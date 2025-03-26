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VK Skillbox КЭСПА


26.03.2025 VK отказался брать контроль над образовательным онлайн-холдингом, в который вложил больше 2,5 миллиардов 1
31.01.2024 От маленьких стартапов до экосистем: российский рынок HR Tech переживает трансформацию 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

VK Skillbox и организации, системы, технологии, персоны:

WebSoft - ВебСофт Девелопмент 26 1
1С Mirapolis - Мираполис 23 1
Эквио - e.Queo 8 1
HeadHunter Group - HRlink - Инновации в управлении кадрами 138 1
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 356 1
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19978 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2906 1
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Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8731 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2151 1
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VK Skillbox - Скилбокс 112 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1349126, в очереди разбора - 762055.
Создано именных указателей - 171723.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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