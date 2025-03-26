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VK Skillbox КЭСПА
|26.03.2025
|VK отказался брать контроль над образовательным онлайн-холдингом, в который вложил больше 2,5 миллиардов 1
|31.01.2024
|От маленьких стартапов до экосистем: российский рынок HR Tech переживает трансформацию 1
VK Skillbox и организации, системы, технологии, персоны:
|Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1041 1
|Nissan Motor - Ниссан Мотор Рус - Ниссан Россия - Ниссан Мануфэкчуринг Рус - японский автопроизводитель 272 1
|Петрович СТД - Петрович Строительный торговый дом 82 1
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