - Верме - Инвент консалтинг 17 1
MOLGA Consulting - МОЛГА Консалтинг 61 1
Nord Clan - Норд Клан 6 1
МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 276 1
Solar Staff 8 1
Эквио - e.Queo 8 1
ITFB Group - АйТиЭфБи Групп - АйтиЭфБи Дистрибьюшн - АйтиЭфБи Солюшнз - ТСР ТЕХ 48 1
Edstein - Эдштейн 7 1
ИнформТренд 3 1
Мегакампус - Megacampus 7 1
VK - Учи.ру - Тетрика 13 1
ServiceGuru - Сервис Гуру 2 1
Сбер - СберРешения - Интеркомп 20 1
Sumitomo - NEC - НЭК Нева Коммуникационные Системы 33 1
Softline - Sl Soft - Сл Софт 253 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 877 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1051 2
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 200 2
МКБ - Московский кредитный банк 566 1
МСП Корпорация - МСП банк - Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства - РосБР - Российский банк развития 63 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 288 1
Сбер - Кухня на районе - Локалкитчен 39 1
Nissan Motor - Ниссан Мотор Рус - Ниссан Россия - Ниссан Мануфэкчуринг Рус - японский автопроизводитель 272 1
VK Skillbox - КЭСПА 2 1
Петрович СТД - Петрович Строительный торговый дом 82 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7461 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 511 1
Росводоканал - УК Региональные объединенные системы Водоканал 48 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 256 1
Sokolov - Лакса Трейдинг 66 1
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 72 1
ТЭК СПб ГУП - ТЭК Санкт-Петербурга - Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга 12 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11865 4
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 319 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2931 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5031 2
Федеральное казначейство России 1794 2
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 154 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3174 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4264 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6016 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4582 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 846 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 291 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51760 10
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 853 10
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12695 9
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2922 8
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12735 7
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ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10263 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6935 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8208 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3633 2
Электронный документ - Electronic document 1471 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24745 2
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Оповещение и уведомление - Notification 4750 2
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Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24493 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16181 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9432 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6479 1
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Кибербезопасность - SSO - Single Sign-On - Технология единого входа - ESSO - Enterprise Single Sign-On - однократная идентификация для предприятий 621 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11215 1
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1897 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6860 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24455 1
Групповая политика - Group Policy - набор правил или настроек, в соответствии с которыми производится настройка рабочей среды приёма и передачи 915 1
W3C XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1683 1
Тензор - СБИС ОФД - Система для учета, управления и коммуникаций с госорганами 141 4
Тензор - СБИС HR-портал - Тензор СБИС КЭДО 5 4
FreePik 1071 3
Microsoft Office 3780 2
Астрал ГК - Калуга Астрал.iКЭДО 2 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2078 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 582 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1444 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 929 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Рождение ребенка 48 1
Минтруд РФ - Работа России - портал вакансий 108 1
Avito - Авито работа - Авито подработка 242 1
Avito - HR Messenger 7 1
Ланит - Lansoft - Goodt Time - ранее ZoZo RCAM - Revenue&Costs Assurance Management 40 1
SAP SuccessFactors - SAP SF 163 1
Artsofte - SafeTech - Nopaper Office 17 1
ITFB Easydoc OCR/IDP-платформа 20 1
Росатом - Гринатом - Atom Space 17 1
Норникель - Суперника 12 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1436 1
Тензор - СБИС ЭДО SABY 25 1
Андреев Владимир 98 3
Махлин Дмитрий 100 2
Ворогушин Егор 5 2
Кузьмин Сергей 39 1
Знаменская Анна 17 1
Журавлев Андрей 7 1
Опалёва Надежда 4 1
Путятинский Сергей 86 1
Лысенко Степан 5 1
Овсянникова Мария 1 1
Прошкин Сергей 1 1
Исакова Ольга 2 1
Захарян Артур 10 1
Фаизов Ильдар 1 1
Кулиш Антон 1 1
Горбунов Сергей 23 1
Вагин Алексей 6 1
Лазарев Николай 21 1
Нартов Максим 18 1
Обогоров Евгений 3 1
Шаталова Ольга 12 1
Горин Роман 5 1
Шаталов Роман 1 1
Третьяков Ярослав 9 1
Россия - РФ - Российская федерация 146855 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43715 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17629 2
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2530 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4017 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2980 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3120 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1350 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1392 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1562 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2702 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 647 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2004 1
Россия - ПФО - Марий Эл Республика - Йошкар-Ола 216 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 724 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14198 1
Россия - ЦФО - Ярославская область 865 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2893 7
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2153 6
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14707 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51889 5
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Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4916 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2300 1
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Налогообложение - НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 283 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Самозанятые - Федеральный закон 422-ФЗ - Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых) - Фрилансер - Freelancer 518 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4003 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 933 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7002 1
Федеральный закон 1-ФЗ, 63-ФЗ - Об электронной цифровой подписи (ЭЦП) 389 1
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 642 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2183 1
Экономический эффект 1091 1
HRM - HR брендинг 91 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1102 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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