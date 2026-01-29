Разделы

29.01.2026 Wildberries тестирует возможность оплаты «WB Кошельком» на AliExpress CIS 1
31.01.2024 От маленьких стартапов до экосистем: российский рынок HR Tech переживает трансформацию 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Prodamus и организации, системы, технологии, персоны:

HeadHunter Group - HRlink - Инновации в управлении кадрами 165 1
WebSoft - ВебСофт Девелопмент 38 1
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 535 1
Тензор 137 1
ServiceGuru - Сервис Гуру 2 1
VK - Учи.ру - Тетрика 16 1
Мегакампус - Megacampus 7 1
1С Mirapolis - Мираполис 25 1
Эквио - e.Queo 9 1
9083 1
SAP SE 5454 1
Ростелеком 10388 1
Nord Clan - Норд Клан 14 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4577 1
Verme - Верме - Инвент консалтинг 24 1
iSpring Solutions - Академия Айспринг - Институт iSpring 83 1
MOLGA Consulting - МОЛГА Консалтинг 64 1
Петрович СТД - Петрович Строительный торговый дом 95 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1517 1
Nissan - Nissan Motor - Jidosha-Seizo 281 1
VK Skillbox - КЭСПА 2 1
XOR - алгоритм шифрования 18 1
P2P - peer-to-peer - Одноранговая, децентрализованная, пиринговая сеть 721 1
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1508 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3736 1
MBO - Management by Objectives - Управление по целям - целеполагание 45 1
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 1015 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9786 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34032 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57452 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73654 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23215 1
Ланит - Lansoft - Goodt Time - ранее ZoZo RCAM - Revenue&Costs Assurance Management 50 1
Тензор - СБИС HR-портал - Тензор СБИС КЭДО 5 1
Avito - HR Messenger 8 1
Avito - Авито работа - Авито подработка 449 1
Verme - Моя смена - Биржа смен 14 1
SAP SuccessFactors - SAP SF 166 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1482 1
Махлин Дмитрий 113 1
Вагин Алексей 6 1
Захарян Артур 14 1
Ефимов Михаил 19 1
Шаталов Роман 1 1
Горбунов Сергей 23 1
Россия - ПФО - Марий Эл Республика - Йошкар-Ола 228 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18755 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46017 1
Россия - РФ - Российская федерация 158006 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2230 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 791 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26005 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1553 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2328 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3251 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8543 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4914 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11777 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10402 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2299 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5411 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5516 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8405 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3760 1
VK Skillbox - Скилбокс 129 1
