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Индексная книга (каталог) CNews*
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Nord Clan Норд Клан

Nord Clan - Норд Клан


16.12.2024 Выручка топ-10 поставщиков ИИ-решений за год увеличилась на 32% 1
18.11.2024 Выручка топ-35 разработчиков мобильных приложений за год увеличилась на 50% 1
31.01.2024 От маленьких стартапов до экосистем: российский рынок HR Tech переживает трансформацию 1
14.11.2023 Рынок ИТ в финсекторе разделился на два лагеря: пострадавшие и выигравшие от санкций 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Nord Clan и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9702 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3903 2
RedMadRobot - Рэдмэдробот 67 2
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1298 2
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SAP SE 5279 1
Softline - Софтлайн 2811 1
Oracle Corporation 6688 1
Корус Консалтинг ГК 1217 1
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Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1012 1
X-Com - Икс ком 138 1
Verme - Верме - Инвент консалтинг 17 1
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MOLGA Consulting - МОЛГА Консалтинг 60 1
Сбер - СберСервис - Сбербанк Сервис 96 1
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Compass Plus - Компас плюс - Процессинговый центр - ПЦ 51 1
HeadHunter Group - HRlink - Инновации в управлении кадрами 131 1
Т1 Иннотех 178 1
Satell.IT - Сателл ИТ 4 1
Эквио - e.Queo 8 1
ITFB Group - АйТиЭфБи Групп - АйтиЭфБи Дистрибьюшн - АйтиЭфБи Солюшнз - ТСР ТЕХ 44 1
1С Mirapolis - Мираполис 22 1
IBS Dunice - Дунайс 4 1
Айтуби - IT2bsns - IT to Business 5 1
Nissan Motor - Ниссан Мотор Рус - Ниссан Россия - Ниссан Мануфэкчуринг Рус - японский автопроизводитель 269 1
Visa International 1949 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 489 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1880 1
Петрович СТД - Петрович Строительный торговый дом 80 1
eKassir - Екассир Банковские Системы 26 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 963 1
VK Skillbox - КЭСПА 1 1
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 262 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 579 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 308 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50410 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65971 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19287 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27363 2
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CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6767 1
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HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12520 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12515 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4173 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4671 1
SWIFT - Swift Pay Service - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 412 1
TTM - T2M - Time-to-Market - time2market - Время от начала разработки идеи до выхода на рынок 392 1
Open Banking - Открытый банкинг - Open Bank System - Открытые банковские платформы - Концепция создания системы информационно-прозрачного банковского обслуживания 32 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5249 1
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Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4022 1
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1848 1
P2P - peer-to-peer - Одноранговая, децентрализованная, пиринговая сеть 698 1
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ГОСТ Р 57580 - Стандарт определяет уровни защиты информации 122 1
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Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 941 1
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Outstaffing and smartstaffing - Аутстаффинг и смартстаффинг 109 1
Webcam - Вебкам - Веб-камера 1484 1
Digital Legacy System - унаследованная система - цифровое наследство - цифровой наследник - технологический наследник 482 1
Data monetization - Монетизация данных 1624 1
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1055 1
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 808 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10077 1
Application store - магазин приложений 1195 1
Apple - App Store 2890 2
Google Play - Google Store - Android Market 3291 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 662 1
SAP SuccessFactors - SAP SF 161 1
Ланит - Lansoft - Goodt Time - ранее ZoZo RCAM - Revenue&Costs Assurance Management 40 1
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 140 1
Тензор - СБИС HR-портал - Тензор СБИС КЭДО 5 1
Avito - Авито работа - Авито подработка 188 1
Crosstech DSS - Crosstech Docs Security Suite 13 1
Avito - HR Messenger 6 1
Kaspersky OS 124 1
Apple iOS 7809 1
VK WorkSpace - Mail.ru для Бизнеса 129 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 917 1
Google Android 13994 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 830 1
FreePik 982 1
НТЦ ИТ Роса - РОСА мобайл - ROSA Mobile - мобильная операционная система 71 1
Лобас Аркадий 33 1
Горбунов Сергей 23 1
Семенов Александр 145 1
Прозоров Денис 10 1
Вагин Алексей 6 1
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Зотов Игорь 5 1
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Александров Дмитрий 17 1
Махлин Дмитрий 95 1
Сайганов Сергей 3 1
Козлов Денис 9 1
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Голицын Сергей 26 1
Юдин Дмитрий 23 1
Россия - РФ - Российская федерация 144223 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43164 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14111 2
Казахстан - Республика 5526 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1014 1
Азия - Азиатский регион 5529 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17369 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1263 1
Турция - Турецкая республика 2351 1
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 478 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1952 1
Узбекистан - Республика 1726 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль 704 1
Россия - ПФО - Марий Эл Республика - Йошкар-Ола 210 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1282 1
Ближний Восток 2943 1
Россия - ПФО - Ульяновская область 610 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8372 4
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 3
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2130 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14321 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24084 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51011 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1206 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4990 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5073 1
White Label - Формат партнерского сотрудничества 103 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1366 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3106 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2917 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3141 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8036 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2801 1
Импортозамещение - параллельный импорт 481 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2265 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6962 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18460 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8650 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 4
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3199 3
CNews Mobile - рейтинг 20 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 683 1
VK Skillbox - Скилбокс 109 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 840 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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