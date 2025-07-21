ИИ-решение от Nord Clan сокращает брак сверхпроводящих кабелей

Российская ИТ-компания Nord Clan внедрила систему машинного зрения для автоматического контроля намотки сверхпроводящих кабелей в Объединенном институте ядерных исследований (ОИЯИ). Решение помогает научному центру сокращать затраты – экономия достигает сотен тысяч рублей на один кабель. Об этом CNews сообщили представители Nord Clan.

Созданная система выполняет функции цифрового надзора за производством сверхпроводящих кабелей, от качества которых зависят работа ускорителей частиц, точность медицинских томографов и эффективность накопителей энергии. Контроль каждого витка намотки критически важен: малейшая ошибка делает кабель негодным. Стоимость каждого кабеля измеряется сотнями тысяч рублей.

Система ML Sense от Nord Clan, установленная на производственных линиях ОИЯИ, обеспечивает высокую точность контроля качества. Она не только выявляет дефекты намотки, но и автоматически останавливает линию при критических отклонениях. Точность определения составляет 99%.

Ранее контроль осуществлялся вручную шестью-семью операторами, что не гарантировало необходимой точности. Сейчас четыре оператора перераспределены на другие задачи.

Это второй совместный проект Nord Clan и ОИЯИ. Ранее компании автоматизировали контроль качества сверхпроводящей ленты.