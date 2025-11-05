Разделы

ПО Бизнес Законодательство Веб-сервисы
|

Nord Clan запустил решение для маркировки «Честный знак» на производстве

Nord Clan запустил решение для маркировки «Честный знак» на производстве. Платформа включает машинное зрение и автоматическую отбраковку кодов, реализовывает процесс маркировки по ключевым этапам — от получения кодов до ввода продукции в оборот и работает в потоке производственной линии. Об этом CNews сообщили представители Nord Clan.

Платформа обеспечивает комплекс маркировки на производстве: заказ и печать кодов, проверку нанесения, автоматическую отбраковку невалидных кодов, агрегацию и передачу данных в государственную систему. Статус интегратора подтверждает соответствие требованиям оператора маркировки.

Ключевым технологическим элементом выступает система машинного зрения, которая распознает коды, контролирует качество нанесения и работает в производственном потоке. Возможность отбраковки продукции с невалидным кодом защищает производителя от риска возврата всей партии торговой сетью, что снижает потери и повышает устойчивость поставок.

Инновационность решения заключается в сочетании облачной архитектуры, машинного зрения и автоматической отбраковки. Облачная модель даёт централизованное управление маркировкой, оборудованием и вводом кодов в оборот, что повышает масштабируемость и снижает долю ручных операций. Платформа встроена в производственные линии и поддерживает бесшовную работу с конвейерным оборудованием.

Преимущества внедрения включают автоматизацию печати, нанесения и контроля кодов, повышение точности маркировки, ускорение выпуска продукции и снижение рисков ошибок. Высокая скорость обработки и проверок сокращает узкие места на линии и снижает вероятность отказов приемки продукции.

Никита Лопатин, Setl Group: Как строители контролируют качество с помощью лазерного сканирования

Цифровизация

Цели Nord Clan по развитию решения на 2025–2026 гг.: масштабирование на 10 производственных площадок в России к концу 2026 г.; развитие интеграций и унифицированных интерфейсов подключения; расширение функциональности платформы; адаптация под новые товарные группы по мере расширения перечня маркировки.

Генеральный директор Nord Clan Илья Каштанкин отмечает: «Запуск решения и получение статуса интегратора системы “Честный знак” отражают стратегическое развитие компании в сфере промышленной автоматизации. Участие в экосистеме “Честного знака” означает включенность в формирование единой системы учёта товаров в стране. Для нас это вклад в масштабный цифровой проект, где ИT-технологии усиливают прозрачность экономики и обеспечивают защиту прав потребителей».

Система «Честный знак» регулирует обращение продукции на российском рынке и обеспечивает контроль подлинности и прослеживаемости товаров. Рост числа категорий под маркировкой усиливает спрос на промышленные решения и повышение эффективности производственных процессов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

5 мифов о нагрузочном тестировании, которые стоят компаниям миллионов

В России утвердили стоимость использования данных из СМЭВ. Расходы бизнеса могут исчисляться сотнями миллиардов

После Jira и Trello: Какое ПО для управления командами выбрать?

Россия под атакой. Под ударом хакеров телекоммуникации, ИТ и финансовый сектор

Устаревшее западное ПО и «дырявые» отечественные программы — две основные проблемы российского ИБ-рынка

Из интернета вычищают инструкции по установке Windows 11 на древние ПК. Кто за этим стоит

Конференции

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра

CNews Awards 2025

Толк Шоу
Показать еще

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Лучшие умные очистители в 2025 году: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI FreeBuds 7i: качественный звук и отличное шумоподавление

Обзор Dreame L50 Ultra: моющий робот-пылесос нового уровня

Показать еще

Наука

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?

Космические «замочные скважины» — отсроченная катастрофа, через них астероиды могут вернуться на Землю
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/