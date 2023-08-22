«Кухня на районе» за две недели перешла на кадровый электронный документооборот от СБИС

СБИС помог сервису доставки еды оперативно перевести в электронный вид кадровые бизнес-процессы: прием на работу, переводы, увольнения, индексация зарплат, отпуска и воинский учет.

«Кухня на районе»— сервис доставки еды в Москве и области в формате dark kitchen с 55 кухнями.

Специфика бизнеса предполагает, что многие сотрудники компании не работают в головном офисе, поэтому кадровая служба, работники кухни и райдеры не имеют возможность оперативно взаимодействовать лично. «Кухня на районе» достаточно распределенная и необходимость кадрового ЭДО была высока, т.к. постоянно пересылать документы из кухонь в головной офис затратно и неэффективно.

В январе 2023 г. был запущен проект внедрения, а уже в феврале 2023 г. «Кухня на районе» начала работу с СБИС КЭДО.

Михаил Ефимов, руководитель направления кадрового ЭДО, «Тензор»: «Наш проект с «Кухней на районе» доказывает: общее мнение, что переход на КЭДО занимает много времени и представляет собой сложнейший процесс — ошибочно. Во многих случаях, этот процесс может занять считанные дни. Отмечу, что СБИС — коробочное решение, где клиент может сам настроить бизнес-процессы без разработчиков и интегрировать их в свою работу».

Уже сейчас в компании кадровые специалисты оформляют новых сотрудников за несколько минут. Процедуру упрощает и то, что кадровики могут сами моментально выпускать неквалицифированные подписи (НЭП) на сотрудников. Это возможно благодаря тому, что СБИС имеет собственный Удостоверяющий центр и возможность удаленного выпуска подписей.

Процесс регистрации новых сотрудников в системе выглядит следующим образом: кадровик создает личный кабинет нового сотрудника и отправляет ему приветственное письмо с инструкцией. Новый пользователь активирует личный кабинет и подписывает соглашение об использовании электронной подписи и уже может подписывать все кадровые документы в СБИС.

Сергей Прошкин, руководитель информационно-технического отдела «Кухни на районе»: «Настройка маршрутов документов и полная настройка системы была завершена в течение недели. Интеграция сервиса с «1С» заняла не более пяти часов. У нас в «Кухне на районе» достаточно прозрачные бизнес-процессы и нет сложных интеграций, а СБИС — гибкая платформа, на которую легко перенести все процессы».

Помимо автоматизации работы с типовыми бизнес-процессами, КЭДО упростил и процесс оформления отпусков для всех сотрудников компании. Система автоматически уведомляет за две недели, если у сотрудника заполнен график отпусков, а если работник не хочет идти в отпуск в указанные даты, он может моментально его перенести. Платформа сразу предложит заявление на перенос отпуска. Документ формируется автоматически, сотруднику остается только подписать одним кликом. После этого документ уходит в центральный офис на окончательное подписание.

Также СБИС помог упростить процесс реорганизации структуры компании. В «Кухне на районе» потребовалось заменить одну должность на другую во всех филиалах. Для этого без КЭДО каждому сотруднику, чья должность менялась (порядка 50 человек), пришлось бы лично приезжать в офис и вручную пописывать семь пакетов документов. Это около 370 документов в общем масштабе. Без кадрового ЭДО этот процесс занял бы несколько недель. Со СБИС КЭДО процесс от генерации документов до подписания всеми сотрудниками занял 40 часов.

Сергей Прошкин, руководитель информационно-технического отдела «Кухни на районе»: «СБИС — целая платформа, поэтому подключить дополнительные возможности не проблема. Все в одном окне. Уже сейчас мы планируем подключить корпоративный портал, чтобы наладить коммуникации и усилить вовлечение сотрудников в задачи компании. Сделать это будет также просто, ведь сотрудники уже в СБИС».